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Дурдом

Странные обстоятельства

Запись 3. 12 декабря 2008 года.
И так, меня зовут Н. К. Соболев, эту запись я пытаюсь
записать уже 3 раз . Несколько дней назад умер мой лучший друг Иваныч, хороший старик, хоть и алкоголик, но собеседником он был хорошим, мог рассказать всякие байки.
Но его жизнь прервалась на 67 году, у него случился сердечный приступ и его не успели откачать, хотя он 10 лет до запоя занимался лёгкой атлетикой.

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Запись 4. 13 декабря 2008 года.
Смерть Иваныча очень странная, т.к сердцем было все хорошо, а вот с печенью не очень, и когда я вновь пришел к нему "бухнуть", дверь в его квартиру была открыта. Думаю: "Хм, ну может забыл закрыть дверь, человек все таки не молодой.". Захожу в квартиру, и в сразу в нос ударил противный запах паленой водки, захожу в гостиную, и вижу такую картину: на диване лежит полуживой Иваныч, ели держится, я сразу же взял телефон и позвонил в скорую. Когда они приехали было уже поздно.

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Запись 5. 14 декабря 2008 года.
Квартиру Иваныча не оцепили, а просто закрыли дверь, я взял отмычку и пошел вскрывать дверь, т.к мне стало интересно, что там произошло. Я зашёл в квартиру, и сразу первая странность, того запаха водки который я почувствовал в первый раз, не было, просто не было, в квартире окна не открывали. Я забил на это, и пошел дальше. Я решил зайти в ванную, и то что я там увидел повергло меня в шок. На зеркале было написано: "Привет Витя(так звали покойного Иваныча), как тебе пьётся с Кольком? Не зря ты меня в гроб загнал... Зина". И тут я вспомнил что у Иваныча была жена Зинаида Павловна, только она почему то бесследно исчезла как мне говорил Иваныч.

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Запись 6. 15 декабря 2008 года.
И все же, почему именно сердечный приступ? Я не могу успокоиться. Заместо сердца должна была быть печень, т.к она уже была в полной непригодности и причина смерти должна была быть печень.

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Запись 7. 16 декабря 2008 года.
2:45
В моей квартире кто-то ходит. Шаги тяжёлые, такие были только у Зинаиды Павловны. Сейчас я заперся на кухне, у меня был сушняк, поэтому я встал попить.
3:12
Шаги вроде прекратились. Я вышел из кухни, и пошел в свою комнату и остолбенел. В моей комнате был комод, а над ним зеркало, а на зеркале было написано: "И зачем ты снова пожаловал ко мне? Зачем меня с Витей тревожишь?!"
На завтра у меня появились большие планы...

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Запись 8. 17 декабря 2008 года.
Сегодня я решил продать квартиру, а на полученные деньги куплю себе дом в центре.
16:34
Нашлись покупатели и купили мою квартиру за 1.500.000₽, сегодня должны завести вещи...

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Запись 15. 5 января 2009 года.
Сегодня в новостях увидел что молодая пара(та что купила у меня квартиру) умерли от сердечного приступа в квартире покойного Иваныча. По словам свидетелей они разговаривали с "Иванычем" который приглашал их на чаепитие в честь новоселья... В квартире пахло той же паленой водкой...

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Запись 45. 4 апреля 2009 года.
Я уже переехал в другой город в надежде что хоть тут меня он не достанет.
18:45
К нам в дом заселяется новый жилец, пойду познакомлюсь с ним.
19:12
Я постучался, мне открыл дверь приятный мужчина лет 60, он меня пригласил в квартиру, и я сразу почувствовал запах водки...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:23
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 06:23 by MeisterYEETПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть водка сердечный приступ квартира шаги авторская история

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