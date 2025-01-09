Кладовка (рассказ)

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:45

Причина: Стилистика автора сохранена

AnryRed Просмотров: 81 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:45 by

Санкт-Петербург встречал Дмитрия промозглым ветром и серым небом. Его переезд из родного сибирского городка был скорее вынужденным, чем желанным. После долгих поисков жилья он неожиданно наткнулся на объявление: «Продаётся двухкомнатная квартира в спальном районе. Цена ниже рыночной!»Переезд прошёл без особых проблем, и вот, стоя на пороге своей новой квартиры, Дмитрий с удовлетворением осматривал скромные, но уютные комнаты. Стены были обшарпанные, в углу кухни виднелась трещина, но за такую цену он готов был закрыть глаза на эти недостатки.В первые дни Дмитрий занимался обустройством: купил новый диван, разобрал коробки. Но одна деталь не давала ему покоя — странная, едва заметная дверь в гостиной. По планировке там должна была находиться кладовка. Она выглядела так, словно давно не открывалась: облупившаяся краска, проржавевший замок, а сама дверь казалась чуть меньше стандартных размеров.Сначала Дмитрий не придал ей значения, решив, что разберется с кладовкой чуть позже. Однако любопытство росло. Ключа от двери он так и не нашёл, а попытки открыть её с помощью силы оказались бесполезны.Однажды, заговорив с соседкой, бабушкой Ниной, он осторожно поинтересовался насчёт странной двери.— А ты не знал? — тихо спросила она, её глаза сузились, словно она подбирала слова. — В твоей квартире... Да, давно этот чулан. Люди говорили, что там лучше не бывать.— Почему? — Дмитрий почувствовал холодок по спине.— Да кто ж знает? Может, пустые байки. Но семьи, что тут жили, долго не задерживались. Одни рассказывали про шорохи, другие — про тени. Один раз даже видели, как дверь сама собой открылась. А потом опять захлопнулась, — бабушка вздохнула, — я бы на твоём месте не лезла туда.Дмитрий только усмехнулся. Странные слухи его не пугали, наоборот, пробудили интерес. В ту же ночь он взял фонарик и молоток, решив разобраться с загадочной дверью.После нескольких ударов замок поддался. Дверь открылась с громким скрипом, словно выпуская застоявшийся воздух. Дмитрий посветил фонариком внутрь.Комната была пуста, если не считать старого кресла в углу и потемневшего зеркала на противоположной стене. Пол покрывал толстый слой пыли, и казалось, что сюда не ступала нога человека много лет.Однако, когда Дмитрий шагнул внутрь, лампочка в прихожей вдруг мигнула и погасла. А в зеркале, едва уловимым движением, что-то мелькнуло.Дмитрий замер, прищурившись, вглядываясь в мутную поверхность зеркала. Может, это был отблеск фонаря? Или игра света? Он шагнул ближе, чувствуя, как пол под ногами скрипит, а воздух в комнате становится каким-то густым, будто вязким.Зеркало выглядело странно. Оно было покрыто тонкими, будто трещинами, узорами, но они не походили на обычные повреждения. Взглянув на них внимательнее, Дмитрий понял, что это какие-то символы, возможно, даже буквы.— Что это? — пробормотал он, проведя пальцем по стеклу. На удивление, поверхность оказалась тёплой.Внезапно его рука задрожала. Ему показалось, что под пальцами стекло чуть завибрировало, как будто за зеркалом что-то двигалось. Дмитрий резко отдёрнул руку.Шагнув назад, он чуть не споткнулся о старое кресло. Фонарь на мгновение выскользнул из его руки и упал, тусклым лучом озарив пыльный пол. Дмитрий наклонился, чтобы поднять его, и замер.На полу, в толстом слое пыли, были видны следы. Маленькие, будто оставленные босыми ногами.Он судорожно выдохнул. Эти следы вели к зеркалу и исчезали прямо перед ним.— Это... Что за нафиг? — Дмитрий пытался убедить себя, что это лишь остатки старых жильцов, но комната выглядела так, будто её никто не посещал десятки лет.И тут в тишине раздался слабый шёпот. Он был едва различим, словно чей-то голос просачивался сквозь стены.— Дима...Имя прозвучало так отчётливо, что холодок пробежал по его спине. Фонарь в руке зашатался. Дмитрий оглянулся, но комната была пуста.Внезапно зеркало вновь привлекло его внимание. Оно чуть заметно покачивалось, как будто изнутри на него давили.— Кто здесь?! — голос Дмитрия дрогнул, но он сделал шаг к зеркалу.В этот момент лампочка в прихожей вновь вспыхнула и погасла. Тишина, которая последовала за этим, стала почти оглушающей. А потом из глубины зеркала раздался звук — тихий, похожий на детский смех.Дмитрий замер, а потом резко обернулся и бросился из комнаты, захлопнув дверь. Он жадно хватал воздух в гостиной, прислонившись к стене.Но дверь не закрылась полностью. Она оставалась чуть приоткрытой, оставляя едва заметную щель. И из-за неё на него смотрело отражение... но не его собственное.Дмитрий замер, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Он не мог понять, что видит. Из щели в двери действительно выглядывал кто-то или что-то, но облик был смутным, как будто размытым. Отражение словно колебалось, теряя форму, как изображение на экране телевизора с помехами.«Этого не может быть», — пронеслось у него в голове. Дмитрий заставил себя шагнуть ближе, глядя на дверной проём.— Кто... ты? — его голос прозвучал почти шёпотом.Ответа не было. Лишь тяжёлая тишина. Но затем щель в двери медленно начала расширяться. Дмитрий не двигался, его ноги словно приросли к полу. Дверь открылась на несколько сантиметров, и он увидел, что за ней больше нет комнаты. Там была тьма — густая, будто живая.Фонарь в руке вдруг замигал, и в его слабом свете на мгновение проявилась фигура — низкая, почти детская, но её силуэт был неестественным, словно нарисованным. Глаза существа ярко блеснули, а потом всё исчезло в темноте.Дмитрий резко захлопнул дверь и прислонился к ней, будто пытаясь запереть что-то внутри. Он чувствовал, как паника накатывает волнами.«Это галлюцинация... Просто усталость», — пытался он убедить себя. Но его пальцы всё ещё дрожали, и холодный пот стекал по вискам.Тогда он решил выбежать из квартиры. Ему нужно было проветриться, отойти от всего этого. Бросив куртку на плечи, он вышел на лестничную клетку. Лампа на потолке тускло светила, бросая длинные тени.— Ты чего такой? — вдруг раздался голос. Это была бабушка Нина. Она стояла у своей двери и пристально смотрела на него.— Да так, просто... Наверное, перенервничал, — Дмитрий попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой.— Ты её открыл? — прямо спросила она.— Что? О чём вы? — он старался сохранить спокойствие.— Кладовку. Там ничего хорошего, сынок. Лучше уйди оттуда, пока не поздно, — её голос был твёрдым, но в глазах читался страх.Дмитрий хотел было ответить, но в этот момент лампочка на лестничной площадке погасла. Кромешная тьма на мгновение окутала их. Когда свет вновь вспыхнул, бабушки Нины уже не было.Он судорожно огляделся, но лестничная площадка была пуста.Дмитрий замер, растерянно глядя на пустую лестничную клетку. Сердце снова забилось с бешеной скоростью.«Бабушка Нина... Она ведь только что была здесь», — мысли в его голове путались. Он огляделся, но дверь её квартиры была закрыта. Дмитрий даже постучал пару раз, но ответа не последовало.