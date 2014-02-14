Предупреждение о смерти мужа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:59

TiTaN_2017 Просмотров: 87 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:59 by

Случилось это около двух лет назад.Одним прекрасным осенним вечером мой муж собрался с другом на рыбалку. Уехал он в 5 вечера, в 9 вечера мы созвонились, а после мы легли с детьми спать.Где-то в 23:30 я проснулась от того, что у меня очень болит горло, хотя до этого ничего не беспокоило. Начала я пить таблетки, но ничего не помогало, как будто душит меня. Успокоилась я через два часа и, как только легла на кровать, услышала громкий стук в свою железную входную дверь. Сердце замерло, ноги похолодели, и первая мысль, которая пришла в голову была: «Не открывай, беда пришла!» Потом переубедила себя, подумала, наверное, соседи.Утром меня разбудил звонок на телефон, где мне сказали, что мой муж разбился на машине насмерть между 23:30 и полвторого ночи.Автор: Марго.

Ключевые слова: Семья муж рыбалка стук в дверь страх

Другие, подобные истории: