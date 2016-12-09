Нечто на фото

Лесной царь Просмотров: 81 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:24 by

Это было летом. Вечерело. Шёл мелкий дождь. Я решил пройти вдоль реки и пофотографировать. Снимал всё подряд и по много раз. Не обращал внимания на то, что сразу получилось (в дождь не хотел стоять на улице и выбирать фотографии). Но придя домой я стал разглядывать фотографии. Да, эту часть снимков и этот в том числе я снимал со вспышкой, но оно былопосреди реки. И кажется у него можно разглядеть крылья. Что это? Я так и не узнал.

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