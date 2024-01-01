Это не наша собака!Я навсегда зареклась заводить домашних животных после истории, которая произошла со мной в прошлом году. Учёба заканчивалась, а на улице во всю расцветало лето, которое в ту пору выдалось очень жарким. Эти летние каникулы мне предстояло провести у своей тёти в пригородном посёлке, что не могло не радовать. Участок тёти располагался недалеко от леса и был очень красиво благоустроен, с большим разнообразием цветов и деревьев.
Вдоль извилистых дорожек располагались клумбы с розами, лилиями и тюльпанами, а в укромных уголках — скамейки, приглашающие насладиться тишиной и пением птиц. В центре сада возвышался небольшой пруд, где лениво плескались лягушки. Тётя Джена уделяла особое внимание своему саду, и это было видно в каждой детали — от аккуратно подстриженной газонной травы до тщательно подобранных композиций цветников.
Я с нетерпением ожидала начала каникул, чтобы снова попасть в этот райский уголок. Помимо всего прочего, я также предвкушала встречу с Шери, большой бельгийской овчаркой с густой чёрной шерстью. Она была любимицей тёти и жила с ней уже много лет. Меня она тоже любила, потому что я всегда играла с ней и брала на прогулки.
Воспоминания о Шери были особенно яркими. Я вспоминала, как мы вместе исследовали каждый уголок того места, как она радостно прыгала в ручей и как мы вместе укладывались на траву, глядя на облака. Эти моменты были наполнены теплом и беззаботностью, и я не могла дождаться, чтобы вновь их пережить.
Что касается моей тёти, она была очень умной и рассудительной женщиной. К возрасту тридцати пяти лет она достигла той гармонии с собой и миром, о которой многие лишь мечтают, а также имела всё, что нужно для комфортной жизни. Всех своих успехов она добилась собственными силами, не полагаясь на чужую помощь. Занимаясь альтернативной медициной и эзотерикой, она заслужила неоспоримый авторитет и признание в этом направлении. Я, в свою очередь, сохраняла скептицизм по отношению к её занятиям, однако ни капли не сомневалась в их значимости для неё, ведь именно в этом заключалась суть её существования.
Наконец, долгожданный день настал. Я воодушевлённо собирала вещи и представляла свою встречу с тётей. Когда я прибыла, солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в мягкие оттенки розового и золотого. В воздухе витал легкий аромат цветущих яблонь, и я с нетерпением шагала по знакомой дорожке к дому тёти. Но встреча оказалась не такой, как я ожидала.
Тётя Джена стояла в дверях, и вместо сияющей улыбки её лицо было искажено усталостью, глаза потускнели, а движения были медленными и тяжелыми. Она попыталась улыбнуться, но её улыбка была скорее грустной, чем радостной. Я почувствовала, как моё сердце сжалось при виде её изможденного состояния.
— Привет, дорогая, — еле слышно проговорила она, как-то нехотя обнимая меня.
— Тётя Джена, ты в порядке?
— Всё хорошо, я просто немного устала, проходи.
Поверив тёте на слово и стараясь не проявлять признаков собственного расстройства, я вошла в дом, не подозревая о следующей неприятности, поджидающей меня. Моё внимание сразу же привлекло странное поведение Шери. Собака, которая всегда встречала меня взволнованным лаем и маханием хвоста, теперь сидела в углу и тихо смотрела на меня. Её глаза были полны непонимания и тревоги, и она не подходила ко мне, как обычно.
— Что с Шери? — спросила я, опускаясь на корточки и протягивая руку к ней.
— Ты чего, хорошая?
— Ох, прошу, не волнуйся. Наша любимица пережила недавно целое потрясение, она потерялась в лесу и вернулась только спустя неделю. Теперь ведёт себя немного странно, но я думаю, что она совсем скоро восстановится.
— Бедняжка, какой кошмар.
Я положила ладонь на голову собаке, но та недовольно отдёрнула морду и, искоса глядя, ушла. Мы с тётей остались наедине.
— Ты, наверное, устала, весь день собиралась, идём, я отведу тебя в комнату.
Я молча отправилась за тётей вверх по лестнице. Было странно, что она даже не пригласила меня выпить чаю, как делала это обычно, но, не став уделять этому внимания и решив, что сегодня отдельный случай, я кротко пожелала ей спокойной ночи и стала располагаться.
Моя комната была такой же, как я её помнила: уютной и приветливой, с мягким светом настольной лампы и вышитыми картинами на стенах. Я открыла чемодан, аккуратно разложила вещи по ящикам комода и подготовила пижаму. Всё казалось таким знакомым, но в то же время в доме царила непривычная атмосфера.
Наконец, погасив свет, я легла в кровать. Воздух в комнате был прохладным, и я укуталась в одеяло. Сон долго не приходил, возможно, так влияла смена обстановки, и мне нужно было привыкнуть. Пролежав минут тридцать, невольно я стала вслушиваться в ночные звуки дома, и постепенно моё воображение начало рисовать в уме всё более тревожные картины. Скрипы старого дома превратились в шаги незваных гостей, а ветер за окном казался жутким воем. Я пыталась убедить себя, что это всего лишь игра моего взволнованного воображения, но чем больше я старалась отвлечься, тем сильнее ощущала беспокойство.
Вдруг я услышала отчетливый стук когтей о пол. Звук был настолько ясным и близким, что моё сердце замерло. Стук продолжался, приближаясь, и вскоре остановился прямо у моей двери. Я затаила дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Тишина стала почти осязаемой, пока не раздался едва слышный скрип, и дверь тихонько приоткрылась.
В узкую щель, образовавшуюся между дверью и косяком, я увидела Шери. В темноте комнаты её глаза сверкали холодным светом, в них читалась недоброжелательность. Она стояла неподвижно, словно статуя, и её взгляд был направлен прямо на меня. Я лежала, не шевелясь, стараясь понять, что вызвало такое изменение в её поведении. Но когда я сделала глубокий вдох и попыталась сесть, Шери вдруг резко повернулась и убежала, исчезнув в темноте коридора.
Её неожиданное исчезновение только усилило моё беспокойство. Я поднялась с кровати и вышла в коридор, но Шери уже не было видно. Только её быстрые шаги, удаляющиеся вниз по лестнице, нарушали тишину ночи. От случившегося мне стало не по себе, и я решила вернуться обратно, на этот раз закрыв дверь изнутри на щеколду.
Думать о случившемся не хотелось. Подойдя к окну, что выходило в сад, и присев на подоконник, я устремила взор на улицу. Луна освещала дорожки и цветы, придавая им серебристый оттенок, а вдалеке слышалось легкое журчание ручья. Пейзаж успокаивал, и меня наконец стало клонить в сон примерно час спустя. Не сопротивляясь этому, я легла на кровать и тут же канула в небытие.
Меня разбудила тётя Джена, вид у неё был немного лучше, чем вчера, но всё же я заметила, что она проснулась только недавно, несмотря на то, что уже был почти обед.
— Доброе утро, прости, что разбудила тебя, тут просто такая ситуация, мне нужно уехать по делам. Меня не будет до вечера, пойдём, я покажу тебе, что да как на кухне, чтобы ты не умерла тут с голода.
Я протёрла глаза и, лениво потянувшись, кивнула головой.
— Хорошо, уже иду, только переоденусь, — ответила я, поднимаясь с кровати.
Тётя Джена подождала меня в коридоре. Мы спустились на кухню, где она начала показывать мне, где что лежит и как пользоваться кухонной техникой. Я заметила, что её движения стали более уверенными, и в глазах появился прежний блеск.
— Вот здесь чай, кофе, а вот сахар и разные вкусности к завтраку. Холодильник полон, так что голодной не останешься, — с улыбкой сказала она, открывая шкафы и ящики.
— Спасибо, тётя, — сказала я, — я обязательно что-нибудь приготовлю.
— И ещё, — добавила она, — если Шери будет вести себя странно, не обращай внимания. Она иногда такая, особенно когда меня нет дома.
Я кивнула, хотя в глубине души чувствовала некоторое беспокойство. Перед отъездом мне удалось наблюдать сцену, как тётя говорит с собакой и просит её меня охранять и не обижать. Это было очень мило, и на душе как-то сразу похорошело. Но после того, как тётя уехала и я осталась одна, дом стал казаться совсем другим без её присутствия, и я почувствовала, как внутри меня нарастает тревога. Шери не появлялась, и у меня не было ни единого представления, где она могла быть.
Я решила занять себя и начала готовить обед, стараясь не думать о ночных звуках и странном поведении Шери. Но неведомым образом в глубине сознания я подозревала, что этот день запомнится мне надолго. Как оказалось, не зря. Сидя за завтраком и смотря какие-то видео, я услышала странные стуки, доносящиеся из коридора, будто кто-то бил чем-то по полу. Встав из-за стола, я отправилась выяснить источник этого звука.
Выглянув из проёма, я вздрогнула и отшатнулась от неожиданности — это была Шери. Абсолютно пустым взглядом смотря на меня, она сидела и махала хвостом, который бился о пол. Именно эти звуки отвлекли меня от завтрака. В зубах она сжимала метательный пластмассовый диск красного цвета. Увидев меня, Шери задорно подскочила и, будто призывая поиграть, выбежала на улицу. Без задней мысли я сразу пошла за ней, так как, несмотря на странные обстоятельства, меня обрадовало, что собака ожила и проявила ко мне внимание, какое проявляла раньше.
Мы начали игру во дворе, но вскоре Шери показалось мало пространства, и она увлекла меня за ворота на поляну у края леса. Я бросала ей диск, и она с радостью приносила его обратно, мотая хвостом. Так, наверное, пролетело пару часов, но потом Шери вдруг убежала с диском в лес и не вернулась. Я подождала, но она так и не появилась. С тревогой в сердце я отправилась на поиски, которые изрядно затянулись.
Проходя сквозь густые заросли, я звала собаку, но в ответ была лишь тишина. Я продолжала идти глубже в лес, пока не оказалась уже очень далеко. Вдруг я вспомнила, что Шери никогда не любила эту игру. Не знаю, как это вылетело у меня из головы, но осознала я это, стоя посреди леса в сгущающихся сумерках. Лес был тихим, и лишь изредка слышался шелест листвы.
— Шери! - крикнула я. Никакого ответа.
Собираясь уходить, напоследок я ещё раз огляделась вокруг и уже в последний момент увидела её, стоящую на задних лапах и выглядывающую из-за дерева. Её морду искажала жуткая, почти человеческая улыбка, которая заставила меня замереть на месте. Это было нечто такое, чего я никогда раньше не видела у собак. Шери смотрела на меня, и в её взгляде было что-то вроде насмешки, чего обычно не увидишь у собаки.
Поддавшись инстинкту, ноги будто сами понесли меня через лес обратно к поляне. Когда я наконец на неё выбежала, то не обнаружила погони. От стены мрачных деревьев веяло только молчанием и прохладой. Раздался голос тёти Джены, я увидела, как она ходит у забора с фонарём и зовёт нас. Я направилась к ней быстрым шагом, на полпути меня обогнала будто появившаяся из ниоткуда Шери. Она радостно засеменила к хозяйке, виляя хвостом и прижимая голову к земле.
Тётя радостно воскликнула, увидев нас, и, присев, принялась гладить собаку, а меня подзывать к себе.
— Я так перепугалась, думала, куда вы пропали.
— Мы играли на поляне в тарелочку, немного припозднились.
— Ох, я так рада, что Шери снова начала играть. До твоего появления она была такой грустной.
Я улыбнулась, не подавая вида, будто что-то не так. Говорить тёте о случившемся я не собиралась, вряд ли бы она поверила, а если бы и поверила, то в силу своего характера не придала бы этому должного значения, как обычно, сославшись на тот случай, после которого Шери стала так себя вести.
Мы вошли в дом и сразу направились на кухню. Тётя Джена поставила закипать чайник и стала выкладывать на стол покупки. Я же, присев за дальний край стола, сидела молча. Почему-то из-за потрясения мне было сложно начинать какой-либо разговор. Судя по всему, тётю это не смущало; она и сама была не против провести вечер в тишине. Лишь за чаем она немного рассказала мне довольно скучную историю о своём дне на работе. А потом заявила, что ей требуется уехать на пару дней, и обратилась ко мне с просьбой присмотреть за Шери, давать ей корм и выводить гулять.
А также разрешила мне позвать кого-нибудь из подруг, если мне так будет лучше. Эта новость меня обрадовала, ведь проводить время с тётей оказалось не так весело, как мне казалось. К тому же оставаться наедине с Шери после сегодняшней чертовщины мне совсем не хотелось. Я не верила ни в какую мистику, но в голове украдкой затаилась мысль о том, что то, что сейчас лежало в ногах у тёти, было уже не нашей любимой собакой, а тем, что лишь пыталось казаться ей. Конечно, верить в подобное было бы глупо, и наверняка всему было логическое объяснение. Но вот как это проверить, я пока что не знала.
Пришло время ложиться спать, и, распрощавшись с тётей, я пошла к себе в комнату. На выходе из кухни я обернулась и заметила, как Шери скалится и ухмыляется мне вслед из-под стола. Кровь в жилах сразу заледенела, и я, чуть ли не бегом добравшись до комнаты, захлопнула дверь и заперлась изнутри. Не теряя времени, я набрала свою лучшую подругу.
— Привет, Мэри, — начала я, стараясь говорить как можно более спокойно. — У меня к тебе странная просьба. Можешь приехать и пожить со мной пару дней здесь, в доме тёти? Мне... просто нужна компания.
С другой стороны послышался удивлённый голос моей подруги.
— Конечно, приеду. Всё в порядке? Твой голос как-то странно звучит, — ответила она с заботой в голосе.
— Да, всё хорошо, просто немного одиноко здесь. Буду рада тебя видеть, — солгала я, не желая вдаваться в подробности по телефону.
Мы договорились, что она приедет на следующий день. Положив трубку, я откинулась на подушки и попыталась успокоиться. Но образ Шери, скалящейся на меня, не покидал моих мыслей. Что происходит с этим домом? Что случилось с Шери? И самое главное, смогу ли я разгадать эти тайны до того, как они навредят мне или тёте Джене?
Ночь прошла спокойно, без странных звуков и неожиданных происшествий. Утром тётя Джена, как и обещала, уехала пораньше, оставив меня одну с Шери. Я старалась не думать о вчерашнем инциденте, но тревога всё равно тихо сидела в уголке моего сознания.
Через пару часов после отъезда тёти, как и было договорено, приехала подруга. Я встретила её на пороге с улыбкой, стараясь скрыть своё беспокойство.
— Привет, Мэри! Как дорога? — весело спросила я, обнимая подругу.
— Нормально, немного пробок, но я рада, что добралась. Как ты? — ответила она, оглядываясь по сторонам.
Мы вошли в дом, и я решила, что пора рассказать ей о происходящем, но делать это нужно было так, чтобы не напугать.
— Знаешь, последние пару дней здесь происходят странные вещи. Тётя Джена ведёт себя не так, как обычно, и даже Шери... — Я замялась, пытаясь подобрать слова.
— Что с Шери? — с интересом спросила Мэри.
— Она... стала какой-то другой. Вчера вечером, например, я видела, как она улыбалась мне, но это было не милое выражение собаки, а что-то... другое, неуверенно продолжила я.
Мэри посмотрела на меня с недоумением, но я видела, что она старается понять и поддержать.
— Может, ты просто устала? Или это из-за стресса? — предположила она.
— Возможно, — согласилась я, — но я рада, что ты здесь. Мне будет спокойнее.
Мы решили, что лучше всего будет провести день вместе, заняться чем-нибудь и не думать о странностях. Но в глубине души я знала, что Мэри должна знать правду, если ситуация вдруг ухудшится. И я надеялась, что вместе мы сможем разгадать эту загадку.
После того как мы с Мэри позавтракали, настроение у нас было бодрое и рабочее. Мы решили, что сегодня отличный день, чтобы заняться садоводством. В кладовой мы нашли старую коробку, полную семян различных цветов, которые, казалось, ждали своего часа.
— Посмотри, сколько здесь всего! — воскликнула я, перебирая пакетики с семенами. — Давай посадим их сегодня. Тётя Джена будет в восторге, когда вернётся и увидит новые цветы в саду.
Мэри улыбнулась и кивнула:
— Отличная идея! Я всегда хотела попробовать себя в садоводстве. Какие цветы ты хочешь посадить?
Мы решили начать с маргариток и лаванды, а также добавить немного ярких календул, чтобы внести разнообразие в цветовую палитру сада. С семенами и садовыми инструментами в руках мы вышли на улицу и приступили к работе.
Воздух был наполнен ароматом свежей земли и цветов, а легкий бриз играл с листьями деревьев. Мы работали вместе, шутя и смеясь, и вскоре забыли обо всём на свете. Этот день обещал быть прекрасным.
Краем глаза я заметила, как шевельнулась штора в окне на втором этаже. Подняв голову, я увидела, что за нами наблюдает Шери. Её взгляд был неподвижным и пронзительным, и мне показалось, что в нём читается не просто любопытство, а что-то более глубокое, почти человеческое.
— Мэри, посмотри, - тихо сказала я, не отрывая взгляда от окна.
Мэри повернулась и тоже увидела это.
— Она всегда так смотрит? — спросила она с ноткой беспокойства в голосе.
— Нет, это началось совсем недавно, — ответила я, чувствуя, как внутри меня растёт тревога. — Я не знаю, что это значит, но это... ненормально.
Мы обе посмотрели на Шери ещё раз, прежде чем она медленно отошла от окна, и штора опустилась на место. Мы продолжили работу, но теперь с новым чувством осторожности, постоянно оглядываясь на дом.
После того как мы закончили с цветами и собрали инструменты, Мэри и я решили, что пора перекусить и обсудить странное поведение Шери. Мы устроились на кухне с чашками ароматного чая и свежими бутербродами, и я открыла ноутбук, чтобы поискать в интернете возможные причины такого поведения собак.
— Смотри, здесь пишут, что причин странного поведения может быть множество, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая психологическими особенностями. Я указала на экран. Возможно, Шери испытывает боль или стресс, и это её способ сообщить нам об этом.
Мэри кивнула, внимательно читая информацию на экране.
— Также говорят, что, если собака вдруг начинает вести себя агрессивно, это может быть вызвано страхом или болью.
— Может быть, мы должны отвести Шери к ветеринару? — предложила она.
Я согласилась с её предложением. Казалось, что это самый разумный шаг.
После обсуждения мы решили, что лучше всего будет вызвать ветеринара на дом. Это позволит нам узнать, в чем может быть причина странного поведения питомца, не подвергая её дополнительному стрессу от поездки в клинику.
— Я найду номер телефона местной ветеринарной клиники, — сказала я, беря телефон. — Сейчас позвоню и узнаю, когда они могут приехать.
Мэри кивнула и взглянула на Шери, которая лежала у порога, следя за нами тяжёлым взглядом.
— Надеюсь, ветеринар сможет помочь, — сказала она. — Шери действительно ведёт себя не так, как обычно.
Я набрала номер и дождалась ответа. Ветеринар согласился приехать сегодня же во второй половине дня. Мы облегчённо вздохнули, надеясь, что найдем способ помочь Шери.
Всё это время собака продолжала наблюдать за нами, и после того, как я повесила трубку, она резко подскочила и выбежала на улицу, оставив нас в недоумении. Мы с Мэри переглянулись, не понимая, что могло так взволновать её.
— Надо за ней посмотреть, — сказала Мэри, уже направляясь к двери.
Мы вышли на улицу, но Шери уже исчезла из виду. Взглянув друг на друга, мы поняли, что нужно начинать поиски.
— Мэри, она должна быть где-то здесь, — сказала я, пытаясь сохранять спокойствие. — Мы должны её найти, прежде чем приедет ветеринар.
Мы разделились, чтобы обследовать участок вокруг дома. Я пошла в сторону сада, где мы работали утром, а Мэри направилась к лесу, где Шери любила бродить.
— Шери! — звала я, проходя мимо цветников и деревьев. — Шери, где ты?
Но ни ответа, ни привета. С каждой минутой моя тревога усиливалась.
Спустя некоторое время я вернулась к дому, чтобы проверить, не вернулась ли Шери, и встретила подругу, которая также не нашла ни следа. Мы с тяжёлым сердцем решили позвонить ветеринару и отменить визит, но, как только я достала телефон, услышала звук машины за воротами. Ветеринар уже подъезжал.
Мы вышли встретить его и объяснили ситуацию. Ветеринар, мужчина средних лет с добрым лицом, лишь пожал плечами.
— Приведите её в клинику, когда найдёте, — сказал он, протягивая мне визитку. — Мы ей поможем.
Он сел в машину и уехал, оставив нас в растерянности. Мы медленно вошли в дом и тут же увидели Шери. Она сидела на полу в прихожей и медленно виляла хвостом. В её глазах читалась насмешка, словно она издевалась над нами.
— Шери! Где ты была? — воскликнула я, но собака лишь продолжала вилять хвостом, не отрывая взгляда.
Мы с Мэри переглянулись. Происходящее пугало нас обеих. Подруга потянула меня за локоть наверх и по пути напомнила, что, когда мы искали информацию в сети, то ей попадались статьи и видео, в которых люди рассказывали, что их животные ведут себя странно и неестественно. Открыв ноутбук, она предложила подробнее изучить эту тему.
Сидя за монитором, Мэри нашла информацию о скинуокерах — мифических существах из мифологии коренных американцев, которые могут принимать облик животных, используя их шкуры. Согласно легендам, скинуокеры — это колдуны или ведьмы, которые нарушили табу своих общин и получили сверхъестественные способности. Они могут быть жестокими, любят наводить ужас и убивать, и отличить их от обычных животных можно по необычному, человеческому поведению.
— Вот смотри, — сказала Мэри, указывая на экран. — Здесь говорится, что скинуокеры могут ходить на задних лапах и иметь человеческие черты. Может быть, Шери... — она не закончила фразу, но я поняла её намёк.
Мы продолжили читать, и чем больше узнавали, тем более реальным казалось то, что Шери могла быть одним из них. Статьи и видео, которые мы находили, были полны рассказов о странных встречах с такими существами, и все они были похожи на то, что происходило с нами.
— Мы должны быть очень осторожны, — сказала я, закрывая ноутбук. — Если Шери действительно скинуокер, нам нужно знать, как себя вести и как защититься.
Мы решили провести оставшуюся часть дня в доме, стараясь не оставаться наедине и держать двери закрытыми. Неизвестность того, что могла сделать Шери, держала нас в напряжении, и мы обе понимали, что наша жизнь в опасности.
За окном стемнело, а мы так и не смогли найти информацию по поводу того, как бороться с этими существами. Нам казалось, что найдётся простое, известное решение, по типу осинового кола для вампиров. Но нет, было известно только то, что, пока эти твари находятся в облике животного, им вообще нельзя навредить. Также пользователи советовали никогда не нападать на них, опуская детали последствий подобной выходки.
Мэри захотела в туалет, и волей-неволей нам пришлось выйти в коридор. Мы медленно шли по нему, вцепившись друг в друга, и внезапно перед нами, метрах в двух, из одной комнаты в другую на задних лапах перебежала Шери, сверкнув глазами. Мы застыли.
— Она просто пытается нас напугать, не поддавайся, идём! — сказала подруга и ускорила шаг.
Туалет находился за комнатой, в которую забежала Шери. Мы успешно миновали её и вдвоем зашли в уборную, так как никто из нас не хотел оставаться в коридоре. Я отвернулась, пока Мэри делала свои дела, и вдруг кто-то начал скрести когтями по двери и жалобно скулить. В тот момент я, наверное, побледнела от страха. Подруга же держалась молодцом, и её боевой настрой помогал и мне.
— Что ты от нас хочешь? Прекрати! — уверенно прокричала Мэри и распахнула дверь настежь.
Собака отпрыгнула и уставилась на нас самым обычным, невинным взглядом. Пятясь, мы дошли до своей комнаты и закрылись там.
— Спасибо, не знаю, что бы я без тебя делала, — призналась я подруге.
Та лишь приободряюще приобняла меня и кивнула. Сидя на кровати, мы тихонько задремали, несмотря на включенный свет, а вскоре вообще провалились в сон.
Проснулась я от истошных воплей, доносящихся снизу. Судя по всему, кричала Мэри. Я, не раздумывая, кинулась на помощь. Как бы странно это ни было, но её крик доносился из тёмного подвала, дверь в который всегда была закрыта до этого момента. Включив фонарь на телефоне, я стала спускаться вниз, стараясь ступать как можно увереннее. Вопль раздался вновь, окатив меня волной ледяного ужаса.
Сейчас в нём с трудом угадывались ноты голоса Мэри, но, не сразу обратив на это внимание, я продолжила путь. Оставив лестницу позади, лучом фонаря я осветила небольшое помещение. Моей подруги нигде не было. Пока я пыталась понять, что тут происходит, мимо меня промелькнула чёрная тень и устремилась наверх. Следом за этим раздался хлопок двери. Я побежала обратно и обнаружила дверь закрытой.
Выбраться не было шансов, и на крики о помощи никто не приходил. Мне пришлось провести всю ночь в холодном сыром подвале. Слава богу, утром вернулась тётя Джена.
Она услышала меня и выпустила. Выражение её лица излучало беспокойство и непонимание. Пройдя на кухню, я всё подробно ей объяснила и рассказала, не знаю, поверила она или нет. Ведь Шери больше не проявляла признаков странности и стала вести себя как обычно; она узнала меня и, как раньше, подошла, уткнувшись носом в колено. После пережитого я не могла ответить ей взаимностью и просто уехала домой, без мысли когда-либо вернуться.
Мэри пропала без вести, и мне не раз пришлось рассказать полицейским выдуманную историю о том, как утром я просто не обнаружила её присутствия и подумала, что она уехала домой, а уже потом узнала, что это не так. Как бы то ни было, виноватой в её пропаже я считала только себя и никого больше.
Если бы я не позвала её тогда, всё могло бы обойтись, а может, пропала бы я вместо неё. Жизнь постепенно вернулась в привычное русло, началась учёба, и я полностью погрузилась в неё. Но сегодня случилось кое-что, что напомнило мне ту злополучную поездку к тётушке. Я сидела в классе и решала контрольную, как вдруг заметила огромного ворона, сидящего на дереве, которое растёт прямо напротив окна. Всё бы ничего, но его взгляд был устремлён прямо на меня, и в его выражении отчётливо были видны злоба и глумление.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:35 by EVILMORПросмотров: 65Комментарии: 0
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