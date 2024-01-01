Это не наша собака!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:35

Причина: Стилистика автора сохранена

EVILMOR Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:35 by

Я навсегда зареклась заводить домашних животных после истории, которая произошла со мной в прошлом году. Учёба заканчивалась, а на улице во всю расцветало лето, которое в ту пору выдалось очень жарким. Эти летние каникулы мне предстояло провести у своей тёти в пригородном посёлке, что не могло не радовать. Участок тёти располагался недалеко от леса и был очень красиво благоустроен, с большим разнообразием цветов и деревьев.Вдоль извилистых дорожек располагались клумбы с розами, лилиями и тюльпанами, а в укромных уголках — скамейки, приглашающие насладиться тишиной и пением птиц. В центре сада возвышался небольшой пруд, где лениво плескались лягушки. Тётя Джена уделяла особое внимание своему саду, и это было видно в каждой детали — от аккуратно подстриженной газонной травы до тщательно подобранных композиций цветников.Я с нетерпением ожидала начала каникул, чтобы снова попасть в этот райский уголок. Помимо всего прочего, я также предвкушала встречу с Шери, большой бельгийской овчаркой с густой чёрной шерстью. Она была любимицей тёти и жила с ней уже много лет. Меня она тоже любила, потому что я всегда играла с ней и брала на прогулки.Воспоминания о Шери были особенно яркими. Я вспоминала, как мы вместе исследовали каждый уголок того места, как она радостно прыгала в ручей и как мы вместе укладывались на траву, глядя на облака. Эти моменты были наполнены теплом и беззаботностью, и я не могла дождаться, чтобы вновь их пережить.Что касается моей тёти, она была очень умной и рассудительной женщиной. К возрасту тридцати пяти лет она достигла той гармонии с собой и миром, о которой многие лишь мечтают, а также имела всё, что нужно для комфортной жизни. Всех своих успехов она добилась собственными силами, не полагаясь на чужую помощь. Занимаясь альтернативной медициной и эзотерикой, она заслужила неоспоримый авторитет и признание в этом направлении. Я, в свою очередь, сохраняла скептицизм по отношению к её занятиям, однако ни капли не сомневалась в их значимости для неё, ведь именно в этом заключалась суть её существования.Наконец, долгожданный день настал. Я воодушевлённо собирала вещи и представляла свою встречу с тётей. Когда я прибыла, солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в мягкие оттенки розового и золотого. В воздухе витал легкий аромат цветущих яблонь, и я с нетерпением шагала по знакомой дорожке к дому тёти. Но встреча оказалась не такой, как я ожидала.Тётя Джена стояла в дверях, и вместо сияющей улыбки её лицо было искажено усталостью, глаза потускнели, а движения были медленными и тяжелыми. Она попыталась улыбнуться, но её улыбка была скорее грустной, чем радостной. Я почувствовала, как моё сердце сжалось при виде её изможденного состояния.— Привет, дорогая, — еле слышно проговорила она, как-то нехотя обнимая меня.— Тётя Джена, ты в порядке?— Всё хорошо, я просто немного устала, проходи.Поверив тёте на слово и стараясь не проявлять признаков собственного расстройства, я вошла в дом, не подозревая о следующей неприятности, поджидающей меня. Моё внимание сразу же привлекло странное поведение Шери. Собака, которая всегда встречала меня взволнованным лаем и маханием хвоста, теперь сидела в углу и тихо смотрела на меня. Её глаза были полны непонимания и тревоги, и она не подходила ко мне, как обычно.— Что с Шери? — спросила я, опускаясь на корточки и протягивая руку к ней.— Ты чего, хорошая?