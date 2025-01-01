Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Старый колодец

Лето 2020 года должно было стать моим личным маленьким апокалипсисом. После месяцев московского карантина я рвался на волю, и выбор пал на село Глухово в центральной России. Не глухомань, а крупное, живое село с колхозом «Рассвет», своими фермами, бескрайними полями подсолнуха и даже пунктом выдачи Ozon в здании почты.

Меня приютила тетя Люда, дальняя родственница. Ее дом был современным, с пластиковыми окнами и интернетом, но с огромным старым огородом. Первые дни были райскими: воздух, пахнущий полынью и навозом, гул тракторов на рассвете, поездки на велосипеде к речке. Село жило своей жизнью: у магазина «У Валентины» толпилась очередь, а по вечерам у конторы колхоза мужики на лавочках обсуждали цены на дизель и новости.

Тетя Люда, женщина лет шестидесяти, бывшая доярка, а ныне продавец в том самом магазине, предупредила меня сразу:
— Гуляй где хочешь, Саш, но на Запольную улицу к старому колодцу не ходи. Там и дороги-то давно нет, одни развалюхи. Место нехорошее.

Я кивнул, списав всё на суеверия. Но любопытство взяло верх. Как-то раз я решил объехать село на велике и оказался на Запольной. Это была действительно глухая окраина: несколько покосившихся, брошенных домов с заколоченными окнами и в самом конце улицы — тот самый колодец. Сложенный из почерневших бревен, с покореженной железной крышей и оборванным ведром на ржавой цепи. Воздух вокруг был неподвижен и тих, как в склепе.

Я уже хотел разворачиваться, когда заметил на одном из полуразрушенных крылец фигуру. Она висела на скрипящей от ветра балке, привязанная за шею толстой веревкой. Это было чучело, одетое в лохмотья, с тыквой вместо головы, на которой было нарисовано кривой ухмыляющейся лицо. Видимо, чья-то злая шутка. Выглядело это жутковато, но по-деревенски прямолинейно. Я с облегчением уехал.

Но той же ночью я проснулся от звука. Со стороны Запольной доносился скрип. Тот самый, отчетливый, сухой скрип качающейся на ветру веревки. Скрип-скрип-скрип. Монотонно, неумолимо. Я подошел к окну. Ночь была безветренной. Ни один лист не шелохнулся. Но скрип все усиливался, приближаясь.

И тогда я увидел его. Он шел по пыльной улице, прямо к дому тети Люды. Высокий, худой мужик в выцветшей телогрейке и ватных штанах. Его шея была неестественно вытянута и перекручена, а голова болталась на бок, упираясь подбородком в ключицу. Лица не было видно, оно было скрыто в тени. Но хуже всего была веревка. Толстая, пеньковая, она тянулась от его шеи куда-то назад, в темноту, и с каждым его шагом раздавался тот самый сухой, ужасный скрип. Он не шел, его словно кто-то тащил за эту петлю.

Он остановился прямо напротив моего окна, замер, и скрип прекратился. Я застыл у стекла, не в силах пошевелиться. Он простоял так, кажется, целую вечность, а потом медленно повернулся и поплелся обратно, в темноту, снова сопровождаемый мерзким скрипом удаляющейся веревки.

Утром я, бледный, рассказал всё тете Люде. Она помрачнела.
— Ну вот, напросился. Это деда Архипа. Сторож колхозный когда-то был. В лихие девяностые скот от воров охранял. Поймали его как-то ночью, жестоко избили, а потом для устрашения на том самом крыльце и повесили. Чучело-то, оно не просто так стоит. Его, чтобы его дух отпугнуть, отвязаться от него. Он же не упокоится, всё ищет своих обидчиков. А верёвка та… Она у него до самого колодца тянется. Говорят, тело его туда сбросили, чтобы след замести. Вода его держит. И тянет обратно.

После этого ночи превратились в ад. Каждую ночь я слышал этот скрип. Он приходил к калитке и стоял, безмолвный, с той своей ужасной, скрюченной шеей. Иногда скрип раздавался прямо во дворе, будто верёвку перекинули через сук нашей старой яблони.

Тетя Люда решила действовать. Вечером она вышла во двор с миской какой-то вонючей травы и старой иконкой.
— Уходи, Архип, — сказала она твёрдо в темноту. — Не твоя здесь душа. Ищи своих, а чужого не трогай.

На мгновение воцарилась тишина, а потом раздался такой оглушительный, яростный скрип, будто рвалась толстая паутина. Из темноты вырвался тихий, хриплый шёпот, полный такой ненависти и боли, что кровь стыла в жилах: «Во-о-д-ы… Дай…»

Тетя Люда отшатнулась и плеснула из миски в сторону шёпота. Раздалось шипение. Скрип стих.

Наутро она была бледна.
— Всё, уезжай. Он не успокоится. Он тебя за одного из них принял, чует городского. Он не просто приходит, он тебя к колодцу зовет. Чтобы ты ему на смену пришел.

Я уехал в тот же день. Теперь я снова в Москве. Но иногда, когда ночью во дворе скрипнет качель или зашумит вода в трубах, я вздрагиваю и замираю, прислушиваясь. Мне кажется, что сквозь шум города я слышу тот самый далекий, сухой скрип пеньковой веревки. Он ищет меня. И колодец на Запольной улице все еще ждет своего нового жильца.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:48 by Нитуп ТсугваПросмотров: 113Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Призрак Деревня Месть колхоз висельник колодец мертвец авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.