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Истории из жизни

Аллигатор под Оренбургом

Часто от своей родной тёти Зины я слышал одну загадочную историю, которая с ней приключилась в детстве, ещё до войны. Тётя уверяла, это была её коронная байка на всех торжествах, и божилась, что история не выдуманная. Более того, она подкрепляла правдивость произошедшего свидетельством её подружек, и точностью мелочей, которые запомнились, несмотря на весь ужас.

Дело было под Оренбургом, где родилась и росла тётя Зина. Развлечений в деревне было немного. Да какие забавы, когда круглые сутки надо было помогать маме по дому, следить за младшими детьми. Одна только радость - летом в реке искупаться.

За год до войны лето выдалось жаркое, душное. Тётя Зина с подружками, отпросившись у родителей, побежали на речку. Как я помню по рассказу, до неё было минут 10 ходьбы. Высмотрев участок реки, где течение потише, вдали от посторонних глаз, стали они купаться.

Сколько времени прошло, точно никто не помнит, вдруг одна из подружек закричала, показалось ей, что кто-то следит из-за кустов за ними. Может, мальчишки балуются, кто знает. Девчонки, собравшись в кучку, стали приближаться к тем кустам. То, что произошло дальше, повергло их в ступор.

Из раскидистых кустов у самого береге показалась зелёная, вся в иле, спина какого-то чудовища с узкой пастью. Как щука, быстрыми движениями чудище, потом только девочки поняли, что оно похоже на крокодила, виляя из стороны в сторону, стало приближаться к купальщицам.

Одна из подруг начала истошно вопить, убегая прочь от крокодила. За ней, очнувшись, устремились другие. Пробежав несколько метров, спрятались в кустах и стали думать, что делать: одежда-то осталась на берегу. Тётя Зина, как самая храбрая, решилась выбежать, забрать одежду всех и вернуться обратно. Сделала она это успешно, и стайкой девочки вернулись в деревню, где им, конечно, никто не поверил. Дразнили потом ещё долго.

По учебнику биологии подружки нашли своего «обидчика» – не просто крокодил, а аллигатор за ними гнался.

Вскоре началась война, всех разбросало кого куда. Тётя моя с мамой, моей бабушкой, остальными детьми перебрались в Казахстан.

В эту историю я никогда не верил. Аллигатор в Оренбургской речке, смешно же!

Однажды нашёл я ВКонтакте группу с моими однофамильцами. Фамилия у нас редкая, думал, я один такой. Познакомился в группе с девушкой, тоже родом из Оренбурга. Разговорились, стала она меня к себе приглашать, дескать, родину повидаешь, места красивые, речка. Только в последней купаться надо аккуратно. «Я там, – рассказывала со смехом девушка, – в 80-х годах крокодила видела, представляешь?».

Я был шокирован. Неужели тот самый крокодил, что плавал ещё до войны? Тогда ему как минимум около 77 лет. Или это другой? Тогда сколько их там вообще?

Автор - Чекуров Артем.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 504Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Деревня дети речка аллигатор история из жизни

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 11:14
+1
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Публикаций: 87
Комментариев: 271
Историй об аллигаторах написано и рассказано не один десяток. Сюжеты разнятся: то какая-нибудь семья спустит малыша-аллигатора в унитаз, он вырастет, будет жить в канализации и пожирать тех, кто туда спускается. Или сбежит из зоопарка, и в реке заживёт". Историй много. Но ни одна из них не нашла реального подтверждения.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:30
+3
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2301|-1)
Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: A.Norton
Историй об аллигаторах написано и рассказано не один десяток. Сюжеты разнятся: то какая-нибудь семья спустит малыша-аллигатора в унитаз, он вырастет, будет жить в канализации и пожирать тех, кто туда спускается. Или сбежит из зоопарка, и в реке заживёт". Историй много. Но ни одна из них не нашла реального подтверждения.

Я бы не стал так категорично к относится к таким историям, лишь по той причине, что достаточно много разных "диковинных" и просто "завезённых из других стран животных" выбрасывается на улицу. Поэтому вполне реально увидеть к примеру на речке аллигатора, пока его "не обезвредили" и не выловили, после череды "несчастных" случаев. Я такое вполне допускаю.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 16:41
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Интересная история, и всегда интересно, каким образом животные, непривычные для каких-либо мест, там оказываются)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 16:46
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Да много наверное... уже колония аллигаторов...
Я знаю только один случай про канализацию - когда мой дядя переехал в новую квартиру, дом был только что построенный и на пустыре( ну сейчас это уже огромный жилой массив, а тогда был один дом на пустыре и троллейбусы туда не ходили, а был ли другой транспорт, хз - я ещё не родилась.) так вот, по ночам у них из канализации через унитаз лезли крысы, самые настоящие.Они нашли выход и на ночь ложили кирпич на унитаз.Как они ходили в туалет, я спрашивать постеснялась.
Потом дом застелили , начали строительство ещё одного дома и крысы перестали ходить в гости через санузел,
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