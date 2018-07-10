Застряли у кладбища

vikki z Просмотров: 171 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:15 by

Эту историю поведала мне недавно моя знакомая. Мы за чашкой чая разговорились о мистике.Компания молодых людей из 6 человек дружно и весело отдыхала в посёлковом баре. Бар закрылся в 5 часов утра. И тут одной из девушек пришла мысль на нетрезвую голову навестить на кладбище их общего друга. Парень погиб совсем молодым и красивым. Он повесился. Говорят разное, то он повесился от безответной любви, то излишнее количество алкоголя. Знакомая поведала, что он был влюблен как раз в эту самую девушку, которая и надоумила всех поехать на кладбище.Уж не знаю точно, в каком состоянии был водитель, но в посёлках и деревнях это не редкое явление. Учитывая, что кладбище находилось примерно в 4 км от посёлка, добрались все успешно. На дворе стояла зима, сильные морозы. В темноте они стали ходить по кладбищу, но так и не нашли молодого друга. Было слишком темно. Все дружно вернулись в машину, было очень холодно. Но машина не заводилась. В машине была бутылка водки, которой молодые люди решили согреться, но и она превратилась в лёд. Позже моя знакомая, которая была среди них, вышла покурить с парнем и они посмотрели на кладбище. Увидели много зелёных огоньков от недавно вырытых могил. Что-то она говорил про фосфор, который выделяется от трупа. После им совсем стало не по себе, они стали замерзать внутри машины. И это как раз было то время, когда мобильные телефоны только стали появляться и были далеко не у всех. Но, к счастью, у одного из них был телефон, он позвонил своему другу с мобильного на домашний, и тот за ними приехал. После этого им по очереди снилось кладбище. Казалось бы, на крайний случай можно было дойти, но, учитывая сильные морозы и нетрезвость молодых людей, это могло привести к не очень хорошим последствиям. Я, кстати, много раз слышала истории, когда машина застревает именно у кладбища, якобы покойный не хочет отпускать.

Ключевые слова: Пьянство кладбище зима мороз авторская история

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