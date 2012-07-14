ЗемляМатерински вздыхая, чернеет мягко,
Всеприемлет, баюкает, греет, хранит.
Пахнет прелыми листьями, талым снегом…
«…Взмахи белых и чистых. Альфа, йота, омега!»
Пахнет мартовской шерстью, спрятанной костью…
«… Не испытана лестью, не запятнана злостью!»
Пахнет рыжей жестянкой, забытой игрушкой…
« …Ты была хулиганкой, помню смех и веснушки!»
«Накормлю, напою!»
— Расцвету, полюблю!
«Успокою, утешу!»
— Дашь надежду. Как прежде.
«Заберу. Не отдам»
— Знать бы, есть ли что Там?
«Позову и укрою»
— Вечным сном – с головою.
«Накорми, напои…»
— Тает шёпот земли.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:02
Вчера, 10:02 by Lollipop39Просмотров: 68Комментарии: 3
Ключевые слова: Земля жизнь смерть авторский стих