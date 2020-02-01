Ужасный Андрей повелитель теней

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:01

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 65 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:01 by

Ужасный Андрей - повелитель теней,Год за годом всё злей,Год от года сильней.Касаемо смерти имеет много затей.Слышен грохот костей,Идёт ужасный Андрей - повелитель теней.Мысли беспорядочно спутались в голове,Улицы лишаются света фонарей.Он уже идёт, ведь он всё знает о тебе,Проплывая через чащу ветвей,Шагает Андрей - повелитель теней.Для него все двери словно картон,Ветер по трубам бьёт всё сильней,Ты не видишь его, не знаешь где он.Смотрят глаза из разных щелейНаблюдает Андрей - повелитель теней.Говорят, он от лукавого - слуга сатаны,В его книге имена непослушных людей.Он будет играть с тобой, в порыве волны,Под звуки скрипа ремней,Танцует Андрей - повелитель теней.И копошатся черви в его больной голове,В руке держит крест, сжигают кожу до костей.Его голос - хор бедных, мёртвых детей,Сердце - куча ржавых гвоздей.Ужасный Андрей - повелитель теней.Застыли стрелки часов, но звуки всё сильней,Ты слышишь "тик-так", к тебе уже идёт Андрей.Рисуя белые круги мелом, шумит ручей,Скоро ты станешь ещё одной из его теней.Скитаться с ним до конца дней.От молитвы смеётся,Святая вода для него - алкоголь.В порыве злобы трясётся,На плечах его плавится соль.

Ключевые слова: Андрей ужас тени святая вода авторский стих

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