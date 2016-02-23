Коррида по-пермски

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 138 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 17:12 by

Мой дед, мамин отец, происходил из рода таежных охотников. Всю жизнь он страстно любил охоту и рыбалку, был признанным мастером своего дела. Даже живя в одном из небольших городов Пермского края, он часто вывозил семью за город на природу. Порыбачить, собрать грибов-ягод, да и просто отдохнуть от городского шума. Одно из любимых мест летнего отдыха располагалось близ деревни на реке Сылве, здесь и произошли нижеописанные события.В тысяча девятьсот восьмидесятом году, когда моей маме было шестнадцать лет, она с родителями, братом, его женой и их сыном отправилась отдыхать в излюбленное место. Приехали, но решили не проситься на постой к местным, как обычно, а разбить палаточный лагерь на другом берегу реки, где располагалась песчаная коса. Рядом с косой был высокий участок берега, по словам мамы, на полтора человеческих роста земля над водой возвышалась.Мужчины и старшие женщины сели в лодки и отправились удить рыбу. Мама с трехлетним племянником остались на берегу, гуляли вдоль реки, дышали воздухом и лениво отмахивались от полевого гнуса, как вдруг услышали тяжелый топот и фырканье. Примерно в сотне метров от реки мама с ужасом увидела огромного разъяренного черного быка, который выказывал явное намерение прогнать пришельцев. Еще раз фыркнув и взрыв копытом землю, бык наклонил голову и двинулся, набирая скорость, в мамину сторону.Схватив племянника в охапку, мама побежала вдоль берега. Понимая, что шансов уйти от зверя у нее никаких, она приняла решение спасаться в воде. Так они и спрыгнули с берега вдвоем.Как и всякий человек, выросший среди рек и озер, плавала мама вполне сносно, но маленький племянник в руках, высокий обрыв без возможности вдвоем вскарабкаться на него, и пусть несильное в том месте, но все же течение реки, оптимизма не добавляли.К счастью, лодки с родными уплыли недалеко, мамин маневр заметили дед с дядей и направились выручать своих. Вытащив сестру и сына из воды, костеря их на чем свет стоит, дядя пытался дознаться, какого лешего маме вздумалось сигать в омут с ребенком под мышкой?Выслушав объяснения заплаканной дочери, дед молча пошел исследовать берег. Опытный следопыт, он не нашел никаких следов быка, хотя внимательно осмотрел землю в радиусе сотен метров.В спешке погрузив вещи на мотоциклы (в те времена машины были далеко не у всех, зато мотоциклы с колясками верно служили для разъездов), мои родные вернулись на привычный берег и заночевали у жившей в деревне бабули, которая много лет давала им кров на отдыхе.Местные говорили после, что колхозные стада пасутся на другом берегу реки, со стороны деревни. До ближайших домов от места предполагаемой стоянки было не менее четырех километров через лесок и поля, и никаких взрослых быков, тем более черных, жители не держали.В качестве бонуса и для атмосферности прикладываю уже современное фото из личного архива, вид на ту деревню с той самой воды. К сожалению, видов с места происшествия не имею.

Ключевые слова: Река Пермь бык лодка нападение авторская история

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