Гостиница-гроб

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 10:39

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 164 Комментарии: 0 0 14-06-2024, 10:39 by

Молодого, преуспевающего инженера по имени Джордж руководство компании решило отправить в командировку. Доехав до пункта назначения, мужчине необходимо было поселиться в гостинице, где ему и предстояло проживать в течение всей его служебной поездки.О гостинице ходила странная и недобрая людская молва, будто бы заселявшиеся туда люди впоследствии куда-то бесследно исчезали, и никто понятия не имел, где они. Молодой специалист был человеком несуеверным, и подобные «бредни» — как он про все это думал — расценивал как плоды чьего-то нездорового воображения и городские страшилки.Джордж переступил порог гостиницы и направился прямиком к стойке на ресепшн, дабы ему вручили ключи от его номера. Миловидная пожилая женщина любезно протянула ему ключи, сказав: «Вот, пожалуйста, сударь, ваш номер 312, 3-й этаж».Молодой человек поднялся на этаж. Скрипнул замок, дверь отворилась, и Джордж очутился в своем номере. Время было позднее, пора уже было ложиться спать. Почистив зубы, мужчина лег на мягкую, просторную кровать и моментально очутился в объятиях Морфея.На следующее утро он проснулся и, встав с кровати, с удивлением обнаружил, что окружающая его обстановка кардинальным образом изменилась, словно он очутился в каком-то совершенно ином месте. Стены и потолок теперь стали грубые и невзрачные, словно в какой-то пещере. Изящные, декоративные обои, которые вчера украшали интерьер этого номера, исчезли, будто бы их не было вовсе. Джордж подошел к окну и ужаснулся. Он увидел за окном несколько памятных плит и могильных крестов. Очевидно, что там располагалось небольшое кладбище. «Что вообще происходит?» — недоумевал Джордж. «Какое может быть кладбище на территории гостиницы?!» Что еще поразило мужчину — так это то, что за окном была кромешная темень и тускло светила луна, хотя, по логике, сейчас должно было быть утро.Джордж вышел в коридор. Здесь тоже всё было по-другому. Такие же голые стены без обоев. На них висели какие-то странные гротескные портреты мужчин и женщин, которых вчера, разумеется, не было. Молодой человек походил взад-вперед по коридору и обнаружил пугающую деталь. Взор людей на портретах был прикован к нему, и когда он перемещался по коридору, их глаза двигались, следя за ним. Также на миг ему показалось, что на стенах появляются и быстро исчезают кровавые отпечатки рук.Джордж впал в совершеннейший ступор — это было похоже на кошмарный, жуткий сон, однако он явственно осознавал, что всё происходило на самом деле. Как же он хотел, чтоб это был всего лишь дурной сон! Не зная, что предпринять, Джордж стал спускаться вниз по лестнице на первый этаж к ресепшену, где вчера милая бабушка дала ему ключи от его номера. Преодолев все ступени, он очутился на первом этаже. О боже! И тут его ждал неописуемый ужас! Вместо той вежливой пожилой работницы на него пустыми глазницами пялился сидящий неподвижно костлявый скелет. А подойдя к большому зеркалу на стене и взглянув в него, мужчина увидел и оцепенел. Оказывается, он тоже превратился в скелет. Остались одни ребра и кости, человеческой плоти уже не было.Джордж машинально вышел из гостиницы на улицу и очутился на кладбище. Страшная догадка поразила сознание Джорджа: «Больше ничего нет, вся вселенная исчезла, осталась только эта зловещая гостиница и кладбище». Обернувшись назад, Джордж увидел, что гостиница теперь по своему архитектурному виду была похожа на огромный неестественно больших размеров гроб. Немного побродив, Джордж среди нескольких могил с незнакомыми ему именами увидел свою собственную могилу. Имя, фамилия, дата рождения — всё в точности соответствовало. В качестве даты смерти было выгравировано день его отъезда в командировку. Шальной ветерок шелестел листвой, было слышно непрерывное, монотонное карканье ворон, смешанное с уханьем ночных сов. Вся эта мелодичная канонада ночных звуков завораживала и одновременно пугала неискушенного слушателя.Все было кончено. Джордж перестал существовать в физическом мире. Он умер и отправился в мир мертвых. И теперь он будет обречен вести унылое, безрадостное, бестелесное существование сотни и тысячи лет.

Ключевые слова: Командировка гостиница кладбище ключи авторская история

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