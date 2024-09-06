Кормите своих демонов хорошей пищей!

Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 10:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Евген Наум Просмотров: 546 Комментарии: 0 +1 6-09-2024, 10:48 by

Старый деревянный стол шатался и поскрипывал от происходящих на нём манипуляций с довольно большой тушей. Туша была свежая, и из неё обильно сочилась кровь, впитываясь в изрубленную деревянную столешницу, разливаясь по ней небольшими ручейками и капая на пол. Джордж выматерился – он опять забыл постелить какую-нибудь тряпку или клеёнку. Опять весь пол будет мокрый и липкий от красного животворящего сока. Надо бы исправить это сейчас, а то потом будет уж слишком много возни с уборкой.Джордж бросил нож, тот со звоном металла о дерево отскочил от стола и рухнул на пол, прямо в начавшую набегать красную лужу. Джордж остановился, скривил рот, упер руки в бока и сплюнул в сторону. Разделывать мясо он любил, только обычно к этому процессу совсем некогда было готовиться основательно, обычно всё случалось спонтанно. Добыть такую тушу уже большая удача, особенно в последнее время. Подготавливать место в надежде, что охота будет успешной, слишком самонадеянно, тем более это может увидеть Блэки, увидеть, разволноваться, проголодаться. А если Джордж вернется ни с чем – сильно расстроиться. Лучше уж вот такой сюрприз для малыша, чем неоправданная надежда на пирушку.Джордж вышел с террасы куда-то во двор, побрел в вечернем сумраке до хозяйственных построек, в надежде раздобыть что-то, что поможет ему сохранить какой-никакой порядок. Кстати, нужно же еще придумать, куда собрать внутренности. Блэки не слишком привередливый, но кормить его второсортным мясным продуктом Джордж не желал. Его малыш достоин только самого лучшего! Нежной, свежей вырезки, филе, а ни в коем случае не кусков костей и вонючей требухи. Поэтому разделка должна проходить аккуратно и точно, в стиле кухни в самых дорогих ресторанах. Хотя Джордж не был ни поваром, ни мясником, но для своего малыша он научился премудростям разделки, прочитав специальную литературу, которая хоть и не была никогда официально издана, но во времена «охотничьего беспредела» такие самопальные книжки, распечатанные у кого-то прямиком на кухне, со следами крови на страницах, были довольно распространены. Сначала Джордж, так же, как и все, просто приносил тушу своему маленькому демонёнку целиком, но тот уж слишком долго её обгладывал, она успевала загнить, завоняться, отчего у многих демонов случались проблемы со здоровьем – трупный яд был для них не очень полезен. У них ухудшалось настроение, падала активность, начиналась депрессия. Многих начинало тошнить, рвать, и некоторые даже помирали! Следить за питанием малышей было очень важно, голод был для них смертелен, но смертельно для них было и переедание. Сначала авторы подобных комнатных изданий советовали просто рубить туши на мелкие куски, хранить их в холодильнике, но не замораживать! Однако, демонёнок, случайно съевший кость, мог подавиться, не говоря уж о том, что кости они переварить вовсе не могли. В более поздних, уже последних, изданиях трудов о кормёжке демонов говорилось, что всякая требуха, то есть внутренности, для них даже полезны, но Джордж в это не верил, он сам ненавидел всякие печени и сердца и не хотел, чтобы его малыш Блэки ел подобное! Поэтому из сарая, вместе с кипой старых газет, которыми он хотел застелить пол на террасе, дабы потом не мучиться с его отмыванием, он захватил и большой металлический таз, куда будут убраны внутренности, дабы потом их, предварительно выдержав в духовке, закопать на заднем дворе вместе с костями, для которых, в свою очередь, были прихвачены два мешка. Выдерживал в духовке требуху Джордж для того, чтобы обезвожить и уменьшить размер продукта, чтобы было меньше чавкающей болотной каши в земле, меньше следов. Эпоха вольной охоты давно закончилась, сейчас нужно было хорошо следить за всем, что привлекло бы ненужное внимание к дому Джорджа и к его занятиям.