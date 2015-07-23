Слово

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Прохожий Просмотров: 113 Комментарии: 4 +3 Вчера, 11:36 by

В смутное перестроечное время Дмитрий катается по деревням российской глубинки и прочесывает старушечьи избы в поисках икон и прочих предметов культа. Дело у него поставлено крепко: обычно он выменивает иконы на стремительно обесценивающиеся рубли, пугающие старух количеством нулей на купюрах. Если хозяйка отказывается расставаться с намалеванным боженькой, Дмитрий просится на постой и проводит томный вечер, рассказывая городские новости и выслушивая жалобы на жизнь, а наутро улучает момент и съезжает без прощания, увозя с собой раритет. Денег в последнем случае он не платит вовсе. Добычу он сдает знакомому антиквару – уже за доллары, в одночасье разрешенные к легальному хождению в государстве. Прежде Дмитрий сам подыскивал покупателей среди иностранных туристов, но дело это хлопотное. К тому же, Дмитрий не особо разбирается в истинной стоимости церковного хлама. Конечно, партнер-антиквар обманывает его, но в меру. В принципе, такой тандем устраивает обоих.Из очередного набега Дмитрий возвращается с тремя досками и тоненькой книжонкой, чьи желтые страницы отпечатаны были, похоже, сто лет назад на гектографе. Бабка, у которой он поживился, оказалась чудной: болтала про какую-то «истинную церкву», а в ответ на просьбу продать иконы смотрела на Дмитрия, как на сумасшедшего, хотя дурой была сама: кто ж в ее положении отказывается от громко звучащих тыщ?! Пришлось тащить у нее скарб без разрешения – ну, сама виновата, проторговалась себе в убыток.Дома Дмитрий рассматривает доски. Иконы смущают его, но он не может определить, чем именно, и надеется только, что антиквар не сбавит цену. Машинально он начинает читать книженцию с непривычным крестом на обложке – равносторонним, вписанным в круг. На первой же фразе Дмитрий спотыкается. «В начале было слово», - повествует текст, затем стоит двоеточие, а после следует бессмысленный набор букв: длинный, с тремя переносами со строки на строку. Среди букв встречаются непривычные. Дмитрий, разумеется, знает «i», но буква «О» с горизонтальной перекладинкой смущает его. Кроме того, встречается буква, про которую Дмитрий помнит, что это «ять», однако как этот ять звучит, он не уверен. «Я»?.. «Е»?.. Твердый знак?.. Из любопытства Дмитрий пытается прочесть слово. Чтобы было легче, он проговаривает его вслух, но то и дело сбивается. На десятый раз занятие надоедает ему, и он захлопывает книжку.Вопреки опасениям, антиквар не обижает Дмитрия. «Где взял?», - интересуется партнер с показной небрежностью. Дмитрий неопределенно указывает направление подбородком. «А еще там есть?» Дмитрий пожимает плечами. «Понятно…»Тем и заканчивается.Иконным бизнесом Дмитрий занимается еще года два. Потом он как-то незаметно переключается на золото, втягивается по глупости в финансовую пирамиду, прогорает и растворяется в массе обреченных предпринимателей-одиночек.А в невообразимой дали от нас, там, где недавно еще оставалось свободное место, теперь находятся десять созданных по слову Дмитрия вселенных. Слово ни разу не было произнесено правильно, и поэтому когда-нибудь творения Дмитрия будут названы Проклятыми Мирами – но это случится уже не в нашу эпоху.

Ключевые слова: Библия слово в начале авторская история

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