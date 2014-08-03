Кровь горы

Я не сразу понял, что происходит. Вначале была только темнота и голоса — они шептались над моим телом, растекались вокруг, как тяжелый дым, сочились сквозь черепные кости и заполняли мозг вязкой жижей. Охотничья избушка, где я оказался привязанным к старой деревянной кровати, пахла плесенью и кровью. Так пахнет свежее мясо на разделочной доске. Так пахнет смерть в самом начале своего долгого пути разложения.Хотел закричать, но на рту была плотная повязка. Попытался дернуться — тело не слушалось, конечности были привязаны к раме кровати толстыми веревками, натерли до волдырей.Сквозь маленькое окошко под самым потолком пробивался рассеянный свет — то ли рассвет, то ли сумерки, не разобрать. На стене напротив висело что-то темное, шевелящееся. Я моргнул, напрягая зрение. Шкуры. Десятки шкур, снятые с животных — с лосей, медведей, волков. Но среди них были и другие, странной формы, слишком маленькие для крупных зверей и слишком большие для мелких. В полумраке казалось, что эти шкуры дышат, медленно колышутся, словно под ними все еще теплится жизнь.«Очнулся, инженер», — произнес низкий голос откуда-то из угла комнаты.Я повернул голову. В тени сидел старик в выцветшей клетчатой рубахе, с длинной седой бородой. Он вытачивал что-то из куска дерева. Стружка падала на пол, который, как я теперь заметил, был весь покрыт какими-то странными символами, нарисованными то ли сажей, то ли чем-то более темным.— Не дергайся, тебе пока нельзя, — сказал старик, не поднимая глаз от своей работы. — Гора тебя приняла, но еще не решила, что с тобой делать.Он поднялся и подошел к моей кровати. От него пахло лесом и дымом. Старик снял с меня повязку.— Что… Что происходит? Где я? — мой голос звучал хриплым карканьем.— Ты там, куда не следовало приходить, — старик смотрел на меня без злобы, почти с жалостью. — Ты пришел бурить скважину в горе, которая живет уже тысячи лет. Ты пришел забрать кровь земли, не спросив разрешения. Теперь Хозяйка Горы решит, стоит ли тебя отпускать.***Все началось две недели назад. Я, геолог-инженер Антон Реутов, прибыл в посёлок Верхний Уват с заданием: найти подходящее место для бурения разведывательной скважины. Наша компания прослышала о возможном крупном месторождении нефти или газа в этих краях. Мне поручили предварительную разведку и сбор данных.Посёлок встретил меня настороженно. Пятиэтажные панельки с облупившейся краской, ржавые гаражи, несколько магазинов и районная администрация — по сути, всё, что осталось от некогда процветающего места. Здесь раньше был леспромхоз, но в девяностые предприятие закрылось, и большая часть населения разъехалась.В местной гостинице — бывшем общежитии — меня поселила угрюмая женщина лет пятидесяти. Протянув ключ от комнаты, она вдруг схватила меня за руку своими сухими пальцами:— На Корежную гору не ходи. Что хочешь делай, а туда не суйся.Я вежливо кивнул, думая, что это очередные местные суеверия, которых всегда полно в таких забытых богом местах. Корежная гора как раз занимала центральное место в моих планах — предварительные спутниковые данные указывали на аномалии геологической структуры именно в этом районе.В тот же вечер я зашел в единственный местный бар — облупленную пристройку к столовой. За стойкой стоял рыжебородый мужик с потрёпанным лицом, а в самом зале сидело несколько местных. Разговор как-то сам собой зашел о цели моего приезда. Упомянув Корежную гору, я заметил, как все разом замолчали.— Там нечисто, — наконец сказал бармен, протирая стакан.— В каком смысле? — я отхлебнул пиво, приготовившись к очередной порции деревенских страшилок.— В прямом. Гора живая, — ответил седой мужчина из угла. — Манси знали. Они её обходили стороной. А когда геологи пришли в семидесятых, девять человек пропало. Тела так и не нашли.— Это, дядя Миш, ты про экспедицию Кривошеева говоришь? — встрепенулся молодой парень в камуфляжной куртке. — Так их лавиной завалило. Официально всё.— Какая на хер лавина в мае месяце? — огрызнулся седой. — Их гора забрала. Как и тех туристов в восемьдесят девятом. И геодезистов в двухтысячных.— Вы о группе Дятлова, что ли? — усмехнулся я. — Так это другой перевал совсем.