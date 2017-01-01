Сон о любимом псе и верном друге

Mastak Просмотров: 102 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:37 by

Всем доброго времени суток! Автор истории - я. Ранее нигде не публиковал и не рассказывал о ней. Это моя первая история, прошу строго не судить.В детстве все летние каникулы я со своей семьёй проводил в гостях у бабушки и дедушки, живут они в посёлке, что в республике Хакасия. Родители частенько гостили вместе с нами около недели и уезжали назад в город, оставляя меня с братом на попечительство старшего поколения. Компьютера и телефонов в то время мы не имели, а в посёлке было чем заняться. У бабушки с дедушкой было своё хозяйство, а мы с братом очень любим животных и всегда их любили. Больше всего мы ценили общество нашего любимого пса по кличке Верный, что из себя представлял большую собаку, помесь овчарки и дворняги. Мы проводили все свободное время с ним, таскали все самое вкусное с кухни. Конфеты и вафли он особенно любил. И каждый год, когда мы приезжали, он всегда нас узнавал, и мы кидались друг к другу. Так прошло несколько лет. Верному на тот момент должно было исполниться около 20 лет. И вот приснился мне сон за неделю до начала летних каникул. Я с братом и ребятами со двора играем около помойки (в моё детство это было нормой), мусор на краю помойки тлел от недавно потухшего костра, разведенного каким-нибудь мальчишкой. Я заметил в этих углях что-то необычное и решил подойти поближе. Когда я приблизился к куче тлеющего мусора, она начала приподыматься, и я увидел Верного, половина морды у него была сожжена, там виднелись кости и мясо. Я очень испугался, кинулся к своему другу, обнял его, потом посмотрел ему в глаза. Через какое-то время он открыл пасть и сказал человеческим языком: «Меня жгли...» Я проснулся в холодном поту. Через неделю пришло время ехать в гости к бабушке и дедушке, но я знал, что моего любимого пса уже не увижу. Так оно и оказалось.

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