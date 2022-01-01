Скит

Варух Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:27 by

В начале 2000-х я с небольшой компанией друзей занялся антикварным бизнесом. Мы ездили по отдаленным деревням и скупали все, что представляло минимальную ценность.Наши экспедиции совершали ранней осенью. Зимой реставрировали и придавали божеский вид находкам. Весной сплавляли коллекционерам товар. Летом уезжали отдыхать в Крым или за рубеж.Это было самое лучшее время. Старина пользовалась спросом и за нее платили хорошие деньги.В одну из поездок произошла история, о которой я хочу рассказать.***Мы жили в Питере. Вокруг было много областей, где антиквариат еще сохранился от предков. Кто–то с желанием продавал интересующие нас предметы, кто-то с неохотой, озвучивая феноменальную цену, однако в накладе никто не оставался. Живые деньги для глубинки всегда выступали лучшим аргументов в торге.Обычно за сезон старались исколесить одну выбранную область. Ехали на двух машинах, заранее распределяя территории, в итоге охват получался максимальный.Тогда, помню, решили поехать в сторону Новгородской области. Навигатор нагрузили картами дореволюционными, советскими, современными. На всякий случай брали металлоискатели, бывало так, что местные старожилы рассказывали истории, вспоминали про разрушенные усадьбы, переправы, мельницы, в общем, те места, где земля еще сохранила артефакты прошлого.Выдвигались в первых числах сентября. Погода радовала теплом. Нам с компаньоном Серегой выпал северо-запад. Мне нравилось ездить с ним, бывший военный, прошел несколько горячих точек, всегда разрешит любой конфликт. Два других наших товарища поехали в сторону центра.Я был рад. Места, куда отправлялись, полны лесов, а это значит можно грибы пособирать, на природе отдохнуть от городского шума. Палатка, котелок, удочки у нас всегда в машине и совместить приятное с полезным нарисовался отличный повод.Неделю посвятили объезду глухих деревень. Собрали неплохой урожай из икон, утвари, статуэток и, в принципе, готовы были возвращаться, если бы не рассказ одного старика, которого встретили вечером на привале.Мы поставили палатку, развели костер, поужинали, сели пить чай, размышляя, какой сможем сорвать куш за купленные в эти дни вещи.Наш разговор перебил сухенький бородатый старичок, который представился дедом Василием - местным грибником, собирателем трав и ягод. Выглядел он забавно, плащ, который был явно не по размеру, волочился по земле, волосы взлохмачены и торчат в разные стороны, а дополняла этот образ огромная торба за его спиной.Серега предложил попить с нами чайку и тот с радостью согласился. Вообще такие персонажи очень ценны, они могут рассказать много интересного. Суть да дело, старик стал расспрашивать, что забыли в этих краях? Я вкратце ответил, кто и чем занимаемся. Он выслушал внимательно, немного помолчал и сказал:- Вам в скит надо. Там такого добра навалом.- Куда? – спросили мы.- А тут, недалеко, километров сорок. Дорога, конечно, отвратительная, однако, - старик посмотрел на наш джип, - на этой махине проскочите как Илья пророк в колеснице на небо.- Дед, погоди, - перебил его я, - ты ничего не путаешь? Скит, если верить картам, здесь до революции был у старообрядцев, а потом его благополучно уничтожили.- Хех, - заулыбался он, - те, кто там живет, наоборот, от мира прячутся, а ты их на карты нанести хочешь! Точно говорю - есть! Сам там прошлым летом был, грибы и ягоду монахам приносил, денег у них нет, так они рассчитались со мной книгой какой-то. Если завтра будете здесь, принесу, может, купите?Не особо поверив деду, договорились о встречи с утра, сославшись на усталость, сказали, что ложимся спать. Он поблагодарил нас и обещал с рассветом быть.***Старик не обманул. С первыми лучами солнца стоял уже возле палатки в своем смешном плаще и будил нас, стуча по пустому котелку палкой. Я, толком еще не проснувшись, вышел и поздоровался.- Ну, вот, смотри? - протягивая сверток, сказал он.Мне было интересно, что там за книга, ведь зная по опыту, очень редко попадались стоящие экземпляры. Обычно ценность такой макулатуры три рубля, а то и меньше. Порванные корешки, вырванные страницы, замазанные буквы, детские рисунки на полях – это норма. Поэтому к покупкам букинистки всегда сомнительное отношение, плюс ко всему не каждый коллекционер, скупщик предложит достойную оплату. Однако в этот раз действительно крупно повезло, прекрасно сохранившийся Часовник семнадцатого века. Я еле сдерживал восторг, покажи, что рад, знаю, сразу цену взвинтят. Покрутив в руках книгу, будто ищу какие-то дефекты, начал потихоньку торговаться. Дед Василий остановил меня, сказав, что отдаст книгу за небольшую просьбу. Суть ее заключалась в следующем: передать в скит одну вещь.- Вот, - он достал из своей торбы небольшой мешочек, - только не надо смотреть, что там, это мой подарок монахам, а вам - пропуск.- Договорились, - ответил я. Ну а как потом?- Вы же деревню Ивановку знаете?- Позавчера заезжали.- Спросите деда Василия-грибника, меня все знают, и книжечку заберёте, – улыбнувшись, подытожил старик.Он ушел. Серега еще спал. А я, закурив, посмотрел на мешочек с интересным вышитым вензелем и стал настраивать навигатор на маршрут до скита. Старые карты показывали наличие дороги, новые упорно твердили, ее нет. В итоге, накладывая одну на другую, мне удалось найти вариант как добраться. Выходил небольшой крюк, но жажда наживы взяла верх. Если у деда такая книга, то представляю, какие ценности там можно найти. Коль они за грибы-ягоды такую книгу отдали, то за бензин, продукты, думаю, еще ценнее найдем что выменять. Так думалось мне. Оставалось заехать в магазин и на заправку.Когда проснулся Серега, я собрал уже большую часть нашей поклажи. Он стал расспрашивать меня про визит старика, книгу. Кратко пересказывая ему всё, начали складывать палатку и через час выдвинулись в сторону скита.По пути мы купили продукты, залили запасную канистру бензином. Километров через тридцать навигатор указал на съезд с трассы в сторону проселочной дороги.- Странно, - удивился я, - ощущение такое будто здесь уже давно никто не ездил.- Не удивительно, кому этот скит нужен? Ты же сам знаешь, старообрядцы не особо любят гостей. Приедем тоже не солоно хлебавши, - засмеялся он.- Дед утверждал, пустят. Интересно, что в этом мешочке?- Давай посмотрим?- завелся Серега.- Не, обещал, не буду.Серега остановил машину. Посмотрел на меня и потом резко сказал:- Дай этот долбаный мешок, быстро!Я впервые видел его таким: нечеловеческий взгляд, злость. Он с ненавистью в голосе вновь потребовал отдать мешочек. Видя несогласие, вынул нож и стал размахивать перед моим лицом. Я не понимал, что происходит, однако лишится жизни из-за обещания не хотел.- Держи.Серега развязал узелок. Потом перевернул мешочек к себе на огромную ладонь, из него посыпались монеты.- Ого, нихера себе! Царское золото! Золото, - приговаривал он.Несколько минут смотрел на деньги, которые переливались в лучах осеннего солнца. А потом, как по щелчку изменился в лице, заулыбался, сложил все обратно и вернул мне.- Ты чего такой напряженный?- Блин, Серый, ты реально или прикалываешься?Я знал его давно и прекрасно понимал, что ничего из произошедшего сейчас он не помнит. Мне стало не по себе, хотелось одного, развернуть машину и поехать обратно. Мистику всему происшедшему добавила смена погоды. Солнце постепенно закрывали небольшие тучки, начинал накрапывать дождик. Серега не замечая этого, вцепившись в руль, твердил как завороженный об удачной встрече с дедом.- Осталось немного, вон какой путь по дороге накатали, - не унимался он.Здравая логика, конечно, была в его словах. Потратились на продукты, бензин, в общем, надежда на удачную сделку победила.***Когда мы подъезжали к месту назначения пошел ливень. Дворники монотонно скользили по лобовому стеклу. Серега, матерясь, выкручивал руль, машина начинала пробуксовывать по грязи.Навигатор объявил, что подъезжаем к окончанию маршрута и здесь нас ждал еще один сюрприз, впереди виднелась лесная чаща.- Блин, как назло, - сказал я, - осталось метров пятьсот.- Ладно, берем дождевики, берцы и поперли, - сказал Серега.Одеваясь, я посмотрел на часы: шесть вечера. Долго все-таки ехали. Закрыли машину. Дождь шел не прекращаясь. Смеркалось. Включили фонари и потихоньку двинулись. О тропинке мы и не мечтали, главное не заблудится. Но каково было наше удивление, когда вдалеке послышался звук колокола.Серега от радости перекрестился.- Слышишь? Слышишь? - начал он, - скит близко, пошли быстрее.Через минут пятнадцать, выйдя на опушку, увидели показавшийся высокий забор.- Пришли, - выдохнул я.Небольшие ворота были закрыты. Серега принялся стучать. Удары становились все настойчивее и вскоре послышались шаги.- Кто? – сурово спросил голос.- Мы, - замялся я, - путешественники.Ворота приоткрылись, перед нами стоял монах. Возраст его было трудно понять. Единственное, что бросалась в глаза - густая седая борода.- У нас не богадельня, не принимаем никого, - резко отрезал он.- Вам просили передать, - я полез в карман и достал заветный мешочек деда.Монах с нескрываемым удивлением посмотрел на него и указал жестом следовать за ним. Он семенил по лужам. Я и Серега, идя следом, оглядывались по сторонам. Хозяйственные постройки, маленький храм и изба, видимо, братский корпус. Подойдя к нему, монах сказал подождать, а сам вошел внутрь. Через минуту пригласил нас зайти.- Вот ваша келья, - указал он, - у нас устав, поэтому не шастайте.- Может, мы вам поможем? - сказал я, - у нас есть…- Все завтра, - перебил меня монах, - тишина, - и приложил палец к своим губам.***- Ну, пошли, - открывая дверь, сказал Серега.Келья была маленькая: две кровати, столик, на котором стояла глиняная крынка. В углу висела лампада и икона Спасителя. Серега подошел к крынке, понюхал:- Блин, вода, - поморщился он.- А ты думал, кагор нальют? - усмехнувшись, сказал я.- По ходу нам тут ничего не нальют, странное местечко. Наверно, и правда, зря сюда сунулись, - сказал Серый, снимая дождевик.- Не знаю, не знаю, - мне показалось, моя речь изменилась, голос стал каким-то грубым, рычащим, - я точно отсюда кое-что увезу.-Ты о чем? – спросил он.- Вот об этом, - и указал на икону, - смотри, какое письмо редкое, такую можно продать дорого.- Нельзя, не правильно.- Заткнись! – прикрикнул я на него.Серега молниеносно схватил меня за горло и хотел ударить, как, вдруг кто-то постучал в дверь.- Эй, вы, тихо! - послышался голос монаха, который встречал нас.- Извините, ненароком вышло, больше не будем, - ответил Серый.Мне было непонятно, что произошло со мной. Идея забрать икону испарилась. Серега сел на край кровати и сказал:- Бляха, чую херня какая-то, давай спать и завтра рано поедем отсюда, не надо отсюда ничего. Кстати, сколько времени?Я посмотрел на часы. Стрелки на циферблате замерли на шестерке.- Слушай, не поверишь, они остановились. Сколько ношу, плавал в них, падал, много чего и работали, а такое впервые. Реально что-то ненормальное.- Дождь этот сраный, стеной стоит, - посмотрев в окно, сказал Серега.Мы легли. Заснуть никак не получалось. Странная, вязкая тишина наполняла комнату.- Слушай, почему здесь так тихо, словно мы, монах и больше никого? – спросил Серый.- Знаешь, сам себя на мысли такой поймал, прям неестественно, - ответил я.Мне очень хотелось услышать скрип половиц, какие-то голоса, звуки, однако ничего отдаленно похожего на это не было. Зловещая неуютность, дискомфорт, желание уйти прочь, вот, что я испытывал.- Ощущение, будто мозги взорвутся, - вдруг прошептал Серега.Он очень хорошо описал состояние. Правда, чувство, будто кто-то незримо давит на голову, появилось, как только зашли сюда.- Правила для них, а я пойду, осмотрюсь, - вставая с кровати, сказал Серый.План его был простой, если увидят, сказать в туалет надо. Он медленно приоткрыл дверь, взял фонарь, осмотрелся и вышел.От тусклого света лампады у меня заболели глаза, стали мерещится тени, полоски, круги на стене. Переведя взгляд на потолок, вдруг показалось, что он становится больше, а пространство увеличивается в размерах. Я зажмурился и в этот момент вернулся Серега, с порога заявив:- Быстрей одевайся! Валим отсюда!Натягивая впопыхах берцы, я попутно начал расспрашивать его об увиденном.- Понимаешь, тут вообще пусто. Зашел в другие кельи - паутина, пылища, словно сто лет никто не убирал.- Может, у них устав такой, срач разводить, - пошутил я.Сереге явно было не до смеха. Помня о его военном прошлом, человек, который повидал всякого и сейчас выглядел как потерянный ребенок, настораживал.- Слушай, ну, а этот, что нас встречал, тоже исчез?- Говорю же, никого! – с раздражением ответил он.Мы уже собрались выходить, как во дворе послышался удар колокола, а в коридоре шаги людей.- Епть! - вскрикнул я.- Да что за бред? – вырвалось у Сереги.Мы растерянно смотрели друг на друга. Создавалось впечатление, будто нас не хотят отпускать. Странности скита поражали больше и больше. Через несколько минут все стихло. Я предложил Сереге потихоньку выходить, посчитав, что монахи пошли на ночную службу и есть возможность незамеченными слинять.- Какие монахи? Тут пусто! Давай в окно, - предложил Серый, - Богу одному известно, кто там, - указал он пальцем на дверь.Я открыл его и вдруг во дворе скита раздались выстрелы.Серега машинально упал на пол, дернув меня за собой. Послышались шаги, которые замерли возле нашей двери.- Товарищ Иванов, всех вывели уже, кого здесь искать? – отрапортовал голос.- Тоже верно! Пошли дело делать, – ответил другой.Уже ничего не понимая, переведя дыхания, я обхватил голову руками и начал причитать:- Мать твою, что здесь происходит? Я сошел с ума? Я сошел с ума!Серега закрыл мне ладонью рот, прошептал:- Слушай, вместе не сходят. Успокойся и резко в окно за мной. Понял? Если да, кивни, - сказал он.Я закивал.***Окна нашей кельи выходили не во внутреннюю часть двора, где продолжались выстрелы, доносились крики, пения молитв.- До выхода недалеко, - подытожил Серега, - главное - незаметно пройти.Дождь и грязь затрудняли движение, один неверный шаг и упадешь. Медленно переступая с ноги на ногу мы дошли до края избы. Серега показал жестом: остановись. Сам аккуратно выглянул из–за угла.- Ну? – дрожащими губами, спросил я.- Этого не может быть, - с ужасом в глазах, ответил он, - посмотри.Мне ничего не оставалось, как последовать его совету. Картина, которая возникла передо мной, зашкаливала в своей фантастичности. Несколько человек в форме красноармейцев, два чекиста, производили расстрел монахов. Нет, это был не фильм, а реальность. Ужас той ночи невозможно передать словами. Кровь. Тела, извивающиеся в предсмертных конвульсиях. Одновременно страх и отвращение испытал я, когда очередной выстрел пробил голову какому–то молодому еще безбородому монаху. Меня затошнило. Серега, смотря на меня, произнес:- Да, вас бы на войну, там такое часто.- Серый, - сплевывая, сказал я, - мы в тридцатых годах. Это – репрессии! Понимаешь?К сожалению, понимая все, ни я, ни он, не знали ответа на простой вопрос: «Что делать?»- Давай подумаем, - сказал Серега, - есть два варианта.- Какие?- Первый, мы прячемся в этой избе, второй, пытаемся добежать к машине.- И? – замычал я.- Оба они рисковые. Остаться в избе, не факт, что эти ханурики ее сейчас не подожгут, у них ума хватит, тем более по документам архива этот скит сгорел.- А в машину? – с надеждой спросил я его.- Вот этот вариант лучше, но, на месте ли она? – размышлял он.- Серый, а чего терять? Хоть так, хоть эдак, конец не веселый. Давай до тачки.Он стал говорить, как поступить. Предложил снять дождевики, цвет их сразу привлек бы внимание, да и бежать в них неудобно. Дальше, ползем до выхода и на всех парах к джипу.В принципе, все так и вышло, только когда до ворот оставалось пара метров, один из чекистов заметил нас.- Беги, - крикнул Серый.Я резко вскочил и припустил из всех сил. На мое счастье они были открыты.- Стой, падла! Убью! - кричал чекист.Серега в этот момент подобрал камень и швырнул в него. Я слышал, как Серый несется следом за мной. Ветки царапали лицо, руки, ноги проскальзывали в грязи.- Не оборачивайся, – кричал он.Пару раз в нашу сторону выстрелили. Повезло, пули пролетели мимо. А потом… Потом все резко стихло. Машина никуда не делась, однако выехать не представлялось возможным. Все было размыто. Грязные, промокшие и усталые, мы закрылись в джипе, предоставив свою участь судьбе. Засыпая, я посмотрел на часы, они пошли…***Остаток ночи пролетел. Нас никто не потревожил. Когда проснулись, светило солнце. Дорога немного подсохла и, значит, можно ехать.- Интересно, сколько проспали? – потягиваясь, спросил Серега.Я подсчитал примерно от времени как заработали часы, вышло немного. Серый, смотря на свои штаны, говорил, что с периода службы в армии столько в грязи не валялся.- Слушай, а не причудилось это? - вдруг спросил я его.- Сомневаюсь. Хотя, что мешает проверить? Сейчас светло и видно хорошо.Он открыл дверь и зашагал в чащу. Не знаю почему, я вышел вслед за ним. Конечно, никакого скита в помине не было. Опушка заросла деревьями.- Значит, показалось? Глюк? Вот ведь и не пили ничего, а так накрыло, – сказал Серега.Я прошелся немного дальше. На земле валялись наши дождевики.- Показалось или нет, уже не важно, поехали отсюда прочь, - поднимая их, прокричал я.В машине Серега сидел молча, сосредоточенно смотря вперед. Нам не хотелось вспоминать вчерашнюю историю. Только однажды, выезжая на трассу, он произнес:- Тварь этот дед, прибью его.Я ничего не ответил.По пути мы заехали в придорожное кафе, поели. Серега подобрел, но настроен был решительно, книгу надо непременно забрать.***Деревня Ивановка, так, одно название, на самом деле жилых дворов десять, остальные развалились или куплены под дачи.Подъехав к первому дому, заприметили бабульку. Еще до скитского приключения она нам продала пару икон.- Ой, хлопчики, чего вы? Еще что купить надумали? – с радостью зашамкала она.- Не бабуль, нам бы деда-грибника найти надо, - сказал Серега.- Кого? Ваську?Мы закивали.- Иуду этого, черта рогатого, так его годков десять как схоронили.- Что? – одновременно спросили я и Серега.- Дура я старая, - запричитала она, - совсем забыла вас предупредить.Бабка рассказала, что Василий перед самой революцией пришел в этот скит и хотел стать монахом. Все хорошо складывалось у него, однако сгубила его корысть. Кто-то пожертвовал скиту деньги, а он их украл. Дальше больше, вместо раскаяния, когда уже чекисты во всю с религией боролись, сам отвел их в скит. Монахов всех расстреляли, скит сожгли. Так этот Васька всю жизнь в деревни жил, грибы-ягоды собирал, только никто у него их не покупал, за версту его обходили. Вот он в город свои припасы приспособился возить. А как помер, стали поговаривать, мол, видели в соседнем селе как приходил Васька, мешочек какой-то просил в скит отнести. Деревенские, наши ушлые, знают, скита в помине нет. Так эта неупокоенная душа стала шастать по приезжим. Лет пять назад дачники заехали, только дом купили. Васька к ним под ночь и заявился с грибами своими. Дал мешочек, обещал взамен им горы золотые, только отвезите, те и поехали. Через месяц нашли убитыми их. Странно, ведь тихие места у нас, видно кто-то залетный на машину или что-то еще позарился. Еще пара молодая была, выжили, правда с ума сошли. Всё чушь несли про монахов, расстрелы. В общем, дураками на всю жизнь сделались.Попрощавшись с бабкой, мы побрели к машине. Закат был красивый.- Смотри, птицы на юг летят, - указал на стаю Серега.- Знаешь, видимо и нам туда пора, нервы подлечить, - ответил я.Мы сели в машину и поехали прочь из Ивановки, ругая деда самыми погаными словами…

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