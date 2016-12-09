Попутчик

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 183 Комментарии: 1 +2 Вчера, 06:54 by

Рассказ знакомого. Далее от первого лица.Поехал я как-то к своему хорошему товарищу, с которым мы часто проводили вместе свободное время. Для того, чтоб попасть к нему в гости, мне нужно было сесть на маршрутку и отправиться в соседний район. Дорога на этот район вела мимо одного из городских кладбищ. Так получилось, что город постепенно рос, и, со временем, кладбище, которое раньше было на окраине, очутилось чуть ли не в самом центре одного из спальных районов города. С одной стороны оно было огорожено от людских глаз кирпичной стеной, и люди, каждый день проезжая или проходя мимо этого забора на работу, не очень задумывались, что за оградой лежит несколько десятков тысяч бывших горожан. Да, кладбище было довольно крупным.На церковные праздники сюда приходило много людей, а вот в обычные дни только бабульки сидели возле кладбищенских ворот и продавали цветы, все как обычно. Кладбище настолько вошло в обиход людей, что на него не обращали внимания. Возле открыли гаражный кооператив, заправку, было и две остановки - одна со стороны кладбища, а вторая на противоположной стороне дороги.Итак, я приехал тогда к другу, и мы засиделись с ним до позднего вечера, на улице было уже начало двенадцатого, когда я от него вышел. Обычно я ездил от него на такси, если задерживался допоздна, а в этот раз что-то не подрассчитал с деньгами и решил отправиться домой на маршрутке, благо, они ходят у нас исправно, и уехать из любого района можно практически в любое время. На остановке никого не было, и когда подошла маршрутка, я оказался в ней единственным пассажиром. Я сел на переднее сиденье, рядом с водителем. Ехала маршрутка медленно, водитель возле каждой остановки притормаживал, вглядываясь в темноту, в надежде найти там еще пассажиров, чтоб заработать побольше денег, но никого не было.Когда подъезжали к остановке возле кладбища, мы четко увидели, что на остановке кто-то стоит. Этот кто-то оказался молодым парнем, который поднял руку, требуя, чтоб водитель остановился и подобрал его. Войдя в маршрутку, он расплатился за проезд и сел в глубине салона. Стоит сказать, что маршрутка шла на конечную, и по дороге мы больше никого не встретили.Наш новый попутчик показался мне странным, когда он проходил у меня за спиной в салон, мне показалось, что у меня по спине пробежали мурашки, но я тогда не обратил на это никакого внимания. Настоящие мурашки забегали у меня по спине, когда мы добрались до конечной - ведь в салоне никого не было. Маршрутчик даже вышел из кабины автобуса и зашел в салон, проверить, не спрятался ли пассажир где-то между кресел, но салон был пуст! На остановке в тот вечер стояло еще несколько машин, и мы рассказали странную историю водителям, а те удивились, что мы не в курсе. Оказалось, что этот попутчик давно уже ездит по этому маршруту, садится в маршрутку ночью и едет до конечной, а потом исчезает.Вот такая история, больше я поздно с этого района домой не езжу и стараюсь вечером по этой дороге не ходить, хотя и живу сейчас не так далеко от этого странного места…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Кладбище маршрутка странный попутчик исчезновение

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