Вернувшись обратно на свою закрытую плотными тяжелыми шторами из брезента террасу, Джордж обнаружил, что крови на пол натекло уже очень много, поэтому, бросив в угол таз с газетами, помчался к дальней коморке за ведром и тряпкой. Запах крови распространялся по помещению, но Блэки был в другой постройке, в доме, в своей дальней тёмной комнате, под большой кроватью – это было его любимое место, раньше времени он не должен был учуять запах сегодняшнего ужина-сюрприза. Джордж вытирал кровь с пола и сразу же на протёртое место клал газетный разворот, чтобы продолжающая капать кровь впитывалась в бумагу.Заголовок разворота гласил: «Кто они, пришельцы из космоса или гости из ада?»Джордж вспомнил ту великую панику, что овладела человечеством, когда впервые были обнаружены демоны. Никто не знал, откуда они взялись. Просто в одночасье у каждого (почти у каждого) человека оказалось по небольшому, не больше восьмидесяти сантиметров роста, покрытому чёрной короткой шерстью, рогатого чертёнка с красными или жёлтыми глазами с вертикальными зрачками, с торчащими из пасти вверх и вниз четырьмя клыками. Хвосты и копыта тоже присутствовали, как положено, на руках были пальцы, почти как человеческие, только по четыре вместо пяти. Рога на голове были разные, и высота их посадки тоже разнилась. У кого высокие козлячьи, а у кого низкие бараньи…«Грядёт священная война! Адовы создания должны быть уничтожены!» — гласила следующая газетная страница, которую Джордж подсунул под ножку стола. О да, война была. Точнее, геноцид. Маленькие чёртики не оказывали никакого сопротивления. Вообще никому. Распалённые церквями и священнослужителями люди брали в руки всё, что угодно, и шли убивать демонёнков, их резали, стреляли, вешали за шею, разрубали, топили и жгли. Кстати, вопреки убеждениям многих охотников, ни молитва, ни крестное знамение, ни любое другое воззвание к разным богам разных религий никак не влияло на демонов. Их больше пугали ножи и пистолеты. А молиться их можно было и самих заставить. От этого им было ни горячо ни холодно.Естественно, для всех религий начался кризис, люди разочаровывались в силе святых символов и в их действенности против очевидных исчадий ада. Многие плюнули и побросали оружие, перестав массово уничтожать, как ловко выразился один из газетных писак, «зверят сатаны». Благо тут и правительство подоспело. Угрозы безопасности, как национальной, так и общечеловеческой, чёртики явно не представляли, а кто они и откуда, было необходимо выяснить. Чтобы понять, как можно их использовать. Какие эксперименты провести на них, как препарировать, изучать их биологию, устройство, функции. Демоны стали объектом правительственного внимания.«Все демоны должны быть сданы правительственной службе», «Укрывание демонов влечёт уголовную ответственность» — гласили следующие газеты, раскрытые и постеленные Джорджем справа от стола.Да, правительство тогда взялось за это со всей своей правительственной серьёзностью. Обстоятельно. Все полицейские, пожарные и всякие секретные агенты ходили по домам, обыскивая их безо всяких ордеров, и забирали маленьких существ, отвозя их в специально отстроенные тюрьмы-загоны. Где-то в это время случился тот самый перелом: люди вдруг осознали, что за демоны к ним пожаловали и для чего... Сам Джордж осознал это еще в период крестовых походов, поэтому прятать Блэки начал раньше, чем другие люди начали укрывать своих демонов.А самое интересное начало происходит спустя пару дней после массового изъятия демонов у украшавших их людей…«Исчезновение демонов из правительственного центра содержания», «Похищение образцов не сойдёт преступникам с рук!»… Да, их назвали образцами… «Кто выкрал маленьких монстров?»… Многие в то время недоумевали, что происходит, и кому в голову пришло похищать мелких демонов из правительственных охраняемых лабораторий. Но демоны на самом деле просто возвратились к своим хозяевам… Как-то автоматически, просто телепортировались из клеток в шкафы и под кровати тех домов, в которых и возникли из ниоткуда в своё время.Как они вообще появились? Джордж вспомнил ту странную ночь, изменившую его, да и всей планеты, жизнь. Джордж вспомнил, что ему снилось – черный лабиринт, по которому он блуждал в поисках выхода, чувство отчаяния и безысходности, всепоглощающее одиночество… Он метался по коридорам и поворотам черных стен, он бился о них плечами, коленями, кулаками и даже головой, пока наконец не разгадал загадку… То, что он испытывал, были не его эмоции, но эмоции кого-то, навсегда запертого в этом лабиринте, в бесконечном одиночестве. Этот кто-то хотел найти выход, хотел найти кого-то… родного? Джордж понял, что он может просто позвать, пригласить этого несчастного узника, тем самым подарив ему избавление... Джордж проснулся от скрипа и шороха в своей спальне. Странно, собаку в дом Джордж не пускал, кота у него не было. Значит, завелись крысы… Джордж вскочил с кровати, бросился к выключателю, щелкнул и тут же упал на пол, вглядываясь в подкроватное пространство, в надежде выследить мелкого грызуна. Но вместо мыши или крысы под кроватью сидел небольшой антропоморфный рогатый зверёк, весь в черной шёрстке, и смотрел на Джорджа огромными овальными жёлтыми глазами, полными тревоги, страха и… надежды.