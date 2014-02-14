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Истории из жизни

Предупреждение о смерти мужа

Случилось это около двух лет назад.

Одним прекрасным осенним вечером мой муж собрался с другом на рыбалку. Уехал он в 5 вечера, в 9 вечера мы созвонились, а после мы легли с детьми спать.

Где-то в 23:30 я проснулась от того, что у меня очень болит горло, хотя до этого ничего не беспокоило. Начала я пить таблетки, но ничего не помогало, как будто душит меня. Успокоилась я через два часа и, как только легла на кровать, услышала громкий стук в свою железную входную дверь. Сердце замерло, ноги похолодели, и первая мысль, которая пришла в голову была: «Не открывай, беда пришла!» Потом переубедила себя, подумала, наверное, соседи.

Утром меня разбудил звонок на телефон, где мне сказали, что мой муж разбился на машине насмерть между 23:30 и полвторого ночи.

Автор: Марго.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59 by TiTaN_2017Просмотров: 87Комментарии: 1
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Ключевые слова: Семья муж рыбалка стук в дверь страх

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Комментарии

#1 написал: просто Вася
Сегодня, 11:23
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Комментариев: 3 178
Печально... Плюс поставила.
Никто не знает, где Летяга? Что-то потерялась совсем.
Автор, прошу прощения за этот вопрос не по делу.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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