Сходила погулять

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:05

Aksia Просмотров: 49 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 10:05 by

Есть у меня давняя привычка: когда приезжаю на свою дачу в Подмосковье, люблю прогуляться вечером в одиночестве, летом на велосипеде, осенью-зимой на своих двоих. Достаточно одного вечера, чтобы не спеша побродить, подышать свежим воздухом, посчитать звезды и подумать наедине с собой о жизни. Иногда, на ночь глядя, могу прошвырнуться до местного "супермаркета", чтобы уж совместить приятное с полезным: и погулять, и что-то нужное купить.Вот и вчера отправилась в магазин. Дорога моя проходит сначала мимо старого кладбища, хожу без опаски - живых я опасаюсь всё-таки больше, чем усопших, - потом выхожу на шоссе и метров 500 иду до новостроек, в которых расположен магазин.Свои перемещения до магазина и по нему описывать не буду - не было там ничего интересного. А на обратной дороге я решила удлинить свой путь - пройти через новостройки, а потом уже окольными дорожками вернуться на шоссе. Чтобы это осуществить, нужно пройти на окраине поселка между двумя рядами хозяйственных построек, то есть сараев. Освещения там никакого, иду в темноте, слышу хриплый собачий лай из вольера, пес (скорее всего, метис немецкой овчарки) усердно надрывается, пока я иду мимо. Темно настолько, что собаку я не вижу, хотя она от меня в каких-то полутора метрах за металлической сеткой. "Да не ругайся ты, - говорю псине. - Я уже уйду сейчас!" Собачий лай прекращается, а за моей спиной слышится приглушенный и хрипловатый человеческий голос: "Привет!" - "Ничего себе! - думаю. - Уже собаки со мной здороваться начали!" И ускорила ход. Конечно же, ситуация больше комическая, чем пугающая. Я понимаю, что собака так разрывалась именно потому, что в сарайчике был её хозяин. Потом хозяин вышел, прикрикнул на собаку: "Место!" А мне послышалось: "Привет". Шла до дома с улыбкой до ушей. Еще бы - оборотни у нас завелись вежливые!

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