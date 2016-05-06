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Истории из жизни

Не должно

До того, как стать инженером, Сашка работал электромонтером. Был у него напарник – многоопытный и пожилой уже Степаныч. Учил молодежь уму-разуму, напоминал каждый раз, что правила техники безопасности кровью писаны, соблюдать их надо, тем более при работе под напряжением.
Очередной подряд – замена части оборудования распределения электроэнергии в одном из зданий. Здание древнее, проводки тоже, но модернизировать потихоньку надо.
Не все читатели знакомы с архитектурой вводно-распределительных устройств, потому прошу простить мне некоторые непонятные технические нюансы рассказа, но без них никак.
Обе распределительные секции находились в одном шкафу (это важно). Отключив подачу напряжения на одной из секций, Сашка потянулся за инструментами, и только-только приготовился снимать устройства защиты, как вдруг за спиной услышал хрипловатый и насмешливый голос Степаныча:
- А не ударит?
Конечно, использовано было куда более ёмкое слово, в красках описывающее процесс поражения организма электрическим током, привести которое в рассказе мне не позволит цензура.
– Да не долж…, - Сашка остановил руку в паре сантиметров от оборудования и отпрыгнул назад. Именно в этот день Степаныч отпросился с работы делать страховку на автомобиль, и вопреки всем правилам техники безопасности Сашка работал в одиночестве.
Через секунду после того, как молодой монтер отпрыгнул от распределительного шкафа, раздался громкий хлопок, полыхнуло пламя.
Как выяснилось позднее, из кабельной шахты сверху в шкаф упала мышь и замкнула собой два фазных проводника на соседней секции, той, которая была под напряжением.

Если читатель никогда не был свидетелем межфазного короткого замыкания – посмотрите видеоролики, зрелище впечатляющее.
Ангел ли хранитель сберег Сашку, или внутреннее чутье сыграло с его разумом такую шутку, но меня он уверял, что голос был ну ни дать ни взять – Степаныча! Которого рядом быть не могло.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:51 by Восьмая теньПросмотров: 402Комментарии: 2
+14

Ключевые слова: Электричество угроза жизни голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 12:12
+5
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Не предупреди мнимый Степаныч об опасности, Сашка точно попал бы под напряжение. Скорее всего ангел-хранитель голосом напарника, подстраховал электрика. Именно знакомым и привычным в общении голосом, чтобы сильно не напугать.

Хорошо когда в напарниках рядом работает опытный и дисциплинированный человек вроде Степаныча. Такие на производстве незаменимы.
ПЛЮС! +++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:28
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Нечасто появляются у нас истории с производственной мистикой. А жаль!
Плюсанула. ТБ - это святое!
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