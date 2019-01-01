Телефонный звонок

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arina Florence Просмотров: 98 Комментарии: 0 -2 Вчера, 14:49 by

Мне с какого-то времени часто стал звонить какой-то незнакомый номер. Каждый день. И я в трубку слышала только чьё-то тяжёлое дыхание. Звонки могли раздаваться в любое время суток. Пыталась занести его в "чёрный список", но тщетно. Всё равно звонил. Приходилось обращаться в службу поддержки. Всеми способами проверяли его, но результат меня, честно говоря, поражал: Номер не существует! Чёрт подери! Быть такого не может!!! Ведь как-то этот номер мне звонил! Тем более номер был отмечен как "Неизвестно".Но после этого я не стала отвечать на звонок, авось надоест и перестанут.Однажды среди ночи, когда телефон зазвонил, я почему-то решилась взять трубку. " Кто там ещё?" - недовольно промычала я. Взяв телефон, я спросонья не посмотрела на экран, и начала на "Принять вызов". " Алло!" - сказала я. На том конце всё то же дыхание, к нему прибавился звук, как будто двигают мебель или другую тяжесть. "Вы разбудили меня посреди ночи, а теперь молчите?" - я была настолько раздражена, что стала кричать в трубку. Затем на том конце всё стихло, наступила недолгая тишина. Затем я услышала: "Я тебя убью!!!" Голос был низкий, скрипучий и противный. Я очень испугалась.На следующий день, утром, я обратилась в полицию и сказала, что меня кто-то преследует. На что мне ответили, что мало чем могут мне помочь. Они посоветовали мне попытаться поговорить со звонящим подольше и записать наш разговор.В течение всего дня телефон, на удивление, молчал. А ночью мне опять позвонил этот номер. Я взяла трубку и поставила на запись. Из телефона послышался чей-то жуткий смех. " Алло!" - сказала я. Смех. И тут я кинула телефон на стол, чуть не разбив его вдребезги. Но жуткий смех не прекращался. Пришлось телефон разобрать. Всё сразу прекратилось. Я решила не включать телефон до утра. Я больше не могла уснуть. Пыталась себя успокоить, что это чья-то глупая шутка, или у меня уже крыша едет. Хрен знает! Утром, когда включила телефон, сразу же попыталась занести в "чёрный список". Произошло чудо. Мне перестали звонить. Но всё равно, когда я засыпаю, мне кажется, что кто-то стоит и жадно смотрит на меня.

Ключевые слова: Телефонный звонок голос смех авторская история

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