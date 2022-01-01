Ведьмины проклятья. Ч3 Оборотень

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

zadira Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:07 by

Полина с деловой решаемостью постучала налакированным ноготком по деревянному брусу. После пары-тройки ударов выдохнула и с грустью произнесла.- Нда, примитивненько.Что же, и не поспоришь, беседка скорей напоминала навес для сена, чем что-то для приятного времяпрепровождения. Да и беседкой называл ее только я, все остальные именовали ее куда как более приземлёнными если не сказать обидными словами: сарай, веранда, навес.- Ну, как мог так сделал, зато своими руками и с душой, - встал я на защиту своего творения.Ведь, что интересно, пока строил, не было ни слова критики или недовольства, наверное, моя красавица искренне верила, что этот деревянный гадкий утенок в конце концов прерваться в прекрасного лебедя древесного искусства.- Я бы под какой навес постыдилась бы и корову загнать, - тут же съязвила Лиза, так же простукивая мою конструкцию кулачком.- Эй-эй, подруга, следи за словами, - проговорила строго Полина и голосом, не терпящим возражений, продолжила, - это отличная беседка в стиле минимализм, что идеально сочетается с общим настроим всего дачного участка. Всего и осталось, что добавить пару штрихов. А эти ваши беседки с восьмую, шестью углами это пошло и вульгарно.Лиза не смогла подстроиться под кардинальную смену позиции своей старшей подруги, лишь захлопала глазами и нейтрально мыхыкнула.Моя девушка и соседская девчонка сдружились очень быстро. И вид они имели примерно такой: как рыцарь с оруженосцем. И никто из них не испытывал дискомфорта.- Паш, вечером обсудим детали нашего участка, дабы привести его к общей гармонии, - сообщила моя девушка.- Ага, к шести баня будет в порядке, это получается к семи-восьми и шашлык приготовлю, - обозначал я сроки.- Отлично. Лиз, мы как, на речку пойдем? – до этого моя милая отказывалась посещать данный водоем. Аргументируя это тем, что погружаться в непонятную воду незнамо где как минимум глупо. А тут я смотрю, она прониклась сельской жизнью, и решила идти до конца, - Агро туризм я еще не пробовала.- Да без проблем, - просияла девчонка. Как же сейчас пойдет хвастаться эффектной подругой.- Тогда через пять минут ко мне, я переодеваться.Я смерил свою девушку взглядом, стильное каре белых волос придавленные солнцезащитными очками, далее верхняя часть купальника синего цвета, полноценно закрывала грудь, ниже джинсовые шорты, и легкие сандалии. Лизка, к слову, была одета так же только с поправкой на цвета одежды. Девчонки кивнули друг друга и молча разошлись по своим домам. Я же немного растеряно принялся прикидывать план действий, браться в середине дня, за сложную и долгую работу не хотелось, а по мелочам я вроде и так все сделал.В полной растерянности расположился на скамейке, и когда хлопнула входная дверь и передо мной предстала Полина, я улыбнулся. Облачена она была, а сплошной купальник, зеленого цвета, вот только целомудренным его назвать не получилось бы при всем желании. Вырезы на спине и бокам, при ближнем рассмотрении вызывали куда как большей интереса и желания разглядывать девушку, чем пресловутое бикини. Очень уже ловко дизайнеры создали это плавательный костюм, как не ухитряйся, а больше доступного все равно не увидишь, хоть намеки на это постоянно образуются. Джинсовые шорты, сланцы полотенце прилагались.- Поль, а не перебор ли это? Народ тут крепкий, но впечатлительный.- В самый раз, не только же я должна брать от села, но и давать ему тоже что-то обязана, - провокаторша поцеловала меня в губы, и закинув полотенце цвета морской волны на плечо выдвинулась на дорогу, где ее уже поджидала Лизка.- Я так понимаю, у вас на реке коктейлей не подают?- Не, только пиво, по большей части разливное, - охотно отозвалась девчонка.- Нет, на пиво я не согласна… хотя. Паш, - позвала она меня.- А ты сможешь достать самодельного деревенского пива? Спросила она, стоила мне подойти, - глаза округлились не только у меня, но и у соседки.- А тебя с него не пронесет? – от простоты души озвучила мои мысли Лиза.- У меня аптечка есть на все случаи жизни, да и желудок устриц живых переварить не испугался, - очень самоуверенно заявила девушка, - а местный колорит надо впитывать всеми возможными способами.- Ничего не обещаю, но постараюсь достать.- Ты ей бражку достань, - хохотнула соседка, когда девчонки уже выдвинулись в путь.Я криво усмехнулся, представив, как моя зазнобы глотает из трёхлитровой мутной жидкости. Не, такой экстрим даже для меня перебор, все же должна быть в мера.Я замер на дороге и, щурясь от солнца, провожал взглядом медленно удаляющиеся фигуры. Как услышал противный звук «скутера», а после и тёмную фигуру, приближающуюся к нам. Спустя неполную минуту, не до байкера лихо тормознул возле девушки, слегка преграждая им дорогу.- Привет, девчонки! - звонко крикнул он, широко расставляя ноги, дабы удержать своего коня в вертикальном положении. Я напрягся, но пока решил не встревать в разговор.