— Ох, прошу, не волнуйся. Наша любимица пережила недавно целое потрясение, она потерялась в лесу и вернулась только спустя неделю. Теперь ведёт себя немного странно, но я думаю, что она совсем скоро восстановится.— Бедняжка, какой кошмар.Я положила ладонь на голову собаке, но та недовольно отдёрнула морду и, искоса глядя, ушла. Мы с тётей остались наедине.— Ты, наверное, устала, весь день собиралась, идём, я отведу тебя в комнату.Я молча отправилась за тётей вверх по лестнице. Было странно, что она даже не пригласила меня выпить чаю, как делала это обычно, но, не став уделять этому внимания и решив, что сегодня отдельный случай, я кротко пожелала ей спокойной ночи и стала располагаться.Моя комната была такой же, как я её помнила: уютной и приветливой, с мягким светом настольной лампы и вышитыми картинами на стенах. Я открыла чемодан, аккуратно разложила вещи по ящикам комода и подготовила пижаму. Всё казалось таким знакомым, но в то же время в доме царила непривычная атмосфера.Наконец, погасив свет, я легла в кровать. Воздух в комнате был прохладным, и я укуталась в одеяло. Сон долго не приходил, возможно, так влияла смена обстановки, и мне нужно было привыкнуть. Пролежав минут тридцать, невольно я стала вслушиваться в ночные звуки дома, и постепенно моё воображение начало рисовать в уме всё более тревожные картины. Скрипы старого дома превратились в шаги незваных гостей, а ветер за окном казался жутким воем. Я пыталась убедить себя, что это всего лишь игра моего взволнованного воображения, но чем больше я старалась отвлечься, тем сильнее ощущала беспокойство.Вдруг я услышала отчетливый стук когтей о пол. Звук был настолько ясным и близким, что моё сердце замерло. Стук продолжался, приближаясь, и вскоре остановился прямо у моей двери. Я затаила дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Тишина стала почти осязаемой, пока не раздался едва слышный скрип, и дверь тихонько приоткрылась.В узкую щель, образовавшуюся между дверью и косяком, я увидела Шери. В темноте комнаты её глаза сверкали холодным светом, в них читалась недоброжелательность. Она стояла неподвижно, словно статуя, и её взгляд был направлен прямо на меня. Я лежала, не шевелясь, стараясь понять, что вызвало такое изменение в её поведении. Но когда я сделала глубокий вдох и попыталась сесть, Шери вдруг резко повернулась и убежала, исчезнув в темноте коридора.Её неожиданное исчезновение только усилило моё беспокойство. Я поднялась с кровати и вышла в коридор, но Шери уже не было видно. Только её быстрые шаги, удаляющиеся вниз по лестнице, нарушали тишину ночи. От случившегося мне стало не по себе, и я решила вернуться обратно, на этот раз закрыв дверь изнутри на щеколду.Думать о случившемся не хотелось. Подойдя к окну, что выходило в сад, и присев на подоконник, я устремила взор на улицу. Луна освещала дорожки и цветы, придавая им серебристый оттенок, а вдалеке слышалось легкое журчание ручья. Пейзаж успокаивал, и меня наконец стало клонить в сон примерно час спустя. Не сопротивляясь этому, я легла на кровать и тут же канула в небытие.Меня разбудила тётя Джена, вид у неё был немного лучше, чем вчера, но всё же я заметила, что она проснулась только недавно, несмотря на то, что уже был почти обед.— Доброе утро, прости, что разбудила тебя, тут просто такая ситуация, мне нужно уехать по делам. Меня не будет до вечера, пойдём, я покажу тебе, что да как на кухне, чтобы ты не умерла тут с голода.Я протёрла глаза и, лениво потянувшись, кивнула головой.— Хорошо, уже иду, только переоденусь, — ответила я, поднимаясь с кровати.Тётя Джена подождала меня в коридоре. Мы спустились на кухню, где она начала показывать мне, где что лежит и как пользоваться кухонной техникой. Я заметила, что её движения стали более уверенными, и в глазах появился прежний блеск.