— Дятлова, не Дятлова… — раздраженно отмахнулся старик. — Я о том, что все, кто на Корежную с дурными мыслями приходят, назад не возвращаются. Или возвращаются не такими.Я вежливо выслушал ещё несколько историй в том же духе, списывая всё на традиционную любовь к мистификациям, свойственную жителям глухих мест. Впрочем, что-то в их рассказах всё же заставило меня поёжиться.На следующее утро я выехал к подножию Корежной горы на стареньком уазике с водителем Сергеем, молчаливым мужиком лет сорока. По пути он только и сказал:— Лучше б ты другое место выбрал.— Почему все так боятся этой горы? — спросил я.— Корежит она людей, — просто ответил он. — Внутри у неё что-то есть. Что-то живое.Я хмыкнул, но промолчал. Предрассудки — дело такое. Их не выбить никакими аргументами.У подножия горы мы разбили небольшой лагерь. Я начал обходить местность, делая замеры и собирая образцы породы. Гора как гора — не особо высокая, покрытая лесом почти до вершины, со скальным выступом на юго-западном склоне. Ничего сверхъестественного.Вечером, сидя у костра, я просматривал данные на планшете, когда услышал странный звук со стороны леса — то ли стон, то ли вой. Сергей, чистивший в тот момент ружье, замер.— Это волки? — спросил я.— Нет, — он поднялся, вглядываясь в темноту. — Это она. Почуяла.— Кто — она?— Гора. Говорил же — живая она.Звук не повторился, но всю ночь мне снились кошмары: я шел по тёмным коридорам внутри горы, а стены вокруг пульсировали, как живая плоть, и с них капало что-то тёплое, густое. И чем глубже я заходил, тем отчетливее слышал шепот и пение на незнакомом языке.Неделя прошла довольно продуктивно. Я собрал все необходимые данные, сделал замеры и отправил предварительный отчет начальству. По всем признакам, Корежная гора действительно скрывала нечто ценное — геологические исследования показывали аномалии, типичные для крупных газовых месторождений.Сергей всё это время держался настороженно. Неохотно помогал, часто останавливался и прислушивался к лесу. Пару раз я замечал, как он что-то шепчет, прижимая руку к стволу дерева.На восьмой день мы должны были уезжать. Я решил напоследок подняться повыше по склону, чтобы взять еще несколько образцов из скального выхода. Сергей наотрез отказался идти со мной, сказав только:— В три часа чтоб был здесь. Иначе уеду один.Я посмеялся над его суеверием и пошел один. Погода стояла отличная — ясное небо, лёгкий ветерок, идеально для финальной разведки. Поднимаясь по склону, я нашел узкую тропу, которая, судя по всему, вела к скальному выступу.Чем выше я поднимался, тем страннее становилась растительность вокруг: деревья вывернуты, словно от сильного ветра, но все в одном направлении; мох рос причудливыми узорами, складываясь в непонятные символы; попадались грибы ярко-красного цвета, каких я никогда раньше не видел.Когда я почти добрался до скалы, тропа внезапно оборвалась у входа в небольшую пещеру. Вход был наполовину заложен большими камнями, но протиснуться внутрь все еще было можно. Я посветил фонариком — пещера уходила глубоко в гору.Любопытство взяло верх. «Быстро гляну и назад», — подумал я, пролезая внутрь. Пещера оказалась глубже, чем я предполагал. Я продвигался вперед, освещая путь фонариком, когда заметил на стенах странные рисунки — не современные граффити, а что-то древнее, нанесенное красной краской или… кровью?Изображения показывали сцены охоты, но было в них что-то неправильное — животные имели человеческие черты, а люди — звериные. В центре каждой композиции была изображена гора с чем-то вроде лица. Глаза, нос, рот с острыми зубами.Внезапно фонарик мигнул и погас. Я встряхнул его, стукнул о ладонь — никакого эффекта. Достал телефон, включил фонарик на нем — слабый свет озарил пространство вокруг. В тот момент я заметил, что рисунки на стенах… двигались. Фигуры людей и животных словно плясали в слабом свете, а лицо горы медленно поворачивалось, следя за мной.Я моргнул, уверяя себя, что это просто игра света и теней. Когда я снова посмотрел, рисунки были неподвижны. Но страх уже пустил корни в моем сознании. Я развернулся, чтобы уйти, и в то мгновение пол пещеры подо мной провалился.Падение было недолгим, но болезненным. Я оказался в нижней пещере, гораздо большей по размеру. Телефон при падении разбился, и наступила полная темнота. Я лежал на спине, ощущая острую боль в ноге — кажется, при падении вывихнул или даже сломал лодыжку.Спустя несколько минут я начал слышать шепоты, тихое пение, звуки, не похожие ни на что человеческое. Они доносились отовсюду, словно сама темнота говорила со мной. А потом я почувствовал прикосновения — холодные, влажные, скользкие. Сотни невидимых пальцев ощупывали меня, скользили по лицу, забирались под одежду.Я закричал, пытаясь отбиться, но тьма только сгустилась вокруг. А потом пришла боль — острая, пронизывающая, словно тысячи игл вонзились в кожу одновременно. Последнее, что я запомнил перед тем, как потерять сознание — ощущение, что сама гора поглощает меня, втягивает в себя.***И вот теперь я лежал привязанный к кровати в охотничьей избушке, а старик с седой бородой говорил мне о Хозяйке Горы и её решении.— Что со мной было? Как я здесь оказался? — спросил я, когда ко мне вернулся голос.Старик усмехнулся, обнажив желтые зубы.— Я нашел тебя у Шаманского камня. Голого, всего в крови, но живого. Такое редко бывает. Обычно она не отпускает тех, кого забрала.— Кто — она?— Корежная. Хозяйка Горы. Древние манси звали её Ялпус-Эква — Святая Женщина. Она здесь была задолго до людей. Говорят, когда-то она была обычной шаманкой, но нашла способ слиться с горой, стать её частью. Теперь она и есть гора — каждый камень, каждое дерево, каждая капля воды в её ручьях.Я попытался собраться с мыслями. Это бред, галлюцинации от удара головой при падении. Не может быть никакой живой горы, никакой Хозяйки. Это всё местные байки, раздутые моим воспаленным воображением.— Развяжите меня, — попросил я. — Мне нужно вернуться в посёлок. Меня будут искать.— Ищут, — кивнул старик. — Твой водитель поднял тревогу, когда ты не вернулся. Уже третий день ищут. Но не найдут, пока она не решит.— Что… что она решит?— Отпустить тебя или забрать. Она заглянула в твоё нутро, попробовала твою кровь. Теперь решает, достоин ли ты уйти.Я хотел возразить, сказать, что всё это чушь, но вдруг вспомнил кое-что — те ощущения в пещере, холодные прикосновения, шепот. И что-то ещё… чувство, что меня изучают изнутри, просматривают каждую мысль, каждое воспоминание.— Что она такое? — спросил я тихо.Старик сел рядом на табурет, поставил рядом с собой недоструганную фигурку — я разглядел, что это что-то вроде человеческой фигуры с огромной головой.— Никто точно не знает. Может, она действительно когда-то была человеком. Может, никогда им не была. Манси верили, что она — дитя первозданного хаоса, оставшегося со времен сотворения мира. Она питается жизнью — животных, людей, всего, что растет на её склонах. Но не просто пожирает — она… как бы это сказать… перерабатывает. Делает частью себя.Он задумчиво погладил бороду.— Тех, кто приходит с миром, она обычно не трогает. Охотники, что просят разрешения добыть зверя и оставляют подношения; травники, что берут только то, что нужно, и благодарят за дары; путники, что просто проходят мимо с уважением. Но тех, кто приходит забирать её богатства, кто хочет ранить её, бурить, копать — таких она наказывает. И наказание её страшно.— Я не хотел… — начал я, но старик перебил.— Ты пришел с железом и техникой. Пришел искать то, что она хранит в себе тысячи лет — кровь земли. Конечно, она разозлилась.Он встал и подошел к окну. Снаружи, кажется, начинался рассвет — свет стал ярче, проникая через маленькое окошко.— Но ты ещё жив. Значит, она увидела в тебе что-то, что заставило её сомневаться. Может, чистоту помыслов. Может, неведение — ты ведь не знал, куда идёшь на самом деле.Старик вздохнул и повернулся ко мне:— А может, она просто решила сыграть с тобой в свою игру. Хозяйка любит игры. Особенно с теми, кто кажется ей интересным.В течение следующих трех дней старик — его звали Михаил Егорович, но местные называли его просто Ведун — ухаживал за мной. Моя нога оказалась действительно сломана, и он наложил какую-то странную шину из веток и бересты, смазал раны мазью с резким травяным запахом.Я всё ещё оставался привязанным к кровати, но веревки теперь были ослаблены, позволяя немного двигаться. Михаил Егорович кормил меня какой-то густой похлебкой и поил травяным отваром, от которого клонило в сон.