- Здравствуйте! - официально поздоровалась Полина, не спеша обходить препятствие. Похоже, она решила развлечься за счет наивного аборигена.- Куда дефилируете красавицы? На реку? Да я вас довезу, прыгайте, - и он вызывающе похлопал рукой по сидению.- Лизка, нам повезло, - наиграно радостно заверещала Полина, - нам пацан транспорт подогнал.- Чего?- Ну ты же сказал, что подвезешь, а мы объективно сюда втроем не поместимся. Значит, что? – в голосе помимо лекторских носок сквозило легкое недоумение.- Что? – тут же повелся на провокацию парень.- Мы с Лизой садимся и едем в реке. Ведь пацан сказал, пацан сделал? Или ты за свои слова не отвечаешь?Парень уже был в ловушке, чтобы он не сказал, Поля будет в выигрыше. Любые оправдания прозвучит дешево и глупо, при этом девушки продолжат, путь заслужено, высмеивая парня. А вот так с ходу придумал хлесткий ответ с подколом у него не получалось.- Ну ничего, мальчику простительно не отвечать за слова, - вот и удар под дых, выдержите ли?- Ты хоть ездить умеешь, - совсем уже агонизирующий ответ.- Двигайся, - лихач местного разлива вяло подчинился, Поля ловко заняла его место, а Лизка как бы сказали в старину, не касаясь стремян, влетела в седло за подругой.Визг мотора и скутер резво взял со старта, унося наглых подруг вдаль. Парень рассеянно заозирался, на миг задержал на мне взгляд, но проявил на удивлении холодное здравомыслие и не стал нарываться на неприятности. Величина его позора была не существенная, а правильных свидетелей и вовсе нет. Он в сердцах ругнулся, взмахнул рукой и пошел в сторону укативших девчонок. Я легко мог представить ход его мыслей. Сейчас он в голове прогоняет десятки хлестких фраз, в купе с оправданием своих поступков.Я выдохнул, и пошлепал по раскалённому асфальту к деду Ивану, больше держался правой сторону дороги, там кусты уже успели создать пусть и маленькую, но тень. Этот шумный и нахальный старик плотно вошел в мою жизнь, вернее, в последний ее два месяца. Вроде и раздражает он меня, но вот приперло и куда я иду? Правильно к деду Ивану.Я как-то сам для себя не заметил, как влился в сельскую жизнь, каждые выходные тут. И пока мне все нравится, и хочется надеяться, что Полине тоже зайдет вот такой отдых. Земельную книгу я давно оформил, и на те злополучные гаражи, что оккупировала Ольга, я никаких бумаг так и не нашел. Отец позже сказал, что он их два раза дарил и один раз даже пропил. Так что они давно уже не наши.Свернул к соседу, солнце хлестнуло по глазам, пришлось наклонить голову, спасаясь за козырьком кепки. Восприятие мира сузилось до песчаной дороги под ногами. Когда я попал в объятья тени, то с облегчением поднял голову.- Здрасти! – жизнерадостно поздоровался я.Дед Иван сидел на привычном месте, на скамейке возле пня для отбивки кос, рядом аккуратным полукругом лежали серпы. Вид у них был крайне непритязательный, если не сказать плачевный, ржавые лезвия с растрескавшимися ручками.- Здорова, сосед! - гаркнул старик, - знакомься мой братан двоюродный Колька. А это Пашка сосед.Я не сразу и заметил стоящего за тополем мужика, тот охнул что-то, бросил в кусты, и обтерев руку протянул мне ладонь. Брат у деда Ивана оказался под стать ему, так же бородат и только глаза смотрели чуть испугано, одеты одинакова в рубахи с длинными рукавами да в штаны сложной расцветки, коей они обзавелись за годы стирок. И это несмотря на жару, я вон в шортах и майке прею, а эти сплошь консерваторы. Хотя помниться мне в начале июля дед рассекал по подворью в одних семейных трусах, ни чуть этого обстоятельства не смущаясь. Даже когда Полина указала ему на не эстетичность вида, тот хихикнул и демонстративно почесал зад. Тем самым выказав свое отношение к мнению окружающих.- Чего пришел сосед? – сразу перешел к делу дед. Ага они тут скорей всего употребить хотели, а я им нагло помешал. А там, в кустах под тополем, лежит чекушка.- Это… в общем мне надо нормального, - я выделил голосом последнее слово, - пиво. Местное, самодельное, качественное!- Дык в чем вопрос встал, - без всяких экивоков влез в разговор родственник деда, - ща метнемся, я тебе бочку подгоню. Хоть упейся, главное деньги были бы.- Дед Иван пиво не для меня, а для Полины, - я решил, что данное уточные точно не будет лишним.- Да хоть для Маринки с Алькой, это же пиво, его все пьют.- Колян не бузи, - посторожил сосед, - Полина девочка… кхе нежная ей что попало не предложишь. Ведь так. Вот и я говорю, что так. Нук братяш дай свой телефон. Чего рожу кривишь, как стакан так без запинки выдаешь. Да не стони ты. Паш, выдели этому болезненному после пол литра пива для успокоения жабы. Так, ага, вот ты где.Дед Иван, подслеповато щурясь, то приближая, то отстраняя телефон от себя, навел-таки резкость и чуть нервно выбрал нужный набор цифр из справочника. Прошли едва ли два гудка, как он что есть сил гаркнул в трубку, курица что дефилировала вдоль собачьей будки дернулась в сторону, за что тут же получила от пса смачный удар в бок. Безмозглая тварь разоралась так, что уши заложило. Я на несколько мгновений от общего ора растерялся.- … у блин в суп тебя, Ефросиния режь курицу. Да я не тебе Илья. Тут, а, - он поднялся со скамейки, махнул рукой, мол, только мы ему эфир и заслоняем, и, чуть ковыляя, отошел в сторону, - слухай Илья…Более мы ничего не услышали.