— Вот здесь чай, кофе, а вот сахар и разные вкусности к завтраку. Холодильник полон, так что голодной не останешься, — с улыбкой сказала она, открывая шкафы и ящики.— Спасибо, тётя, — сказала я, — я обязательно что-нибудь приготовлю.— И ещё, — добавила она, — если Шери будет вести себя странно, не обращай внимания. Она иногда такая, особенно когда меня нет дома.Я кивнула, хотя в глубине души чувствовала некоторое беспокойство. Перед отъездом мне удалось наблюдать сцену, как тётя говорит с собакой и просит её меня охранять и не обижать. Это было очень мило, и на душе как-то сразу похорошело. Но после того, как тётя уехала и я осталась одна, дом стал казаться совсем другим без её присутствия, и я почувствовала, как внутри меня нарастает тревога. Шери не появлялась, и у меня не было ни единого представления, где она могла быть.Я решила занять себя и начала готовить обед, стараясь не думать о ночных звуках и странном поведении Шери. Но неведомым образом в глубине сознания я подозревала, что этот день запомнится мне надолго. Как оказалось, не зря. Сидя за завтраком и смотря какие-то видео, я услышала странные стуки, доносящиеся из коридора, будто кто-то бил чем-то по полу. Встав из-за стола, я отправилась выяснить источник этого звука.Выглянув из проёма, я вздрогнула и отшатнулась от неожиданности — это была Шери. Абсолютно пустым взглядом смотря на меня, она сидела и махала хвостом, который бился о пол. Именно эти звуки отвлекли меня от завтрака. В зубах она сжимала метательный пластмассовый диск красного цвета. Увидев меня, Шери задорно подскочила и, будто призывая поиграть, выбежала на улицу. Без задней мысли я сразу пошла за ней, так как, несмотря на странные обстоятельства, меня обрадовало, что собака ожила и проявила ко мне внимание, какое проявляла раньше.Мы начали игру во дворе, но вскоре Шери показалось мало пространства, и она увлекла меня за ворота на поляну у края леса. Я бросала ей диск, и она с радостью приносила его обратно, мотая хвостом. Так, наверное, пролетело пару часов, но потом Шери вдруг убежала с диском в лес и не вернулась. Я подождала, но она так и не появилась. С тревогой в сердце я отправилась на поиски, которые изрядно затянулись.Проходя сквозь густые заросли, я звала собаку, но в ответ была лишь тишина. Я продолжала идти глубже в лес, пока не оказалась уже очень далеко. Вдруг я вспомнила, что Шери никогда не любила эту игру. Не знаю, как это вылетело у меня из головы, но осознала я это, стоя посреди леса в сгущающихся сумерках. Лес был тихим, и лишь изредка слышался шелест листвы.— Шери! - крикнула я. Никакого ответа.Собираясь уходить, напоследок я ещё раз огляделась вокруг и уже в последний момент увидела её, стоящую на задних лапах и выглядывающую из-за дерева. Её морду искажала жуткая, почти человеческая улыбка, которая заставила меня замереть на месте. Это было нечто такое, чего я никогда раньше не видела у собак. Шери смотрела на меня, и в её взгляде было что-то вроде насмешки, чего обычно не увидишь у собаки.Поддавшись инстинкту, ноги будто сами понесли меня через лес обратно к поляне. Когда я наконец на неё выбежала, то не обнаружила погони. От стены мрачных деревьев веяло только молчанием и прохладой. Раздался голос тёти Джены, я увидела, как она ходит у забора с фонарём и зовёт нас. Я направилась к ней быстрым шагом, на полпути меня обогнала будто появившаяся из ниоткуда Шери. Она радостно засеменила к хозяйке, виляя хвостом и прижимая голову к земле.Тётя радостно воскликнула, увидев нас, и, присев, принялась гладить собаку, а меня подзывать к себе.