В эти дни меня мучили кошмары. Я видел внутренности горы — огромные пещеры, заполненные пульсирующей плотью; озера черной маслянистой жидкости, в которой плавали странные существа; древние алтари, покрытые засохшей кровью. И над всем этим владычествовала она — Хозяйка Горы, существо, не поддающееся описанию, чудовищный гибрид человека, зверя и чего-то совершенно чужеродного.Иногда сквозь сон я слышал разговоры — Михаил Егорович с кем-то беседовал. Женский голос, низкий, с хрипотцой, отвечал ему на языке, которого я не понимал. Однажды я проснулся среди ночи и увидел её — высокую фигуру, стоящую в темном углу избушки. Она была укутана в шкуры, лицо скрывала маска из дерева, украшенная рогами и перьями. Я хотел закричать, но горло перехватило от ужаса, а в следующий момент фигура растворилась в темноте, словно её никогда и не было.На четвертый день Михаил Егорович объявил:— Сегодня решится твоя судьба. Хозяйка прислала знак.— Какой знак? — мой голос дрожал.— Чёрный ворон сел на крышу избушки и принес в клюве красную ягоду. Это значит, она готова говорить с тобой.— Говорить? Как?— Через меня, — просто сказал старик. — Я давно служу ей. Она выбрала меня много лет назад, когда я, молодой охотник, заблудился на её склоне и чуть не умер. Она показала мне путь домой, а взамен я стал её глазами и ушами среди людей.Он начал готовиться к какому-то ритуалу: достал из сундука в углу странные предметы — куски разноцветных камней, птичьи кости, пучки сухих трав. В центре комнаты разложил небольшой костер прямо на земляном полу.— Огонь откроет дверь, — пояснил он, заметив мой взгляд. — Через него она сможет говорить со мной, а я — с тобой.Когда стемнело, Михаил Егорович зажег костер. Пламя вспыхнуло неестественно ярко, окрасив избушку в кровавые тона. Старик начал петь на незнакомом языке, раскачиваясь из стороны в сторону. Он бросал в огонь травы, и от этого поднимался густой дым с острым, пряным запахом.Я лежал, наблюдая за ритуалом, и внезапно понял, что не могу пошевелиться — не из-за веревок, а словно мое тело больше мне не принадлежало. Комната начала расплываться перед глазами, фигура старика двоилась и троилась.А потом я увидел её — прямо за спиной Михаила Егоровича возникла тень, которая постепенно обретала форму. Женская фигура, но с неестественно длинными конечностями, с головой, увенчанной ветвистыми рогами. Её тело казалось соткано из тьмы и дыма, в глазницах пульсировал красный огонь.Мне хотелось закричать, но я не мог издать ни звука. Тень наклонилась над стариком, словно шепча ему на ухо, и он кивал, продолжая раскачиваться.— Хозяйка здесь, — произнес старик измененным, более глубоким голосом. — Она хочет знать, зачем ты пришел нарушить её покой.Мое горло внезапно освободилось, и я смог говорить:— Я… я не знал. Я просто выполнял свою работу. Мне поручили исследовать эту местность. Я геолог, я ищу полезные ископаемые.— Ты ищешь её кровь, — голос старика звучал обвиняющем. — Чёрную кровь земли, что течет в её венах. Ты хочешь выкачать её, оставив гору пустой, мертвой.— Нет, я только… я просто должен был сделать предварительные замеры. Я не принимаю решений о бурении.Тень за спиной старика колыхнулась, и мне показалось, что она усмехается.— Ты лжешь, — произнес Михаил Егорович. — Хозяйка видела твои мысли. Видела твою радость, когда приборы показали наличие газа. Видела, как ты представлял себя руководителем проекта, получающим премию за открытие крупного месторождения.Я хотел возразить, но… он был прав. Я действительно мечтал о повышении, о том, как это открытие продвинет мою карьеру.— Я…не хотел причинить вред, — пробормотал я.— Все вы так говорите, — в голосе старика звучала неизбывная горечь. — Приходите с техникой, с машинами, бурите, взрываете, выкачиваете. А потом уходите, оставляя за собой мертвую землю. Но Хозяйка помнит, как было до вас. Она помнит первых людей, что пришли сюда — они просили разрешения, приносили дары, чтили её законы. Теперь вы берете, не спрашивая, и удивляетесь, когда она гневается.Тень за спиной старика выросла, заполняя собой всю комнату. Её рогатая голова касалась потолка, длинные руки тянулись ко мне. Я почувствовал, как что-то холодное прикоснулось к моему лбу, и перед глазами пронеслись образы: девственная тайга, нетронутые горы, чистые реки. А потом — вырубленные леса, отравленные водоемы, изуродованная взрывами земля. И боль — бесконечная боль живого существа, которое медленно убивают.