Подрядчик (часть 1)⁠⁠

Летяга Просмотров: 178 Комментарии: 0 Вчера, 07:45 by

Глава передового архитектурного бюро "Имхотеп и Цыпочкин", скрывающийся за псевдонимом Имхотеп, в миру более известный как Сашка Конев, бегал по маленькому кабинетику, в котором базировалась организация, и рвал на себе волосы в буквальном смысле слова:- Господи, он убьет меня! Вывезет в багажнике в лес и убьет!!Его деловой партнер и второй столп фирмы, Пашка Цыпочкин, восседающий на неудобном диване для посетителей, пытался поймать приятеля за рукав и остановить раздражающее мельтешение:- Сашка, хватит верещать! Ща все порешаем.Компаньон остановил свой бег и зло уставился на Пашку:- И как ты, блин, порешаешь? Ты уже нарешал тут! "Да с Геной договоримся, он необидчивый!", "Я решил, нам откат дадут, закладывай эту плитку в смету". И что теперь делать будем?Следовало признать, что повод для беспокойства у парней был очень даже весомый. Когда они полгода назад открыли собственную проектную фирму, никто даже и подумать не мог, какой вкусный заказ им обломится. Загородный особняк на пятьсот квадратов, хозяин - армянин, владелец сети шавермочных в Петербурге. Район строительства престижный, заказчик решил, что пора ему войти в приличное общество и громко заявить о себе. Деньги лились рекой, идеи принимались любые.Да, скоро выяснилось, что хозяин хочет себе филиал Эрмитажа, Сашке пришлось пострадать, расставаясь с мечтами о проектировании суперсовременного коттеджа, достойного попасть на зарубежные конкурсы. Но он был из породы архитекторов, которые считают, что красиво можно сделать в любом стиле, и дальше ловко лавировал между своими идеалами и вкусами заказчика и его шумной жены. Пашка, как всегда, чесал языком, сглаживая углы между нервным творцом и требовательными хозяевами, и в целом дело шло.Их команда сложилась еще в универе. Сашка был архитектор, творец с байронической эффектной внешностью, пафосный сноб, считающий своим долгом перевернуть мировую архитектуру. Признавался всеми преподавателями начинающим талантом и обладал сумасшедшей работоспособностью, ради идеи готовый не спать и не есть сутками. Пашка был с факультета ПГС, строитель, с лицом простым как картошка. Тот еще жучара, любящий покутить, поесть да поспать, не слишком надежный. Зато способный договориться с самим чертом, и обладающий способностью делать деньги буквально из воздуха. Сдружились парни крепко, друг за друга стояли горой. И тандем получился эффективный. Пашка осаживал задаваку, обязательный Сашка приводил к ответственности легкомысленного друга. Они решили открыть свое дело. Саня требовал эффектного названия, Цыпочкин наотрез отказался именоваться иначе как собственным именем. Комбинация «Имхотеп и Цыпочкин» показалась вполне солидной Пашке и достаточно метаироничной Сашке. И видимо, чем-то зацепила и их первого заказчика, Самвела Альбертовича, выдавшего ребятам невероятный кредит доверия.Концепции чертил Сашка, потом они за копейки наняли девочек-однокурсниц и сделали рабочие чертежи. Конструктив посчитали друзья с кафедры железобетонных конструкций, инженерку отдали фирме, которая потом обещала и монтаж. По основным строительным работам Паша договорился с Геннадием, одутловатым серьезным мужиком с собственной бригадой, и стройка началась. Быстро залили фундамент, до холодов возвели коробку, почти уложившись в срок.