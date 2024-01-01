Масленичная вакханалия

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:34

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:34 by

— Эй, Патрик! Иди, выпей с нами!— П-п-патрик, пиво стынет.— Как вы… Вы когда успели научить голема разговаривать, черти?!«Вот же… – усмехнувшись, подумал франт в костюме-тройке цвета молодой майской листвы и в чёрном цилиндре с приколотым к тулье четырёхлистным клевером. – А я подозревал у них еврейские корни».— Позже, други, позже! Как-никак я тут распорядитель и должен сохранять ясность языка и ворочать умом. Ну или как там? В общем, ещё хотя бы полвечера надо стоять на ногах!Питейное заведение было заполнено до предела. Все разбились по группкам и занимались кто чем. В углу на крошечном круглом подиуме с пилоном выступала Ивлея. «Ух, горячая красотка! – отметил про себя Патрик. – Хоть и поместилась бы целиком мне в карман». Ивлея была феечкой и потому единственной стриптизёршей в мире, которой бросали чаевые монетами. Ведь фейская сущность обязывала её сосчитать все монетки до единой, а уж когда она наклонялась за ними – о-ля-ля! Вот здесь и было настоящее шоу.От подиума к рулетке и обратно солидно перекатывались лепреконы, позвякивая мешочками с золотом. Наивные! Ведь выигрывает всегда казино! Но чем бы дитя ни тешилось. И вот бородатые прощелыги прилежно спускают свои сомнительного происхождения сокровища, бросая кости и выбирая то «очко», то «зеро».Внимание Патрика привлёк шум в другом углу зала. Там он полчаса назад инициировал игру в «бутылочку».— То есть как – всего лишь поцелуй?! – возмущался волк. – А Васнецов что, обманщик, получается?— Засунь себе эту чушь знаешь куда? – парировала Алёнушка. – Правилами игры предусмотрены только поцелуи!— Но Васнецов… Верхом на сером волке же. Алёнушка-наездница – классно ведь звучит!— Да хвостом своим подавись! То, что лиса на тебе верхом скакала, не означает, что все девушки такие! И вообще, она тебя использовала, а ты сам виноват был. А на картине, между прочим, мы с Иваном ехали, забыл?Патрик быстро разобрался, что к чему: пустая бутылка из-под односолодового лежала на полу и указывала на волка. А Алёнка с видом валькирии, готовой до последнего защищать свою честь, – напротив него.— Господамы, ну зачем же выходить на конфликт? Ты, если не готова была поцеловать любого из компании, не садилась бы играть. А ты, серый, не наглей – правилами действительно кроме поцелуев ничего не предусмотрено. А хочешь наездницу, так хоть угости её сначала блинами и пивом, болван!Волк почесал репу, нехотя согласился с правотой распорядителя и сложил пасть трубочкой. Алёнка, кривясь, поцеловала зубастого. Мир, конечно, не содрогнулся, и волчара не обрёл человеческий облик (потому как надо было его вообще когда-то иметь), но неприятность была улажена.Довольный своим искусством дипломата, Патрик объявил:— Друзья! А теперь музыка! Только сегодня и только здесь Битлы и Шекспир играют на волынках блюз!Публика оживилась и пустилась в пляс. Среди праздничной кутерьмы Патрик краем глаза заметил, как дверь бара открылась и впустила внутрь высокую женщину. Длинное платье в греческом стиле облегало явно ладную со всех сторон фигуру. Голова была замотана платком, а лицо заслоняла вуаль. Она без колебаний направилась точно к нему.— Тебе всегда шли костюмы, дорогой, – под вуалью Патрик угадал игривую полуулыбку. Он её узнал.— Гор…— Называй меня Мэдисон.— Какими ветрами принесло? Что ты здесь забыла?Они направились к бару, и справа какой-то вусмерть пьяный дедок в балахоне, сползая под стол, воскликнул:— Пеките блинцы!— Да напекли уже, старче, успокойся! – бросил ему Патрик, и дедок окончательно стёк на пол. Но распорядитель всё же крикнул бармену: – Эй, МакКен, скажи там, чтоб ещё блинов испекли, тут людям мало.Бармен кивнул, тряхнул белобрысой чёлкой и, улыбнувшись во все тридцать два (да, восьмёрки ему не удаляли), метнулся на кухню передать распоряжения.— Так зачем ты явилась?— Не явилась, а вернулась, дорогой мой. Или ты не помнишь, почему я покинула остров?— Да половина эпоса помнит, как бурно мы с тобой расстались... Мэдисон, – саркастично добавил он. – Я вон из-за тебя всех змей с острова извёл, так зол был.— А тебе ведь нравилась мои волосы, – она тронула платок, под которым что-то шевельнулось.— Кабы это были волосы. Знаешь, зря ты пришла. Мне тут не надо сада японских камней.— А я помню, как и ты каменел при виде меня, – усмехнулась она. – Правда, лишь местами.Патрик не смог сдержать улыбку. Да, что ни говори, а воспоминания о ночах, днях, закатах и сумерках с ней посещали его до сих пор.— Ладно, посиди пока тут. У меня дела. – И Патрик воскликнул на весь бар: – Друзья, гости, а теперь время для блинсби! Все на задний двор! МакКен кидает – вы ловите: кто успел, того и тапки! Вернее, кто поймал, тот и ест, вперёд!Все гурьбой ломанулись на улицу, чтоб и азарт утолить, и спортом немного заняться, и наесться блинов до отвала. И вот, пока гости праздника на свежем воздухе смеялись, довольно чавкали и облизывали масляные пальцы, из бара раздался крик.Кричал бармен МакКен, который зашёл туда за заказанным пивом. Оглядываясь и не выпуская блинов из рук, посетители хлынули внутрь и узрели вот что: у китайского прудика, видно, взгрустнув после поцелуя с волком, сидела обращённая в камень Алёнушка. «Вашу ж мать, опять за своё», – только и успел подумать Патрик, как началась невероятная суматоха. Все носились туда-сюда, желая крови и зрелищ, то бишь найти виновного и воздать по заслугам.Патрик озирался по сторонам, с раздражением понимая, что вечер перестал быть томным и что он больше его не контролирует. Вдруг в толпе подняли на руках какую-то фигуру и с воодушевлёнными криками потащили наружу. «Сжечь её! Точно, к столбу! Мы ведь ещё не сжигали сегодня Масленицу!». Двое из ларца тут же вызвались достать хворосту и дров, феи – принялись высекать искры своими палочками, а остальные пошли устраивать помост. Правда, перед ними на выходе возник всё тот же дед в балахоне с фразой: «Ты не пройдёшь!», но его быстро оттолкнули и продолжили кипиш.Патрик тоже было двинулся к выходу, но его дёрнула в сторону чья-то рука. Горгона подняла вуаль, она прерывисто дышала и озорно улыбалась ему.— Ты! Ты что натворила, чёрт тебя дери?!— Да успокойся! Ну кто её просил в «гляделки» со мной играть? Я предупреждала.— Лучше надо было предупреждать! И, раз ты здесь… Кого тогда ты им подсунула вместо себя?!— Да есть одна, Бурерождённая, Неопалимая, Матерь там чья-то, в общем, куча у неё всяких имён, я не запомнила. Какая-то из нового эпоса. Ей ничего не будет – выйдет из огня, как новенькая. Ещё и в Е́вином прикиде, гости только спасибо скажут. А мы могли бы уйти подальше от шума…Она развязала платок и медленно стянула его с головы, так что россыпь змеек упала на её плечи. «Вот ведь шельма, – метнулось у Патрика в голове то ли одобрительно, то ли опасливо. – Да и чёрт с ним, таких женщин – одна на миллиард!».И они тайком выскользнули через чёрный выход под звуки трещащей в огне древесины и улюлюканий из набитых блинами ртов.Автор Дарья Лихоконь.

Ключевые слова: Масленица пиво Патрик фея лепреконы блины горгона

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