— Она могла убить тебя, — продолжал Михаил Егорович. — Могла сделать частью себя, как делала с другими. Но она увидела в тебе что-то… искру понимания. Поэтому ты здесь. Поэтому у тебя есть выбор.— Какой выбор? — прошептал я.— Уйти и никогда не возвращаться. Забыть дорогу сюда, забыть о месторождении, сказать своим, что здесь ничего нет. Или остаться здесь навсегда, стать частью горы, частью её вечного сна.Я смотрел на тень, нависшую надо мной, на её горящие глаза, и внезапно понял — она не блефует. Она действительно может поглотить меня, сделать частью себя. И я видел, что случилось с теми, кого она забрала — их сознания всё ещё существовали внутри неё, вечно кричащие, вечно страдающие.— Я уйду, — сказал я твердо. — Клянусь, я никогда не вернусь и никого сюда не приведу.Тень колыхнулась, словно от смеха.— Клятвы легко даются и легко нарушаются, — произнес Михаил Егорович. — Хозяйка хочет гарантий. Она хочет, чтобы ты отдал ей что-то ценное. Что-то, что свяжет вас.— Что?— Частицу твоей души. Не всю — лишь малую часть. Ты даже не заметишь потери. Но эта частица останется здесь, в горе, и если ты нарушишь слово — она потянет за собой всё остальное. Всего тебя.Я колебался. Отдать часть души? Что это вообще значит? Но выбора не было. Либо это, либо остаться здесь навсегда.— Я согласен, — наконец сказал я.Старик кивнул и взял со стола нож с костяной рукоятью. Он подошел ко мне и одним быстрым движением сделал надрез на моей ладони. Кровь закапала в подставленную деревянную чашу.— Кровь — носитель души, — пояснил он. — Через неё Хозяйка возьмет то, что ей нужно.Когда чаша наполнилась, Михаил Егорович поднес её к огню и вылил содержимое в пламя. Огонь взметнулся вверх, на мгновение приняв форму рогатой женской фигуры, а потом опал. Тень за спиной старика растаяла, словно её никогда и не было.— Сделано, — просто сказал он. — Теперь ты свободен идти, но помни о своём обещании.Он развязал меня и помог подняться. Моя нога все еще болела, но уже не так сильно.— Поисковый отряд в двух часах ходьбы отсюда, — сказал старик. — Я выведу тебя к тропе. Дальше сам.— А что я им скажу? Они ищут меня уже неделю.— Скажи, что упал в расщелину, повредил ногу и голову, бредил от жара. Они поверят — такое часто случается с городскими в наших лесах.Полгода прошло с тех пор. Я живу в Екатеринбурге, работаю в той же компании, но больше не выезжаю на полевые исследования — перевелся в аналитический отдел. В отчете о Корежной горе я написал, что предварительные данные не подтвердились, местность бесперспективна для добычи.Мне не поверили. Два месяца назад компания отправила туда другую экспедицию — более серьезную, с тяжелой техникой для пробного бурения. Я пытался отговорить начальство, придумывал любые аргументы, но меня не слушали. «Данные спутников не врут», — сказал мне директор.Вчера пришла новость — вся экспедиция пропала. Двенадцать человек и три единицы техники. Местные спасатели прочесали склоны Корежной горы, но не нашли ни следа. Будто люди растворились в воздухе.А сегодня утром я проснулся от острой боли в ладони — на том месте, где старик сделал надрез полгода назад, проступило красное пятно, напоминающее отпечаток рогатой женской фигуры. И я слышу её голос — шепот, идущий изнутри моей головы, зовущий меня вернуться.Я сижу перед компьютером, бронирую билет на ближайший рейс до Верхнего Увата. Я знаю, что должен вернуться. Хозяйка Горы зовет, и часть моей души, что осталась у неё, тянет меня назад. Возможно, она хочет забрать остальное, наказать меня за то, что я не смог остановить вторую экспедицию.А может… может, ей просто одиноко. Может, ей нужен новый слуга взамен старика. Новые глаза и уши среди людей.Я смотрю на свою ладонь, на проступающий на ней символ, и понимаю — выбора у меня нет. Гора зовет, и я должен ответить на зов. Только теперь я понимаю, через что прошел старик, когда-то давно заблудившийся на её склонах. Дорога назад есть, но она ведет только в одно место — к ней, к Хозяйке Горы, к древнему существу, что было здесь задолго до людей и останется после них.Я закрываю компьютер, собираю рюкзак. Кажется, мне предстоит долгое путешествие к новому дому. К моей новой судьбе.

