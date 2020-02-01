Ужасный Андрей повелитель тенейУжасный Андрей - повелитель теней,
Год за годом всё злей,
Год от года сильней.
Касаемо смерти имеет много затей.
Слышен грохот костей,
Идёт ужасный Андрей - повелитель теней.
Мысли беспорядочно спутались в голове,
Улицы лишаются света фонарей.
Он уже идёт, ведь он всё знает о тебе,
Проплывая через чащу ветвей,
Шагает Андрей - повелитель теней.
Для него все двери словно картон,
Ветер по трубам бьёт всё сильней,
Ты не видишь его, не знаешь где он.
Смотрят глаза из разных щелей
Наблюдает Андрей - повелитель теней.
Говорят, он от лукавого - слуга сатаны,
В его книге имена непослушных людей.
Он будет играть с тобой, в порыве волны,
Под звуки скрипа ремней,
Танцует Андрей - повелитель теней.
И копошатся черви в его больной голове,
В руке держит крест, сжигают кожу до костей.
Его голос - хор бедных, мёртвых детей,
Сердце - куча ржавых гвоздей.
Ужасный Андрей - повелитель теней.
Застыли стрелки часов, но звуки всё сильней,
Ты слышишь "тик-так", к тебе уже идёт Андрей.
Рисуя белые круги мелом, шумит ручей,
Скоро ты станешь ещё одной из его теней.
Скитаться с ним до конца дней.
От молитвы смеётся,
Святая вода для него - алкоголь.
В порыве злобы трясётся,
На плечах его плавится соль.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:01
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 16:01 by Spirit ForesterПросмотров: 65Комментарии: 0
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