«Может, показалось?» — он тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Нервы явно сдавали.Вернувшись в квартиру, он плотно запер входную дверь, проверив замок дважды. В гостиной всё было тихо, но дверь в загадочную комнату всё так же стояла приоткрытой.Дмитрий собрался с духом и осторожно подошёл к двери. Он медленно протянул руку, чтобы закрыть её, но в последний момент что-то в его сознании сказало: «Не трогай».Он отступил. Звонкий хлопок раздался у него за спиной. Дмитрий обернулся и увидел, что со стены упала его старая фотография в рамке. На снимке он был с друзьями у реки. Теперь же стекло в рамке треснуло, а на самой фотографии едва различимо проступили странные тени.Дмитрий поднял фото, и холод прошёл по его спине: на заднем плане, за его плечом, виднелась неясная фигура.— Этого... этого там не было! — Дмитрий громко произнёс, словно пытаясь убедить самого себя.Он в панике бросил фотографию на стол, стараясь не смотреть на неё. Но теперь по всему телу разливалось ощущение, что он не один.Внезапно за его спиной вновь раздался тихий звук — едва уловимый шёпот.— Уходи...Дмитрий резко развернулся. Гостиную освещал лишь слабый свет из прихожей, и в нём едва угадывались очертания мебели. Но шёпот не прекращался. Он был повсюду, словно исходил из стен.«Это не может быть правдой... Я схожу с ума», — подумал Дмитрий, судорожно хватаясь за голову.И тут снова щёлкнул выключатель в прихожей. Свет мигнул, и в этом мгновении Дмитрий увидел, как из щели в двери загадочной комнаты тянется тонкая, почти прозрачная рука.Он вскрикнул и отпрянул назад, сбивая стул. Рука медленно втянулась обратно, а дверь с громким скрипом закрылась сама по себе.Тишина, повисшая после этого, была ещё страшнее всех звуков. Дмитрий стоял, тяжело дыша, чувствуя, как страх парализует его.Он резко схватил телефон, собираясь позвонить в полицию или хоть кому-то. Но экран телефона был пуст — сеть пропала. В этот момент на дисплее начали появляться слова. Они высвечивались по одной букве, как будто кто-то писал сообщение:«ЛУЧШЕ НЕ УХОДИ. ДАВАЙ ДРУЖИТЬ».Руки Дмитрия задрожали, и телефон выпал на пол, ударившись о плитку. Тишина в квартире стала почти осязаемой, и он снова почувствовал это — присутствие. Будто за его спиной кто-то стоял, но поворачиваться не было сил.«Что происходит?» — отчаянно думал он, чувствуя, как холодный пот струится по вискам.Но затем всё изменилось. Квартира наполнилась тихим стуком. Звук был монотонным, глухим, будто кто-то стучал пальцами по дереву. Дмитрий сделал шаг назад, задел ногой стул и чуть не упал.Стук доносился из-за двери в загадочную комнату.— Что вам надо? — выкрикнул он, пытаясь скрыть дрожь в голосе.Ответа не последовало, но стук прекратился. Дмитрий замер, не зная, что предпринять. Однако, когда он сделал шаг к двери, раздался новый звук — скрежет, похожий на когти по стеклу.«Это не может быть правдой...»Он снова взял фонарь и, сжав его так, что побелели пальцы, шагнул к двери. Страх сменился отчаянной решимостью — либо он узнает, что происходит, либо сойдёт с ума.Медленно, почти в трансе, он дотянулся до ручки и открыл дверь.Комната была такой же пустой, как и раньше. Зеркало стояло на месте, но теперь его поверхность изменилась. Вместо мутного отражения там виднелся коридор. Он был длинным, тёмным, с тусклыми лампами на потолке, которые покачивались, словно от сквозняка.— Это что, шутка? — Дмитрий сделал шаг ближе.Коридор в зеркале выглядел слишком реалистично, будто это не отражение, а окно в другой мир. Он наклонился ближе и заметил нечто, заставившее его кровь стынуть в жилах: в глубине коридора мелькнула фигура.