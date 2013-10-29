Работа знахарки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:52

Joss Просмотров: 259 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 14:52 by

Одна моя знакомая семья купила дом в деревне небольшой, чтобы отдыхать летом и наслаждаться природой. Но как-то неспокойно там было по ночам. То «живые» тени мерещатся (в общем, то, что на сайте описывается в достатке), то шаги по дому… Сама свидетелем была. В доме на самом деле некомфортно было, старались все время в беседке на летней кухне находиться, когда в гости к ним приезжали…Один сезон они как-то пережили. На другое лето опять началось…Что делать?Земля слухами полнится. Нашли они женщину, которая, как говорили, – ведунья (знахарка). Приехала она к ним, сказала, что дом «грязный» и надо чистить. Ходила с иконой, свечами... То ли молитвы читала, то ли заговоры...Закончила свое дело, оставила хозяевам икону, с которой ходила, и уехала. Сказала, что теперь все хорошо будет. Это подруга мне рассказывала, и ту икону они в угол повесили. Только на всех дверях и окнах кресты свечами поставила (подруга сама видела, как та кресты рисовала), со слов знахарки - защита...Семья в город уехала, так как выходные закончились. Так дом простоял до пятницы пустой. Хозяева на выходные опять отдыхать приехали. И, на удивление, все на самом деле спокойно стало.Но через какое-то время была сильная гроза, и протек потолок. Хозяин полез на чердак, а там овальная и ровная дыра в шифере, а куска шифера нет под дырой. Куски шифера позже нашли на крыше дома снаружи, когда заделывать стали дыру…Вот и вся история, и мистикой-то не пахнет.Наверное, уже мои домыслы, что, поставив кресты на окнах и дверях, знахарка, заработавшись, перекрыла выход нечисти... Вот та нечисть и ломанулась через крышу.А к друзьям мы в гости продолжаем наведываться отдыхать – все спокойно.

Ключевые слова: Знахарка нечисть дом икона кресты авторская история

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