- Паш, а случаема это не ты, того, - новый знакомец почти донес палиц к виску, но осекся, и, совсем растерявшись, подергал себя за ухо, мол, так и планировалось, - сказки там всякие собираешь… типо кравед.- Краевед, - поправил я его, а что вполне себя могу им быть в таком разрезе даже перед собой можно оправдаться, - только не сказки, а мистику и крипипасту.- А пасту на кой? – в столь детские наивные глаза собеседника врать не хотелось, поэтому ответил цитатой, - надо Федя, надо.- А-а-а-а, - многозначительно протянул он, - и что, если расскажу - бутылку дашь?- Только там условий несколько есть…- Да, да знаю. Там что-то про Ольгу придумать надо или чтоб трупов да побольше.- Нет, нужно чтобы я в это поверил.Собеседник открыл рот и закатил глаза к небу, при этому усиленно, скребя ногтем по кадыку. Спустя почти полминуты завалился на бок, ударившись плечом об тополь.- Значит, Ольга на метле летает, - услышав мой горестный вздох, он сразу сменил тему, - да про эту ведьму ты и сам все знаешь. А вот про мертвого Бригадира? Тоже знаешь, ааа про тракториста убивцу? Того что людей специально давил?- Слушай мне твои страсти и ужасы не нужны, вот историю с мистическим уклон я бы послушал, - а у самого были смешанные чувства с одной стороны все эти байки изрядно надоели, с другой ведь попадаться интересные, и, кладя руку на сердце, ради этой пары историй и можно выслушать кучу бреда.- Так он одержим был, этим как его, демоном, ага.Я, более ничего не говоря, достал смартфон и уткнулся в меню, силясь придумать себе развлечение. А мужик не унимался все перебирая заклешированый донельзя истории. Трактор убийца, бригадир мертвяк, черный агроном, ведьмы смерти, мертвый лес, дерево убийца, он, просто перечисляя все, что могло подойти под ужас, надеясь после пристроить к нему историю в местном сеттинге.- Колян, отцепись от парня, - гаркнул подходящий Иван, и уже куда как тише, - плюхни по малой.Мужики, не размениваясь на стаканы, пригубили из чекушки, и мне было предложено, пусть и для проформы.- Значит так, Павлик. Дозвонился я до Ильи, вот этого чурбана сына. Он через полчаса тебе привезет бочонок качественного пива. «Да не спеши ты», - сказал он, видя, как я приподнимаюсь с пня, - чего мотаться туда-сюда посиди с нами, поговори.Я кивнул и вернулся на свое место, убрав телефон в карман.- О, про черта на сенокосе знаешь? – просветлел улыбкой горе сказочник.- Да знает он все, ему тут уже месяца три как по ушам ездят. Даже Вия пересказали один раз в лицах, за что и получили жидкие аплодисменты с пол-литра величиной. Но то была разовая акция.Я невольно улыбнулся, вспоминая как мужик почтенного возраста, запинаясь, пересказывал бессмертное творение Гоголя. Я ему сразу вручил бутылку, видя, как несчастного коробит с бодуна, ну а последующий перфоманс уже был сугубо его инициативой.Илья приехал спустя двадцать минут, подкатил на черном минивене почти к самым моим ногам. За это время братья допили водку, и поругались один стал править серпы, другой же обижено сопел, ходя туда-сюда по подворью.- Здрасти! – Илья оказался моим ровесником, коротко стриженым и плечистым. Он споро извлек бочонок пива с заднего сидения и вручил мне.- Сколько я должен?- Первая доза по минимальной оплате, а как подсядешь там и поговорим, - шутливо заметил парень, - если что я еще и мясо вялю, копчу, так же рыбу, могу и вино самодельно привести. Номер запишешь? И пустой бочонок после дядь Ване отдай. Ок? Я кивнул и сноровисто забил продиктованные цифры в память телефона.- Бать ты со мной?- Не я тут с Ванькой побуду, - он явно наметился на мой бочонок, ибо взглядом так и прожигал пробку.- Ясно, - Илья почесал бровь, - Паш угря копчёного возьмешь к пиву? По разумной цене.- Да. Только я за деньгами схожу, я тут по соседству, - если пиво моей девушки не факт что зайдет, то копчёность уже точно будет в пору.Я забрал продукты, и споро вернулся с деньгами.- Сейчас сдачу дам.- Не надо, - я улыбнулся, - зачем омрачать такое знакомство мелочами.Илья улыбнулся, направился к машине, как окрестности пронзил скрип металла. Все взгляды обратились к дороге, где на затрёпанном велике передвигалась дочь Ольги. Она остановилась, неуклюже ставя на асфальт явно коротковатые ноги, для мужской рамы велосипеда. Секунды две смотрела на нас и пробормотала ругательства, других слов от нее никто и не ждал. После сплюнула и покатила дальше, скрипя уже не так противно.Мы разом выдохнули, вроде и мелочь, а все напряглись. А мне подумалось, что рано или поздно моя Поля столкнутся с этой вот семейкой, и, пусть мы с ней скептики, но что-то в душе не хорошее проскреблось.Илья пробормотал что-то невнятное и полез в автомобиль, после резво сдал назад и как мне, кажется, не глядя выскочил на дорогу.- Лихо он, - сказал я и обернулся к мужикам, на месте, где я сидел, стоял металлический бочонок. И когда успели выгрузить.- Посиди с нами хорошо? А то старая… - и дед Иван ткнул себя двумя пальцами под нижнюю челюсть, изображая вилы.Колян споро разлил добро по кружкам, я пригубил для виду, пить хоть и хотелось, но не алкоголя. Мне еще в баню идти и мангал топить, повременю пока. Не успел начаться разговор, как из подворья вышла бабка Ефросиния. Молча подошла, обвела нас недобрым взглядом, хмыкнула и забрав кружку от мужа наполнила ее пивом, и уже более веселой походкой удалилась за дом.- Во-от, - протянул дед Иван, - Паш я смотрю ты пиво не особо пьёшь давай сюда тару. А сам спустись в погребок и возьми компотика.Вишневый компот обнаружился внизу под стеллажами, едва сумел найти, обтер банку полотенцем, что покоилась на дровах, возле сарая. Вернулся к братьям. И не стесняясь приложился к горлышку, вкусно, прохладно, хорошо. Занялась беседа, в которую иногда вклинивался возглас Коляна с придуманной только что байкой. Но все выпады отбивал дед Иван, едко, саркастично с нотками превосходства.- Да нет в вашей Соколовки нихрена, даже валуна нормального нет, весело и даже злорадно сказал мой сосед, - Колька хватит нам уши портить своими придумками, вот кружку допивай и вали домой. И мы собираться будет.- На кой нам ваш валун, мы и так того…- Что того скороспелки. Паш их колхоз образовали аккурат в конце восьмидесятых, что там может быть, призрак доярки. Там разве что озерцо хорошее… было, а сейчас и то в болото превращается. Тьфу вообще, а не деревня.- Да у нас, да у нас, - Николай соскочил с пня, - знаешь, у нас… оборотень есть, во.Мужик высказался и сразу приосанился, и преисполненный собой сел обратно, он таки вспомнил что-то действительно интересное. После степенно налил себе полкружки пива, и сделал пару глоткой, очистив усы от пены заговорил.- Оборотень у нас есть Павел, всамделишней. Ванека Клима знаешь? Цыц, это моя история, - сосед хотел было что-то сказать, но грозный оклик брата его остановил, и после взмаха рукой продолжил, - ты свое уже отговорил теперь моя очередь. Значит так… хотя стоп. Ты вообще, может, сам хочешь на оборотня посмотреть?Я от такого предложения чуть опешил от того не сразу нашёлся что сказать.- Это как? – неуверенно спросил я, переводя взгляд с одного собеседника на другого.- Это так, значиться к девяти я за тобой зайду, и пойдем смотреть хорошо?- Знаешь мне на ночь глядя идти куда-то ой как не хочется, - конечно, я не верил, что смогу увидеть всамделишного оборотня как, его демонстрируют в кино, но толика интереса на местное чудо возникло.- Не дрейфь оно того стоит, да и безопасно все. Вань, подтверди.- Я не при делах. А ты Паш сам думай оно тебе как, надо аль нет.Все замолчали, ожидая моего ответа, спустя минуту размышлений я заговорил.- Хорошо сходим, чисто ради научного скептицизма. А если там сплошное надувательство, то я…- То тебе Илья еще пива с воблой подгонит, - перебил меня знаток оборотней, - ну а если все как я сказал с тебя поляна.- Хорошо, - закрепили сделку рукопожатием.Мы разошлись, я был полон скептицизма, одно дело про проклятья, что больше совпадения говорить, другое показывать вещественные доказательства.Неспешно затопил баню, обустроил мангал, и шашлык рассадил на шампур. Иногда выходя на дорогу и с волнением поглядывать, нет ли там мое милой. Телефон она оставила дома, так что приходилось по старинке ждать. Полину я заметил бредущей по асфальту с туфлями в одной руке и полотенцем в другой, вид у нее был задумчивый и слегка растерянный.- Что случилось? – встревожено спросил я, стоило ей подойти.- А? Все в порядке, - я забрал у нее вещи.- Местные докопались?- Нет. Вернее не совсем, неважно все в пределах нормы. Просто знаешь, мне тут подумалось, что сельский микромир достаточно интересен чтобы за ним понаблюдать подольше. Не волнуйся, жить я сюда переезжать не планирую. А про Лизку не волнуйся она со своими осталась.- Э-э-э-э, а мне вот обещали оборотня показать, - неожиданно даже для самого себя сказал я.- Класс. Меня собой возьмешь?- Угу, - она поцеловала меня в нос, и ушла переодеваться. Оставив меня в сметённых чувствах, и зачем я ее вплел в свои похождения.Баня, шашлык и пиво, мне зашли на ура. У, мое же спутнице этот список понижался по степени удовольствия. То есть баня хорошо, шашлык один кусок более нельзя, пиво стакан, ибо сама напросилась, угорь остался не тронутым. И обещанного оборотня мы смотреть так и не пошли. А причина банальна и проста, Колян запил, про это мне на утро доложил не без смешка дед Иван.Неделя до следующего приезда в деревню прошла быстро, в общих хлопотах и просмотрах фильмов про оборотней. Все же Николай всколыхнул интерес, пришлось его удовлетворять при помощи синематографа. Ужастики ни мне, ни Полине не понравились, были они скучные и однообразные, разве что классический фильм про оборотней порадовал.Так что, когда я завернул на машине к крыльцу дома в деревне, то с удивлением обнаружил сидящего на скамейки Николая. Я еще только глушил двигатель, как он буквально подбежал в двери. Я выбрался из салона машины и сразу поручкался с горе проводником.- Пашка, собирайся, пойдем оборотня смотреть, - Николай переминался с ноги на ногу от нетерпения.- Ага, уже сходили, - сказал я, кривя губы в усмешке.- Да с кем не бывает, ну вышла оказия и что теперь, не надо ходить? Пошли.- А он там точно будет? Ну с клыками и хвостом? – с ехидничала моя девушка, присаживаясь на капот.