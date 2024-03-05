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Творческие истории

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Привет, это снова я. Прежде чем я начну «Мир 6», я хочу поговорить немного о беседе, которая у меня была с Заком. Я давно не разговаривал с ним, и я думаю, что мы начали не с той ноги, поэтому я попытался это исправить. Я хотел сохранить хорошие отношения с единственным иным человеком (которого я знаю), который играл в этот картридж. В этот раз мы гораздо дольше разговаривали, и он поделился некоторыми более личными вещами, которые я не буду публиковать здесь. Но я опубликую это:

Зак: Насчет того, что происходит с твоей игрой, если бы я был на твоём месте, я бы остановился. Тебе не нужно, чтобы я говорил тебе, что у Варлока плохие намерения. В целом, я думаю, ты неплохо поиграл и получил очень интересный опыт. Я бы остановился и не рисковал бы больше.

Я: Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но я просто не могу так поступить. Я действительно хочу довести это до конца.

Зак: Почему? Что ты ожидаешь получить в итоге? По крайней мере, у меня было оправдание в том, что я не знал, во что ввязываюсь. Ты осознаешь это, ты знаешь, что подвергаешь себя риску, но все равно продолжаешь этим заниматься.

Я: Если ты не хотел, чтобы люди в это играли, то почему ты тогда продал этот картридж?

Зак: Я продал его не для того, чтобы "поделиться опытом". Я не смог заставить себя уничтожить его. Я просто хотел от него избавиться. Теперь он твой, и ты можешь делать с ним, что захочешь. Ты спросил моё мнение, и я его высказал.

Я: Ну, я не жду никакой награды или чего-то подобного. Но, как бы это странно ни звучало, я привязался к этому игровому миру. Особенно к моему маленькому другу Усоль. По крайней мере, я хочу попытаться ему помочь.

Зак: Твой "маленький друг"? А ты задумывался над тем, что это ловушка? Возможно, Усоль, или кто бы он ни был, является частью какой-то ловушки, и эта "игра" закончится твоей смертью от аневризмы.

Я: Я думал об этом. Но я не почувствовал в нем опасности. Ты знаешь, бывают персонажи, которые кажутся живыми и настоящими. Он казался мне настоящим. Как испуганный маленький ребенок.

Зак: Ты подставляешься, чтобы тобой можно было манипулировать.

Я: Да, может быть. Но я не могу просто бросить его. Если бы ситуация была обратной, я думаю, он бы помог мне. К тому же, неужели тебе даже чуть-чуть не интересно, что находится за вратами?

Зак: "Интересно" — это не то слово, которым бы я описал это. У меня сжимается живот каждый раз, когда ты выкладываешь свое прохождение. Ты задумывался о том, что эта дверь заперта по хорошей причине? Меня беспокоит, насколько ты неосторожен. Но пофиг. Делай, что хочешь.

Я: Просто ответь: ты жалеешь, что прошел эту игру?

Долгая пауза

Зак: Я не знаю. Я до сих пор не знаю, что я чувствую. С одной стороны, я хочу верить, что благодаря этому другие миры стали лучше, и она сейчас находится в лучшем месте. С другой стороны, я чувствую, что меня использовали, чтобы сделать чью-то грязную работу.

Зак: Если ты хочешь сказать, что это становится личным для тебя так же, как это было для меня, то я могу это понять. Если ты решил продолжить, то будь осторожен. Кроме разговоров, я ничем помочь не смогу.

Мы продолжили говорить еще некоторое время, но потом перешли на другие темы.

Иногда я чувствую себя глупо, продолжая заниматься этим, не зная, что на самом деле происходит и какой опасности я себя подвергаю. Я мог бы просто бросить это и избавиться от стресса, но... Нет. Я не хочу жить оставшуюся жизнь с мыслью "что было бы". Нет и речи о том, чтобы получить что-то взамен. Я могу не понимать, что происходит в том мире, однако любой может увидеть, что им нужна помощь. Если не я не помогу, то кто?

Теперь, когда мы это прояснили, давайте наконец-то перейдем к изучению Мира 6: Алкали.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Довольно клевое имя

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Вау! Эта доска огромна! Пожалуй, самая большая из всех, что мне приходилось видеть, а также множество уникальных типов уровней. Даже немного пугает. Давайте-ка я их перечислю...

  • ВЫЖЖЕННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПУСТОШИ
  • СТЕНА ВАБЫ
  • РАСКОПКИ
  • БРОНЗОВЫЙ ГОРОД
  • БРОНЗОВАЯ ФАБРИКА
  • ТРУЩОБЫ
  • МАГАЗИН
  • ГОРОД
  • ПОЛЕ БОЯ
  • СЕРЕБРЯНАЯ ФАБРИКА
  • ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
  • СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД
  • МУЗЕЙ
  • ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
  • ЗОЛОТОЙ ГОРОД
  • ЗАКРЫТЫЙ ПОСЕЛОК
  • КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР


И последний, но не менее важный - всегда желанный ГРЕХ.

Три босса: Механи-Конг, Могера и Мехагодзилла. Все роботы, вероятно, связанны с сильно выраженной промышленной темой этого мира.

Минутку, какого черта...

Мне не дают пройти через плитки со Стеной Вабы! Я никогда не видел, чтобы игра делала это раньше! Я не знаю, что это значит, но я не думаю, что начинать с нее будет разумным выбором. Вдруг она окажется жестким уровнем из стен пуль. Единственный другой доступный мне тип уровня сейчас - это "Выжженные Солнечные Пустоши", с него и начну.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
Управление:
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Ладно, это что-то иное. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Это новая схема управления? Хорошо, что игра меня об этом предупредила. Это выглядит более сложным, чем оригинальная игра.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

ОГО! Теперь это вид сверху, как в Зельде. Это круто! Интересно, а все ли уровни в Алкали будут такими? Забавно видеть, как этот уменьшенный спрайт Годзиллы движется таким образом. Я даже не ожидал увидеть ничего подобного. На дисплее появился новый счетчик, названный "Дару". Понятия не имею, что он означает. Музыка на этом уровне очень простая. Я бы ее назвал "эмбиентом пустыни". Не более.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

К счастью, на этом уровне много пространства, чтобы побегать и привыкнуть к управлению, которое очень даже плавное и отзывчивое. Я напрягся, когда я попробовал перепрыгнуть пропасть в первый раз, но я справился. Я заглянул в Инвентарь, но там пока ничего нет.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Цель обнаружена. Вторженец #1. Обозначение: Годзилла. Ликвидировать немедленно. Всем Дирганам прибыть в эту зону"

А вот и наш первый враг - бронзовый робот, который, я полагаю, называется "Дирган". И они знают имя Годзиллы!

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Дирган может двигаться в четырех направлениях, как и я, стрелять изо рта маленькими пулями, бить и пинать. Он медленный и не представляет серьезной угрозы. При уничтожении он не даёт энергию или здоровье, зато оставляет маленькие монеты, которые добавляются к счётчику "Дару". Бронзовая монета стоит 5 Дару. Также монеты можно найти раскиданными в некоторых местах.

Это, конечно, круто и все такое, но я не вижу никаких капсул с энергией или здоровьем, и это меня беспокоит. Как мне здесь восстанавливать здоровье? Я должен играть очень осторожно, пока не узнаю.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Ещё два типа врагов - летающий бронзовый дрон и небольшой серебристый шагающий робот. Оба являются простыми турельными врагами. Я также обнаружил, что можно разрушить скалы в этих уровнях. Я надеялся, что они будут содержать капсулы здоровья, но в них только монеты Дару. Я нашёл одну серебряную монету, которая стоит 20 Дару.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Сверху лежит очень большой череп. Интересно, какому существу он принадлежал. Надеюсь, что никакое живое существо не нападет на меня на этом узком мосту.

Я дошел до конца уровня, но я не уверен, был ли это выход, или выхода нет и уровень заканчивается по таймеру, или еще что-то. Теперь я попробую "Стена Вабы".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Это действительно огромная стена. По видимому, тот маленький человечек на рельсах, похожий на Шалтая-Болтая, и есть Вабу. Посмотрим, что он скажет. Его музыкальная тема довольно странная. Она звучит как веселая классическая музыка, но при этом угрожающая. Напоминает "Монтекки и Капулетти" Прокофьева.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Я - Ваба. Я отвечаю за контроль на границах Алкали. Если вы хотите войти в Бронзовый Сектор, вам нужно заплатить пошлину в 300 Дару".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"У вас даже близко не та сумма! Не возвращайтесь, пока не сможете заплатить пошлину!"

Просто замечательно! Чтобы пройти дальше, нужно заплатить пошлину. Я предполагал, что будет что-то в этом роде. Придется вернуться в пустоши и добыть еще денег. Пошлина не такая уж и высокая... Хотя это только первая Стена, а за ней еще как минимум две.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

300 Дару есть. Возвращаемся к Вабе.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Очень хорошо. Теперь позвольте мне посмотреть вашу идентификационную карту".

Идентификационную карту?

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"У вас нет карты? Я могу ее сделать для вас, но это будет стоить еще 200 Дару".

Да ладно! А ты не мог сказать это раньше? Ради всего святого. Ладно, придется опять идти мочить монстров, чтобы собрать деньги на эту чертову карту. Но давайте-ка сначала попробуем извлечь из этого типа хоть какую-то полезную информацию. Например, где здесь находятся аптечки.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"В каждом секторе есть магазин, где можно купить предметы для восстановления здоровья и энергии".

То, что я и ожидал услышать. Приятно получить прямой ответ, но я не в восторге от того, что придется платить каждый раз, чтобы восстановить здоровье. Я не слишком боюсь за себя, но вот что будет с кем-то другим, кто не сможет заплатить и будет на границе жизни и смерти.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Это меня не касается. Я пускаю через мою границу только тех, кто заплатил и имеет подтвержденную личность. Надо лучше спланировать свое прибытие сюда".

Блин, как бесчеловечно. Просто "Заплати или СДОХНЕШЬ". Какое же это замечательное место, Алкали. А я еще даже через врата не прошел!

После того, как я вернулся обратно на Пустоши, чтобы заработать деньги, я наконец-то могу заплатить за ID-карту. Чувствую себя словно я в инопланетном паспортном столе в Чистилище, где вместо очередей нужно сражаться с гигантскими роботами, которые пытаются тебя убить, а затем искать мелочь среди обломков.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Отлично! Теперь вы готовы получить свою идентификационную карту и войти в Бронзовый Сектор".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Подойдите к одной из камер слева или справа и сделайте свое фото. Ваша идентификационная карта будет выдана из консоли в центре".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Вот ваша идентификационная карта Бронзового Сектора. Не потеряйте ее, иначе вам придется купить новую".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
Имя: Годзилла
Рост: 50 метров
Вес: 20 000 тонн
Место рождения: ?
Раса: Неизвестный инопланетянин
Чистая стоимость: ?

20 000 тонн? Это правда, что Годзилла, которым я играю, весит столько, или это просто статистика из фильмов или еще откуда-то? Как бы то ни было, этот момент был забавным. НАКОНЕЦ-ТО я могу попасть в Бронзовый Сектор.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Но, должен сказать, довольно приятно видеть, как Годзилла так уверенно заходит через эти ворота. Надеюсь, вход во Врата Греха будет таким же приятным.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Годзилла наконец-то прошел, но Родан...

За всеми этими разборками с Вабой, я и забыл про Родана.

*О нет.*

Пожалуйста, скажите, что Ваба не собирается...

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Я - Ваба. Я отвечаю за контроль на границах Алкали. Если вы хотите войти в Бронзовый Сектор, вам нужно заплатить пошлину в 300 Дару".

О боже! Мне придется проделать это все СНОВА? Да вы шутите! Может я смогу с ним как-то договориться.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Я осведомлен об этом иностранце, "Годзилле", который недавно проходил здесь. Меня не интересует, как вы связаны с ним. Вам все равно нужно заплатить пошлину и приобрести идентификационную карту Бронзового Сектора".

Как и ожидалось, он не слишком отреагировал. Мне кажется, он не понимает, что как Родан, так и Годзилла находятся под *моим* контролем, но это не важно. Ну что же, опять работа! Я пойду возьму напитки и закуски, потому что я чувствую, что на Алкали мне предстоит провести много времени.

Я думаю, мне стоит привыкнуть к игре за Родана с новым управлением. Я думаю, что Годзиллу пока можно оставить там, где он сейчас находится, поэтому я буду делать то, что нужно, чтобы провести Родана через эту тупую стену.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
Управление:
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NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Он управляется примерно так же, как и Годзилла. Оу, не могу поверить, что я ни разу не показал энергетическую атаку Родана. Это взрыв тумана из его рта. Напоминает Огненное Дыхание в играх про Кирби. Говоря об огне, туман воспламеняется. Если его поразить вражеским огнем, то облака тумана вспыхивают. Так что это весело.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Он также может летать, хотя в этом виде сверху вы не сможете достичь большой высоты. Это полезно, если нужно выбраться из засады, но не более.

Эй, погодите-ка минутку. Родан же может летать. У меня появилась идея. Прекрасная и ужасная идея.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Надо сделать это прямо перед его носом, так что лучше поспешить! Быстрей, быстрей, быстрей!

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"На твоем месте я бы заправил эти крылья обратно"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Вот дерьмо.

Экран даже прокручивается вверх, чтобы показать 6 дронов, которые все это время находились с другой стороны стены. Кажется, их можно было бы уложить друг за другом на всю длину этой стены.

Это совершенно того не стоило.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"По закону, я могу казнить вас за это. Но так как вы здесь новенький, я проявлю немного милосердия. Теперь вы должны платить штраф в 200 Дару каждый раз, когда пересекаете границу".

Естественно, "милосердие" означает дать ему больше денег. Но все же лучше, чем превращение Родана в пепел. Сам виноват, что попытался его обмануть. Я должен был действовать более разумно.

Я вернулся в Пустоши, но ничего нового для документирования не увидел. Вот тут Родан получает свою ID карточку.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
Имя: Родан
Рост: 50 метров
Вес: 15 000 тонн
Место рождения: ?
Раса: Неизвестный инопланетянин
Чистая стоимость: ?

Итак, наконец-то оба монстра преодолели Стену. Но на это ушли почти все мои деньги. Вы поняли, что это означает - мне нужно заработать еще! Возвращаемся в Пустоши. Два других значка на доске отправили меня в немного другие версии уровня.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Ничего нового не было, пока я не добрался до конца уровня и не столкнулся с мини-боссом, защищающим выход. Это какое-то синее черепахоподобное существо с улиточными глазами.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

У него нет других атак, кроме как укусить и запустить себя вперед с помощью ракет на его ногах. Эта новая возможность хвататься хорошо подходит, чтобы уклониться, потому что я действительно не хочу терять больше здоровья.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Большую часть времени я просто убегаю от него и стараюсь использовать тепловой луч как можно чаще, чтобы держать Годзиллу подальше от его клюва. Странно, но из него не выпадает Дару после смерти.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

В другой версии уровня ничего не поменялось, кроме цветовой гаммы.

Пора отправиться в магазин, чтобы запастись припасами.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Привет! Меня зовут Донбар. Добро пожаловать в мой магазин".

Я сразу перехожу к делу и говорю ему, зачем я здесь.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Да, у меня есть предметы, которые восстановят вам здоровье и энергию. Однако, сначала вы должны купить плюшевые игрушки".

Что за ерунда? Почему я должен покупать то, что я не хочу и что мне не нужно?

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Это правило моего магазина. В вашем заказе должна быть как минимум одна плюшевая игрушка".

Ладно-ладно. Я должен принять это правило единственного Магазина во всем Бронзовом Секторе. По крайней мере, только одна игрушка за заказ. Я приступил к просмотру ассортимента Донбара.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Три игрушки - "Динк", "Пинки" и "Радон". Опечатка Родана?

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Еще три - Айбис, "Дург", что, должно быть, опечатка на "друг", и Вули.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Довольно скромный выбор, но это не так важно. Мне нужны только вещи, которые восстанавливают здоровье и энергию, которые здесь представлены как "УПАКОВАННОЕ МЯСО" и "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК". Я полагаю, что мясо восстанавливает шкалу здоровья, а напиток - шкалу энергии. Плюшевые игрушки стоят всего 5 Дару каждая, что здорово! Я не собираюсь разоряться, покупая их.

Я купил 3 упаковки мяса, 3 напитка и одну плюшку. Я бы купил больше, но мясо и напитки закончились.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Извините, этот товар закончился".

Я не скрываю того, что скупаю все возможные запасы и только одну мягкую игрушку за раз. Эй, я следую правилу его магазина! И он не возражает. Мой единственный вопрос сейчас - как часто этот парень пополняет запасы?

Направляемся в Трущобы.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Как только я начал уровень, я поставил игру на паузу и перешел в меню Инвентаря. Мне нравится, как Инвентарь организует мои предметы в алфавитном порядке. В любом случае, настал момент истины. Сейчас мы узнаем, насколько сложно будет справиться с Алкали. Выбираем Упаковку Мяса и...

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Она восстановила 5 делений! Это совсем не плохо - 10 Дару за восстановление половины моего здоровья. Я только надеюсь, что мне не придется использовать их постоянно. Я не в восторге от такого изменения механики игры, но я ожидал гораздо худшего после перепалок с Вабой.

Я стою здесь уже несколько секунд, никто не нападает. Играет очень мягкая и грустная музыка, которая отлично подходит этому мрачному месту. Пока у меня есть время, я хочу проверить, способны ли мягкие игрушки на что-то.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Я выбираю тебя, Пинки! Давай, покажи им свою силу!

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

…Ну, похоже, он ничего не делает. Просто плюшевая игрушка.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Кто-то только что подбежал и украл ее! "Эй! Это мое, ты, маленький засранец! Вернись сюда!"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Он бежит к своим родителям?

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Глупый мальчишка! О чем ты думал?! Ты же понимаешь, какой опасности ты подвергаешь нас?"

Ау. Это больно.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Он бросил ее на землю! Я подумал, что она ему не нужна".
"И поэтому ты убежал, пока он гнался за тобой, да? Совсем за дуру меня держишь? Извинись перед ним сейчас же!"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Извините! Вот ваша игрушка. Пожалуйста, не причиняйте мне или моей бабушке боль".

Ну ладно, это не такая уж и большая проблема для меня. Почему они думают, что я буду делать им больно из-за этого? Особенно бабушке, которая совсем не виновата.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Прошу прощения за моего внука. Он еще молод и глуп. Он не представляет, насколько опасно красть. Можем ли мы как-то помочь вам?"

"Хотелось бы узнать больше об Алкали"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Я не самая мудрая здесь, но отвечу на ваши вопросы настолько, насколько смогу. Не хочу показаться грубой, но я никогда раньше не видела подобных вам. Откуда вы?"

Я не уверен, как ответить так, чтобы она поняла... Просто скажу: "Я с планеты Земля. Она в другой солнечной системе".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Хммм. Я никогда не слышала об этой планете. Что вы хотите узнать об Алкали?"

"Вы можете объяснить, почему в Алкали есть Секторы и большие стены между ними?»

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Алкали не всегда был разделен на сектора. Это произошло, когда объявилось существо по имени Авидус".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Это ужасное существо развратило умы людей. Заразило их сводящей с ума жадностью, стремящейся к большему и большему богатству любыми методами".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Весь наш мир стал повернут на этом. Нас поделили на классы. Наименее "выгодные" оказались здесь, в Бронзовом секторе".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Они построили эти стены, чтобы держать низшие классы подальше от высших секторов. Они утверждают, что упорным трудом можно проложить себе путь до более высокого сектора".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Но я никогда не видела, чтобы это произошло. Ни разу".

Похоже, "Авидус" - один из тех монстров ГРЕХА, с которыми я сражался в каждом мире. Они не являются частями своих миров. Это больше похоже на какую-то инвазивную силу. История, которую она рассказывает, свидетельствует о том, что Авидус прибыл сюда намеренно, чтобы выполнить план. До сих пор у меня было впечатление, что это были просто безмозглые звери. Хотя лицо Экзалтона, вырезанное на кирпичах его уровня, было деталью, которая выбивается из этой мысли.

У меня еще много вопросов, но я только сейчас понял, что даже не спросил имя нашего нового друга.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Меня зовут Арба, а моего внука зовут Яд. Хотелось бы, чтобы наша встреча проходила при более лучших обстоятельствах".

"Меня зовут Карл, и не беспокойтесь о том, что произошло ранее. Я прощаю Яда. На самом деле, он может оставить Пинки. Считайте это моей благодарностью за вашу информацию".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Спасибо за ваше милосердие. Большинство алкалийцев не были бы так добры".

"Что вы имеете в виду?"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Развращенные безумием злобно защищают то, что считают своим имуществом. Если ребенок или старая карга, вроде меня, украдет что-нибудь, они вполне могут нас убить".

То есть в Алкали принято мстить убийством даже за детское воровство! Черт возьми, неудивительно, что она была так напряжена. Является ли эта "законная казнь" той же, о которой говорил Ваба? Чем дальше я иду, тем хуже это место становится.

"Что ты можешь рассказать об Авидусе?"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Я никогда его не видела. Но кое-что все же слышала. Это какой-то бронированный гигант, живущий на восточной окраине Золотого сектора".

"Гигант, живущий на восточной окраине Золотого сектора" — именно там, где на игровом поле находится значок ГРЕХ. Это подтверждает мои подозрения.

"Что случилось с остальными членами вашей семьи?"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Мой муж умер, сражаясь с армией Авидуса. А мой сын и его жена были измотаны работой на фабрике до смерти."

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Они не дали мне их похоронить. Они даже не дали мне попрощаться с ними".

"Это же ужасно! Что они получают от того, что не дают кому-то увидеть их умершую семью?"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"У меня нет ответа на этот вопрос. Даже не хочу думать об этом".

Я бы тоже не стал на ее месте. Бедная Арба, она этого не заслуживает. Я хотел сказать, что я здесь, чтобы уничтожить Авидуса, но передумал. Я заметил тот спутник в небе над ее палаткой. Не хочу рисковать и говорить что-то, что может вызвать у них проблемы.

"Спасибо вам за помощь. Надеюсь, что у вас с Ядом дела пойдут лучше".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Надежда — вещь мимолетная. До свидания, Карл. Пусть небеса улыбнутся тебе"

Мне их жаль, но, по крайней мере, они смогли дать мне полезную информацию. Я пытался поговорить с некоторыми другими жителями, но они либо игнорировали меня, либо просили денег.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Добрый незнакомец, не мог бы ты подать мне немного Дару?"

Пришло время двигаться дальше, поэтому я иду на Раскопки.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Раскопки огромные, с 8 слоями заднего плана. Музыка имеет тяжелое индустриальное настроение, соответствующее образу роботов, таскающих тысячи тонн грязи и камня. Первый, с которым я сталкиваюсь, желтый, с полосатыми бронепластинами, трубами на спине и руками, как у экскаватора. Его единственная атака — размахивание руками. Как и у Дирганов, при уничтожении из них выпадает 4 Бронзовых Дару.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Следующий тип выглядит как бульдозер с руками и ногами. Понятно, что эти роботы предназначены для строительства, но они также запрограммированы на защиту зоны от незваных гостей. Он не ходит, а перекатывается вперед на гусеницах внутри ног. Шипы на оборке под их головой и большое серповидное лезвие на хвосте поднимают облака пыли, когда они бросаются на меня. Он получает больше урона, чем первый робот.

Это трудно увидеть, но у роботов на заднем плане позади есть серебряные капсулы. Я не уверен, для чего они предназначены — может быть, это зарядные станции?

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Как вы могли заметить, на заднем плане все больше роботов, которые ходят по фоновым слоям. Машина в центре этого скриншота выглядит как гигантский эскалатор, который они используют для перемещения вверх и вниз по слоям. Я также замечаю в небе летящего серебристого робота с пропеллерами.

Третий тип робота напоминает динозавра с длинной шеей, четырьмя ступнями и сверлом вместо рта. Длинная шея дает ему большую дальность атаки, чем у двух предыдущих. Я сосредотачиваю свои атаки на голове и держусь от нее на расстоянии.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Четвертый тип самый раздражающий и единственный, использующий снаряды. У него такое же тело, как и у первого робота, но серое, с большим бочонком на спине и другой головой. Он выплевывает слизь, которая затвердевает при контакте, временно обездвиживая любую часть тела, в которую он попал. Это похоже на монстров с замораживающим дыханием из Гелида, но этим парням не нужно подходить близко для атаки.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Это последние два типа: коренастый зеленый робот с платформой самосвала на спине и вариация робота с длинной шеей с крюком на проволоке вместо дрели. Зеленый робот безоружен, но имеет самую прочную броню и выдерживает наибольшее количество ударов. Желтые шеи не сильно отличается от красных, но возможность бросить крюк на проволоке дает ему еще большую дальность атаки. Я коплю свой тепловой луч, чтобы использовать его на них.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Еще один мини-босс! Человекоподобный робот вдвое крупнее остальных, с когтем на спине, держащим шар-бабу.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Он может запустить свой шар на цепи, как желтые шеи свои крюки. Я увернулся в первый раз, но он ударил меня во второй. Я не рассчитал время своего прыжка, и он срезал полторы деления моего здоровья.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

У меня меньше половины здоровья, игры закончились. Я выпустил мощный тепловой луч, и он на секунду пошатнулся. Теперь он приближается и пытается ударить меня. Я быстрее его, поэтому уворачиваюсь от его ударов и чередую свои удары кулаками по лицу и хлысты хвостом.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Я продолжаю уклоняться, пока мой индикатор мощности полностью не восстановится. Коготь на его спине покачивается, прежде чем он использует разрушительную атаку мячом. Я использую этот момент, чтобы выстрелить еще одним мощным тепловым лучом, и это сбивает его с ног. Он роняет 100 Дару!

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Бронзовый город во многом напоминает мне уровни Меха-Сити из Monster of Monsters, хотя в этом месте есть структуры, похожие на здания и дома. Они также выглядят так, будто их регулярно обстреливают. Для технологического чуда город очень плохо обслуживается. Предполагаю, что этот город сильно пострадал во время войны, о которой упоминала Арба.

Первые враги, с которыми я сталкиваюсь, это Дирганы и летающие дроны из Выжженных Солнечных Пустошей. Помимо изменения перспективы, они такие же, как и раньше.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Вскоре появляются два новых врага. Серебряный робот с пропеллерами, которого я мельком увидел на Раскопках, теперь здесь! Он держит валуны своими четырьмя когтеобразными конечностями и проволокой, а затем сбрасывает их, когда подходит достаточно близко. Он ничего больше не умеет. Эти атаки легко избежать, если не упускать его из виду.

Другой - киборг, похожий на зеленую обезьяну, с бронзовой броней и турелью на спине. Он ходит, прыгает, а его турель автоматически наводится на место, где находится Годзилла, как только увидит.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Большинство врагов на этом уровне — Дирганы. Эта маленькая серебряная штука с щупальцем спереди также появляется здесь. Единственное, что я прокомментирую здесь, это музыка – это, наверное, мой любимый трек на данный момент! Тяжелый индустриальный ритм, похожий на тот, что играл на Раскопках, но более быстрый и оптимистичный. Это дает мне ощущение, что этот город был очень продуктивным местом, прежде чем он превратился в руины.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Последний тип уровня в этом секторе — Бронзовая Фабрика. Как и все остальное здесь, она ветхая и грязная. Похоже, полы не мыли неделями. На всем, кроме фонарей, свисающих со стропил, есть какое-то пятно. Музыка представляет собой устойчивый ритм ударов и лязга с прерывистым звуком, который заставляет меня думать о глубоком медном рожке. Звучит как гимн долгим часам монотонного труда.

На заднем плане есть окна, показывающие странное фиолетовое небо, и огромный круговой вентилятор. Он должен охлаждать рабочих, я так понимаю? Это выглядит довольно неэффективным. Говоря о рабочих, они паникуют и пытаются убежать, как только я захожу на уровень. Но какой-то незнакомый голос останавливает это.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Куда вы побежали? Вторжение на фабрику не является причиной покинуть рабочее место! Возвращайтесь к работе!"

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Рабочие возвращаются к сборочной линии и пытаются игнорировать происходящую перед ними драку. Я сталкиваюсь с теми же врагами, что и в Бронзовом городе, за исключением обезьяны-киборга. Как только я начинаю думать, что это будет ничем не примечательный уровень, происходит нечто тревожное.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"Рабочий 37А умер. Рабочий 19B занимает свободное место на сборочной линии".

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Один из рабочих внезапно падает замертво, но его немедленно заменяют. Одноглазый робот с пропеллерами хватает тело и взлетает. Должно быть, именно это и случилось с сыном Арбы и его невесткой. Что они с ним будут делают?

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Пройдя конец сборочной линии, я оказываюсь в этой области. Некачественный кирпичный фон и нет окон - похоже, что я нахожусь в нижней части завода, возможно даже под землей. Пол представляет собой набор конвейерных лент, которые заставляют меня двигаться вперед, а с потолка опускаются большие дробилки. Одна из них преградила мне путь, так что мне пришлось бить ее, пока она не поднялась обратно.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Здесь только один тип врагов, какой-то странный оранжевый робот с поршнем отбойного молотка вместо ног. Его единственная атака — это попытка проткнуть меня своим поршневым шипом и удары кулаками. У него странные движения при ударе, как будто он пытается восстановить равновесие

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

О Боже. Они везут мертвых рабочих на бойню?! Это отсюда берется упакованное мясо?!!

Это абсолютно ужасно. Это худшее, что я видел. Общество Алкали состоит из каннибалов? Или, что еще хуже, они даже не знают, что это происходит? Они заставляют их есть членов своей семьи, не осознавая этого?! Я действительно не хочу об этом думать.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1
"В эту зону не допускаются органические формы жизни!"

Предупрежденные о моем присутствии, синие роботы-мясники начинают атаковать меня. Все, что они могут делать, это бегать, прыгать и наносить удары. Но они быстрые, и эти ножи причиняют боль. Я убиваю четырех из них, прежде чем покинуть уровень.

Я не преувеличиваю, когда говорю, что меня это по-настоящему задело. Я потерял аппетит. Что мне теперь делать с этим? Рассказать Арбе?

…Нет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не могу представить, что можно натворить, зная, что твоего ребенка буквально зарезали. Я ненавижу это мясо и факт того, что я его купил. К сожалению, как бы это ни было отталкивающе, у меня действительно нет выбора. Если я хочу пройти через Алкали, я ДОЛЖЕН продолжать покупать его.

Ух. Это очень резко превратилось из полуприятного в ужасающее. Но я должен напомнить себе, что «развлечение» — это не то, ради чего я здесь на данный момент. Моему другу все еще нужна помощь. Я попытался выкинуть из головы то, что только что увидел, и перешел к первому боссу.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Меня беспокоюсь о нем. На Короне Конг доставил мне много проблем.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Его особая атака - светящийся розовый шар света, который он излучает из лампочки на голове. Он изгибается дугой вниз, и от него легко увернуться прыжком.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Еще одна особая атака! Он создает закручивающуюся пурпурную спираль перед своим лицом, которая колеблется вверх и вниз. Она двигается вместе с его спрайтом, словно это прожекторный свет.

NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

Он попал в меня, и Годзилла стал фиолетовым, лишившись возможности двигаться в течение нескольких секунд. Механи-Конг делает несколько слабых выстрелов, пока я в ловушке.

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:20
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:40 by ELfox513Просмотров: 43Комментарии: 1
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Ключевые слова: Годзилла игра картридж NES NES Godzilla авторский перевод

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Комментарии

#1 написал: ELfox513
Сегодня, 08:47
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Публикаций: 1
Комментариев: 1
Думаю, лучше всего сюда написать подобие постскриптума.
Забавно, что я вовремя я вспомнил про этот сайт. Зашел сюда примерно спустя 15 дней после отката сайта на 2022-ой год. Но вот только сейчас дошли руки восстановить мой утерянный перевод. Благо, на моем компьютере сохранился текст публикации, так что я по нему еще немного прошелся и немного отшлифовал. Эта часть получилась такой большой, что опубликовалась опять не вся. Значит, опять же, если никто не сделает перевод следующей части раньше меня, то я добавлю перед ней не влезшую концовку этой части.
Касательно того, когда следующая часть, ведь оригинал был опубликован еще в марте прошлого года... Тут все сложно. Еще в апреле прошлого года автор написал на дискорд-сервере, посвященному NES Godzilla Creepypasta, что у него так болит плечо, что он не может рисовать. Последние его присутствие на сервере было в октябре. Сейчас он поменял никнейм и вообще вышел с сервера. Возможно, его сильно доканали просьбами о проде. Так что прогнозов нет и не будет.
Но я продолжу мониторить сервер, чтобы в случае выпуска новой части сразу начать ее переводить.
Зарегистрирован: 5.03.2024
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