Дмитрий замер, не в силах оторвать взгляд. Фигура остановилась и повернула голову. Это был человек... или нет? Черты лица были слишком размытыми, а движения — дергаными, неестественными.И тут он понял, что фигура смотрит прямо на него.Резкий удар в дверь за его спиной вырвал Дмитрия из транса. Он обернулся, но никого не увидел. Когда он повернулся обратно к зеркалу, фигура была ближе. Она стояла прямо у поверхности стекла, застыв в зловещей позе, словно ждала.— Что за чёрт... — прошептал Дмитрий, отступая.В этот момент зеркало вдруг затрещало. Тонкая сеть трещин побежала по поверхности, но оно не разбилось. Вместо этого из-за стекла начал сочиться густой чёрный дым.Дмитрий развернулся и бросился к выходу из комнаты. Но дверь, ведущая в гостиную, захлопнулась перед его носом.Дым заполнил комнату, и в его гуще начали проступать силуэты — маленькие, худые, с длинными руками и пустыми глазами.— Не уходи... — раздался шёпот со всех сторон.Дмитрий в панике заколотил по двери, но та не поддавалась. Он обернулся и увидел, что один из силуэтов уже стоит совсем рядом.И в этот момент зеркало за его спиной треснуло окончательно, и всё вокруг потонуло в тьме.Очнувшись, Дмитрий резко вдохнул, словно только что вынырнул из ледяной воды. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд, но он был уже не в кладовке.Он лежал на холодном полу, освещённом тусклым, мерцающим светом. Подняв голову, он увидел, что находится в том самом коридоре, который видел в зеркале. Тусклые лампы, покачивающиеся на ржавых цепях, бросали слабые тени на стены, испещрённые странными символами.— Это сон... Просто сон, — пробормотал Дмитрий, поднимаясь на ноги.Но холод пола, сырой запах гниения и слабый ветер, гуляющий по коридору, были слишком реальными.Дмитрий медленно пошёл вперёд, оглядываясь. Позади него не было двери, только бесконечная темнота. А впереди коридор уходил куда-то вдаль, изгибаясь, словно петляющая река.С каждой минутой тишина становилась всё более давящей. Дмитрий пытался подавить нарастающую панику, но её усилил звук. Тихий, едва различимый шёпот, будто голоса где-то далеко обсуждали что-то между собой.— Кто здесь? — выкрикнул он, его голос эхом разнёсся по коридору.Ответа не последовало, но шёпот стал громче. Он слышался то справа, то слева, то совсем близко, то вдали. Дмитрий ускорил шаг, надеясь найти выход, но коридор, казалось, не заканчивался.Внезапно лампы над его головой начали гаснуть одна за другой, погружая коридор во тьму.— Нет... Нет, только не это! — закричал он, побежав вперёд.Ощущение, что кто-то следует за ним, стало почти осязаемым. Дмитрий слышал быстрые шаги за спиной, но не осмеливался обернуться.Коридор резко закончился тупиком. Дмитрий замер, чувствуя, как его дыхание становится рваным. На стене перед ним была выбита массивная дверь. Она выглядела тяжёлой, старой, покрытой ржавчиной и цепями.На цепях висели небольшие замки, а над дверью в стене горел символ, напоминающий расколотый глаз.— Чёрт... И что теперь? — прошептал он, оглядываясь.Тишина позади стала зловещей. Шаги прекратились. Но он чувствовал, что кто-то стоит там, в темноте, наблюдая.Дмитрий дёрнул за цепи, но они не поддавались. В отчаянии он начал искать что-нибудь, что могло бы помочь открыть дверь. Его взгляд привлекли надписи на стенах вокруг двери. Это были те же символы, что он видел на зеркале.Его рука машинально коснулась одного из них, и в тот же момент воздух вокруг загустел. Символ засветился слабым белым светом, и замки на цепях начали медленно дрожать.Но вместе с этим раздался и звук. Тихий, глубокий гул, словно пробуждающееся чудовище.