Да, в тот период не понимали, куда девались демоны из-под охраны, только те, к которым демоны не явились изначально (ведь не к каждому человеку пришел свой демон!), либо те, у которых демоны были убиты во время религиозной резни. Остальные знали, что в газетах написан очередной бред, потому что их демоны вернулись к ним. Забранные однажды правительством у своих людей и помещённые в клетки экспериментально-содержательных центров, маленькие чёртики волшебным образом просто переместились к тем людям, у которых они появились изначально. Здесь и начался период привязывания. Привязывания демона к его человеку. Или наоборот.Джордж закончил с расстилкой газет и взялся за свой тесак, время шло, туша не должна сильно протухнуть, иначе Блэки будет не так счастлив или, что хуже, может отравиться. Хороший хозяин кормит своих питомцев только хорошей едой. Джордж начал активно работать тесаком, разрезая тушу на небольшие кусочки. «Тук-тук», и лакомый кусочек свежего мяса летел в специально подготовленный бак. Кровь брызгала в разные стороны и падала на пол, застеленный старыми газетами, разукрашивая красными точками заголовки, статьи и фотографии.«Вопрос кормления»О, это был самый важный вопрос! С момента, когда существование демонов легализовали и утвердили право их пребывания у каждого выбранного ими человека, встал вопрос о их кормлении, потому что выяснилось, не важно, как, где и кем, что употребляют демоны в пищу исключительно человечину…Причем сами маленькие чертяки не охотились и даже не нападали ни на кого. Даже будучи в сильном голоде, даже умирая от голода, они никогда ни на кого не нападали, не кусали, не пытались съесть своих хозяев… Но ничего, кроме человеческого мяса, они не усваивали и даже не пытались есть. Началась вторая волна медицинских экспериментов, на сей раз демонов изучали с согласия их хозяев и в их же присутствии. Брали анализы, пробы, просвечивали рентгеном и томографией. И пришли к очень неутешительным выводам: питаться эти странные организмы могут исключительно человеческой плотью…Вот тут-то и понеслось. Началась неистовая, безумная охота людей на себе подобных. Каждый человек все сильнее и сильнее привязывался к своему демонёнку и был готов пойти ради него на всё. Даже на убийство. Под удар сразу же попали те, кто остался или был без своего демона. Демоновладельцы просто перестали видеть в них полноценных людей, для них «лишённые» стали попросту пищей для их питомцев. Опять началась резня, на сей раз куда более кровавая и опасная для людей как для вида. Правительство начало придумывать, как разрулить данную ситуацию.Заголовки «Конгресс поделён» и «Только совместные усилия людей, имеющих демонов и не имеющих, в новом конгрессе приведут к порядку и справедливости» оросились кровью.Джордж в это не верил и считал наличие «одиноких», как он их называл, в правительстве огромной ошибкой. Собственно, как и запрет на охоту на них. В период резни всё было просто. Есть полноценный человек, с демоном в своей спальне, на своей кухне, чьи-то предпочитали жить на чердаке или в подвале, а есть одинокие, те, кто оказался недостоин подобного дара, и они самой судьбой избраны быть пищей для демонов. Никакой жалости, никаких угрызений совести Джордж никогда не испытывал, убивая очередного одинокого. Они не люди, и всё тут. Но их власть распространялась далеко. Наверное, большинство в правительстве и прочих властных структурах составляли именно одинокие, именно благодаря этому они сумели сначала защитить себя, а после протолкнуть закон, запретивший охоту на них. «…Человек есть человек…».Ну что за бред!