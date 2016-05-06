Не должно

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Восьмая тень Просмотров: 402 Комментарии: 2 +14 Сегодня, 11:51 by

До того, как стать инженером, Сашка работал электромонтером. Был у него напарник – многоопытный и пожилой уже Степаныч. Учил молодежь уму-разуму, напоминал каждый раз, что правила техники безопасности кровью писаны, соблюдать их надо, тем более при работе под напряжением.Очередной подряд – замена части оборудования распределения электроэнергии в одном из зданий. Здание древнее, проводки тоже, но модернизировать потихоньку надо.Не все читатели знакомы с архитектурой вводно-распределительных устройств, потому прошу простить мне некоторые непонятные технические нюансы рассказа, но без них никак.Обе распределительные секции находились в одном шкафу (это важно). Отключив подачу напряжения на одной из секций, Сашка потянулся за инструментами, и только-только приготовился снимать устройства защиты, как вдруг за спиной услышал хрипловатый и насмешливый голос Степаныча:- А не ударит?Конечно, использовано было куда более ёмкое слово, в красках описывающее процесс поражения организма электрическим током, привести которое в рассказе мне не позволит цензура.– Да не долж…, - Сашка остановил руку в паре сантиметров от оборудования и отпрыгнул назад. Именно в этот день Степаныч отпросился с работы делать страховку на автомобиль, и вопреки всем правилам техники безопасности Сашка работал в одиночестве.Через секунду после того, как молодой монтер отпрыгнул от распределительного шкафа, раздался громкий хлопок, полыхнуло пламя.Как выяснилось позднее, из кабельной шахты сверху в шкаф упала мышь и замкнула собой два фазных проводника на соседней секции, той, которая была под напряжением.Если читатель никогда не был свидетелем межфазного короткого замыкания – посмотрите видеоролики, зрелище впечатляющее.Ангел ли хранитель сберег Сашку, или внутреннее чутье сыграло с его разумом такую шутку, но меня он уверял, что голос был ну ни дать ни взять – Степаныча! Которого рядом быть не могло.

Ключевые слова: Электричество угроза жизни голос авторская история

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