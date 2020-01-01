Про котика

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:55

Холодная роса Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:55 by

Дело было осенью, лет десять назад. Помню: вечер, холодно. Переезжала я в новую квартиру. Погрузились и поехали. Была я с родителями, и еще мамина подруга помогала вещи носить. Настроение у всех приподнятое, едем, кота держим на руках.Открыли входную дверь, и тут кто-то говорит, что, мол, первым надо кота в квартиру запустить. Я его аккуратно через порог ставлю, а он развернулся и рванул назад из квартиры. Мы молча переглянулись, да и начали вещи заносить, закрыв кота в ванной, чтоб не сбежал.Быстро справились, решили чайку попить. Мама моя с подругой на кухне бутерброды делают, я по квартире хожу, не верю своему счастью. И тут вижу, что дверь в ванную открыта. Кота нет.- Где кот? - спрашиваю у своих.Они мне:- Да вот он под ногами только что крутился, попрошайничал.Посмотрели вокруг. Нет кота. Все моментом забыли про чай, начали искать кота. Надо сказать, что спрятаться ему было негде, мебели практически нет, кот большой. Но мы заглядывали даже за плиту, перевернули все пакеты с вещами и посудой, друг за другом проверяли под ванной. И мы решили, что кот все-таки выскочил незаметно в подъезд, пока входная дверь некоторое время была открыта. Побежали по подъезду, ходили по двору с фонариком. Не нашли, расстроились страшно.Уехали мои, а я постелила себе на полу, легла. Сон не идет, лежу, думаю о своем котике, жалко его ужасно. Вдруг слышу: в подъезде мяукает кот. Я к входной двери, ухо приложила, так и есть, мяукает! Я быстро халат набросила и в подъезд, бегала по этажам сверху вниз и снизу вверх, звала. Тишина.Пришла домой, думаю, это мне от стресса показалось. Только легла, глаза закрыла, - опять мяукает! Жалобно так, будто зовет. Звук в пустом подъезде гулкий, протяжный, то ли сверху кричит, то ли снизу, непонятно.В общем, в подъезд я выбегала раза три, обошла все этажи, ходила с фонариком, думала, а вдруг не заметила где-нибудь в углу. Кот-то черный. Пусто. И главное, когда выхожу в подъезд, мяукать перестает. Ладно, думаю, завтра расклею объявления, буду искать тебя, мой котик. Легла и уснула.Проснулась я в 4 часа от грохота на кухне, будто кто-то тумбочку тяжелую приподнял и грохнул об пол. Иду на кухню посмотреть, а мне навстречу бежит мой кот. Радостный, лохматый, хвост трубой. Нашелся. И жил не тужил еще с нами девять лет.А утром я позвонила родителям сказать, что кот нашелся.- И где он был? - спросила мама. - В квартире его не было! Странно...Вот такая история.

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