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Истории из жизни

Дважды похороненная

Моя любимая бабушка 1916 года рождения. Всю жизнь прожила в селе, и лишь последние 15 лет - в городе, родители перевезли. Для того, чтобы она не скучала, купили ей дачный участок, на который она ходила пешком за 7 км туда и обратно. Последний ее визит на дачу - осень 2001 года. Ей было 85 лет. Бабушка принесла с дачи огромную тыкву, легла и больше не поднималась. Врачи не смогли поставить диагноз, а моя мама предполагала, что инсульт.

Бабушка лежала 4 недели. Приехали ее дочери из Питера и Мурманска. В последние дни начала кого-то ловить руками. Пригласили батюшку соборовать и причастить.

В это время я была в другом городе, за 60 км, по учебе. Помню, еду в автобусе по городу, и такая тоска напала, что просто выйти из автобуса и повеситься. Минут через 10 прошло. Как потом оказалось, в это время бабушку соборовали, и, как я слышала, во время этого процесса отпускаются также невольные и забытые грехи всех родных и близких.

Вечером приехала в родной город и бежала домой, очень голодная была. На полпути меня как невидимая рука развернула - я помчалась к бабушке. А ночью она умерла.

Для отпевания обратились к украинскому батюшке. Он провел весь обряд.

Перед 9 днем снится мне сон (я была в другом городе): мы с моим молодым человеком и большой толпой людей идем к автобусной кассе, и вся очередь двигается в рамках железного парапета. За границами этого парапета - пустота. Я оборачиваюсь - а за мной стоит бабушка. Я удивляюсь: "Бабушка, ты же умерла". А она молчит и только смеется. И тут мой молодой человек берет ее на руки и пересаживает через парапет - туда, где пустота.

Я этот сон не приняла во внимание. И только после приезда домой родители рассказали: на 9 дней после смерти бабушки они поехали в монастырь, чтобы отвезти монахам продукты для поминок (у бабушки практически не было подруг, которые могли прийти на поминки) и заказать службу. И там узнали, что бабушка, отпетая украинским батюшкой, не похоронена (я в религиозных вопросах не сильна), поэтому нужно повторить обряд батюшкой московского патриархата. Родители срочно поехали на кладбище, набрали земли с могилы, отвезли в монастырь и там провели обряд отпевания и запечатывания. Все это случилось именно в тот день, после которого мне приснился описанный сон. Он говорил о том, что, наконец, бабушка получила возможность перейти в другой мир.

Хотя до 40 дней она всегда присутствовала в моей комнате, а именно - за комодом в углу, иногда проходя мимо меня. Я не могла спать, этот ветерок меня всегда будил. Ровно через 40 дней все прошло.

Она меня очень любила. И я ее. И сейчас люблю. Бабушка, мы тебя любим и помним. Спи спокойно.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42 by LanassПросмотров: 545Комментарии: 1
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Ключевые слова: Похороны смерть бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:35
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Никогда мне не понять этого. Эти неправильно хоронят, те правильно. Муть
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