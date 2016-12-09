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Страшные фото

Нечто на фото

Нечто на фото

Это было летом. Вечерело. Шёл мелкий дождь. Я решил пройти вдоль реки и пофотографировать. Снимал всё подряд и по много раз. Не обращал внимания на то, что сразу получилось (в дождь не хотел стоять на улице и выбирать фотографии). Но придя домой я стал разглядывать фотографии. Да, эту часть снимков и этот в том числе я снимал со вспышкой, но оно было
посреди реки. И кажется у него можно разглядеть крылья. Что это? Я так и не узнал.
Сегодня, 15:24 by Лесной царьПросмотров: 81Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Фото река снимок крылья светило

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:58
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Комментариев: 3 625
Красиво, это наверное Динь-Динь) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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