Смерть человечеству

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:34

Луквус Просмотров: 35 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 08:33 by

Храбрые и отважные, смелые и умные, ловкие и быстрые - так называли новых космонавтов, которые решили снова полететь на Луну. Конечно, пришлось многое отдать за строительство ракеты. Одно из этого многого - деньги. Куда же без них....Началось строительство ракеты. Шум не затихал ни на единую секунду. Уставшие работники молча падали на пол. Ракета строилась довольно долго, но все-таки она достроилась. Голос прокричал, что ракета «Браво-1» готова к полету. И вот, с песней, ракета начала свой полет....Вскоре они добрались на орбиту. Пять космонавтов, двое храбрецы, другие близнецы, а пятой была девушка. Всю дорогу в ракете стояла мертвая тишина. Отделилась первая ступень, вторая... Долго ли, коротко ли, после 30 часов ожидания они все-таки добрались до Луны. Велико было их счастье, но это только пока...- Наконец-то мы добрались до этой треклятой Луны, - прокричал радостно Кристоф.- Ты это, так рано не радуйся, мало ли что на обратном пути может быть, - проговорил ему Джордж.- Брось, ты всегда так говоришь, а потом все оказывается хорошо.Джордж хмыкнул. Они все вместе шли дальше. Наконец Корд - еще один участник их полета - сказал:- Так, я, пожалуй, пойду, хочу немного сделать снимков Космонасти, - затем он ушел.Шли они, шутки рассказывали, говорили некоторые научные факты.Затем в дали они увидели что-то белое, похожее на...- Скелет! - кричала Фирата.Солон взволнованно подбежал к скелету, а затем сказал:- Слава Богу, что фотоаппарат в порядке, - с облегчением проговорил он.- Солон, черт бы тебя побрал. Тебе только фото нужно? - Озлобилась на него Фирата.- Судя по фоткам, это Корд, - сказал Кристоф.- Кому этот озорной фотограф нужен... - начал было Солон, но его перебили какие-то крики.- За муравьев! За пауков! За скорпионов! Выпьем же! За нас!- Мать моя женщина....- Скелетики! Я хочу поиграть со скелетиками! - сказал маленький паучок.Все одобрительно закивали, а затем двинулись на космонавтов.- К ракете! К ракете! - заорал Джордж.И они мигом помчались к ней. Скорпионы, пауки и муравьи шли следом за ними. Джордж и Солон добежали до ракеты. Включили аппаратуру. К сожалению, Кристоф с Фиратой потеряли их. И не очень-то видно, что судьба их любит....- Летим! Вперед! - кричал Солон.- Все будет хорошо! - волновался Джордж.- Я надеюсь.Вот только надежды не оправдали себя. Насекомые и животные их настигли, и на пол упали еще два скелета...- Ура, еще скелетики! - закричали все хором. Они летели на землю. Ничего не спасет людей...Сразу же, после своего прибытия на Землю, начались массовые убийства людей. Насекомые и животные набирали солдат.Пауки сказали чайке, чайка наговорила колибри, колибри попросила крокодила, крокодил предупредил антилопу, антилопа сказала львам, львы съели антилоп .... Но все-таки приняли сторону животных и насекомых. Начался геноцид. Люди погибали. Животные и насекомые захватили Землю. Людей почти не оставалось...Эх, а ведь все из-за того, что пять храбрецов хотели полететь на Луну....

Ключевые слова: Храбрецы ракета пауки скорпионы авторская история

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