Зоопарк. Пятничная рассказявка №160

Летяга Просмотров: 168 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 09:10 by

— Обратите внимание на следующий вольер, - экскурсовод, строгий франт в черном костюме, повысил голос, - здесь у нас Депрессия Осенняя.Серое невзрачное существо, всё в колтунах свалявшейся шерсти, тяжело вздохнуло и рухнуло на бок прямо посреди клетки.— Нет, нет, - франт сделал страшное лицо, - уберите детей подальше.— Она может напасть? - Женщина в красной шляпе прижала к себе девочку лет пяти. - Какой ужас!— Нет, что вы, мадам. Наоборот: большое количество детей приводит её в ужасное состояние. Чахнет и отказывается от еды. Даже плачет без удовольствия. А теперь пройдёмте дальше. Посмотрите, один из наиболее трудноуловимых экземпляров - Женская Логика.Растрёпанное существо ярко-розового цвета с жёлтыми полосками перекладывало в углу клетки цветные кубики. То ли строило башню, то ли складывало звездолет, то ли клеило миниатюру “Рабочий и колхозница” в масштабе десять к одному, фрагмент левой ступни правой фигуры.— Нет, не надо её ни о чём спрашивать. Этим вы её раздразните, и она будет кидаться на посетителей. Посмотрите на вольер напротив - Гостеприимство Родственное.Там похожее на панду существо зажало подмышкой невероятно тощую, с выпирающими рёбрами, зверушку и насильно пичкало её стеблями сельдерея.— Кого оно кормит?— Это Диета, не обращайте внимания.— А это что за зверь? - мужчина в синей кепке указал на вольер, где восьмирукое существо на мягких лапах бесшумно кралось к кормушке. Заметив, что на него смотрят, оно распахнуло огромную пасть с тремя рядами зубов и зашипело.— Это Ночной Перекус Холодильниковый. У нас он очень часто встречается. Пойдёмте дальше. Вот здесь - выводок Понедельничных Мыслей.Десяток похожей на хомячков мелюзги без остановки бежал в огромном колесе.— Рядом - Пятничная Мысль.Большой полосатый ленивец медленно раскачивался на ветке и протяжно урчал: “Пивооооо”.— Простите, - джентльмен в цилиндре обратился к экскурсоводу, - а Совесть Политика у вас есть?— Да, целых три штуки. У нас самая богатая коллекция на планете. Но отдел микробиологии сегодня не работает.Экскурсия неспешно продвигалась вперед. Белобрысый мальчик лет двенадцати отстал от группы, чтобы завязать шнурки на кроссовках. Он уже поднимался, когда его тихонько подёргали за штанину. Около ноги стояло маленькое ушастое существо и тянуло к нему лапки.— Забери меня, - тоненько пискнул зверек.Мальчик поднял его, и тот юркнул в карман куртки.— А ты кто? - Шёпотом спросил новый хозяин.— Я - Мечта стать космонавтом, - ушастик завозился, устраиваясь удобнее, - будешь меня кормить, я вырасту большая-большая. И обязательно сбудусь.Парнишка улыбнулся, поплотнее закрыл карман и побежал догонять экскурсию.(с) Александр "КОТОБУС" Горбов

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