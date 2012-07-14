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Несерьезные истории

Смерть человечеству

Храбрые и отважные, смелые и умные, ловкие и быстрые - так называли новых космонавтов, которые решили снова полететь на Луну. Конечно, пришлось многое отдать за строительство ракеты. Одно из этого многого - деньги. Куда же без них....

Началось строительство ракеты. Шум не затихал ни на единую секунду. Уставшие работники молча падали на пол. Ракета строилась довольно долго, но все-таки она достроилась. Голос прокричал, что ракета «Браво-1» готова к полету. И вот, с песней, ракета начала свой полет....

Вскоре они добрались на орбиту. Пять космонавтов, двое храбрецы, другие близнецы, а пятой была девушка. Всю дорогу в ракете стояла мертвая тишина. Отделилась первая ступень, вторая... Долго ли, коротко ли, после 30 часов ожидания они все-таки добрались до Луны. Велико было их счастье, но это только пока...

- Наконец-то мы добрались до этой треклятой Луны, - прокричал радостно Кристоф.

- Ты это, так рано не радуйся, мало ли что на обратном пути может быть, - проговорил ему Джордж.

- Брось, ты всегда так говоришь, а потом все оказывается хорошо.

Джордж хмыкнул. Они все вместе шли дальше. Наконец Корд - еще один участник их полета - сказал:

- Так, я, пожалуй, пойду, хочу немного сделать снимков Космонасти, - затем он ушел.

Шли они, шутки рассказывали, говорили некоторые научные факты.

Затем в дали они увидели что-то белое, похожее на...

- Скелет! - кричала Фирата.

Солон взволнованно подбежал к скелету, а затем сказал:

- Слава Богу, что фотоаппарат в порядке, - с облегчением проговорил он.

- Солон, черт бы тебя побрал. Тебе только фото нужно? - Озлобилась на него Фирата.

- Судя по фоткам, это Корд, - сказал Кристоф.

- Кому этот озорной фотограф нужен... - начал было Солон, но его перебили какие-то крики.

- За муравьев! За пауков! За скорпионов! Выпьем же! За нас!

- Мать моя женщина....

- Скелетики! Я хочу поиграть со скелетиками! - сказал маленький паучок.

Все одобрительно закивали, а затем двинулись на космонавтов.

- К ракете! К ракете! - заорал Джордж.

И они мигом помчались к ней. Скорпионы, пауки и муравьи шли следом за ними. Джордж и Солон добежали до ракеты. Включили аппаратуру. К сожалению, Кристоф с Фиратой потеряли их. И не очень-то видно, что судьба их любит....

- Летим! Вперед! - кричал Солон.

- Все будет хорошо! - волновался Джордж.

- Я надеюсь.

Вот только надежды не оправдали себя. Насекомые и животные их настигли, и на пол упали еще два скелета...

- Ура, еще скелетики! - закричали все хором. Они летели на землю. Ничего не спасет людей...

Сразу же, после своего прибытия на Землю, начались массовые убийства людей. Насекомые и животные набирали солдат.
Пауки сказали чайке, чайка наговорила колибри, колибри попросила крокодила, крокодил предупредил антилопу, антилопа сказала львам, львы съели антилоп .... Но все-таки приняли сторону животных и насекомых. Начался геноцид. Люди погибали. Животные и насекомые захватили Землю. Людей почти не оставалось...

Эх, а ведь все из-за того, что пять храбрецов хотели полететь на Луну....

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:33 by ЛуквусПросмотров: 35Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Храбрецы ракета пауки скорпионы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:35
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (708|0)
Публикаций: 265
Комментариев: 2 171
Поставил плюс, странное, конечно, написание, но довольно весело, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Луквус
Сегодня, 08:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 54
Цитата: Qusto
странное, конечно, написание, но довольно весело, +++

Этот рассказ даже странным назвать сложно)
Зарегистрирован: 3.05.2018
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:56
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (10006|-4)
Публикаций: 575
Комментариев: 7 493
Ржака smeh
Началось строительство ракеты. Шум не затихал ни на единую секунду. Уставшие работники молча падали на пол.

Чем дышали паучки на Луне - вопрос открытый, история мистическая)
Ржунимагу joy
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#4 написал: Qusto
Сегодня, 08:58
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (708|0)
Публикаций: 265
Комментариев: 2 171
Цитата: Летяга
Пауки сказали чайке, чайка наговорила колибри, колибри попросила крокодила, крокодил предупредил антилопу, антилопа сказала львам, львы съели антилоп .... Но все-таки приняли сторону животных и насекомых. Начался геноцид. Люди погибали. Животные и насекомые захватили Землю. Людей почти не оставалось...


Это вообще шедевр! smeh yaaah
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#5 написал: Луквус
Сегодня, 08:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 54
Цитата: Летяга
Ржака smeh
Началось строительство ракеты. Шум не затихал ни на единую секунду. Уставшие работники молча падали на пол.

Чем дышали паучки на Луне - вопрос открытый, история мистическая)
Ржунимагу joy
+++

Великим, страшным, мистическим паучкам не нужен воздух)
Зарегистрирован: 3.05.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:34
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1006|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 899
Шедевр yaaah . Давно так не смеялась smeh joy . В закладки обязательно! Этот рассказ сделал мой день, и другие читать пока расхотелось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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