С началом отделочных работ всё пошло наперекосяк. Альбина, жена заказчика, никак не могла выбрать материалы, бесконечно отменяла уже найденные решения, ломала все графики и при этом непостижимым образом ей всегда удавалось выставить виноватым Сашку. И однажды Самвел на очередной встрече сделал ему пугающее предупреждение:- Правильно Альбинка говорит - когда с вами по-хорошему, вы борзеете и хамите. Молчи, нечем тебе оправдаться, все сроки сорваны. Видит бог, я терпеливый человек, но ты вывел меня из себя. Значит, будет по-плохому: или вы к декабрю сдаёте всё, что обещали мне сдать к началу августа, или, - тут он неприятно улыбнулся, - тобой займутся мастера из моего разделочного цеха, прямо по своему профилю. Ты, похоже, не понимаешь, с какими людьми имеешь дело.Белый как мел, Саша пошел на подгибающихся ногах жаловаться другу. Положение тогда спас Пашка, выложивший весь свой словарный запас, чтобы обольстить армянина и обаять его супругу. Закончилось все довольно благополучно, они вместе выпили коньяку, хозяин перевел все в шутку, Альбина прониклась сочувствием к бедному напуганному мальчику, и дело начало двигаться. Инженеры быстро смонтировали основные системы, ребята выполнили заказ у продавцов по мебели, свету, плитке. Потом Самвел Альбертович уехал с женой в путешествие на четыре месяца, наказав закончить все к его возвращению. Было немного страшновато, что капризной женщине может не понравиться результат, но зато казалось, они успеют все сделать в срок. Ну, немного опоздают. Недели на две. Месяц, максимум.Сашка держался и не сильно нервничал даже когда начались проблемы с поставками. Или когда им привезли остатки плитки вместо полного заказанного объема. Но тут Паша затеял выгадать побольше, так как на аванс успел прикупить себе машину, и спускал тонну средств на нее и новую пассию, появившуюся, как парень уверял, исключительно благодаря этой тачке. Он пустился во все тяжкие, стремясь закупить материалы подешевле и договориться об откатах. На это страшно обиделся Геннадий, предпочитающий вести закупки и стричь с этого купоны самостоятельно. Мужчины разругались в хлам, и за месяц до сдачи объекта Геннадий со своей бригадой покинул стройку. Паша отказался оплатить остаток работ, сославшись на неустойку, и вот теперь вынужден был признаться другу в том, что произошла катастрофа.- Сань, ну не нервничай ты так, может там не все так страшно!- Да как не все так страшно? Ты сам сказал, он обещал уничтожить все, что они выполнили и за что не получили денег. А там уже отделка была почти закончена! У нас месяц остался, нет ни денег, ни людей! Он меня убьёт, точно убьёт!- Все, уймись. Поехали, посмотрим, что там творится. Я только Нату завезу к маме, и сразу туда. Ты со мной?- О нет, я на такси доберусь. Мне еще жизнь дорога.Саша быстро доехал до коттеджного поселка. Напрямую получилось быстрее, хотя и с Пашей вышло б не сильно дольше – тот гонял как сумасшедший, а на новой тачке и вовсе меньше 180 не делал, Саня потому и прекратил с ним ездить.На улице уже потеплело, снег сошел, поэтому до вчерашнего дня вовсю велись работы на территории, однако сегодня ветер рвал полы короткого модного пальто, обдавая бодрящим холодом. Особняк красовался среди соседских домов, хорошенький, как резная шкатулочка. Но, подойдя ближе, Саша с горечью обнаружил, что даже уже выложенная неделю назад подъездная дорожка была безжалостно раскурочена, и поколотая плитка высилась неопрятным холмом.Внутри тоже царила разруха, незаконченный фонарь в столовой зиял уродливой дырой, через которую заметала снежная крупа, обои были содраны, лепнина снята и сложена в углу. Сашка прошел по опустевшим затянутым строительной пленкой комнатам. В воздухе тянуло гарью. Гена вывез все оборудование, но оставил шмотье рабочих, бой кирпича, упаковки из-под стройматериалов, и особняк сейчас напоминал заброшку, в которой готовятся снимать охоту за привидениями.- Вот же сука! - не сдержался парень, увидев, что даже установленные месяц назад розетки с мясом выбраны из стен.В ответ его возгласу, эхом раскатившимся по пустому зданию, из прачечной, которую строители использовали как бытовку, раздался бодрый джингл. Сашка заглянул туда, и встретился взглядом с молодым таджиком, нагло развалившимся на драном матрасе и листающим в телефоне что-то веселенькое.У парня была необычайно эффектная, почти демонически красивая внешность, встреть его Саня на развороте журнала мод, ничуть бы не удивился. Даже занюханные рабочие шмотки сидели на нем как коллекция хоумлесс шик от дольче с габанной. Он тряхнул смоляной гривой, весело подмигнул Саше, вскинув густую бровь, и оскалился в улыбке. Искрой свернула золотая фикса.- Ты кто? - насторожился Сашка.- Раджим.- А я думал, Геннадий всех ваших вывез.- Алексан, я тут остаться. Работать нада, Раджим в помощь.От входа раздался шум, и гневный вскрик. Это Пашка доехал, и тоже был впечатлен последствиями ссоры с Геннадием.- Паш, иди сюда! Тут еще рабочие остались!Таджик согласно кивнул:- Раджим за тысяча сойдет.Пашка появился в проеме, на его русых волосах и джинсовой куртке пеплом осела строительная пыль.- А, здорово! Ты что же, не поддержал начальника? Молодец! Напрямую от нас всю сумму получишь, особенно если еще бригаду приведешь помочь.- Мне кажется, он по-русски не очень. - с сомнением протянул Саня.- Саш, нам тут выделываться не приходиться.- Паш, нам есть еще куда все портить! Ты уверен, что стоит рисковать, договариваясь непонятно с кем?- Да я сейчас хоть с чертом договорюсь!- Да я тоже душу бессмертную заложу, лишь бы в срок сделали, но, блин, риски!Раджим подскочил, положил парням руки на плечи:- Алексан, Раджим выручить, у Раджима есть брат, еще брат, отец, он русский хорошо знать. Вы давать неделю, если мы справиться, дальше все будет. По рукам?Пашка толкнул Саню локтем. Саня задумчиво хмыкнул:- Ну, неделю испытательного дать можно.- Да, за неделю шестьдесят тысяч, вам же норм? - Жук Пашка обкосил на тридцать процентов договоренность с Геной.-Да, начальник, договорились на шестьдесят! - Раджим протянул руку, и перед самым пожатием быстро резюмировал: - Шестьдесят тыщ и бессмертная душа.Пашка пожал руку, усмехнувшись шутке. Опуская ее, задел арматуру, торчащую из стены, поранился. Сашка было хотел помочь ему, достав салфетки, но Раджим перехватил его движение, протягивая руку для двойного закрепления договоренности.- Да, да, шестьдесят тыщ и душу, я понял, по рукам. - небрежно отмахнулся Сашка. Протянул салфетки, сам в процессе тоже умудрился ободраться. В здании усилился запах гари, и встревоженные парни отправились искать источник. Раджим незаметно исчез, наверное, пошел договариваться со своими родичами. Причину запаха так и не нашли, видимо, тянуло от соседних участков.На следующее утро приехавшие на объект ребята застыли в немом шоке. По лесам, из здание в здание, по территории вокруг как муравьи сновали угрюмые мужики в спецовках. Веселый и бодрый Раджим наблюдал за этой вакханалией, сидя на штабеле тротуарной плитки:- Алексан, Павел! Работа идет! Смотрите, уже розетки чинить.Парни бросились в дом. По сравнению со вчерашним днем здесь тоже произошли кардинальные изменения. Розетки стояли на местах, провода были аккуратно проложены в штробах, и старательный рабочий восстанавливал отделку. Другой уже приступили к выполнению мозаики в ванной, набрав три нижних ряда, и она сверкала лазурным стеклом.Сзади бесшумно вырос Раджим, и Саня с Пашей повернулись к нему в изумлении:- Господи, откуда вас столько? И во сколько эта толпа нам обойдется? Мы так не договаривались! Почему ты не пришел обсудить! Как ты вообще без ключей сюда попал? - Вопросы сыпались наперебой, оба друга не скрывали беспокойства.- Алексан, слишком быстро, не понимаешь. Я ключи у Гена взял. Люди мои, договориться. Шестьдесят тысяч каждый. - таджик хищно подмигнул Сашке, и когда тот возмущенно задохнулся, расхохотался:- Да нет, шутка, не брать больше. Мы, как это, реклама делаешь. Потом нас везде позовешь. А хозяин тут богатый, много кто потом с Раджимом работать.Он похлопал Пашку по плечу:- Ты в беду попадаешь, мы не звери. Не брать больше.Друзья немного успокоились, поблагодарили парня. Прошлись по дому, убедились, что работы ведутся профессионально, инструмент у строителей есть. Пашка сиял, радуясь экономии и удачному стечению обстоятельств. У Сашки тоже отлегло, казнь руками заказчика явно откладывалась.Да и в целом с приходом бригады Раджима к компаньонам фортуна наконец повернулась своим лицом. Застрявший на таможне на полгода столовый гарнитур пришел за пару дней, еще и компенсацию перевели. К плитке в гардеробной, которую купили меньше, чем было необходимо, и вот уже пару месяцев не могли дозаказать, потому что марка была снята с производства, удалось найти изумительно подходящий вариант из другой коллекции. Таджики продолжали сновать, как муравьи, все спорилось, как на дрожжах. Раджим сыпал прибаутками, сверкал золотым зубом.Но, несмотря на кажущийся позитив, ребят не отпускала странная тревога, словно что-то шло не так. Они периодически обсуждали между собой это непонятное чувство, но первым его смог, казалось, объяснить Пашка.Сашка немного по-снобски относился к строителям, считая их низшей рабочей кастой и разговаривая свысока, поэтому Паша чаще своего друга ездил на объекты, чтобы конфликтов было поменьше. В этот раз все шло по стандартному сценарию, но вот буквально через пару дней компаньон, вернувшись со стройки, уже настороженно хмурился. Саша, зависающий в их крошечной конурке, арендованной в бизнес-центре, отвлекся от компьютера:- Привет, чего такой мрачный? Там все ок?- Понимаешь… - Паша задумчиво чесал гладковыбритый подбородок. - Там все вроде нормально… Но… Ты же знаешь, я люблю поговорить, пошутить там. И всегда люди вроде реагируют. А тут ржет только Раджим, а остальные молча мимо идут, глаз не поднимают. Как зомби, блин.- Скажите пожалуйста, нашего стендап-комика расстроило отсутствие оваций в его честь? – Сашка иронически поднял бровь. – По-моему это хорошо, что они работают, а не отвлекаются. Раджим молодец.Пашка крутил пуговицу на куртке, и несогласно морщил нос:- Ты не ржи, я потом внимательней присмотрелся- они как загипнотизированные. Как, знаешь, эти дети из клипа Пинк Флойд про учителя. Или как будто они такой рой с единым сознанием.Сашке стало не по себе, даже больше не от бреда, который нес Пашка, а от его тихого монотонного голоса, и он намеренно громко, кривляясь, заговорил:- О, да, конечно, нашу стройку захватила инопланетная цивилизация с маткой-таджиком во главе!Приятель моргнул, и тоже засмеялся:- Ну да, ты прав. Наверное, показалось. Просто непривычно, что они ни перекуров не устраивают, ни в телефон не тупят. Да блин, они у меня даже по чертежам ничего еще ни разу не спросили, и при этом ничего еще не напутали, когда такое было?Саня поднялся с кресла, одернул полы вельветового пиджака, и направился в сторону выхода, собираясь в кафе:- Ладно, пошли обедать. Хорошо, что мы наконец-то работаем с нормальной бригадой. Мне кажется, так и должно быть, если руководитель знает свое дело.Пашка пожал плечами, и отправился следом.В следующий приезд на участок Саня специально отвел друга посмотреть, как рабочие отдыхают в комнатушке, и оттуда слышится веселый смех и нерусский говор. А уж когда те начали что-то готовить на заднем дворе, чадя запахом разогретого масла, ощущение фантасмагоричности происходящего окончательно отпустило. Пашке пришлось признать, что слаженность работы зависит от личности прораба, правда, кажется, легкое недоверие в глазах осталось.Следующим тревогу забил уже Сашка. Его стали беспокоить аномально быстрые сроки работ. Никакого иного рационального объяснения не могло быть, кроме нарушения технологии со стороны строителей. И на первый взгляд, так оно и было. В очередной приезд на стройку, наблюдая за рабочим, Сашке показалось, что клеевой раствор под плитку наносится почти сухим инструментом. Саня вызвал Раджима и устроил ему настоящую истерику, орал и плевался, требуя нормального выполнения работ. Он сам не ожидал от себя такой бурной реакции, видимо, не находящая выхода тревога, получив, наконец подходящее объяснение, срывала крышу.Пашка сначала пытался успокоить напарника:- Сань, ну ты чего разошелся? Сам же говорил, наконец мы работаем с нормальной бригадой. Может, так и должно быть?- Ага, так и должно быть! Ты двоечник, нихрена не знаешь про длительность строительных процессов, будешь меня еще учить! А вы, Раджим, еще ответите, если будет что-то не так! Если плитка отвалится, или, вон, фонарь у вас в столовой! Что там за каркас? Вообще как паутина тонкий!Раджим неожиданно разозлился:- Алексан, какие проблема? Не нравится - бери молоток, бей плитка! Если сломаешь, Раджим деньги вернет!Мужчина на полном серьезе сунул парню инструмент в руку, и подтолкнул его к стене. Саня несколько раз сильно ударил, ожидая фонтана разноцветных обломков, но никакого эффекта не было. Он порядком вспотел, но даже через десять минут усилий плитка даже не шелохнулась. Парню пришлось признать, что какой бы странной не казалась технология бригады, она себя оправдывает, и смущенно извиниться. Пашка в этот момент, как ни удивительно, уже не поддержал бригадира, и только молча и мрачно смотрел исподлобья на реакцию Раджима.Когда они вышли на крыльцо, Паша немного задержался, ругаясь по телефону со своей несравненной Натой. Саня поднял воротник пальто и угрюмо окинул взглядом придомовой участок. Тут тоже было сделано уже нереально много. Ровные ряды пихт вытянулись вдоль забора, мощеная плиточка радовала четкостью линий и тонкостью швов. Они договаривались с Самвелом Альбертовичем только на внутреннюю отделку, но, похоже, смогут порадовать и полной сдачей объекта. Он хмыкнул, и, повернувшись к Пашке решительно сказал:- Я все равно вызову другую бригаду. Пусть проверят. И, если что, сменим команду. Я должен быть уверен.Реакция Пашки была очень уж эмоциональной. Вцепившись в руку Санька, он горячо закивал и забормотал:- Точно, точно, Санечка, какой ты умный! Конечно, мы просто наймем другую бригаду. И все будет хорошо!Саня списал взволнованное состояние друга на эффект от разговора с девушкой, и лишь согласно кивнул.Ребята подняли все возможные связи, и начали обзвон предполагаемых строителей. Первая небольшая странность произошла уже на этой стадии – оказалось, такая простая работа не пользуется популярностью. Большинство собеседников, лишь заслышав, куда планируется выезд, отказывались. Кто ссылался на занятость, кто просто недружелюбно вешал трубку. Тут еще грешили на возможное влияние Гены, например. Но в итоге удалось договориться с тремя прорабами, которые согласились приехать и провести ревизию работ на участке.Теперь уж началась откровенная мистика – машины мужчин не заводились, встречи срывались по семейным и прочим непреодолимым обстоятельствам. В конце концов, один сломал ногу, другого задержали менты из-за проблем с налогами.Когда последний прораб позвонил за полчаса до встречи, и сказал, что у него умерла теща, поэтому он не приедет, Саша уже и не удивился. Он остался на объекте и меланхолично рассматривал искусный узор, выложенный мастером в душевой, с горечью признавая, что предлагаемый рисунок отличается от его задумки в несоизмеримо лучшую сторону. Тут к нему тихонько подкрался Пашка.Автор - LDA1.

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