- Ну да, - после краткой заминки сказал эксперт по оборотням.- А он нас того не покусает? – изрядно переигрывая испугано спросила Полина.- Да не, зачем? Мы-то краем и все, а если что-то за калитку убежим.- Паш, пойдем? – спросила Полина.Я тяжело вздохнул, подумал чуток и сказал.- Далеко идти?- Два километра всего, - как не пытался Николай скрыть улыбку, но уголки губ так и ползли к ушам, открывая чуть желтоватые зубы.- Тогда Николая мы переоденемся, перекусим и можем выдвигаться, - твердо сказал я, не желая слушать возражений.Ровно через два часа наш провожатый был возле дверей. Мы с Полиной оделись по-походному, как это понимали, то есть спортивные костюмы и кроссовки, погода намекала, на теплый вечер ни шапки, ни куртки брать не стали.Сам поход воспринимался не столько как вылазка поглазеть на что-то мистическое и необычное, а скорей как летняя прогулка с местным чудаком. Который будет усилено выдавать желаемое за действительно, веря в сказанное. Пусть приключение и не столь экзотическое, но все же с перспективой.Погрузились в машину, но поехали не в Соколовку, а к мосту, что был перекинут скорей через большую канаву чем реку.- И зачем на сюда? – когда мы все выбрались из транспорта, спросил я.- Так дальше пешком, так ближе, чем по дороге в обход, - невозмутимо заявил Николай.А мне подумалось, что сидеть на скамейки с пиво и слушать басни куда как проще и приятнее, чем самому топать смотреть.- Ну пошли, Сусанин, - делая приглашающий жест сказал я Николаю.Тот кивнул и смело вступил на натяжной мост, явно старой конструкции, но все такой же крепкий. На полпути Полина ойкнула и, развернувшись ко мне, сказала.- Знаешь, упади мы сейчас вниз, точно не утонем и даже ничего себе не сломаем. Но крапивой обожжёмся так, что мать родная не узнает, и не каждая скорая помощь примет.Я гляну под ноги, заросли этой крайне жгучей травы были исполинскими, и крайне густыми. У меня ажно зачесались ладони.- Знаешь впервые вижу перекинутый мост через крапивные заросли, - посетовал я, продолжая движения.- Ага, тут, говорят, Кропявка живет? – тут же включился в разговор Николай, - Ну дух такой, есть ведь Полянки, Коноплянки, Межекик какой, а у нас тут Кропявка. Выглядит как баба молодая, только пониже спины у нее начинается заросли травы. Деток малых до лет так семи очень любит затаскивать к себе и жалить. Так мне бабка говаривала.- Фольклор! - многозначительно сказала Полина вступая на твердую землю.Далее виднелась тропа вьющееся вдоль ржаного поля, закатное солнце настраивала душу на сентиментальный лад. Мистики не хотелось, а хотелось просто смешливой или забавных историй. Но отказываться от задуманного поздно, но я дал себе маленький зарок больше мистику не искать лично, а только слушать.Шли под неугомонные байки проводника, Колян болтал обо всем и сразу. Скакал с темы на тему, не сильно заботясь тем, что контекст многих его баек нам был не знаком. Но его болтовня определенно добавляло колорита происходящему. Расспрашивать про «оборотня» не имело смысла, он делал загадочное вырождение лица и хранил интригу.Пройдя полем, вышли на хорошо укатанную дорогу, но вместо того, чтобы двинутся по прямой, Николай повел к кустарнику. Я было возмутился, но мой позыв к здравомыслию проигнорировали, пришлось следовать за мужиком. Отодвинув ветки, пропустил вперед Полину, и сам нырнул следом, и оказаться на еще одной дорожке, утоптанной поколением людей, любящих срезать путь. Еще с полчаса пути по ухоженной лесополосе, и мы как-то неожиданно вышли в поселок. Остановились перевести дух.- А чего сюда нельзя было приехать на машине? – прозвучал изрядно запоздалый вопрос от моей девушки.- Дык он услышит, и, усё, не получиться посмотреть-то, - Николай достал пачку сигарет, выбил одну из них, подцепил губами, и после совсем уже не спешно подкурил от спички.- А дым нас не выдаст? – спросил я.- А не. Он к дыму привычен, к шуму чужому не, а к дыму да. Ну, двинули, только это шаг в шаг за мной и, есть что, тикайте через забор, дальше он уже точно не побежит. Ну раньше не бегал.А у меня в голове отчетливо образовалась мысль, «И куда я полез, чего дома не сиделось». Но страха отчего-то не было.Прошли мы мимо пары домов и остановились возле забора и самой обычной сетки рабицы, далее в свете луны, виднелся плохо ухоженный сад, и типичный дом из кирпича.- Докурю и полезем. Хотя иди сюда, во, гляди, - пройдя еще метра два, он указал на калитку, створки которой были замотаны обычной проволокой, узлов внутрь. Бесхитростный замок, но распутать проволоку с этой стороны ни за что не выйдет, пальцы через сетку не просунешь, а длины руки не хватит, через верх дотянутся.- Сельская смекалка, мы поняли, - прокомментировала это Полина.- Ага типо того. Пошли, - окурок улетел в канаву, мы же преодолели еще пять метров, где обнаружили дырку в изгороди, да такую что Полине почти не пришлось пригибаться.- Как-то это не очень хорошо, вот так ползать по чужим домам, - заявила Поля, и не поспоришь права на все сто процентов.- Да мы же не красть, - проходя мимо тачки с мусором и воткнутый в землю вил, заявил Николай, - тихо тут псина спит.Мы прокрались к окну, где горел свет, встали с боку, и наш провожатый зашептал.