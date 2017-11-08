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Истории из жизни

"Купите вачаги!"

Лет 10 назад снами произошла странная история. Это было в Псковской области, в Изборске. Поехали мы туда большой компанией на двух машинах, отдыхать. Пошли на кладбище, там Труворов крест (кто был, тот знает, остальным Гугл в помощь — очень долго писать), ходим-смотрим-разговариваем.

Вдруг появляется какая-то старушка - ну, как с древней картинки. В платочке, в какой-то фуфаечке, горбатенькая.
И говорит нам:
- Купите у меня вачаги!
Мы переспросили, что такое вачаги. Она говорит:
- Вы не русские, что ли?
Разговаривала она с нами не по-доброму, как-то даже агрессивно и опять: «Купите мои вачаги!». И в руках держит что-то вязаное. Стала к нам подходить, а мы от нее, она к нам — мы от нее. Она к нам с предложением купить «вачаги», мы от нее, ее тон заставлял нас от нее отходить.
Решили мы от этой странной бабульки вообще уйти. К тому же, впервые я слышу, чтобы на кладбище что-то продавали или покупали. И бабка какая-то ну... злая была.

Ушли мы с кладбища, она вроде как за нами решила идти, да возраст помешал, не получалось у нее быстро ходить.
Ну, погуляли мы по Изборску, а на ночевку поехали за озеро, на другую сторону. Разбили лагерь, развели костер, шашлык, все дела. Посидели, поболтали, поприкалывались… Наш друг Андрюха отошел по малой нужде в лесок.
Слышим, что разговаривает с кем-то! Приходит и говорит: в лесу встретилась ему та бабка и опять — «купи вачаги или хотя бы посмотри», и сует ему что-то в руки. Он сказал, что ему ничего не надо, и ушел от нее.
Мы сидим, думаем: как она прошла такое расстояние? Мы-то на машине ехали, потом еще место искали для ночлега.

Больше бабку мы эту не видели, легли спать, а Андрюха лег в машине, а не в палатке. Я ночью сквозь сон слышу — вокруг палаток кто-то ходит, причем поступь достаточно тяжелая, мужская. Подумала — друзья из соседней палатки по нужде или покурить…
Утром проснулись, Андрюха (который спал в машине) нам говорит:
- Вы задолбали вокруг машины ночью круги наматывать!
Я говорю:
- Я думала, это ты ходишь!
В общем, все ночью слышали шаги вокруг лагеря, но каждый подумал, что это кто-то из соседней палатки или Андрюха из машины. Народу-то много… Но самое интересное, у нас за машинами стояли мешки с мусором (съестного там не было ничего, мангал одноразовый, бутылка из под розжига, стул раскладной походный, который сломали (сели вдвоем), и другое). Так вот, пакеты были разорваны, а этот мусор был весь раскидан, причем странно, что мангал одноразовый был раскурочен — ножки его были перекручены и как-то выгнуты…
Вот такой случай…

А вачаги — это варежки, так они на Руси назывались.
Автор - Юлия.
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Сегодня, 18:53 by LynxПросмотров: 314Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Кладбище бабушка старуха топот странности

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Сегодня, 19:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Может, животные ходили. Лось какой-нибудь. Они могли и мешки разворотить. Пахло оттуда едой после шашлыка, вот и лезли.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 19:40
+1
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Репутация: (1788|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 093
Интересно что за варежки бабулька продавала и для чего на кладбище? хотя наверное там туристов много и все на крест приезжают смотреть, вот и хотят местные подзаработать, а к лагерю может тропка короткая вела) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Ерема
Сегодня, 19:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: Spivachka
Может, животные ходили. Лось какой-нибудь. Они могли и мешки разворотить. Пахло оттуда едой после шашлыка, вот и лезли.

Не могли животные мангал так выкрутить. Медведь бы мог из любопытства так развлечься, но ведь от мангала дымом пахнет - это бы его отвернуло.
А вдруг, если бы купили варежки, впоследствии все было бы печально?+
Зарегистрирован: 29.06.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:51
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 375
Не вижу связи между бабкой с "вачагами", и разворошенным мусором.
Но вот явление бабки в ночном лесу загадочно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 20:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 154
Хм. Только сейчас вспомнила, что у меня мать употребляла такое слово: "рот открыл шире вачеги".

А про бабку подумалось: может, ведьма дар всучить пытается?
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:32
0
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 347
Места туристические. Видимо бабке не в первой и по кладбищам и лесам шастать к отдыхающим, продавать свои товары. Может кто-то и подвозит ее иногда. Насчёт разрухи утром вокруг, так видимо вы не одни отдыхали в этом лесу. Бичей тоже не исключаю местных.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#7 написал: Ерема
Сегодня, 20:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: Штурман Жорж
А про бабку подумалось: может, ведьма дар всучить пытается?
Ну, насколько мне известно, тут другая технология немного.
Зарегистрирован: 29.06.2018
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