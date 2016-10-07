В гостях у....

Loyd Просмотров: 122 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:24 by

Не хотелось бы называть эту историю правдивой, есть в чём усомниться, поэтому пусть она займёт место среди творческих произведений.***Этим летом ситуация на работе сложилась так, что пришлось ехать в короткую командировку, что раньше было нонсенсом.В городе, в который забросило начальство, жил старый знакомый, переехавший в него после разорительного развода и обзавёдшийся новой женой, которая оперативно родила ему сына.Созвонились, тот с радостью пригласил меня в гости. Посидели, выпили, поговорили за жизнь. Чуть позже тема разговора слегка задела потусторонний аспект, что вызвало у семьи приятеля живейший интерес. Родители тут же позвали семилетнего сына Ромку и несколько минут упрашивали его рассказать, как он два года назад отдохнул у, теперь уже покойной, бабушки Клавдии в деревне. Ромка поначалу отнекивался, но всё же уступил требованиям родителей. Вот что он рассказал (далее от лица Ромки, но не дословно).***Скукотища там была страшная, делать совсем нечего, кроме как бабе Клаве помогать весь день по хозяйству или на лавке с котами сидеть. Играть не с кем, все местные сильно старше или младше. Короче, вообще жопа. Как-то вечером сижу, скучаю, бабка готовит, коты рядом разлеглись.Тут подходит к калитке мальчик, обычный мальчик, может чуть меня старше. Скучаешь, спрашивает, скучаю, говорю. Давай вместе играть, я тут рядом совсем живу, ну, давай, отвечаю. Только бабке своей не говори, а то она меня прогонит. Стали вместе играть, его Пашей звали. Играли до ужина, потом до темна. Клаве ничего не сказал. На следующий день он в это же время пришёл, и мы продолжили. Несколько дней так играли.Баба Клава как-то спросила, с кем это я разговариваю, пришлось сказать с кем. Она так удивилась, нет, говорит у нас никакого Пашки в деревне, ты мол, что, клею нанюхался, издеваешься над старушкой. Я даже с ней поругался, за что получил тапком по заднице.Потом сильные дожди неделю шли, в деревне настоящий потоп был, машины на улице застревали, огороды поплыли. Снова стало скучно, Пашка же не приходит.В одну ночь вдруг проснулся, но как-то не до конца проснулся, будто ещё наполовину сплю. Смотрю Пашка перед кроватью стоит и на меня смотрит. Я почему-то даже не испугался, не было испуга никакого, а как он в дом пролез даже не подумал. Давай, говорит, играть, а то скучно. Я говорю, что бабу Клаву разбудим, а он, ну тогда пошли ко мне, только сильно не шуми, а то если батя услышит, разозлится.Я поднялся оделся, взял дождевик, а Пашка сказал, что не надо его брать, не намокнем. В общем подходит к входной двери, открывает и шагает наружу в дождь и пропадает, я шагаю за ним и оказываюсь у него дома. Через порог переступил к нему и это меня не удивило, будто так и надо.Внутри его дом такой же, как у бабы Клавы, только наоборот, как будто в зеркальном отражении, что ли. Например, если у неё печка ближе к правой стене от входа, то у него к левой и точно такая же. Всё такое же, но по-другому.Стали играть в игрушки, машинки, солдатиков, всадников на лошадях и другие всякие разные. Но только игрушки эти какие-то неправильные, что ли, что-то в них не так, а что, понять не могу.Потом в прятки играли. Спрячешься, например в шкаф, а там и не шкаф совсем, а как проход или коридор за одеждой. Или в чулан забежишь, а он только чуланом кажется, не чулан это, а нора с огоньками вдали и там будто кто-то шевелится.Выглянул в окно, пока Пашка прятался, показалось мне, что там не наша деревня была, чужая. Тоже ливень шёл, но люди спокойно ходили по своим делам, только вот странно ходили, переваливались с ноги на ногу, а кто-то сильно хромал. Один мужик меня в окно заметил, уставился и смотрит. Тут Пашка рядом появился и от окна меня оттащил, а сам тому мужику кулак показал, он и ушёл. Не смотри, говорит, в окна, понял.Потом он меня домой отвёл. Лёг я спать, а кровать моя тёплая, будто только что с неё встал. Так мы ночей пять или шесть играли, пока его батя не пришёл. Мы тогда в лошадки со всадниками играли и вдруг дверь открывается, входит огромный, как грузовик мужик в длинной рубахе, лохматый весь, а пальцы с мою руку толщиной. Уставился на меня, потом на Пашу, глаза сверкают. Вот тут я испугался очень.Ты кого притащил, говорит Пашке, а у самого сквозь рубаху волосы расти начали, и он как горилла стал. А Пашка отвечает, это мой друг Ромка. Давай его назад, говорит, нельзя ему тут, видать рано тебе Паша ещё их дом вести, молод. И как кулаком даст по стене, аж дом зашатался и с потолка посыпалось.Пашка меня за руку хватает, ведёт к двери, а сам на батю своего похож становится, только ростом меньше. Лицо почернело, зубы изо рта вылазят, только глаза не изменились. Довёл до двери, открыл и тихо так сказал, чтоб батя не слышал, мы ещё встретимся, говорит, а потом вытолкнул меня. Проснулся на полу рядом с кроватью, больше его не видел, но иногда ночью казалось, что кто-то стоит в тёмном углу комнаты и на меня смотрит.***Вот такую историю рассказал Ромка. Ну, конечно, я не поверил, тогда он ушёл в свою комнату, вернулся с, как он сказал всадником, которого тот прихватил во время последнего посещения дома Паши. Это был не всадник на лошади, а что-то вроде оловянного кентавра, но тело было далеко не смесь человеческого и лошадиного, а нечто совершенно другое. Это было существо словно наспех вылепленное из ещё мягкого олова, кем-то у кого вместо человеческих пальцев крупные когти. А может это просто бракованная фигурка. Родители его говорят, что Ромка не выдумывает, что он, возможно, был в гостях у домового, который скоро должен будет присматривать за домом бабки Клавдии.2022.

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