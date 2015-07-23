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Страшилки

Радиоактивное жильё

Эту историю мне рассказывала мама ещё в детстве. У нас в доме, старой пятиэтажке, на первом этаже стояла всегда закрытая квартира. Часто задавался вопросом, почему она закрыта, никто там не живёт, и ни у кого нет ключей.

Все, кто жил в этой квартире, спустя несколько лет умирали от различных заболеваний. Сначала, никто особо не заострял внимание на это. Но когда в этой квартире умерло уже 6 семей, начали беспокоиться. Понятное дело, что многие "экстрималы" пытались там пожить, покупали жильё. И через несколько лет у них обнаруживали, например, рак. После этого квартиру закрыли полностью.

Ходило очень много легенд про это место, особенно среди местных бабушек.
Сегодня, когда я уже взрослый, всё же решили разобраться с этими смертями. Приехали МЧС, вскрыли квартиру, прощупали всё, ничего не нашли. Замерили радиацию, оказался сильно повышенный радиоактивный фон, который отдавал в другие места дома. Стали разбираться с этим. Взяли на пробу материал стен.

В результате нашли какой-то радиоактивный металл, с которым, видимо, проводили какие-то испытания, и он по ошибке попал на стройку. От повышенной радиации развивались заболевания у жителей.
Никакой мистики, но всё равно страшно. Так что, прежде чем менять место жительства, проверьте на всякий случай уровень радиации.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:51
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 22:51 by Maxim KuzminПросмотров: 52Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Радиация строительство дом квартира смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:54
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1770|0)
Публикаций: 192
Комментариев: 2 421
Ух ты. Никогда не думал, что пообщаюсь в живую с кем-либо из очевидцев той истории.
Как там у вас, в Краматорске дела? Погода уже летняя? Дом снесли?
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 23:43
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 731
Так это в Краматорске?
На Славянском курорте в 2012-м году тесно общалась с парой из Краматорска. Город хвалили, настойчиво приглашали переехать, обещали помочь с покупкой квартиры.
Вот и покупай там у Вас квартиру rage . Тем более сейчас.
Спасибо за историю. Плюс за правдивость.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#3 написал: Estellan
Сегодня, 00:06
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1770|0)
Публикаций: 192
Комментариев: 2 421
верю-не верю
Я предположил. Не исключено, что на каждом карьере в СССР теряли радиоактивные ампулы... Но изначально я эту байку слышал про Краматорск.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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