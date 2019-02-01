На диктофоне появилась странная запись

На диктофоне появилась странная записьпривет. история такая. когда мне было 13 лет вот что случилось.
я пошёл в школу из дома. при этом я на диктофон не делал новых записей.
просто пользовался цифровым диктофоном иногда. и записывал что нибудь с телевизора или с улице.
а когда вернулся со школы обнаружил кое что странное на диктофоне.
сам чуть не обалдел, но никакого испуга не было.
так точно поверишь, что мы в цивилизации ни одни.
сначала напишу, как работал этот диктофон. это надо для того чтобы хотя бы некоторые поверили, что моя история правдивая.
когда я что нибудь записываю, а в конце записи жму кнопку стоп, то при прослушивании записи в конце записывается и этот звук кнопки.
а теперь внимание. прихожу я домой. включаю диктофон. а там запись такого содержания. там не прозвучало ни одного слова. но всё равно интересно.
как будто кто-то сильно прыгал по стенке и трёс её. звук похож на это. и прыгал непросто на ногах, а судя по громкому звуку, это было похоже на то, как если на ноги одеть тяжёлую обувь и прыгать по стене в квартире.
я имею в виду, прыгать не по стене, которая в квартире из бетона, а по мебельной стенке из дерева. где шкафы. эта запись продолжалась минуты три. а теперь внимание, что когда делал записи на диктофон я, то в конце записывался звук кнопки стоп.
а когда появилась эта запись, то кто-то выключил диктофон так легко, что звук кнопки не записался. как будто её не нажимали. а заставили диктофон выключиться силой мысли.
я раз десять прослушал эту запись. а потом удалил. удалилась правда она бес проблем.
сразу говорю. домашних животных, которые могли бы в моё отсутствие так побаловаться с диктофонам у меня нет.
это случилось в сентябре 2009 года. если у кого нибудь есть подобные истории с диктофонами на которых появлялись странные записи, просьба отписаться в комментариях.
слава богу я не испугался. но было удивительно.
а психиатры по-прежнему считают людей, которые верят во всё это поехавшими. хотя моя история уже не первая. поэтому не люблю психиатров. жду комментов.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:00
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 12:00 by GrozomenПросмотров: 57Комментарии: 0
Ключевые слова: Диктофон запись сделанная каким-то существом шум авторская история