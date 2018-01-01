Смерть человечеству. Часть 2

Смерть человечеству. Часть 2Извините, но сегодня не тот случай, когда все подохли.
- Я веду прямую трансляцию. Жаль, что меня смотрят лишь двое. Правда, один из них я и еще мой друг орангутанг из Бразилии. Привет тебе! В мире творится нечто ужасное. Все плохо. Плохо для людей. Животные захватывают дома... Эй ты, лемур проклятый, а ну отдай моего плюшевого мишку! И на этом наша... а ну, пошел вон! Наша трансляция заканчивается! Всем удачи!
Затем, я пошел обратно в свой бункер.
- Не свой, а наш бункер, только о себе и думаешь, Александр, - сказал Пашка.
- А что? Мне о тебе думать?
- Это было бы лучше...
- Нам нужно придумать план, как снова сделать Землю не раем для животных.
Паша сделал вид, как будто глубоко задумался.
- У нас совсем нечего есть, - сказал я.
- Нет! У нас есть! - и вытащил зеленое яблочко из кармана.
Мы съели по половинке и решили, что лучше всего будет идти на улицу.
Свет! Наконец-то он!
- Так, у меня есть план, - сказал Пашка.
Он вытащил большую штуку, похожую на оружие Охотников за приведениями.
- О, это моя лучшая работа!
- У тебя других и не было, - сказал ему я.
- Не перебивай. Эта вещь сосет воздух. Мы высосем тут воздух и отправимся на Марс, и на Марсе тоже будет воздух! - мечтательно сказал Пашка.
- Ага, высосем воздух и подохнем от недостатка кислорода, отличная идея! Пошли!
Тут на путь нам встал большой медведь. Пашка сказал мне:
- Не мешай, сейчас разберусь.
- О-о-о, - крикнул медведь.
- И-и-о! - заорал Пашка.
- Е-е-и! - надрывался медведь.
- Э-о-о! - сказал Пашка, и медведь ушел.
- Ты знаешь медвежий язык?!
- У меня дар с рождения, - проговорил Пашка.
- Ничего себе, дар...
- Давай! Нам нужно идти!
Мы вышли на дорогу. Святые небеса! Там стояла сова-шериф. Пашка вытащил из своего рюкзака два костюма, похожие...
- Голуби! Как тебе? - спросил Пашка.
- Где ты это взял?
- В магазине за углом скидки были, вот и прикупил.
- Давай обойдем лучше.
Мы уже почти дошли, как вдруг Пашка восторженно куда-то посмотрел. Я последовал его примеру и... О, чудо! Там стоял крокодил и профессионально отплясывал чечетку. Пашка уже хотел аплодировать, но я успел взять его руки.
- Уходим тихонечко. Ти-и-ихонечко.
Тут неожиданно вернулась сова-шериф и начала яростно клевать голову Пашки.
- Я птица! Ай! Ой! Я птица, я птица, я вовсе не человек! Получи воздухососом! Испугалась?! Будешь знать у меня... Сашка! Ты что, это снимал?
- На добрую долгую память, - хохотал я.
Вскоре мы дошли до Великих Башен....
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:48
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 14:47 by ЛуквусПросмотров: 18Комментарии: 0
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