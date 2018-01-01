Кот

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:25

Причина: Изменен раздел

Лёша Пестряков Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:38 by

Когда мне исполнилось двадцать лет, я решил переехать от родителей на съёмную квартиру. Квартира находилась на окраине города и не в самом лучшем состоянии. В принципе, стоимость аренды меня устраивала. Дома почти не появлялся, приходил только спать после трудной и изнурительной работы. Чтоб не жить в одиночестве, я забрал к себе кота своих родителей. Утром и вечером кормил, все было нормально.Кот по ночам, как обычно, скребся ко мне в комнату, я вставал и впускал его, он мурлыкал, терся об меня в постели. В один день мне его было необходимо отдать обратно родителям. Посадив кота в переноску, я отвез его своему отцу на квартиру. Надо отметить, что кот всю поездку волновался и метался по клетке.Приехав на место и выпустив кота на квартире у отца, кот сразу забился в угол и стал тихо мяукать. Спустя какое-то время кот успокоился и принял своеобычное поведение.На вечер у меня было запланировано мероприятие, пойти к другу детства на день рождения, конечно, я там изрядно набрался и вернулся домой уже за полночь.Лёг спать. Среди ночи, сквозь сон, я услышал характерные скрипы в дверь комнаты. Проснувшись и встав, я подошел к двери, чтоб впустить котяру.Открыв дверь, сразу же лёг в кровать, кот непринужденно и спокойно улёгся ко мне в ноги и замурлыкал. Спустя некоторое время до меня начало доходить, что никакого кота у меня нет, и то, что у меня в ногах, совсем далеко не кот.В этот момент то, что лежало, издало глубокий низкий звук, похожий на рык. Я лежал и боялся пошевелиться. Плавно натянув на себя одеяло, стал всматриваться в то, что лежит у меня в ногах.В ногах сидел далеко не тот пушистый любимец, к которому я привык, а существо с красными глазами и приоткрытой пастью, с длинными клыками.Я лежал весь мокрый в поту, а это существо так и не уходило. В какой-то момент я осмелился и одним рывком включил свет. В комнате никого не оказалось. Просидев так до утра, я отправился к отцу.Придя к отцу, я обнаружил кота мирно спящим в кресле. Отцу ничего рассказывать не стал. Вскоре я съехал из этой злополучной квартиры на новую. Кот, как и прежде, жил со мной, только вот странное поведение у него стало - постоянно озирается вокруг, а по ночам из глубины коридора слышится этот низко-тонный рык…

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