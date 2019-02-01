На диктофоне появилась странная запись

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:00

Причина: Изменен раздел.

Grozomen Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:00 by

привет. история такая. когда мне было 13 лет вот что случилось.я пошёл в школу из дома. при этом я на диктофон не делал новых записей.просто пользовался цифровым диктофоном иногда. и записывал что нибудь с телевизора или с улице.а когда вернулся со школы обнаружил кое что странное на диктофоне.сам чуть не обалдел, но никакого испуга не было.так точно поверишь, что мы в цивилизации ни одни.сначала напишу, как работал этот диктофон. это надо для того чтобы хотя бы некоторые поверили, что моя история правдивая.когда я что нибудь записываю, а в конце записи жму кнопку стоп, то при прослушивании записи в конце записывается и этот звук кнопки.а теперь внимание. прихожу я домой. включаю диктофон. а там запись такого содержания. там не прозвучало ни одного слова. но всё равно интересно.как будто кто-то сильно прыгал по стенке и трёс её. звук похож на это. и прыгал непросто на ногах, а судя по громкому звуку, это было похоже на то, как если на ноги одеть тяжёлую обувь и прыгать по стене в квартире.я имею в виду, прыгать не по стене, которая в квартире из бетона, а по мебельной стенке из дерева. где шкафы. эта запись продолжалась минуты три. а теперь внимание, что когда делал записи на диктофон я, то в конце записывался звук кнопки стоп.а когда появилась эта запись, то кто-то выключил диктофон так легко, что звук кнопки не записался. как будто её не нажимали. а заставили диктофон выключиться силой мысли.я раз десять прослушал эту запись. а потом удалил. удалилась правда она бес проблем.сразу говорю. домашних животных, которые могли бы в моё отсутствие так побаловаться с диктофонам у меня нет.это случилось в сентябре 2009 года. если у кого нибудь есть подобные истории с диктофонами на которых появлялись странные записи, просьба отписаться в комментариях.слава богу я не испугался. но было удивительно.а психиатры по-прежнему считают людей, которые верят во всё это поехавшими. хотя моя история уже не первая. поэтому не люблю психиатров. жду комментов.

Ключевые слова: Диктофон запись сделанная каким-то существом шум авторская история

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