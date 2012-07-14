Земля

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:02

Lollipop39 Просмотров: 68 Комментарии: 3 +4 Вчера, 10:02 by

Матерински вздыхая, чернеет мягко,Всеприемлет, баюкает, греет, хранит.Пахнет прелыми листьями, талым снегом…«…Взмахи белых и чистых. Альфа, йота, омега!»Пахнет мартовской шерстью, спрятанной костью…«… Не испытана лестью, не запятнана злостью!»Пахнет рыжей жестянкой, забытой игрушкой…« …Ты была хулиганкой, помню смех и веснушки!»«Накормлю, напою!»— Расцвету, полюблю!«Успокою, утешу!»— Дашь надежду. Как прежде.«Заберу. Не отдам»— Знать бы, есть ли что Там?«Позову и укрою»— Вечным сном – с головою.«Накорми, напои…»— Тает шёпот земли.

Ключевые слова: Земля жизнь смерть авторский стих

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