— Не трогай её... — прошептал голос позади.Дмитрий обернулся и встретился взглядом с существом из коридора. Теперь оно было совсем близко. Его лицо было размытым, как на старой фотографии, но глаза... Глаза горели, как угли.Существо шагнуло вперёд, и всё вокруг погрузилось в абсолютную тьму.Дмитрий открыл глаза и увидел мягкий свет, льющийся из окна. Было утро, но голова тяжело гудела, будто он провёл всю ночь без сна. Он с трудом поднялся, опираясь на край кровати, и провёл рукой по лицу, пытаясь собрать мысли.«Что за чушь мне снилась... Зеркало, коридор, это существо... Просто кошмар», — подумал он, но ощущение беспокойства никак не покидало.Протянув руку к тумбочке, Дмитрий схватил телефон. Экран загорелся, и всё было в порядке: время, сеть, никаких странных сообщений. Он глубоко вдохнул, убедив себя, что это действительно был сон.Однако воспоминания о странных событиях не отпускали. Он не мог избавиться от внутреннего ощущения, что что-то не так. После нескольких минут раздумий он решил проверить ту самую дверь.Дмитрий осторожно подошёл к ней. В квартире царила абсолютная тишина, лишь часы на кухне изредка щёлкали стрелками. Сердце гулко стучало в груди.Дверь была на месте. Она выглядела так же, как и раньше — старая, облупившаяся краска, проржавевший замок. Дмитрий наклонился и прислушался. Никаких звуков.«Это просто кладовка», — успокаивал он себя.Он осторожно открыл дверь. Комната выглядела совершенно обычно. Тот же толстый слой пыли, кресло в углу, старое зеркало напротив. Никаких странностей.Дмитрий медленно вошёл, внимательно осматривая пространство. Зеркало отражало его самого, усталого и немного встревоженного. Он провёл пальцем по стеклу — оно было холодным, как и должно быть.Никакого чёрного дыма, никаких трещин, никаких силуэтов.«Я действительно начинаю сходить с ума», — пробормотал он, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает.Он сел в кресло, чтобы отдышаться, и провёл руками по его потрёпанным подлокотникам. В воздухе стоял слабый запах сырости, но ничего более.Однако его взгляд снова привлёк пол. Следы, которые он видел в ночном кошмаре, исчезли, но пыль в углу комнаты была слегка смещена, будто кто-то действительно здесь ходил.Дмитрий напрягся.«Нет, это точно я вчера натоптал», — он вскочил и вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь.Дмитрий провёл рукой по лицу, пытаясь прогнать остатки странного сна. «Всё это чушь», — твёрдо решил он, оглядываясь по квартире. Ему нужно было заняться делами и выбросить из головы все эти мрачные мысли.Решение избавиться от старья далось легко. Дмитрий позвонил в службу вывоза мусора и договорился, чтобы грузчики приехали как можно быстрее. До их приезда он прибрался в квартире: старые коробки с ненужными вещами, поломанные стулья, потрёпанные журналы. Всё это пошло в кучу вместе с креслом и зеркалом.Когда грузчики прибыли, Дмитрий помог им вынести вещи на улицу. Кресло и зеркало оказались последними. Зеркало даже треснуло сильнее, когда его поставили в кузов машины.— Всё это на помойку, — твёрдо сказал Дмитрий, чувствуя лёгкое облегчение.Грузчики кивнули, и через пару минут машина уехала, оставив двор пустым. Дмитрий посмотрел на освободившуюся кладовку. Теперь она выглядела как обычное помещение — пустое, без каких-либо странностей.Он вернулся в квартиру и с удовлетворением отметил, что атмосфера стала чуть легче. Уборка, по крайней мере, привела в порядок и его мысли.«Теперь всё будет нормально», — успокаивал себя Дмитрий, закрывая дверь в кладовку и решив не обращать на неё внимания в дальнейшем.Дмитрий быстро вошёл в ритм новой жизни. Прошёл месяц, и ничего необычного больше не происходило. Никаких странных звуков, шёпотов или мелькающих силуэтов. Будто вся тревога испарилась вместе с выброшенными креслом и зеркалом.Он обустроил квартиру: сделал косметический ремонт, купил новую мебель, повесил шторы, которые оживили унылый интерьер. Жизнь налаживалась. Даже воспоминания о той жуткой ночи, когда его мучили кошмары, начали стираться.Чтобы отметить это, Дмитрий решил пригласить друзей — Александра и Людмилу, которые уже давно жили в городе. Они пришли с небольшими подарками и парой бутылок коньяка. Атмосфера была лёгкой и непринуждённой. Они шутили, смеялись и делились историями о своих буднях.В какой-то момент, подогретый алкоголем, Дмитрий вспомнил о том, что произошло в первую ночь.— Знаете, мне тут кое-что странное приснилось… Или, может, и не приснилось, — начал он, и в его голосе зазвучала неуверенность.Друзья рассмеялись, посчитав, что он разыгрывает их.— Дим, ну это, конечно, крутая страшилка, но ты явно был не в себе тогда! — заявил Александр, подливая в бокал Людмиле.— А давайте проверим? — предложил Дмитрий с ухмылкой, но где-то в глубине души всё ещё ощущая лёгкое беспокойство.Троица пошла к кладовке. Дмитрий открыл дверь и включил свет. Внутри было пусто, если не считать нескольких коробок и полок. Никакого кресла, никакого зеркала, никакого ужаса.— Видишь, никаких призраков, — улыбнулась Люда.Обсуждение быстро забылось, и веселье продолжилось до глубокой ночи. Дмитрий предложил друзьям остаться ночевать, поскольку все были изрядно пьяны. Они согласились, разбредясь по комнатам.Но ночью Дмитрия снова начали тревожить звуки. Сквозь сон он слышал что-то похожее на волочение по полу, но не придавал этому значения, списав на усталость или воображение.Утром он проснулся с тяжёлой головой. На часах было уже около десяти, но в квартире стояла странная тишина. Дмитрий встал и первым делом пошёл на кухню, ожидая найти там друзей.Кухня была пуста.— Сань? Люд? — позвал он, но ответа не последовало.Он проверил спальню — кровати были пустыми, а телефоны друзей не отвечали.Возвращаясь в гостиную, он заметил, что дверь в кладовку приоткрыта. Дмитрий замер.«Я же её закрывал...»Сделав глубокий вдох, он осторожно подошёл к двери. Рука дёрнулась, когда он потянул за ручку. И тут из-под двери начала медленно вытекать тёмная жидкость. Дмитрий замер, а затем рывком открыл дверь.Когда дверь распахнулась, он замер в ужасе. Внутри снова стояли кресло и зеркало. Но это было не самое страшное. Посреди комнаты на полу, в жуткой беспорядочной куче, лежали части тел его друзей. В их мутных глазах читался застывший ужас.Мир перед глазами Дмитрия словно замер. Холодный пот пробежал по его телу, ноги подогнулись, и он закричал так, что, казалось, стены содрогнулись.Он выскочил из квартиры и вызвал полицию, едва справившись с дрожью в руках.Когда оперативники приехали, один из них, старший, с тяжёлым взглядом осмотрел место происшествия. Увидев содержимое кладовки, он ударил себя ладонью по лицу, устало выпалив:— Ну и городок у нас…Дмитрий сидел на лавочке возле парадной, словно оглушённый. К нему подошли двое оперативников.— Вам придётся проехать с нами, — сказал один из них.Когда машина тронулась с места, Дмитрий смотрел в окно, чувствуя себя словно в кошмаре, из которого не может проснуться. И тут он услышал это снова.Шёпот, где-то совсем рядом с ухом.— Не надо было нас выкидывать…

Ключевые слова: Мистика ужасы духи Зеркало потустороннее авторская история

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