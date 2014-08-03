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Заброшки


Заброшки

Последний приют: в Сети появились снимки британского кладбища автомобилей Lada

Последний приют: в Сети появились снимки британского кладбища автомобилей Lada
В сети были найдены снимки одного очень интересного места. Судя по фотографиям – это настоящее автомобильное кладбище марки Lada. Что же такого примечательного может быть в груде металлолома? По крайне мере то, что находится поле с брошенными авто вовсе не на родных просторах, а в Великобритании. Посмотрим же поближе.
Последний приют: в Сети появились снимки британского кладбища автомобилей Lada
В одном из автомобильных сообществ популярной социальной сети Facebook появилась необычная подборка фотографий, сделанная жителем Великобритании Джеймсом Смитом. На снимках автомобильное кладбище, которое очень сильно напоминает те, что можно увидеть на отечественных просторах. Абсолютное большинство машин, которые нашли в этом месте свой последний приют, относятся к марке Lada. Но самое главное заключается в том, что это место находится в Великобритании.
Последний приют: в Сети появились снимки британского кладбища автомобилей Lada
Фотограф пояснил, что остатки старых советских автомобилей находятся на частном участке. Здесь попадаются и машины других марок, в том числе и не российского производства. К сожалению, Джеймс Смит не стал указывать точно месторасположение данного захоронение отработавших свое автомобилей.
Последний приют: в Сети появились снимки британского кладбища автомобилей Lada
Любопытно и то, что, по словам автора фотографий, увиденное им место - не совсем свалка, а в некотором роде музей. Все потому, что владелец этого металлолома не собирается с ним расставаться, несмотря на откровенно печальное состояние большинства авто. Опытный автомобилист же может найти на этих фотографиях модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107. Все машины имеют правый руль.
Последний приют: в Сети появились снимки британского кладбища автомобилей Lada
Волжский автозавод начал экспорт автомобилей в Великобританию в 1974 году. На территории этой страны они реализовывались под импортным названием Lada. За сбыт отвечало предприятие Avtoexport. Пик продаж пришелся на 1988 год.


Автор неизвестен.
Источник: https://novate.ru/blogs/020119/48968/
Сегодня, 06:51 by курилка-дурилкаПросмотров: 9Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: LADA Великобритания кладбище автомобилей музей заброшка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 06:56
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 668
Комментариев: 8 036
"Семёрочка" на нижней фотке даже сгнить ещё не успела))
Современные свалки - это нечто. А так хоть музеем обзови, хоть мастерской, хоть складом))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
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