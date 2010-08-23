Театр Жизни или Спектакль Богов

Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 22:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Simon Velieri Просмотров: 483 Комментарии: 1 +4 1-09-2022, 22:13 by

Мне дан выбор.Пролог. Я нахожусь в полутемной комнате. Свет, лишь немного освещающий пространство вокруг меня, и исходящий неизвестно откуда, дал мне увидеть небольшую и абсолютно пустую комнату, похожую на маленький театр без стульев. Справа и слева передо мной - что-то наподобие двух сцен, небольшие возвышения с закрытыми кроваво-красными занавесами с неизвестностью за ними.Я не знаю, как я сюда попал. Я не знаю, что стало причиной моего попадания сюда, и кто вообще все это затеял. Но не это меня волновало больше всего. Мне дан выбор. Я должен открыть один из занавесов: за одним из них, моя жизненная дорога, по которой я могу пойти дальше, и жить беззаботной и совершенно обычной жизнью до ее окончания. За другой - неизвестность, очень страшная и опасная. Я не знаю, что за вторым занавесом, но точно что-то нехорошее. Никто не говорил мне всего этого, это лишь прозвучало невероятно тихим голосом в моем мозгу, в моем подсознании, будто каким-то телепатическим каналом кто-то или что-то высшее за наш жалкий человеческий разум, передало мне это.Я все никак не решался сделать выбор. Занавесы все так же неподвижно стояли и ждали моего выбора, как и то, что теперь говорило моему подсознанию, идти и сделать его. Немедленно. Все тут ждало моего выбора, и мне ничего иного не оставалось делать, кроме как выбрать.Я подошел к правому занавесу. Лишь чуть приоткрыв его, он тут же открылся передо мной полностью, во всей своей таинственной и страшной красе. Сцена открыла передо мной неизвестность. Это были существа и пустота, материальные и нематериальные одновременно. Они совсем немного напоминали зомби из фильмов ужасов, но лишь немного. Они начали двигаться ко мне.Я попятился назад. Побежал ко второму занавесу, которого, к моему удивлению, уже не было. Лишь стена, серая как мрачный осенний дождливый день стена уставилась на меня своей насмехающейся ухмылкой.Я начал кричать, прося помощи, молил тварей остановиться, пощадить, отпустить, молился, надеясь на чудо. Страх сковывал мое тело. Но потом пришла Истина, верная и едино правильная. Это - театр, а я - простой актер в нем. Я лишь должен исполнить свою роль, данную мне судьбой. Осознание пришло ко мне, и я в тот же миг успокоился.Гордо подняв голову вверх, я, смирившись со своей ролью, пошел прямиком на толпу тварей. Не прошев и пяти шагов, я почувствовал, как они схватили меня и начали рвать мою одежду на куски, разрывая все, что было на мне. Когда одежда закончилась, ее роль взяла на себя моя кожа. Они начали отрывать ее, мой скальп и кожаной покров начал кусками падать на землю. Из меня полились тонкие ручейки красной жидкости. Когда закончилась и кожа, они взялись вырывать из меня мои мышцы и органы: почки, кишечник, желудок, сердце, мозг… Вместе с тем начали вырывать кости.Когда от меня остались только лишь куча органов и костей вперемешку с кровью и кожей, они взялись крошить и давить и их, на мелкие песчинки и частицы. Делали они это тщательно и профессионально, прорабатывая каждый кусочек некогда цельного организма. В итоге от меня осталась лишь красная каша, лежавшая на полу Театра Жизни. Твари, скрывшись за занавесом, ушли в свою неизвестность, ждать новой пьесы.Апофеоз. На сцену вышел уборщик. Он, безэмоционально и равнодушно, начал отдирать от пола мои частицы и собирать их в ведро. Потом вымыл весь пол от оставшихся останков, и, закончив свою часть работы, тихо скрылся в неизвестность, но не в ту, где были существа, а в какую-то другую.Послышались аплодисменты.

Ключевые слова: Театр боги выбор авторская история

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