- Глянете, что он там делает.Я высунулся из-за края окна, чувствуя при этом себя наиглупейшим образом. Полина проделала то же самое только с другой стороны. Небольшая спальня со столиком для журналов, видавший виды диван и кресло, где мирно сидел мужик средних лет с изрядной лысиной, одетый в потрёпанный халат, и флегматично смотрящий телевизор.- Это, вы на него смотрите и после на вон того пса, что в будке. Хорош? – сказал и сам засеменил к двери, поднялся по ступенькам и от всей души ударил в дверь.Мужик в кресле дернулся и после уронил голову на грудь, одновременно с этим послышалась возня в будке. Черный силуэт зверя показался из своего убежища, просеменил в сторону двери, и там рухнул словно батарейки кто вытащил. По не понятной мне причине пес нас не учуял.- Ой, - пискнула Поля, я снова взглянул в окно. Мужик дернул головой, словно просыпаясь, и тяжело поднялся из кресла, и что-то, бормоча, пошлепал босыми ногами к входной двери.Стоило ему зажечь свет на кухне, как Николай рысью бросился вглубь сада. Мужик снова замер, роняя голову на грудь, в это же время псина вскочила на ноги и устремилась в погоню за убегающим мужиком.Мы же с Полиной растеряно стояли под окном. Оно и немудрено от увиденного то. Пару минут спустя темный силуэт Николая появился возле двери, он надсадно хрипел, ежесекундно хватая ртом воздух, уперев левую руку в бок, правой ударил в дверь. Хозяин дома снова очнулся и принялся орать благим матом, попутно хватаясь за кочергу, что стояла возле печи.- Ходу, - пропыхтел Николай, и первым бросился к калитке, возле нее тормознул и указал пальцем на проволоку, она также была плотно замотано, но узел ее торчал наружу, - то-то, а.Перелезли быстро и легко, что удивительно лучше всего справилась Полина. Отбежав с десяток метров, Николай свернул в бок и хрипя от усталости плюхнулся на стоящую, под кустом черёмухи, скамейку. Мы, чуть помедлив присоединились к нему.- Не сцыте этот пес дальше ограды не бегает, - откидываясь на спинку, прохрипел наш проводник, - вот так он свой мозг и переносит в собаку.- Сознание, - машинально поправил я.- И его тоже.Молча сидели недолго, Николай еще только выдирал трясущимися руками сигарету из пачки, как Полина заговорила. Абсолютно спокойным голосом.- Хм, странный оборотень, но все же с натяжкой он вписывается в классическое представление о нечисти. Он ведь нечисть? – я пожал плечами в данном вопросе я разбирался смутно, - мы привыкли, что оборотень меняется буквально, но и перенос своего сознания — это тоже оборотничиство. А так даже закрывается проблема лишней массы тела. Человек вселяется в дикого зверя и буквально бегает по лесу за добычей. И полная луна тут тоже при деле, всем известно, что при полнолунии люди с неустойчивой психикой особенно подвержены срывам. Да и прямых свидетельств оборотней при таком вот способе найти сложно. Хорошая теория только жаль, она все равно завязана на мистике, то есть на переносе сознания.Что же, мысли Полины мне были понятны, и я их разделял.- Его бы поисследовать, чтобы наверняка понять, - подытожил я.- Пытались как-то. Не Клима понятно дело, а деда егонова. Но только зазря человека намучили, он от того и бежал из Брянщины, сюда к нам.Я на краткий миг поверил в происходящее, и меня передернуло от страха, перед иррациональностью явления. Тем временем Николай продолжал неспешно говорить, пыхтя сигаретой.- Дед ему, то бишь внуку, по малолетству как-то передал свои знания или силу, я сам-то не разбираюсь в энтом всем. Сыну побоялся, а вот внуку передал, подарил щенка они после в лес ушли и когда вернулись, Клим уже таким был, оборотным. А после эту суку, ну псину его, автобус сбил, Климу тогда лет двадцать пять было не больше, вот он умом и тронулся. Лет шесть в психушке отлежал, а после сын его, Митька пса подарил. Врать не буду вроде только с пятой попытки и смогли собаку подобрать. Вот он за лет так пять и выздоровел снова, стал нормальным, ну почти. Только он свое оборотничиство скрывать разучился, ну вы и сами видели. Помню, мы, когда он первый год тут жил, с пацанами его все травили да издевались. А Клим психовал, обернулся псом и давай нас по деревне всю ночь гонять. Пока мы без сил не попадали, а после за пятки покусал. Шрамы до сих пор есть, вот, смотрите, - он задрал штанину, но увидеть в сумерках ничего не вышло, но угукнули в знак поддержки, - вот так он и живет бобылем. Все вроде и знают, что он того… но уже и сами не сильно верят. Ладно, пошли назад, а то что-то спать хочется. Только мимо его не пойдем, а то как-то боязно, кругаля дадим.Спорить с ним не стал, во-первых, мы не знали дороги, во-вторых, и в самом деле нарываться на собаку не хотелось. Повел он нас по извилистой тропе, шли молча переваривая увиденное и высказанную теорию Поли. Откуда-то сбоку дыхнуло сыростью и затхлым запахом.- Что там?- А озеро наше, ну почти болото уже. А кто чистить будет, я что ли? И вы уже точно нет, - высказал он бессмысленную претензию, - я, кстати, коньяк меньше пяти звезд не пью, учти, и там всякие фрукты люблю, и чтобы обязательно рыба двух видов была, не меньше…- Ты меня часом со скатертью самобранкой не перепутал? – ехидно заметил я, - вот сейчас с Полиной домой вернемся, обсудим увиденное и решим, что ты там нам показал.