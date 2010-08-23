Театр Жизни или Спектакль Богов

Театр Жизни или Спектакль БоговМне дан выбор.
Пролог. Я нахожусь в полутемной комнате. Свет, лишь немного освещающий пространство вокруг меня, и исходящий неизвестно откуда, дал мне увидеть небольшую и абсолютно пустую комнату, похожую на маленький театр без стульев. Справа и слева передо мной - что-то наподобие двух сцен, небольшие возвышения с закрытыми кроваво-красными занавесами с неизвестностью за ними.
Я не знаю, как я сюда попал. Я не знаю, что стало причиной моего попадания сюда, и кто вообще все это затеял. Но не это меня волновало больше всего. Мне дан выбор. Я должен открыть один из занавесов: за одним из них, моя жизненная дорога, по которой я могу пойти дальше, и жить беззаботной и совершенно обычной жизнью до ее окончания. За другой - неизвестность, очень страшная и опасная. Я не знаю, что за вторым занавесом, но точно что-то нехорошее. Никто не говорил мне всего этого, это лишь прозвучало невероятно тихим голосом в моем мозгу, в моем подсознании, будто каким-то телепатическим каналом кто-то или что-то высшее за наш жалкий человеческий разум, передало мне это.
Я все никак не решался сделать выбор. Занавесы все так же неподвижно стояли и ждали моего выбора, как и то, что теперь говорило моему подсознанию, идти и сделать его. Немедленно. Все тут ждало моего выбора, и мне ничего иного не оставалось делать, кроме как выбрать.
Я подошел к правому занавесу. Лишь чуть приоткрыв его, он тут же открылся передо мной полностью, во всей своей таинственной и страшной красе. Сцена открыла передо мной неизвестность. Это были существа и пустота, материальные и нематериальные одновременно. Они совсем немного напоминали зомби из фильмов ужасов, но лишь немного. Они начали двигаться ко мне.
Я попятился назад. Побежал ко второму занавесу, которого, к моему удивлению, уже не было. Лишь стена, серая как мрачный осенний дождливый день стена уставилась на меня своей насмехающейся ухмылкой.
Я начал кричать, прося помощи, молил тварей остановиться, пощадить, отпустить, молился, надеясь на чудо. Страх сковывал мое тело. Но потом пришла Истина, верная и едино правильная. Это - театр, а я - простой актер в нем. Я лишь должен исполнить свою роль, данную мне судьбой. Осознание пришло ко мне, и я в тот же миг успокоился.
Гордо подняв голову вверх, я, смирившись со своей ролью, пошел прямиком на толпу тварей. Не прошев и пяти шагов, я почувствовал, как они схватили меня и начали рвать мою одежду на куски, разрывая все, что было на мне. Когда одежда закончилась, ее роль взяла на себя моя кожа. Они начали отрывать ее, мой скальп и кожаной покров начал кусками падать на землю. Из меня полились тонкие ручейки красной жидкости. Когда закончилась и кожа, они взялись вырывать из меня мои мышцы и органы: почки, кишечник, желудок, сердце, мозг… Вместе с тем начали вырывать кости.
Когда от меня остались только лишь куча органов и костей вперемешку с кровью и кожей, они взялись крошить и давить и их, на мелкие песчинки и частицы. Делали они это тщательно и профессионально, прорабатывая каждый кусочек некогда цельного организма. В итоге от меня осталась лишь красная каша, лежавшая на полу Театра Жизни. Твари, скрывшись за занавесом, ушли в свою неизвестность, ждать новой пьесы.
Апофеоз. На сцену вышел уборщик. Он, безэмоционально и равнодушно, начал отдирать от пола мои частицы и собирать их в ведро. Потом вымыл весь пол от оставшихся останков, и, закончив свою часть работы, тихо скрылся в неизвестность, но не в ту, где были существа, а в какую-то другую.
Послышались аплодисменты.
Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 22:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-09-2022, 22:13 by Simon VelieriПросмотров: 483Комментарии: 1
Ключевые слова: Театр боги выбор авторская история