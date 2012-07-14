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Стихи

Земля

Матерински вздыхая, чернеет мягко,
Всеприемлет, баюкает, греет, хранит.
Пахнет прелыми листьями, талым снегом…
«…Взмахи белых и чистых. Альфа, йота, омега!»
Пахнет мартовской шерстью, спрятанной костью…
«… Не испытана лестью, не запятнана злостью!»
Пахнет рыжей жестянкой, забытой игрушкой…
« …Ты была хулиганкой, помню смех и веснушки!»

«Накормлю, напою!»
— Расцвету, полюблю!
«Успокою, утешу!»
— Дашь надежду. Как прежде.
«Заберу. Не отдам»
— Знать бы, есть ли что Там?
«Позову и укрою»
— Вечным сном – с головою.
«Накорми, напои…»
— Тает шёпот земли.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:02
Вчера, 10:02 by Lollipop39Просмотров: 68Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Земля жизнь смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 10:28
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 326
Комментариев: 2 518
Поставил плюс автору, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 13:24
+1
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Репутация: (2254|0)
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Комментариев: 4 746
Вы пишите чудесные и глубокие стихи. Вам удается вмещать в несколько строк столько смысла, сколько не удается вместить некоторым "писателям" и в несколько листов) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Lollipop39
Вчера, 21:14
0
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Спасибо Вам за отклики и плюсы!)
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