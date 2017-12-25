Аллигатор под Оренбургом

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 504 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 10:46 by

Часто от своей родной тёти Зины я слышал одну загадочную историю, которая с ней приключилась в детстве, ещё до войны. Тётя уверяла, это была её коронная байка на всех торжествах, и божилась, что история не выдуманная. Более того, она подкрепляла правдивость произошедшего свидетельством её подружек, и точностью мелочей, которые запомнились, несмотря на весь ужас.Дело было под Оренбургом, где родилась и росла тётя Зина. Развлечений в деревне было немного. Да какие забавы, когда круглые сутки надо было помогать маме по дому, следить за младшими детьми. Одна только радость - летом в реке искупаться.За год до войны лето выдалось жаркое, душное. Тётя Зина с подружками, отпросившись у родителей, побежали на речку. Как я помню по рассказу, до неё было минут 10 ходьбы. Высмотрев участок реки, где течение потише, вдали от посторонних глаз, стали они купаться.Сколько времени прошло, точно никто не помнит, вдруг одна из подружек закричала, показалось ей, что кто-то следит из-за кустов за ними. Может, мальчишки балуются, кто знает. Девчонки, собравшись в кучку, стали приближаться к тем кустам. То, что произошло дальше, повергло их в ступор.Из раскидистых кустов у самого береге показалась зелёная, вся в иле, спина какого-то чудовища с узкой пастью. Как щука, быстрыми движениями чудище, потом только девочки поняли, что оно похоже на крокодила, виляя из стороны в сторону, стало приближаться к купальщицам.Одна из подруг начала истошно вопить, убегая прочь от крокодила. За ней, очнувшись, устремились другие. Пробежав несколько метров, спрятались в кустах и стали думать, что делать: одежда-то осталась на берегу. Тётя Зина, как самая храбрая, решилась выбежать, забрать одежду всех и вернуться обратно. Сделала она это успешно, и стайкой девочки вернулись в деревню, где им, конечно, никто не поверил. Дразнили потом ещё долго.По учебнику биологии подружки нашли своего «обидчика» – не просто крокодил, а аллигатор за ними гнался.Вскоре началась война, всех разбросало кого куда. Тётя моя с мамой, моей бабушкой, остальными детьми перебрались в Казахстан.В эту историю я никогда не верил. Аллигатор в Оренбургской речке, смешно же!Однажды нашёл я ВКонтакте группу с моими однофамильцами. Фамилия у нас редкая, думал, я один такой. Познакомился в группе с девушкой, тоже родом из Оренбурга. Разговорились, стала она меня к себе приглашать, дескать, родину повидаешь, места красивые, речка. Только в последней купаться надо аккуратно. «Я там, – рассказывала со смехом девушка, – в 80-х годах крокодила видела, представляешь?».Я был шокирован. Неужели тот самый крокодил, что плавал ещё до войны? Тогда ему как минимум около 77 лет. Или это другой? Тогда сколько их там вообще?Автор - Чекуров Артем.

Ключевые слова: Деревня дети речка аллигатор история из жизни

Другие, подобные истории: