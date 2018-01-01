Смерть человечеству. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:48

Причина: Авторская стилистика сохранена

Луквус Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:47 by

Извините, но сегодня не тот случай, когда все подохли.- Я веду прямую трансляцию. Жаль, что меня смотрят лишь двое. Правда, один из них я и еще мой друг орангутанг из Бразилии. Привет тебе! В мире творится нечто ужасное. Все плохо. Плохо для людей. Животные захватывают дома... Эй ты, лемур проклятый, а ну отдай моего плюшевого мишку! И на этом наша... а ну, пошел вон! Наша трансляция заканчивается! Всем удачи!Затем, я пошел обратно в свой бункер.- Не свой, а наш бункер, только о себе и думаешь, Александр, - сказал Пашка.- А что? Мне о тебе думать?- Это было бы лучше...- Нам нужно придумать план, как снова сделать Землю не раем для животных.Паша сделал вид, как будто глубоко задумался.- У нас совсем нечего есть, - сказал я.- Нет! У нас есть! - и вытащил зеленое яблочко из кармана.Мы съели по половинке и решили, что лучше всего будет идти на улицу.Свет! Наконец-то он!- Так, у меня есть план, - сказал Пашка.Он вытащил большую штуку, похожую на оружие Охотников за приведениями.- О, это моя лучшая работа!- У тебя других и не было, - сказал ему я.- Не перебивай. Эта вещь сосет воздух. Мы высосем тут воздух и отправимся на Марс, и на Марсе тоже будет воздух! - мечтательно сказал Пашка.- Ага, высосем воздух и подохнем от недостатка кислорода, отличная идея! Пошли!Тут на путь нам встал большой медведь. Пашка сказал мне:- Не мешай, сейчас разберусь.- О-о-о, - крикнул медведь.- И-и-о! - заорал Пашка.- Е-е-и! - надрывался медведь.- Э-о-о! - сказал Пашка, и медведь ушел.- Ты знаешь медвежий язык?!- У меня дар с рождения, - проговорил Пашка.- Ничего себе, дар...- Давай! Нам нужно идти!Мы вышли на дорогу. Святые небеса! Там стояла сова-шериф. Пашка вытащил из своего рюкзака два костюма, похожие...- Голуби! Как тебе? - спросил Пашка.- Где ты это взял?- В магазине за углом скидки были, вот и прикупил.- Давай обойдем лучше.Мы уже почти дошли, как вдруг Пашка восторженно куда-то посмотрел. Я последовал его примеру и... О, чудо! Там стоял крокодил и профессионально отплясывал чечетку. Пашка уже хотел аплодировать, но я успел взять его руки.- Уходим тихонечко. Ти-и-ихонечко.Тут неожиданно вернулась сова-шериф и начала яростно клевать голову Пашки.- Я птица! Ай! Ой! Я птица, я птица, я вовсе не человек! Получи воздухососом! Испугалась?! Будешь знать у меня... Сашка! Ты что, это снимал?- На добрую долгую память, - хохотал я.Вскоре мы дошли до Великих Башен....

Ключевые слова: Животные насекомые птица сова крокодил бункер авторская история

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