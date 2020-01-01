Странные обстоятельства

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:23

Причина: Изменен раздел

MeisterYEET Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:23 by

Запись 3. 12 декабря 2008 года.И так, меня зовут Н. К. Соболев, эту запись я пытаюсьзаписать уже 3 раз . Несколько дней назад умер мой лучший друг Иваныч, хороший старик, хоть и алкоголик, но собеседником он был хорошим, мог рассказать всякие байки.Но его жизнь прервалась на 67 году, у него случился сердечный приступ и его не успели откачать, хотя он 10 лет до запоя занимался лёгкой атлетикой.--------------------Запись 4. 13 декабря 2008 года.Смерть Иваныча очень странная, т.к сердцем было все хорошо, а вот с печенью не очень, и когда я вновь пришел к нему "бухнуть", дверь в его квартиру была открыта. Думаю: "Хм, ну может забыл закрыть дверь, человек все таки не молодой.". Захожу в квартиру, и в сразу в нос ударил противный запах паленой водки, захожу в гостиную, и вижу такую картину: на диване лежит полуживой Иваныч, ели держится, я сразу же взял телефон и позвонил в скорую. Когда они приехали было уже поздно.-----------------------Запись 5. 14 декабря 2008 года.Квартиру Иваныча не оцепили, а просто закрыли дверь, я взял отмычку и пошел вскрывать дверь, т.к мне стало интересно, что там произошло. Я зашёл в квартиру, и сразу первая странность, того запаха водки который я почувствовал в первый раз, не было, просто не было, в квартире окна не открывали. Я забил на это, и пошел дальше. Я решил зайти в ванную, и то что я там увидел повергло меня в шок. На зеркале было написано: "Привет Витя(так звали покойного Иваныча), как тебе пьётся с Кольком? Не зря ты меня в гроб загнал... Зина". И тут я вспомнил что у Иваныча была жена Зинаида Павловна, только она почему то бесследно исчезла как мне говорил Иваныч.------------------------Запись 6. 15 декабря 2008 года.И все же, почему именно сердечный приступ? Я не могу успокоиться. Заместо сердца должна была быть печень, т.к она уже была в полной непригодности и причина смерти должна была быть печень.-------------------------Запись 7. 16 декабря 2008 года.2:45В моей квартире кто-то ходит. Шаги тяжёлые, такие были только у Зинаиды Павловны. Сейчас я заперся на кухне, у меня был сушняк, поэтому я встал попить.3:12Шаги вроде прекратились. Я вышел из кухни, и пошел в свою комнату и остолбенел. В моей комнате был комод, а над ним зеркало, а на зеркале было написано: "И зачем ты снова пожаловал ко мне? Зачем меня с Витей тревожишь?!"На завтра у меня появились большие планы...-----------------------Запись 8. 17 декабря 2008 года.Сегодня я решил продать квартиру, а на полученные деньги куплю себе дом в центре.16:34Нашлись покупатели и купили мою квартиру за 1.500.000₽, сегодня должны завести вещи...--------------------Запись 15. 5 января 2009 года.Сегодня в новостях увидел что молодая пара(та что купила у меня квартиру) умерли от сердечного приступа в квартире покойного Иваныча. По словам свидетелей они разговаривали с "Иванычем" который приглашал их на чаепитие в честь новоселья... В квартире пахло той же паленой водкой...---------------------Запись 45. 4 апреля 2009 года.Я уже переехал в другой город в надежде что хоть тут меня он не достанет.18:45К нам в дом заселяется новый жилец, пойду познакомлюсь с ним.19:12Я постучался, мне открыл дверь приятный мужчина лет 60, он меня пригласил в квартиру, и я сразу почувствовал запах водки...

Ключевые слова: Смерть водка сердечный приступ квартира шаги авторская история

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