- Э-э, - он развернулся, - ты мне того, взад не вертай. Слово ведь дал.- Хочешь поторговаться - давай, - суров начал я, - что мы видели, мужика, что спит на ходу, да псину, что бегает за тобой и все. А, да еще погуляли по поля и сейчас и вовсе по болоту чешем.- Ладно, ладно чего ты, - тут же пошел на попятную Николай.Полина стоящее, между нами, зато время пока мы препирались, достала из кармана мобильный телефон, включила фонарик и посветив провожатому в лицо, сказала.- Уважаемый, может, пойдем, а то что-то холодновато стало, и тучки вон по небу пошли, - погода и в само деле ухудшилась, луна так и норовила забаррикадироваться за плотными тучами, лишая нас естественного источника света, да и ветер с начинающего болота дул очень уже зябкий.Я последовал ее примеру и так же обзавелся источником света, извлек из кармана небольшой фонарик, но достаточно мощный, чтобы резать тьму аки джедайский меч. Идти по узкой тропке, среди высокой травы, почти в кромешной тьме, занятие не из самых приятных. Я двигался первым, освещая путь, следом девушка замыкал нашу маленькую процессию Колян. То и дело напоминая мне что при случаи надо будет свернуть налево.- Паш, - позвала меня девушка.Я обернулся, и проследил за лучом фонарика, в тусклом свете мне удалось различить фигуру в дождевике. Я присовокупил свою луч света к ее, и точно кто-то стоит, в камышах.- Эй мужик ты чего, - завопил Колян и даже сделал попытку подойти, но тут же ругнулся из-за влажного чавканья под ногами, - ты вообще чьих будешь?Странный тип никак не отреагировал на крики и свет. Ну и черт с ним, нам дальше пора топать. Я молча продолжил путь, но не прошел и двадцати метров как Поля снова воскликнула.- Паш!- Да что такое? – слегка раздражено спросил я, вроде и шли все время по сухой земле, а ноги промочить умудрился, теперь в кроссовках противно хлюпало и ступни стыли.Я посмотрел на вытянутую руку девушки, и направил туда луч света. Мужика в дождевике не было. Я пожал плечами и хотел было продолжить путь, как нечаянно мазнул светом по камышам, странный субъект в дождевике стоял на десять метро ближе к нам и вроде как уже не спиной, а вполоборота. Быстрый, однако.- Поль, давай побыстрее, а то вечер и так затянулся, а приключений нам нормальных так и не завезли, только странного и мало интересного оборотня.Буквально через минут пять я таки увидел долгожданную развилку.- Налево, давай налево, - послышалось из-за спины.Я мысленно ругнулся настоль назойливого попутчика, но промолчал. Нечего свое раздражение выплескивать на окружающих, ведь инициатором всего этого был я. Так думаем о хорошем, об бане, пиве и… я замер от неожиданности, и легкого приступа страха. Свет от фонаря отчетливо высвечивал фигуру в плаще, он стоял, почти в пол оборота и мне почудилось из-за низко опущенного капюшона виднеться бледный подбородок. Какого лешего тут происходит? Как он так быстро тут оказался и что более важно, как так тихо двигаясь по камышам, ведь должен был издавать столько шума как полковая лошадь пьяного генерала, а тут словно телепортировался.- Эй, мужик, ты вообще чьих будешь, а? – не слишком уверено спросил Николай выходя вперед. Но приближаться к загадочной фигуре не спешил, - не мужики давай ходу отсюда.Полина откашлялась, намекая на то, что она к определению мужики не слишком то и подходит, даже в темноте. Двигаться по накатанной дороге оказалось куда как легче, и от того быстрее. Полина взяла меня за руку, прикосновение сразу успокоило и позволило поверить в свои силы. Я обернулся и мазнул лучом по дороге, и сердце обдало страхом, за которым отчетливо маячила паника. Некто стоял на обочине буквально в десяти шагах от нас, он переминался с ноги на ногу, кутаясь в плащ, больше всего походя на человека, что жаждет начать разговор, но не знает, как начать.- Эй ты, - прохрипел я и двинулся в его сторону, мне эта ситуация изрядно напрягла. И я был полон решимости закончить ее здесь и сейчас.Пройдя с пару шагов, я только понял, что тащу за собой девушку, мягко освободился от ее руки, убрав свет с фигуры. Когда снова посветил тот, был на старом месте. А до меня дошло псих находиться за заборами из проржавевшей сетки рабицы. И чтобы дойти до полоумного преследователя нужно искать вход. И, как ни странно, это обстоятельство придало сил, ведь нечисти (если бы она существовала) незачем прятаться за оградой.- Есть что сказать, иди сюда, нет, так нехер топать за нами как психу. Ты понял меня, - ответом мне было невнятное бормотание.- Павлик побуянил и хватит, пошли, тут до машины пол км. всего и осталось, - испуганным голосом заговорил Николай.Стоило нам продолжить путь, как Колян заговорил, и голос у него был до предела серьезный.- Значиться так, двигаем до машины и не оборачиваемся. У нас тут примета есть, если мимо кладбища ночью идешь, то оборачиваться нельзя, иначе можно призрака увидеть, и за собой в дом приволочь. Так что шагаем, мужик, и не оборачиваемся.- Так мы же по вашей логике его уже видели? – внесла критическое замечание моя девушка, беря меня за руку.