— Я так перепугалась, думала, куда вы пропали.— Мы играли на поляне в тарелочку, немного припозднились.— Ох, я так рада, что Шери снова начала играть. До твоего появления она была такой грустной.Я улыбнулась, не подавая вида, будто что-то не так. Говорить тёте о случившемся я не собиралась, вряд ли бы она поверила, а если бы и поверила, то в силу своего характера не придала бы этому должного значения, как обычно, сославшись на тот случай, после которого Шери стала так себя вести.Мы вошли в дом и сразу направились на кухню. Тётя Джена поставила закипать чайник и стала выкладывать на стол покупки. Я же, присев за дальний край стола, сидела молча. Почему-то из-за потрясения мне было сложно начинать какой-либо разговор. Судя по всему, тётю это не смущало; она и сама была не против провести вечер в тишине. Лишь за чаем она немного рассказала мне довольно скучную историю о своём дне на работе. А потом заявила, что ей требуется уехать на пару дней, и обратилась ко мне с просьбой присмотреть за Шери, давать ей корм и выводить гулять.А также разрешила мне позвать кого-нибудь из подруг, если мне так будет лучше. Эта новость меня обрадовала, ведь проводить время с тётей оказалось не так весело, как мне казалось. К тому же оставаться наедине с Шери после сегодняшней чертовщины мне совсем не хотелось. Я не верила ни в какую мистику, но в голове украдкой затаилась мысль о том, что то, что сейчас лежало в ногах у тёти, было уже не нашей любимой собакой, а тем, что лишь пыталось казаться ей. Конечно, верить в подобное было бы глупо, и наверняка всему было логическое объяснение. Но вот как это проверить, я пока что не знала.Пришло время ложиться спать, и, распрощавшись с тётей, я пошла к себе в комнату. На выходе из кухни я обернулась и заметила, как Шери скалится и ухмыляется мне вслед из-под стола. Кровь в жилах сразу заледенела, и я, чуть ли не бегом добравшись до комнаты, захлопнула дверь и заперлась изнутри. Не теряя времени, я набрала свою лучшую подругу.— Привет, Мэри, — начала я, стараясь говорить как можно более спокойно. — У меня к тебе странная просьба. Можешь приехать и пожить со мной пару дней здесь, в доме тёти? Мне... просто нужна компания.С другой стороны послышался удивлённый голос моей подруги.— Конечно, приеду. Всё в порядке? Твой голос как-то странно звучит, — ответила она с заботой в голосе.— Да, всё хорошо, просто немного одиноко здесь. Буду рада тебя видеть, — солгала я, не желая вдаваться в подробности по телефону.Мы договорились, что она приедет на следующий день. Положив трубку, я откинулась на подушки и попыталась успокоиться. Но образ Шери, скалящейся на меня, не покидал моих мыслей. Что происходит с этим домом? Что случилось с Шери? И самое главное, смогу ли я разгадать эти тайны до того, как они навредят мне или тёте Джене?Ночь прошла спокойно, без странных звуков и неожиданных происшествий. Утром тётя Джена, как и обещала, уехала пораньше, оставив меня одну с Шери. Я старалась не думать о вчерашнем инциденте, но тревога всё равно тихо сидела в уголке моего сознания.Через пару часов после отъезда тёти, как и было договорено, приехала подруга. Я встретила её на пороге с улыбкой, стараясь скрыть своё беспокойство.— Привет, Мэри! Как дорога? — весело спросила я, обнимая подругу.— Нормально, немного пробок, но я рада, что добралась. Как ты? — ответила она, оглядываясь по сторонам.Мы вошли в дом, и я решила, что пора рассказать ей о происходящем, но делать это нужно было так, чтобы не напугать.— Знаешь, последние пару дней здесь происходят странные вещи. Тётя Джена ведёт себя не так, как обычно, и даже Шери... — Я замялась, пытаясь подобрать слова.— Что с Шери? — с интересом спросила Мэри.— Она... стала какой-то другой. Вчера вечером, например, я видела, как она улыбалась мне, но это было не милое выражение собаки, а что-то... другое, неуверенно продолжила я.Мэри посмотрела на меня с недоумением, но я видела, что она старается понять и поддержать.— Может, ты просто устала? Или это из-за стресса? — предположила она.— Возможно, — согласилась я, — но я рада, что ты здесь. Мне будет спокойнее.Мы решили, что лучше всего будет провести день вместе, заняться чем-нибудь и не думать о странностях. Но в глубине души я знала, что Мэри должна знать правду, если ситуация вдруг ухудшится. И я надеялась, что вместе мы сможем разгадать эту загадку.После того как мы с Мэри позавтракали, настроение у нас было бодрое и рабочее. Мы решили, что сегодня отличный день, чтобы заняться садоводством. В кладовой мы нашли старую коробку, полную семян различных цветов, которые, казалось, ждали своего часа.— Посмотри, сколько здесь всего! — воскликнула я, перебирая пакетики с семенами. — Давай посадим их сегодня. Тётя Джена будет в восторге, когда вернётся и увидит новые цветы в саду.Мэри улыбнулась и кивнула:— Отличная идея! Я всегда хотела попробовать себя в садоводстве. Какие цветы ты хочешь посадить?Мы решили начать с маргариток и лаванды, а также добавить немного ярких календул, чтобы внести разнообразие в цветовую палитру сада. С семенами и садовыми инструментами в руках мы вышли на улицу и приступили к работе.Воздух был наполнен ароматом свежей земли и цветов, а легкий бриз играл с листьями деревьев. Мы работали вместе, шутя и смеясь, и вскоре забыли обо всём на свете. Этот день обещал быть прекрасным.Краем глаза я заметила, как шевельнулась штора в окне на втором этаже. Подняв голову, я увидела, что за нами наблюдает Шери. Её взгляд был неподвижным и пронзительным, и мне показалось, что в нём читается не просто любопытство, а что-то более глубокое, почти человеческое.— Мэри, посмотри, - тихо сказала я, не отрывая взгляда от окна.Мэри повернулась и тоже увидела это.— Она всегда так смотрит? — спросила она с ноткой беспокойства в голосе.— Нет, это началось совсем недавно, — ответила я, чувствуя, как внутри меня растёт тревога. — Я не знаю, что это значит, но это... ненормально.Мы обе посмотрели на Шери ещё раз, прежде чем она медленно отошла от окна, и штора опустилась на место. Мы продолжили работу, но теперь с новым чувством осторожности, постоянно оглядываясь на дом.После того как мы закончили с цветами и собрали инструменты, Мэри и я решили, что пора перекусить и обсудить странное поведение Шери. Мы устроились на кухне с чашками ароматного чая и свежими бутербродами, и я открыла ноутбук, чтобы поискать в интернете возможные причины такого поведения собак.— Смотри, здесь пишут, что причин странного поведения может быть множество, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая психологическими особенностями. Я указала на экран. Возможно, Шери испытывает боль или стресс, и это её способ сообщить нам об этом.Мэри кивнула, внимательно читая информацию на экране.— Также говорят, что, если собака вдруг начинает вести себя агрессивно, это может быть вызвано страхом или болью.— Может быть, мы должны отвести Шери к ветеринару? — предложила она.Я согласилась с её предложением. Казалось, что это самый разумный шаг.После обсуждения мы решили, что лучше всего будет вызвать ветеринара на дом. Это позволит нам узнать, в чем может быть причина странного поведения питомца, не подвергая её дополнительному стрессу от поездки в клинику.— Я найду номер телефона местной ветеринарной клиники, — сказала я, беря телефон. — Сейчас позвоню и узнаю, когда они могут приехать.Мэри кивнула и взглянула на Шери, которая лежала у порога, следя за нами тяжёлым взглядом.— Надеюсь, ветеринар сможет помочь, — сказала она. — Шери действительно ведёт себя не так, как обычно.Я набрала номер и дождалась ответа. Ветеринар согласился приехать сегодня же во второй половине дня. Мы облегчённо вздохнули, надеясь, что найдем способ помочь Шери.Всё это время собака продолжала наблюдать за нами, и после того, как я повесила трубку, она резко подскочила и выбежала на улицу, оставив нас в недоумении. Мы с Мэри переглянулись, не понимая, что могло так взволновать её.— Надо за ней посмотреть, — сказала Мэри, уже направляясь к двери.Мы вышли на улицу, но Шери уже исчезла из виду. Взглянув друг на друга, мы поняли, что нужно начинать поиски.— Мэри, она должна быть где-то здесь, — сказала я, пытаясь сохранять спокойствие. — Мы должны её найти, прежде чем приедет ветеринар.Мы разделились, чтобы обследовать участок вокруг дома. Я пошла в сторону сада, где мы работали утром, а Мэри направилась к лесу, где Шери любила бродить.— Шери! — звала я, проходя мимо цветников и деревьев. — Шери, где ты?Но ни ответа, ни привета. С каждой минутой моя тревога усиливалась.Спустя некоторое время я вернулась к дому, чтобы проверить, не вернулась ли Шери, и встретила подругу, которая также не нашла ни следа. Мы с тяжёлым сердцем решили позвонить ветеринару и отменить визит, но, как только я достала телефон, услышала звук машины за воротами. Ветеринар уже подъезжал.Мы вышли встретить его и объяснили ситуацию. Ветеринар, мужчина средних лет с добрым лицом, лишь пожал плечами.— Приведите её в клинику, когда найдёте, — сказал он, протягивая мне визитку. — Мы ей поможем.Он сел в машину и уехал, оставив нас в растерянности. Мы медленно вошли в дом и тут же увидели Шери. Она сидела на полу в прихожей и медленно виляла хвостом. В её глазах читалась насмешка, словно она издевалась над нами.— Шери! Где ты была? — воскликнула я, но собака лишь продолжала вилять хвостом, не отрывая взгляда.Мы с Мэри переглянулись. Происходящее пугало нас обеих. Подруга потянула меня за локоть наверх и по пути напомнила, что, когда мы искали информацию в сети, то ей попадались статьи и видео, в которых люди рассказывали, что их животные ведут себя странно и неестественно. Открыв ноутбук, она предложила подробнее изучить эту тему.Сидя за монитором, Мэри нашла информацию о скинуокерах — мифических существах из мифологии коренных американцев, которые могут принимать облик животных, используя их шкуры. Согласно легендам, скинуокеры — это колдуны или ведьмы, которые нарушили табу своих общин и получили сверхъестественные способности. Они могут быть жестокими, любят наводить ужас и убивать, и отличить их от обычных животных можно по необычному, человеческому поведению.— Вот смотри, — сказала Мэри, указывая на экран. — Здесь говорится, что скинуокеры могут ходить на задних лапах и иметь человеческие черты. Может быть, Шери... — она не закончила фразу, но я поняла её намёк.Мы продолжили читать, и чем больше узнавали, тем более реальным казалось то, что Шери могла быть одним из них. Статьи и видео, которые мы находили, были полны рассказов о странных встречах с такими существами, и все они были похожи на то, что происходило с нами.— Мы должны быть очень осторожны, — сказала я, закрывая ноутбук. — Если Шери действительно скинуокер, нам нужно знать, как себя вести и как защититься.Мы решили провести оставшуюся часть дня в доме, стараясь не оставаться наедине и держать двери закрытыми. Неизвестность того, что могла сделать Шери, держала нас в напряжении, и мы обе понимали, что наша жизнь в опасности.