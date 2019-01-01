Остановка у кладбища

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:25

Smok Beil Просмотров: 45 Комментарии: 0 -4 Вчера, 21:15 by

Да, тогда я ещё жил в селе. Эго село было за 7км от моего где-то.Он позвал на дискотеку, какая должна была быть там. Я быстро собрал себе компанию из шести человек, включая меня. Ребята мы были молодые, кровь хочет потанцевать.Собрались и двинули в путь. На часах где-то была полночь. Передвигались мы на велосипедах, как и все в селе. В то время у нас ещё не было освящения, поэтому ехали с фонариками. Как не странно, но нам нужно было проехать кладбище, какое было по обеим бокам дороги на одном участке нашего маршрута.Всё было спокойно: играла музыка из магнитофона, все парни были трезвые и мирно обсуждали предстоящую дискотеку.Но в один момент когда мы проезжали кладбище нас всех, как одного ударило в сторону. Все шесть человек полетели через руль. Мы моментально поднялись и рванули со всех сил на столько быстро, на сколько позволял велосипед. Фонарики естественно мы потеряли, но всю дорогу к клубу нам что-то светило в спину.Потом нам ещё ребята с соседнего села рассказали, что мы приехали бледные, как мертвецы. Домой мы поехали утром, после того, как пропели первые петухи.Ветра тогда не было так, что он нас сбить не мог, дорога была ровная, утром проверили. Все были абсолютно трезвые потому, что на дискотеку мы ещё не доехали. Кстати, магнетафон после того перестал нормально работать, только хрипит и всё, он даже не ударился об дорогу, по словам хозяина.И самое страшное, что это за свечение было у нас за спиной, ведь фонарики мы потеряли, а видно было отлично?

Ключевые слова: Дорога удар свечение авторская история

Другие, подобные истории: