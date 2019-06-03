Истории из жизни
Творческие истории

Квантовое бессмертие

Привет всем читающим эту историю. Сейчас я буду рассказывать о том, как в 13 лет я пережил квантовое бессмертие. Зарегистрировался здесь как раз-таки для этого.

Итак, сейчас мне 14, ситуация произошла в январе, в первый же день после зимних каникул, я тогда был в 7 классе, а сейчас в 8. День проходил как обычно, отсидели 8 уроков и решили с другом поехать погулять. Пошатались по району, поели в торговом центре, да и поехали по домам. Его остановка раньше, чем моя, я вообще на конечной живу. Друг вышел на своей остановке, мы попрощались, и я поехал на свою. Выхожу, иду на пешеходный переход, дохожу до середины, смотрю направо, а на меня несется машина. Я закрываю глаза, думаю: «Ну всё, писец мне». Ничего не произошло. Я открываю глаза, понимаю, что нахожусь вначале перехода, а последнее, что помню, так это то, что мы ехали с другом на троллейбусе и он вышел на своей остановке. В итоге дошел до дома, ко мне потихоньку возвращается хронология событий, и я понимаю, что меня должна была сбить машина, но я живой и здоровый, нет ни одной царапинки. В итоге отлежался, ясное сознание вернулось ко мне, я сделал ДЗ, ведь завтра снова в школу. Важно упомянуть то, что школу нашу отремонтировали еще летом, когда я только переходил в 7 класс. Когда же я пришел на следующий день, в школе не было никакого ремонта: всё было таким, каким я запомнил в 6 классе перед ремонтом. Опять мое сознание помутнело, никому, конечно же, я ничего не сказал, еле отсидел уроки и пошагал домой. Дома переоделся и сразу же пошел на улицу, ездить по городу и смотреть, что же еще изменилось. В итоге обнаружил, что все остановки, которые я знал, называются по-другому, а друзья говорят, что они всегда так назывались. После этого я начал изучать квантовую физику, хоть и не углубленно, но чтобы понять хотя бы базовые концепции. Прочитал несколько науч-поп книг, и вот что могу сказать про это: с точки зрения квантовой механики, а в частности теории про квантовое бессмертие, умирает тело человека, а не его сознание. То есть, когда есть шанс, что ты умрешь, мир находится в квантовой суперпозиции: ты жив и мертв одновременно. Если же тело выжило, сознание остается при тебе, и ты живешь в знакомом тебе мире. А если тело умерло, сознание переносится в «другого тебя» из другого мира, где почти всё по-другому, только ты будешь помнить всё, что было в твоем мире.

Подытожив, я все же склоняюсь к тому, что уже больше полугода живу не в своем мире, да и в принципе уже привык. Конечно, многое в моем городе изменилось для меня, но я адаптировался и живу своей обычной жизнью.

Спасибо всем, кто дочитал.


Вчера, 14:34
#1 написал: Шерри
Интересная и редкая тема про множество параллелей. Но куда же девается сознание, того Я, который жил параллельно, если вы заняли его место?
Бывает и так, что в состоянии аффекта, мозг выдал вам новые названия улиц и новую школу которые утвердились мозгом, как истина. А на самом деле ничего не менялось. И это легко проверить- например поспрашивать свое прошлое у друзей и родителей, совпадает оно с вашим или нет.
После 8 пар и долгой дороги, от усталости, еще и не такое забвение может скосить восприятие реальности.
Оценки то хоть те же wink +