- Ага, только он подобраться пока не может, теряет нас из виду. Ух ходу. И что едрит вашу не оборачивались, особливо если голоса услышите, - он только умолк, а мне сразу почудился вскрик, я дернулся, но Полина сдавила мои пальцы, пресекая порыв, - сова это.- Я не знал, что тут кладбище есть, - чтоб не молчать и унять нервозность заговорил я.- Ага было, при царе Горохе. Его еще когда я пацаном был, заброшенным считали. Говаривают тут братская могила после первой мировой была. Но думаю врут, хотя может и нет. Кто их там поймет. А болото, то есть озеро шириться потихоньку вот трупики то и всплывают. А потом всякое мерещится. Вы того, только больше не оборачивайтесь.За время пути по спине так и царапал чей-то тяжелый взгляд, и до жути хотелось обернуться. Ведь что тут такого, глупость, посмотри назад делов-то. Суеверия - одним словом. Вот таким макаром и добрались до машины. Я выдохнул, не стесняясь окружающих и демонстративно развернулся, обшаривая кусты лучом света. Пожалуй, мои действия были еще глупее чем ходьба без оглядки, но того требовал порыв души.- У вас тут в деревни можно и в мистику поверить и в Бога, - проговорила Полина, забираясь на переднее сидение.- А ты чего в Бога не веришь? – встрепенулся Колян.- Нет, ни в Бога, ни в Черта, а только в суровую и неотвратимую судьбу, - на полном серьёзе заявила Полина.- Ну хоть во что-то, но веришь, - успокоившись выдохнул наш сопровождающий.Пока подвозили Николая он всю дорогу нудел про «поляну» и что бы он хотел там видеть и главное пить. Все мои слова про умеренность аппетита он игнорировал, прибывая в полной уверенности, что заслужил чуть больше, чем просит. Несмотря на мои опасения выбрался он из машины легко, вежливо попрощался и ушел. О неприятных событиях даже и не вспомнил.Стоило нам выехать из Соколовки, как Полина спросила.- И что ты обо всем этом думаешь?- Знаешь, верю в то, что наш уважаемый Николай верит в показанное и рассказанное. Проблема лишь в обманутых ожиданиях, мы хотели видеть мистику в широко разрекламированном варианте. Как часть никого пугающего шоу. Но реальность как это и бывает проста и неказиста.- Перенос сознания — это реальность? А бесшумный мужик тоже?- В первом случае, странного рода лунатизм, во втором юродивый, что умеет ходить по лесу. Мы, дети бетона, мало понимаем, как должны двигаться люда на природе. Если есть желание, то можем серьезно углубиться в тему и провести исследования.- Пожалуй, откажусь.- Хочешь пару баек? – послышалось утвердительное угу, - лет тридцать назад был такой случай. Приезжали в наш край этнографы из числа любителей. Позаписывали воспоминания ветеранов и старожилов, и через два дня собрались домой поутру. Значит, выделили им из колхоза уазик, и повезли до ближайшего населённого пункта с развитой транспортной системой, то бишь, автостанцией. Едут они туман полусумрак, и видят, что по воде идет смерть, все как полагается: черный плащ с капюшоном, косой машет возле ног. Остановилась смертушка, подняла голову, а из-под капюшона потусторонний свет бьет. Две девчонки в обморок бахнулись, парень оказался покрепче просто, побледнел и молиться научился с нуля. В общем, довезли их куда надо и высадили, где положено. А после в наши края ездили раз десять смертей искать.А отгадка оказалась банальная. Местный мужик вроде звали его Сергей, на плату траву на озере обкашивал. Вечером сил нет, а с утра перед работой самое то, плывет себе и косит траву в свое удовольствие, а для подсветки шахтерский фонарик одел. Вот и вся смерть. Ну а водила, не чтобы все толком разъяснить, пошутить над городскими захотел. Вот такая мистика.- Ну эту байку я еще по телеку слышала, вроде, - сообщила мне Полина.- Может и по телеку. Но все местный говорят, это тут произошло. Или вот про трактор призрак, о ней мне человек пять рассказало, если не больше. Значит, в чем там суть. Пол колхоза на закате видела, как «восьмидесятка» ехала без человека. Заходящее солнце светило так, что прекрасно было видно, в кабине нет никого, а техника сама движется, по дороге, и после заехала в сарай, где и пропала. Зрелище, по словам очевидцев, жуткое.- А на самом деле? - вставила в паузу вопрос Полина.- Да все просто, трактор старый, газ клинет, Васька тракторист уснул по пьяни и выпал на пол пути, техника сама дальше поехала тихо медленно, по колее что весной наделали теми же тракторами, так что он там как поезд по рельсам шел. А делся он в соседние кусты, где и простоял почти неделю прежде, чем нашли. Вот так и выходит с одной стороны все видели призрака с другой все в пределах нормы. Или та же Ольга, - тут я чуть сбился, не хотелось рассказывать девушке все мрачные истории про местную ведьму, - расчетливая и циничная стерва, что прикладывается к чужому горю и пользуется суевериями местных.- Твоя позиция ясна, - она поцеловала меня в щеку, - и ты меня убедил, что мистики нет и быть не может.Запарковав машину возле дома и выйдя на свежий воздух, я протяжно зевнул. Все, спать, и больше никакой мистики, кроме баек, и те, чтоб больше веселые чем мрачные. Но Николаю прославиться все равно придется.

Ключевые слова: Ведьма деревня проклятие оборотень авторская история

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