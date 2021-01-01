Ночная поездка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:42

S.L.Sakurai Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:42 by

Джордж направлялся из Ливерпуля обратно в столицу. В городе, в котором обосновалась легендарная группа The Beatles, он навещал своих родителей на целые выходные. Время пролетело быстро, Джордж даже не заметил, что пора возвращаться обратно домой. Горестно попрощавшись с родителями, он сел в машину и уехал, пару раз посмотрев в зеркало заднего вида. Родители стояли на крыльце дома и махали ему рукой. Джордж улыбнулся, посигналив, и исчез в потоке машин.Колеся по ночной дороге, Джордж заметил, что не было ни одной машины. Он не помнил, когда видел в последний раз приезжающий транспорт. Конечно, это можно объяснить тёмным временем суток, но что-то казалось странным во всём это безмолвии. Будто кто-то большой, например, лесной жуткий монстр, сейчас выскачет на дорогу, схватит цепкой машину и в один миг проглотит вместе с водителем. Возможно, просто разыгралось воображение. Или банальная усталость. Джордж мотнул головой, чтобы отогнать страшные мысли и чуть прибавил газу. Мотор громче загудел, отдаваясь эхом по округе. До дома осталось совсем чуть-чуть.На обочине показался женский силуэт. Джордж пригляделся. Совсем молодая, похожая на типичную студентку-красавицу. Одета прилична: джинсы и клетчатая рубашка. Длинные русые волосы волнисто спускались до лопаток. Девушка вытянула руку с большим пальцем вперёд. Джордж не стал приезжать мимо, остановился у обочины, совсем рядом с девушкой.— Спасибо, — сказала она, залетев в машину.— Откуда такая милая девушка делает ночью одна в таком месте? — поинтересовался Джордж, поглядывая на девушку.Фигурой она вышла ничего, а вот внешность… Слегка вытянутое вперёд лицо, овальная голова, глаза круглые, как монеты, и глубоко сидели. Нос слишком правильный и прямой. Выглядела она так, будто сбежала из какого-то детского мультфильма. Какая-та нереалистичная была её «красота».— Путешествую автостопам, — ответила девушка.— И не страшно?— Нет. Со мной мой маленький дружок, — она постучала по карману, откуда торчал частично баллончик с перцем.— Вот как, — кивнул Джордж.— Меня Кристи зовут. А вас?— Джордж.Молчание. Странное и неожиданное. Непонятное и пугающее. Джордж смотрел то на дорогу, то на попутчицу. Кристи неотрывно смотрела в окно. Если приглядеться, то можно было увидеть, как губы беззвучно шевелились. Это немного напугало Джорджа, но он ничего не стал говорить. Мало ли, может, она что-то напевает себе под нос. Или просто пытается что-то сказать, но не может подобрать слова. Так же, есть вероятность того, что она с приветом.Джордж не стал углубляться в догадки. Тряхнул головой, отгоняя бред. Если дальше так пойдёт, то голова совсем заболит.— А куда вы направляетесь? — спросил Джордж.— Никуда, — ответила девушка.В уши ударил громкий писк. Джордж вдарил по педали тормоза, чуть не вылетев из машины. Он посмотрел на пассажирское сидение, но там никого не оказалось. Выйдя из машины и осмотревшись вокруг, парень понял, что девушка никак не могла выпрыгнуть, да и ехал он на приличной скорости. Джордж вернулся в салон машины, схватился за голову и тяжело вздохнул.«Что это было?» — промелькнул вопрос в голове.Отойдя от шока, Джордж тронулся дальше. В ушах всё ещё звучал противный писк, отдаваясь эхом в голове, тем самым вызывая лёгкую головную боль. Пришлось даже остановится, чтобы подышать свежим воздухом. Когда всё прошло, Джордж продолжил свой путь.«Возможно, показалось. Просто сон.» — подумал он, но понял, что это не так.Он не спал, но галлюцинация вполне оправдана усталостью. И вновь он подался в глубокие размышления. Джордж мотнул головой, опустил немного стекло со своей стороны и просто смотрел на дорогу. Монотонный гул мотора успокаивающие воздействовал на парня, что Джордж начал даже засыпать, но он держался, чтобы не вылететь в кювет. Бесконечная дорога, частично освещённая фарами, немного пугала своей тёмной пеленой. Из-за того странного случая с девушкой Джордж теперь начал бояться.Вдали показался очередной силуэт. Джордж вздрогнул, пригляделся. В этот раз на обочине стоял мужчина, вытянувший правую руку. Противоречивые чувства играли внутри Джорджа. Он всё гадал, нормальный ли голосующий или нет. Выглядит вполне как человек. Ничего особого, сильно выделяющегося, нет. Просто мужчина в белом спортивном костюме и с рюкзаком за плечом. Джордж всё-таки решил остановится. Мужчина быстро залетел в машину и поблагодарил водителя, на что Джордж молча кивнул.— На улице довольно холодно, — сказал попутчик. — до костей пробирает.— В Матушке Англии всегда такая погода по ночам, — неохотно проговорил Джордж, но старался скрыть желание молчать.— Всё никак не привыкну к такому. Я сам приезжий, в моей стране всегда светит солнце.— А откуда вы?Попутчик проигнорировал этот вопрос. Это показалось странным, но Джордж не стал переспрашивать. Просто набрал в грудь свежего воздуха, льющегося из-за окна, и смотрел на дорогу. Мужчина осматривал салон машины, посматривая иногда на Джорджа таким взглядом, будто хотел что-то сказать, но не находил в себе сил это сделать. Долгое время они ехали в безмолвии, пока попутчик снова не заговорил.— Давно вы катаетесь?«Странный вопрос…» — подумал Джордж.— Уже как полчаса в пути.— Много, наверное.— Как бы сказать…— Устали?— Немного.— Можно остановится и отдохнуть.— Не сейчас. Мне срочно нужно попасть в Лондон.— Почему?— Мне на работу послезавтра. За день надо подготовиться и всё-такое.— Странно, странно.— Что тут такого странного?— Вы, люди, всегда торопитесь?Джордж посмотрел на попутчика, но вместо мужчины перед ним предстало человекоподобное существо. Всё тело его состояло как будто из песка багрового цвета. Овальные, идеально белые, как первый снег, белки глаз и черные, как ночное небо, зрачки. Вместо носа два небольших отверстия, а рот слегка округлой формы. Повеяло глиной и влагой. При каждом движении, даже при лёгком, тело существа трещало и шелестело. Медленно повернув голову в сторону Джорджа, «попутчик» продолжил:— Я уже несколько долгих лет наблюдаю за вами, и всегда удивляюсь. Всегда куда-то спешите. Никогда не думайте о времени, а потом, когда приходит ваш конец, то жалеете, что торопились всю жизнь. Начинаете вспоминать всё, что с происходило. То с грустью, то с радостью.— Кто вы? Откуда вы? — с тревогой спросил Джордж.— Я с Красной Планеты. Не надо меня бояться, я не стану убивать вас. Я просто хочу знать о людях всё.Инопланетный попутчик замолк и посмотрел на ночное небо. Звёзды, как будто тысяча маленьких светлячков, мерцали среди тьмы. Джордж проследил за его взглядом.— Какое красивое звёздное небо, — с улыбкой сказал марсианин и тут же засеял ярким белым светом.Джордж прикрыл глаза руками, от чего машина завиляла по дороге. Свет становился всё ярче и ярче. Так продолжалось с минуту, пока машина не влетела в дерево. Джордж ударился лбом об руль и потерял сознание. Спустя несколько минут он пришёл в себя и осмотрелся. Никого рядом не было. Значит, всё-таки это был сон? От такой мысли Джордж нервно посмеялся. Парень вышел из машины. Помятый капот намекал на ремонт. Джордж посмотрел на небо.Среди тысячи звёзд выделялась одна своим ярким светом.— И правда… Какое всё-таки красивое звёздное время…

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