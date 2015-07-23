Радиоактивное жильё

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:51

Причина: Изменен раздел.

Maxim Kuzmin Просмотров: 52 Комментарии: 3 +1 Вчера, 22:51 by

Эту историю мне рассказывала мама ещё в детстве. У нас в доме, старой пятиэтажке, на первом этаже стояла всегда закрытая квартира. Часто задавался вопросом, почему она закрыта, никто там не живёт, и ни у кого нет ключей.Все, кто жил в этой квартире, спустя несколько лет умирали от различных заболеваний. Сначала, никто особо не заострял внимание на это. Но когда в этой квартире умерло уже 6 семей, начали беспокоиться. Понятное дело, что многие "экстрималы" пытались там пожить, покупали жильё. И через несколько лет у них обнаруживали, например, рак. После этого квартиру закрыли полностью.Ходило очень много легенд про это место, особенно среди местных бабушек.Сегодня, когда я уже взрослый, всё же решили разобраться с этими смертями. Приехали МЧС, вскрыли квартиру, прощупали всё, ничего не нашли. Замерили радиацию, оказался сильно повышенный радиоактивный фон, который отдавал в другие места дома. Стали разбираться с этим. Взяли на пробу материал стен.В результате нашли какой-то радиоактивный металл, с которым, видимо, проводили какие-то испытания, и он по ошибке попал на стройку. От повышенной радиации развивались заболевания у жителей.Никакой мистики, но всё равно страшно. Так что, прежде чем менять место жительства, проверьте на всякий случай уровень радиации.

Ключевые слова: Радиация строительство дом квартира смерть авторская история

Другие, подобные истории: