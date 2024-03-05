NES Godzilla Replay. Глава 6: Алкали. Часть 1

ВЫЖЖЕННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПУСТОШИ



СТЕНА ВАБЫ



РАСКОПКИ



БРОНЗОВЫЙ ГОРОД



БРОНЗОВАЯ ФАБРИКА



ТРУЩОБЫ



МАГАЗИН



ГОРОД



ПОЛЕ БОЯ



СЕРЕБРЯНАЯ ФАБРИКА



ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД



СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД



МУЗЕЙ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



ЗОЛОТОЙ ГОРОД



ЗАКРЫТЫЙ ПОСЕЛОК



КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР



Вверх - Двигаться вверх

Влево - Двигаться влево

Вправо - Двигаться вправо

Вниз - Двигаться вниз

Select - Пауза

Start - Силовая атака

B - Пинок

Вниз + B - Хлыст хвостом

A - Удар кулаком

Вверх + A - Схватить

Двойной Вверх - Прыжок

Двойной Вниз - Присесть

Вверх - Двигаться вверх

Влево - Двигаться влево

Вправо - Двигаться вправо

Вниз - Двигаться вниз

Select - Пауза

Start - Силовая атака

B - Пинок

A - Удар кулаком

Вверх + A - Схватить

Вверх + B - Взлететь

Вниз + B - Приземлиться

Двойной Вверх - Прыжок

Двойной Вниз - Присесть

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:20

Причина: Стилистика автора сохранена

ELfox513 Просмотров: 43 Комментарии: 1 0 Вчера, 21:40 by

Привет, это снова я. Прежде чем я начну «Мир 6», я хочу поговорить немного о беседе, которая у меня была с Заком. Я давно не разговаривал с ним, и я думаю, что мы начали не с той ноги, поэтому я попытался это исправить. Я хотел сохранить хорошие отношения с единственным иным человеком (которого я знаю), который играл в этот картридж. В этот раз мы гораздо дольше разговаривали, и он поделился некоторыми более личными вещами, которые я не буду публиковать здесь. Но я опубликую это:Зак: Насчет того, что происходит с твоей игрой, если бы я был на твоём месте, я бы остановился. Тебе не нужно, чтобы я говорил тебе, что у Варлока плохие намерения. В целом, я думаю, ты неплохо поиграл и получил очень интересный опыт. Я бы остановился и не рисковал бы больше.Я: Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но я просто не могу так поступить. Я действительно хочу довести это до конца.Зак: Почему? Что ты ожидаешь получить в итоге? По крайней мере, у меня было оправдание в том, что я не знал, во что ввязываюсь. Ты осознаешь это, ты знаешь, что подвергаешь себя риску, но все равно продолжаешь этим заниматься.Я: Если ты не хотел, чтобы люди в это играли, то почему ты тогда продал этот картридж?Зак: Я продал его не для того, чтобы "поделиться опытом". Я не смог заставить себя уничтожить его. Я просто хотел от него избавиться. Теперь он твой, и ты можешь делать с ним, что захочешь. Ты спросил моё мнение, и я его высказал.Я: Ну, я не жду никакой награды или чего-то подобного. Но, как бы это странно ни звучало, я привязался к этому игровому миру. Особенно к моему маленькому другу Усоль. По крайней мере, я хочу попытаться ему помочь.Зак: Твой "маленький друг"? А ты задумывался над тем, что это ловушка? Возможно, Усоль, или кто бы он ни был, является частью какой-то ловушки, и эта "игра" закончится твоей смертью от аневризмы.Я: Я думал об этом. Но я не почувствовал в нем опасности. Ты знаешь, бывают персонажи, которые кажутся живыми и настоящими. Он казался мне настоящим. Как испуганный маленький ребенок.Зак: Ты подставляешься, чтобы тобой можно было манипулировать.Я: Да, может быть. Но я не могу просто бросить его. Если бы ситуация была обратной, я думаю, он бы помог мне. К тому же, неужели тебе даже чуть-чуть не интересно, что находится за вратами?Зак: "Интересно" — это не то слово, которым бы я описал это. У меня сжимается живот каждый раз, когда ты выкладываешь свое прохождение. Ты задумывался о том, что эта дверь заперта по хорошей причине? Меня беспокоит, насколько ты неосторожен. Но пофиг. Делай, что хочешь.Я: Просто ответь: ты жалеешь, что прошел эту игру?Зак: Я не знаю. Я до сих пор не знаю, что я чувствую. С одной стороны, я хочу верить, что благодаря этому другие миры стали лучше, исейчас находится в лучшем месте. С другой стороны, я чувствую, что меня использовали, чтобы сделать чью-то грязную работу.Зак: Если ты хочешь сказать, что это становится личным для тебя так же, как это было для меня, то я могу это понять. Если ты решил продолжить, то будь осторожен. Кроме разговоров, я ничем помочь не смогу.Мы продолжили говорить еще некоторое время, но потом перешли на другие темы.Иногда я чувствую себя глупо, продолжая заниматься этим, не зная, что на самом деле происходит и какой опасности я себя подвергаю. Я мог бы просто бросить это и избавиться от стресса, но... Нет. Я не хочу жить оставшуюся жизнь с мыслью "что было бы". Нет и речи о том, чтобы получить что-то взамен. Я могу не понимать, что происходит в том мире, однако любой может увидеть, что им нужна помощь. Если не я не помогу, то кто?Теперь, когда мы это прояснили, давайтеперейдем к изучению Мира 6: Алкали.Довольно клевое имяВау! Эта доска огромна! Пожалуй, самая большая из всех, что мне приходилось видеть, а также множество уникальных типов уровней. Даже немного пугает. Давайте-ка я их перечислю...И последний, но не менее важный - всегда желанный ГРЕХ.Три босса: Механи-Конг, Могера и Мехагодзилла. Все роботы, вероятно, связанны с сильно выраженной промышленной темой этого мира.Минутку, какого черта...Мне не дают пройти через плитки со Стеной Вабы! Я никогда не видел, чтобы игра делала это раньше! Я не знаю, что это значит, но я не думаю, что начинать с нее будет разумным выбором. Вдруг она окажется жестким уровнем из стен пуль. Единственный другой доступный мне тип уровня сейчас - это "Выжженные Солнечные Пустоши", с него и начну.Ладно, это что-то иное. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Это новая схема управления? Хорошо, что игра меня об этом предупредила. Это выглядит более сложным, чем оригинальная игра.ОГО! Теперь это вид сверху, как в Зельде. Это круто! Интересно, а все ли уровни в Алкали будут такими? Забавно видеть, как этот уменьшенный спрайт Годзиллы движется таким образом. Я даже не ожидал увидеть ничего подобного. На дисплее появился новый счетчик, названный "Дару". Понятия не имею, что он означает. Музыка на этом уровне очень простая. Я бы ее назвал "эмбиентом пустыни". Не более.К счастью, на этом уровне много пространства, чтобы побегать и привыкнуть к управлению, которое очень даже плавное и отзывчивое. Я напрягся, когда я попробовал перепрыгнуть пропасть в первый раз, но я справился. Я заглянул в Инвентарь, но там пока ничего нет.А вот и наш первый враг - бронзовый робот, который, я полагаю, называется "Дирган". И они знают имя Годзиллы!Дирган может двигаться в четырех направлениях, как и я, стрелять изо рта маленькими пулями, бить и пинать. Он медленный и не представляет серьезной угрозы. При уничтожении он не даёт энергию или здоровье, зато оставляет маленькие монеты, которые добавляются к счётчику "Дару". Бронзовая монета стоит 5 Дару. Также монеты можно найти раскиданными в некоторых местах.Это, конечно, круто и все такое, но я не вижу никаких капсул с энергией или здоровьем, и это меня беспокоит. Как мне здесь восстанавливать здоровье? Я должен играть очень осторожно, пока не узнаю.Ещё два типа врагов - летающий бронзовый дрон и небольшой серебристый шагающий робот. Оба являются простыми турельными врагами. Я также обнаружил, что можно разрушить скалы в этих уровнях. Я надеялся, что они будут содержать капсулы здоровья, но в них только монеты Дару. Я нашёл одну серебряную монету, которая стоит 20 Дару.Сверху лежит очень большой череп. Интересно, какому существу он принадлежал. Надеюсь, что никакое живое существо не нападет на меня на этом узком мосту.Я дошел до конца уровня, но я не уверен, был ли это выход, или выхода нет и уровень заканчивается по таймеру, или еще что-то. Теперь я попробую "Стена Вабы".Это действительно огромная стена. По видимому, тот маленький человечек на рельсах, похожий на Шалтая-Болтая, и есть Вабу. Посмотрим, что он скажет. Его музыкальная тема довольно странная. Она звучит как веселая классическая музыка, но при этом угрожающая. Напоминает "Монтекки и Капулетти" Прокофьева.Просто замечательно! Чтобы пройти дальше, нужно заплатить пошлину. Я предполагал, что будет что-то в этом роде. Придется вернуться в пустоши и добыть еще денег. Пошлина не такая уж и высокая... Хотя это только первая Стена, а за ней еще как минимум две.300 Дару есть. Возвращаемся к Вабе.Идентификационную карту?Да ладно! А ты не мог сказать это раньше? Ради всего святого. Ладно, придется опять идти мочить монстров, чтобы собрать деньги на эту чертову карту. Но давайте-ка сначала попробуем извлечь из этого типа хоть какую-то полезную информацию. Например, где здесь находятся аптечки.То, что я и ожидал услышать. Приятно получить прямой ответ, но я не в восторге от того, что придется платить каждый раз, чтобы восстановить здоровье. Я не слишком боюсь за себя, но вот что будет с кем-то другим, кто не сможет заплатить и будет на границе жизни и смерти.Блин, как бесчеловечно. Просто "Заплати или СДОХНЕШЬ". Какое же это замечательное место, Алкали. А я еще даже через врата не прошел!После того, как я вернулся обратно на Пустоши, чтобы заработать деньги, я наконец-то могу заплатить за ID-карту. Чувствую себя словно я в инопланетном паспортном столе в Чистилище, где вместо очередей нужно сражаться с гигантскими роботами, которые пытаются тебя убить, а затем искать мелочь среди обломков.20 000 тонн? Это правда, что Годзилла, которым я играю, весит столько, или это просто статистика из фильмов или еще откуда-то? Как бы то ни было, этот момент был забавным. НАКОНЕЦ-ТО я могу попасть в Бронзовый Сектор.Но, должен сказать, довольно приятно видеть, как Годзилла так уверенно заходит через эти ворота. Надеюсь, вход во Врата Греха будет таким же приятным.Годзилла наконец-то прошел, но Родан...За всеми этими разборками с Вабой, я и забыл про Родана.Пожалуйста, скажите, что Ваба не собирается...О боже! Мне придется проделать это все СНОВА? Да вы шутите! Может я смогу с ним как-то договориться.Как и ожидалось, он не слишком отреагировал. Мне кажется, он не понимает, что как Родан, так и Годзилла находятся под *моим* контролем, но это не важно. Ну что же, опять работа! Я пойду возьму напитки и закуски, потому что я чувствую, что на Алкали мне предстоит провести много времени.Я думаю, мне стоит привыкнуть к игре за Родана с новым управлением. Я думаю, что Годзиллу пока можно оставить там, где он сейчас находится, поэтому я буду делать то, что нужно, чтобы провести Родана через эту тупую стену.Он управляется примерно так же, как и Годзилла. Оу, не могу поверить, что я ни разу не показал энергетическую атаку Родана. Это взрыв тумана из его рта. Напоминает Огненное Дыхание в играх про Кирби. Говоря об огне, туман воспламеняется. Если его поразить вражеским огнем, то облака тумана вспыхивают. Так что это весело.Он также может летать, хотя в этом виде сверху вы не сможете достичь большой высоты. Это полезно, если нужно выбраться из засады, но не более.Эй, погодите-ка минутку. Родан же может. У меня появилась идея. Прекрасная и ужасная идея.Надо сделать это прямо перед его носом, так что лучше поспешить! Быстрей, быстрей, быстрей!Вот дерьмо.Экран даже прокручивается вверх, чтобы показать 6 дронов, которые все это время находились с другой стороны стены. Кажется, их можно было бы уложить друг за другом на всю длину этой стены.Это совершенно того не стоило.Естественно, "милосердие" означает дать ему больше денег. Но все же лучше, чем превращение Родана в пепел. Сам виноват, что попытался его обмануть. Я должен был действовать более разумно.Я вернулся в Пустоши, но ничего нового для документирования не увидел. Вот тут Родан получает свою ID карточку.Итак, наконец-то оба монстра преодолели Стену. Но на это ушли почти все мои деньги. Вы поняли, что это означает - мне нужно заработать еще! Возвращаемся в Пустоши. Два других значка на доске отправили меня в немного другие версии уровня.Ничего нового не было, пока я не добрался до конца уровня и не столкнулся с мини-боссом, защищающим выход. Это какое-то синее черепахоподобное существо с улиточными глазами.У него нет других атак, кроме как укусить и запустить себя вперед с помощью ракет на его ногах. Эта новая возможность хвататься хорошо подходит, чтобы уклониться, потому что я действительно не хочу терять больше здоровья.Большую часть времени я просто убегаю от него и стараюсь использовать тепловой луч как можно чаще, чтобы держать Годзиллу подальше от его клюва. Странно, но из него не выпадает Дару после смерти.В другой версии уровня ничего не поменялось, кроме цветовой гаммы.Пора отправиться в магазин, чтобы запастись припасами.Я сразу перехожу к делу и говорю ему, зачем я здесь.Что за ерунда? Почему я должен покупать то, что я не хочу и что мне не нужно?Ладно-ладно. Я должен принять это правило единственного Магазина во всем Бронзовом Секторе. По крайней мере, только одна игрушка за заказ. Я приступил к просмотру ассортимента Донбара.Три игрушки - "Динк", "Пинки" и "Радон". Опечатка Родана?Еще три - Айбис, "Дург", что, должно быть, опечатка на "друг", и Вули.Довольно скромный выбор, но это не так важно. Мне нужны только вещи, которые восстанавливают здоровье и энергию, которые здесь представлены как "УПАКОВАННОЕ МЯСО" и "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК". Я полагаю, что мясо восстанавливает шкалу здоровья, а напиток - шкалу энергии. Плюшевые игрушки стоят всего 5 Дару каждая, что здорово! Я не собираюсь разоряться, покупая их.Я купил 3 упаковки мяса, 3 напитка и одну плюшку. Я бы купил больше, но мясо и напитки закончились.Я не скрываю того, что скупаю все возможные запасы и только одну мягкую игрушку за раз. Эй, я следую правилу его магазина! И он не возражает. Мой единственный вопрос сейчас - как часто этот парень пополняет запасы?Направляемся в Трущобы.Как только я начал уровень, я поставил игру на паузу и перешел в меню Инвентаря. Мне нравится, как Инвентарь организует мои предметы в алфавитном порядке. В любом случае, настал момент истины. Сейчас мы узнаем, насколько сложно будет справиться с Алкали. Выбираем Упаковку Мяса и...Она восстановила 5 делений! Это совсем не плохо - 10 Дару за восстановление половины моего здоровья. Я только надеюсь, что мне не придется использовать их постоянно. Я не в восторге от такого изменения механики игры, но я ожидал гораздо худшего после перепалок с Вабой.Я стою здесь уже несколько секунд, никто не нападает. Играет очень мягкая и грустная музыка, которая отлично подходит этому мрачному месту. Пока у меня есть время, я хочу проверить, способны ли мягкие игрушки на что-то.Я выбираю тебя, Пинки! Давай, покажи им свою силу!…Ну, похоже, он ничего не делает. Просто плюшевая игрушка.Кто-то только что подбежал и украл ее! "Эй! Это мое, ты, маленький засранец! Вернись сюда!"Он бежит к своим родителям?Ау. Это больно.Ну ладно, это не такая уж и большая проблема для меня. Почему они думают, что я буду делать им больно из-за этого? Особенно бабушке, которая совсем не виновата."Хотелось бы узнать больше об Алкали"Я не уверен, как ответить так, чтобы она поняла... Просто скажу: "Я с планеты Земля. Она в другой солнечной системе"."Вы можете объяснить, почему в Алкали есть Секторы и большие стены между ними?»Похоже, "Авидус" - один из тех монстров ГРЕХА, с которыми я сражался в каждом мире. Они не являются частями своих миров. Это больше похоже на какую-то инвазивную силу. История, которую она рассказывает, свидетельствует о том, что Авидус прибыл сюда намеренно, чтобы выполнить план. До сих пор у меня было впечатление, что это были просто безмозглые звери. Хотя лицо Экзалтона, вырезанное на кирпичах его уровня, было деталью, которая выбивается из этой мысли.У меня еще много вопросов, но я только сейчас понял, что даже не спросил имя нашего нового друга."Меня зовут Карл, и не беспокойтесь о том, что произошло ранее. Я прощаю Яда. На самом деле, он может оставить Пинки. Считайте это моей благодарностью за вашу информацию"."Что вы имеете в виду?"То есть в Алкали принято мститьдаже за детское воровство! Черт возьми, неудивительно, что она была так напряжена. Является ли эта "законная казнь" той же, о которой говорил Ваба? Чем дальше я иду, тем хуже это место становится."Что ты можешь рассказать об Авидусе?""Гигант, живущий на восточной окраине Золотого сектора" — именно там, где на игровом поле находится значок ГРЕХ. Это подтверждает мои подозрения."Что случилось с остальными членами вашей семьи?""Это же ужасно! Что они получают от того, что не дают кому-то увидеть их умершую семью?"Я бы тоже не стал на ее месте. Бедная Арба, она этого не заслуживает. Я хотел сказать, что я здесь, чтобы уничтожить Авидуса, но передумал. Я заметил тот спутник в небе над ее палаткой. Не хочу рисковать и говорить что-то, что может вызвать у них проблемы."Спасибо вам за помощь. Надеюсь, что у вас с Ядом дела пойдут лучше".Мне их жаль, но, по крайней мере, они смогли дать мне полезную информацию. Я пытался поговорить с некоторыми другими жителями, но они либо игнорировали меня, либо просили денег.Пришло время двигаться дальше, поэтому я иду на Раскопки.Раскопки огромные, с 8 слоями заднего плана. Музыка имеет тяжелое индустриальное настроение, соответствующее образу роботов, таскающих тысячи тонн грязи и камня. Первый, с которым я сталкиваюсь, желтый, с полосатыми бронепластинами, трубами на спине и руками, как у экскаватора. Его единственная атака — размахивание руками. Как и у Дирганов, при уничтожении из них выпадает 4 Бронзовых Дару.Следующий тип выглядит как бульдозер с руками и ногами. Понятно, что эти роботы предназначены для строительства, но они также запрограммированы на защиту зоны от незваных гостей. Он не ходит, а перекатывается вперед на гусеницах внутри ног. Шипы на оборке под их головой и большое серповидное лезвие на хвосте поднимают облака пыли, когда они бросаются на меня. Он получает больше урона, чем первый робот.Это трудно увидеть, но у роботов на заднем плане позади есть серебряные капсулы. Я не уверен, для чего они предназначены — может быть, это зарядные станции?Как вы могли заметить, на заднем плане все больше роботов, которые ходят по фоновым слоям. Машина в центре этого скриншота выглядит как гигантский эскалатор, который они используют для перемещения вверх и вниз по слоям. Я также замечаю в небе летящего серебристого робота с пропеллерами.Третий тип робота напоминает динозавра с длинной шеей, четырьмя ступнями и сверлом вместо рта. Длинная шея дает ему большую дальность атаки, чем у двух предыдущих. Я сосредотачиваю свои атаки на голове и держусь от нее на расстоянии.Четвертый тип самый раздражающий и единственный, использующий снаряды. У него такое же тело, как и у первого робота, но серое, с большим бочонком на спине и другой головой. Он выплевывает слизь, которая затвердевает при контакте, временно обездвиживая любую часть тела, в которую он попал. Это похоже на монстров с замораживающим дыханием из Гелида, но этим парням не нужно подходить близко для атаки.Это последние два типа: коренастый зеленый робот с платформой самосвала на спине и вариация робота с длинной шеей с крюком на проволоке вместо дрели. Зеленый робот безоружен, но имеет самую прочную броню и выдерживает наибольшее количество ударов. Желтые шеи не сильно отличается от красных, но возможность бросить крюк на проволоке дает ему еще большую дальность атаки. Я коплю свой тепловой луч, чтобы использовать его на них.Еще один мини-босс! Человекоподобный робот вдвое крупнее остальных, с когтем на спине, держащим шар-бабу.Он может запустить свой шар на цепи, как желтые шеи свои крюки. Я увернулся в первый раз, но он ударил меня во второй. Я не рассчитал время своего прыжка, и он срезал полторы деления моего здоровья.У меня меньше половины здоровья, игры закончились. Я выпустил мощный тепловой луч, и он на секунду пошатнулся. Теперь он приближается и пытается ударить меня. Я быстрее его, поэтому уворачиваюсь от его ударов и чередую свои удары кулаками по лицу и хлысты хвостом.Я продолжаю уклоняться, пока мой индикатор мощности полностью не восстановится. Коготь на его спине покачивается, прежде чем он использует разрушительную атаку мячом. Я использую этот момент, чтобы выстрелить еще одним мощным тепловым лучом, и это сбивает его с ног. Он роняет 100 Дару!Бронзовый город во многом напоминает мне уровни Меха-Сити из Monster of Monsters, хотя в этом месте есть структуры, похожие на здания и дома. Они также выглядят так, будто их регулярно обстреливают. Для технологического чуда город очень плохо обслуживается. Предполагаю, что этот город сильно пострадал во время войны, о которой упоминала Арба.Первые враги, с которыми я сталкиваюсь, это Дирганы и летающие дроны из Выжженных Солнечных Пустошей. Помимо изменения перспективы, они такие же, как и раньше.Вскоре появляются два новых врага. Серебряный робот с пропеллерами, которого я мельком увидел на Раскопках, теперь здесь! Он держит валуны своими четырьмя когтеобразными конечностями и проволокой, а затем сбрасывает их, когда подходит достаточно близко. Он ничего больше не умеет. Эти атаки легко избежать, если не упускать его из виду.Другой - киборг, похожий на зеленую обезьяну, с бронзовой броней и турелью на спине. Он ходит, прыгает, а его турель автоматически наводится на место, где находится Годзилла, как только увидит.Большинство врагов на этом уровне — Дирганы. Эта маленькая серебряная штука с щупальцем спереди также появляется здесь. Единственное, что я прокомментирую здесь, это музыка – это, наверное, мой любимый трек на данный момент! Тяжелый индустриальный ритм, похожий на тот, что играл на Раскопках, но более быстрый и оптимистичный. Это дает мне ощущение, что этот город был очень продуктивным местом, прежде чем он превратился в руины.Последний тип уровня в этом секторе — Бронзовая Фабрика. Как и все остальное здесь, она ветхая и грязная. Похоже, полы не мыли неделями. На всем, кроме фонарей, свисающих со стропил, есть какое-то пятно. Музыка представляет собой устойчивый ритм ударов и лязга с прерывистым звуком, который заставляет меня думать о глубоком медном рожке. Звучит как гимн долгим часам монотонного труда.На заднем плане есть окна, показывающие странное фиолетовое небо, и огромный круговой вентилятор. Он должен охлаждать рабочих, я так понимаю? Это выглядит довольно неэффективным. Говоря о рабочих, они паникуют и пытаются убежать, как только я захожу на уровень. Но какой-то незнакомый голос останавливает это.Рабочие возвращаются к сборочной линии и пытаются игнорировать происходящую перед ними драку. Я сталкиваюсь с теми же врагами, что и в Бронзовом городе, за исключением обезьяны-киборга. Как только я начинаю думать, что это будет ничем не примечательный уровень, происходит нечто тревожное.Один из рабочих внезапно падает замертво, но его немедленно заменяют. Одноглазый робот с пропеллерами хватает тело и взлетает. Должно быть, именно это и случилось с сыном Арбы и его невесткой. Что они с ним будут делают?Пройдя конец сборочной линии, я оказываюсь в этой области. Некачественный кирпичный фон и нет окон - похоже, что я нахожусь в нижней части завода, возможно даже под землей. Пол представляет собой набор конвейерных лент, которые заставляют меня двигаться вперед, а с потолка опускаются большие дробилки. Одна из них преградила мне путь, так что мне пришлось бить ее, пока она не поднялась обратно.Здесь только один тип врагов, какой-то странный оранжевый робот с поршнем отбойного молотка вместо ног. Его единственная атака — это попытка проткнуть меня своим поршневым шипом и удары кулаками. У него странные движения при ударе, как будто он пытается восстановить равновесиеОни везут мертвых рабочих на бойню?!Это абсолютно. Это худшее, что я видел. Общество Алкали состоит из каннибалов? Или, что еще хуже, они даже не знают, что это происходит? Они заставляют их есть членов своей семьи, не осознавая этого?! Я действительно не хочу об этом думать.Предупрежденные о моем присутствии, синие роботы-мясники начинают атаковать меня. Все, что они могут делать, это бегать, прыгать и наносить удары. Но они быстрые, и эти ножи причиняют боль. Я убиваю четырех из них, прежде чем покинуть уровень.Я не преувеличиваю, когда говорю, что меня это по-настоящему задело. Я потерял аппетит. Что мне теперь делать с этим? Рассказать Арбе?…Нет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не могу представить, что можно натворить, зная, что твоего ребенка буквально зарезали. Я ненавижу это мясо и факт того, что я его купил. К сожалению, как бы это ни было отталкивающе, у меня действительно нет выбора. Если я хочу пройти через Алкали, я ДОЛЖЕН продолжать покупать его.Ух. Это очень резко превратилось из полуприятного в ужасающее. Но я должен напомнить себе, что «развлечение» — это не то, ради чего я здесь на данный момент. Моему другу все еще нужна помощь. Я попытался выкинуть из головы то, что только что увидел, и перешел к первому боссу.Меня беспокоюсь о нем. На Короне Конг доставил мне много проблем.Его особая атака - светящийся розовый шар света, который он излучает из лампочки на голове. Он изгибается дугой вниз, и от него легко увернуться прыжком.Еще одна особая атака! Он создает закручивающуюся пурпурную спираль перед своим лицом, которая колеблется вверх и вниз. Она двигается вместе с его спрайтом, словно это прожекторный свет.Он попал в меня, и Годзилла стал фиолетовым, лишившись возможности двигаться в течение нескольких секунд. Механи-Конг делает несколько слабых выстрелов, пока я в ловушке.

Ключевые слова: Годзилла игра картридж NES NES Godzilla авторский перевод

Другие, подобные истории: