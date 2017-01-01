Жизнь после смерти

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Co6иРаТель ИсT0рий Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:49 by

- Записывайте: смерть наступила в 14:43.- А причина?- Кровоизлияние в мозг. Лопнули сосуды. Пожалуйста, успокойтесь. Я понимаю, вам сейчас очень тяжело, но вы мешаете нам работать.В кресле напротив меня сидела моя жена и рыдала. Медбрат под диктовку врача записывал время и причину смерти. Моей смерти.Я хотел было встать и сказать, что вот он я, целый и невредимый, я не умер! Но тело парализовало. Я не мог даже пальцем шевельнуть. Я испугался, когда проснулся и не смог встать, так и лежал. А когда Мэри подошла ко мне и с испуганными глазами побежала к телефону, так и вовсе чуть не свихнулся. Думал, меня парализовало, стар я все-таки, а оно вон как.Страха уже не было. Был голод. Вы когда-нибудь не ели целую неделю? Такое я сейчас испытывал. Сознание помутнело, и я резким рывком попытался встать. Получилось дернуть рукой.- Он жив! - взволнованно крикнула Мэри.- Не может быть. Это просто сокращение мышц.Ярость захлестнула мой разум. Это чёртово мясо действовало мне на нервы. Поэтому я дернул рукой еще раз и ухватил его за халат. Рывком подтащил к себе и впился в глотку.- О, черт! Что за хрень?!По губам потекла теплая свежая кровь. Сила наполняла мое окоченевшее тело. Резко встав, я кинулся на медбрата. Перекусив артерию на шее, жадно стал пить его кровь. Крик Мэри оторвал меня от этого занятия, и я отпустил тело, булькающее кровью из разорванной шеи. Я посмотрел на свою жену, в ужасе забившуюся в кресло. Хотел было успокоить и сказать что-нибудь, но тело уже не подчинялось мне.Все закончилось быстро. Ее труп я оставил в покое, выпив всю кровь до капли. Нужно еще еды. Голод не утихал, а становился все сильнее. В городе много мяса. Надо в город.И придя к этой мысли, я поковылял к выходу. Позади, пошатываясь, уже вставал врач.

Ключевые слова: Зомби апокалипсис кровь укус голод авторская история

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