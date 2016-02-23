Странный портрет

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 84 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:32 by

Нам с женой еще по студенчеству довелось снимать под жильё частный дом на окраине города. Дешевле, чем квартира, а места гораздо больше – настолько, что хозяева даже попросили нас одну комнату не занимать (ну только если ОЧЕНЬ нужно). Никакой мистики и Синей бороды – просто там весь их скарб лежал, вещи, мебель, что еще от их родителей осталось.Ну, нам как-то туда особо и не надо было. Места хватало. Комнату-то мы видели, она открыта была. И мебель эту древнюю. И главное – портреты там по стенам висели.В общем, все осталось почти так, как и при их родителях.Ну вот, а мы дом еще снимали не только потому, что дешевле, а у нас собака была - эрдель. И кошка. Кошка-то ладно. А собаку гулять надо, в частном доме удобнее.Так вот, несколько раз сквозняком или еще как дверь в ту самую комнату открывалась, наш Чарли туда зайдет и начинает отчаянно лаять на эти портреты.Как на людей! Испуганно так (собачники знают эту интонацию), а кошка шипеть начинала там. И тоже как-то на стену смотрела, прижималась к полу, взгляд такой недобрый…В общем, так мы и не знаем, почему это было. Животные точно не психи и не алкоголики. Чертики примерещиться не могли. А через полгода мы оттуда съехали.

Ключевые слова: Частный дом мебель портреты собака кошка испуг странности

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