Джордж с силой ударил тесаком по предплечью – кусок руки отлетел и упал на пол, нож остался торчать в столе. Нервы… Джордж всегда нервничал, когда размышлял о текущей ситуации, охотиться становилось все сложнее, одиноких в последнее время начали защищать даже имеющие демонов! Этой позиции Джордж понять вообще не мог, как так можно-то?! Джордж отошел от стола, нагнулся и поднял кусок руки с пола – он лежал прямиком на газетной странице с заголовком «Натуральный заменитель человеческого мяса – спасение для всех!».Ну да, как же, спасение! Смех да и только!Джордж кинул кусок человеческой руки в бак и раздосадовано начал шатать вонзённый в стол тесак, пытаясь его вытащить. Какому идиоту пришла в голову идея кормить демонов этой чёртовой химией?!Да, исследования, проводимые всевозможными учёными и врачами, не прошли даром. Закон о защите одиноких не прошёл бы с таким свистом, если бы вместе с ним не пропихнули альтернативное питание для демонов. Да, его нашли и нашли достаточно быстро! Правда, ни одна естественная органика не подходила демонам, поэтому питание для маленьких демонов было придумано искусственное, синтетическое, синтезированное в каких-то лабораториях людьми с большим мозгом. Людьми умными, но которые почему-то не могли понять простого – демонов нужно кормить исключительно естественным продуктом!Джордж обошёл разделочный стол по кругу, его тяжёлые ботинки наступали на газетные страницы, то скрывая, то снова показывая комнате и всему, что в ней находилось, заголовки и фотографии.«Эксперименты пошли успешно!»«Корм серии 1-FDS поступил в продажу»Под крупными заголовками были фото счастливых и смеющихся людей в белых халатах, которые держали на руках своих демонов.Какое предательство!Джордж скривил рот в гримасе отвращения, как можно так поступить со своими малышами? Хотя он не был уверен, что эти демоны были именно тех учёных на фото, скорее всего, это очередная компания одиноких, придумали, как обмануть остальных, и радуются, возможно, на фото были чужие демоны, возможно, их не было вовсе, а подрисовали их уже редакторы.Страшно было другое – люди, имеющие своих демонов, на это повелись. Джордж подумал бы, что показываемые в новостях уровни продажи синтетической человечины – лишь уловка, обман, заставляющий поверить, если бы сам не видел кучу людей, которых он не мог идентифицировать как «одиноких», что закупались этой самой синтетикой в супермаркетах. По их довольным лицам было понятно, что их малыши прекрасно кушают эту дрянь!Джордж пришел к выводу, что, скорее всего, в этих чудовищных лабораториях просто создали какой-то наркотик для демонов, создали и намешали его в поганого качества полусинтетический фарш. А малыши привыкли к этому наркотику, оттого им и приходилось есть эту дрянь… Да, точно, так и есть!Джордж никогда не покупал синтетическую человечину, он обходил за двадцать метров полки с ней в супермаркетах, но если бы он все же купил и проверил бы содержимое, то он был уверен, что нашёл бы там третьего сорта свиные копытца, перемолотые в желе, разбавленные нефтепродуктами и сильнодействующим, дурманящим сознание демонов, веществом!Очередной кусок вырезки красного цвета полетел в бак. Надо бы переложить потом отдельные кусочки в пакеты и заморозить, подумал Джордж, так можно будет растянуть это мясо надолго, лучше замороженный, но натуральный продукт, чем отрава, одобренная правительством.Джордж подтащил к столу ранее принесённый таз и аккуратно сгрузил в него мягкие и влажные внутренние органы, тщательно промокнул салфеткой из тех же газет внутреннюю полость, убирая лишние жидкости, к которым относилась не только кровь.Джордж взял таз, поднял его и поморщился — от внутренностей явно и сильно несло мочой, дерьмом и чёрт знает чем ещё тошнотворным, неприятным, резким.Джордж подошёл с тазом к большой электрической печи, открыл дверь ногой и поставил тазик внутрь, таз ровно занимал всю огромную (для духовки) поверхность, позволяя как раз закрыться двери, касаясь её изнутри. Джордж включил печь и поскорее вернулся к столу с остатками тела на нем, по пути разорвал ногой газетный лист со статьёй о возросшем количестве исчезновений среди людей, не имеющих демонов.Такие статьи да и прочие новости о подобных происшествиях были сдержанны и бедны на детали. Никто не хотел кидаться обвинениями, признавать, что это происходит в реальности, но все всё прекрасно понимали. Люди продолжили охотиться на людей. Только уже тайно. Подобные Джорджу, не признававшие никаких искусственных кормов, решились на отчаянный шаг – убийство. Убийство ради пропитания своих малышей. Отчаянный – потому что за это могли посадить, а демона забрало бы себе правительство. Оставить малыша одного в этом мире, в этом доме (а они были привязаны к домам так же, как к людям) было аналогично его убийству. Если хозяин пропадал – маленький демон оставался в его доме, пока не умирал от тоски и голода, либо пока его не забирало правительство. Перевести же демона в новый дом мог только его хозяин, поэтому забрать себе второго малыша ни у кого не получалось.В связи с ростом похищений и убийств среди «одиноких» начал появляться и обратный эффект – некоторые одинокие начали убивать демонов. Забирались в дома и разделывались с ними, следили за их хозяевами, нападали сразу на обоих, когда подвернётся удобный случай. Да, закон защищал демонов от подобных актов насилия, виновник считался обычным преступником, но это не останавливало совсем отчаянных психопатов. Как людей вроде Джорджа не останавливал такой же закон, защищающий одиноких людей.Джордж сгрёб с пола кучу газет одной рукой и начал промакивать ими столешницу, как тряпкой, на ней оставался небольшой кусок рёбрышек и позвоночника, а вот красной воды натекло много, и она мешала забрать у останков последнее мясо.Прямо под пальцами Джорджа смятые буквы складывались в довольно забавное предупреждение:«Самовыгул демонов запрещён»Джордж усмехнулся, какому идиоту придёт в голову отпускать своего малыша гулять одного? Да, демоны любили погулять, но, знаете ли, отпускать его одного? Именно у таких ужасных хозяев одинокие и поубивали большинство демонят. А, так им и надо! Наверняка они кормили своих демонов той искусственной хренью! И пускали их на улицу без присмотра! Джордж считал, что в таком случае они заслужили наказание. Правда, ему было безмерно жаль невинно убитых малышей, но он знал, как надо за них мстить. И мстил.Дзынь!Это электропечка, значит внутренности уже подрумянились, нужно поскорее их закопать, пока ночь, пока в округе мало любопытствующих глаз, а те что есть – ничего не видят в этой темноте.Джордж поставил на вытертый и опустевший стол бак с нарезанным мясом и положил рядом рулон с пакетами для хранения пищи. Большие кости, отделённые от мяса, он покидал в пару мешков и надёжно перемотал те скотчем – они пойдут на дно той ямы, куда он собирался высыпать требуху. Быстрая фасовка – и вот на столе лежит несколько десятков пакетов с нежным и свежим мясом. Блэки этого должно хватить месяца на два. Благо маленькие демоны и ели немного, средней семидесятикилограммовой туши им хватало на полтора-два месяца, естественно, без учета костей и внутренностей. Джордж снова переложил мясо в бак, накрыл его крышкой. Взялся за уже остывший таз – запечённые внутренности пахли уже не так мерзко, даже приятно – и пошёл далеко на задний двор, дальше сада, к месту, где нужно было быстро выкопать яму. Поставив таз на землю, он снова сходил к террасе и вернулся с мешками и лопатой.Отточенная лопата бодро врезалась в мягкую почву и легко отбрасывала её в сторону. Всего минут пятнадцать, и яма была готова. На дно пошли сначала мешки, бросив их, Джордж спрыгнул в яму сам и немного попрыгал на них, утрамбовывая, проткнуть ногу острой костью он не боялся – тяжёлые башмаки на нем имели крепкую подошву. Выбравшись из ямы, Джордж опрокинул туда тазик и несколько раз встряхнул его, избавляясь от содержимого. Таз улетел в сторону и упал рядом с кучкой земли, Джордж принялся активно работать лопатой, засыпая яму. Надо поскорее с этим покончить и пойти накормить малыша Блэки. У Джорджа выступили на глазах слёзы и заколотилось сердце от одного только представления этого милого момента, когда маленький чертёнок будет аккуратно держать двумя своими ручонками кусочек мяса и кусать его, пачкая свою милую мордашку кровью, смотря на своего отца с благодарностью и любовью…Джордж попрыгал на свежезакопанной яме, подхватил лопату и бросился в сторону дома, подпрыгивая и улыбаясь. Он совсем не заметил, как на свежей могиле на его участке лежала газетная страница, прицепившаяся к ботинку или к мешку и совершившая путешествие от террасы до ямы. На ней, прямо над фотографией седого мужчины в белом халате, в очках и с трубкой, была черная подпись: «Нашу планету захватили и поработили. Успех в завоевании человечества кроется в манипуляциях эмоциями…»

Ключевые слова: Демон демоны убийство расчленение еда завоевание авторская история

Другие, подобные истории: