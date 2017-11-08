"Купите вачаги!"

Lynx Просмотров: 314 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 18:53 by

Лет 10 назад снами произошла странная история. Это было в Псковской области, в Изборске. Поехали мы туда большой компанией на двух машинах, отдыхать. Пошли на кладбище, там Труворов крест (кто был, тот знает, остальным Гугл в помощь — очень долго писать), ходим-смотрим-разговариваем.Вдруг появляется какая-то старушка - ну, как с древней картинки. В платочке, в какой-то фуфаечке, горбатенькая.И говорит нам:- Купите у меня вачаги!Мы переспросили, что такое вачаги. Она говорит:- Вы не русские, что ли?Разговаривала она с нами не по-доброму, как-то даже агрессивно и опять: «Купите мои вачаги!». И в руках держит что-то вязаное. Стала к нам подходить, а мы от нее, она к нам — мы от нее. Она к нам с предложением купить «вачаги», мы от нее, ее тон заставлял нас от нее отходить.Решили мы от этой странной бабульки вообще уйти. К тому же, впервые я слышу, чтобы на кладбище что-то продавали или покупали. И бабка какая-то ну... злая была.Ушли мы с кладбища, она вроде как за нами решила идти, да возраст помешал, не получалось у нее быстро ходить.Ну, погуляли мы по Изборску, а на ночевку поехали за озеро, на другую сторону. Разбили лагерь, развели костер, шашлык, все дела. Посидели, поболтали, поприкалывались… Наш друг Андрюха отошел по малой нужде в лесок.Слышим, что разговаривает с кем-то! Приходит и говорит: в лесу встретилась ему та бабка и опять — «купи вачаги или хотя бы посмотри», и сует ему что-то в руки. Он сказал, что ему ничего не надо, и ушел от нее.Мы сидим, думаем: как она прошла такое расстояние? Мы-то на машине ехали, потом еще место искали для ночлега.Больше бабку мы эту не видели, легли спать, а Андрюха лег в машине, а не в палатке. Я ночью сквозь сон слышу — вокруг палаток кто-то ходит, причем поступь достаточно тяжелая, мужская. Подумала — друзья из соседней палатки по нужде или покурить…Утром проснулись, Андрюха (который спал в машине) нам говорит:- Вы задолбали вокруг машины ночью круги наматывать!Я говорю:- Я думала, это ты ходишь!В общем, все ночью слышали шаги вокруг лагеря, но каждый подумал, что это кто-то из соседней палатки или Андрюха из машины. Народу-то много… Но самое интересное, у нас за машинами стояли мешки с мусором (съестного там не было ничего, мангал одноразовый, бутылка из под розжига, стул раскладной походный, который сломали (сели вдвоем), и другое). Так вот, пакеты были разорваны, а этот мусор был весь раскидан, причем странно, что мангал одноразовый был раскурочен — ножки его были перекручены и как-то выгнуты…Вот такой случай…А вачаги — это варежки, так они на Руси назывались.Автор - Юлия.

Ключевые слова: Кладбище бабушка старуха топот странности

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