За окном стемнело, а мы так и не смогли найти информацию по поводу того, как бороться с этими существами. Нам казалось, что найдётся простое, известное решение, по типу осинового кола для вампиров. Но нет, было известно только то, что, пока эти твари находятся в облике животного, им вообще нельзя навредить. Также пользователи советовали никогда не нападать на них, опуская детали последствий подобной выходки.Мэри захотела в туалет, и волей-неволей нам пришлось выйти в коридор. Мы медленно шли по нему, вцепившись друг в друга, и внезапно перед нами, метрах в двух, из одной комнаты в другую на задних лапах перебежала Шери, сверкнув глазами. Мы застыли.— Она просто пытается нас напугать, не поддавайся, идём! — сказала подруга и ускорила шаг.Туалет находился за комнатой, в которую забежала Шери. Мы успешно миновали её и вдвоем зашли в уборную, так как никто из нас не хотел оставаться в коридоре. Я отвернулась, пока Мэри делала свои дела, и вдруг кто-то начал скрести когтями по двери и жалобно скулить. В тот момент я, наверное, побледнела от страха. Подруга же держалась молодцом, и её боевой настрой помогал и мне.— Что ты от нас хочешь? Прекрати! — уверенно прокричала Мэри и распахнула дверь настежь.Собака отпрыгнула и уставилась на нас самым обычным, невинным взглядом. Пятясь, мы дошли до своей комнаты и закрылись там.— Спасибо, не знаю, что бы я без тебя делала, — призналась я подруге.Та лишь приободряюще приобняла меня и кивнула. Сидя на кровати, мы тихонько задремали, несмотря на включенный свет, а вскоре вообще провалились в сон.Проснулась я от истошных воплей, доносящихся снизу. Судя по всему, кричала Мэри. Я, не раздумывая, кинулась на помощь. Как бы странно это ни было, но её крик доносился из тёмного подвала, дверь в который всегда была закрыта до этого момента. Включив фонарь на телефоне, я стала спускаться вниз, стараясь ступать как можно увереннее. Вопль раздался вновь, окатив меня волной ледяного ужаса.Сейчас в нём с трудом угадывались ноты голоса Мэри, но, не сразу обратив на это внимание, я продолжила путь. Оставив лестницу позади, лучом фонаря я осветила небольшое помещение. Моей подруги нигде не было. Пока я пыталась понять, что тут происходит, мимо меня промелькнула чёрная тень и устремилась наверх. Следом за этим раздался хлопок двери. Я побежала обратно и обнаружила дверь закрытой.Выбраться не было шансов, и на крики о помощи никто не приходил. Мне пришлось провести всю ночь в холодном сыром подвале. Слава богу, утром вернулась тётя Джена.Она услышала меня и выпустила. Выражение её лица излучало беспокойство и непонимание. Пройдя на кухню, я всё подробно ей объяснила и рассказала, не знаю, поверила она или нет. Ведь Шери больше не проявляла признаков странности и стала вести себя как обычно; она узнала меня и, как раньше, подошла, уткнувшись носом в колено. После пережитого я не могла ответить ей взаимностью и просто уехала домой, без мысли когда-либо вернуться.Мэри пропала без вести, и мне не раз пришлось рассказать полицейским выдуманную историю о том, как утром я просто не обнаружила её присутствия и подумала, что она уехала домой, а уже потом узнала, что это не так. Как бы то ни было, виноватой в её пропаже я считала только себя и никого больше.Если бы я не позвала её тогда, всё могло бы обойтись, а может, пропала бы я вместо неё. Жизнь постепенно вернулась в привычное русло, началась учёба, и я полностью погрузилась в неё. Но сегодня случилось кое-что, что напомнило мне ту злополучную поездку к тётушке. Я сидела в классе и решала контрольную, как вдруг заметила огромного ворона, сидящего на дереве, которое растёт прямо напротив окна. Всё бы ничего, но его взгляд был устремлён прямо на меня, и в его выражении отчётливо были видны злоба и глумление.

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