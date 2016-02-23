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Истории из жизни

Домовой?

У нас в Грузии есть родственники, и поэтому летом мы часто к ним ездили отдыхать. Мне было двенадцать лет, а моему брату - семь.
Вечером, перед утренней поездкой, родители уезжали заправляться, дабы не тратить время утром. Но что произошло тем вечером, я могу только предположить.

Когда родители уезжали, мы отодвигали стол и играли в настольные игры до одиннадцати часов, а потом смотрели что-нибудь по телевизору.
Стоит упомянуть, что мы живём на одиннадцатом этаже огромного здания, то есть к нам если невозможно, то очень трудно пробраться в квартиру.

Примерно в девять часов вечера мы играли в настольную игру "Монополия", как вдруг услышали, что на кухне кто-то или что-то открывает и закрывает шкафы, гремит посудой, шевелит люстру. Мы дико испугались с братом, спрятались в комнате родителей, заперлись там и ждали, когда это кончится.

Продолжалось это примерно полтора часа. За полчаса до приезда родителей всё успокоилось, а когда мы осмелились проверить, что там такое, то увидели кучу разбитой посуды и открытые настежь дверцы шкафа.
Позже мы нашли, что таким образом домовой провожает в дорогу, тем самым приносит нам удачу.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05 by Valera54Просмотров: 412Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Домовой поездка вечер игры шум нечто грохот авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:06
+5
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Комментариев: 1 378
От счастья он там прыгал, что его оставят в покое на пару дней)
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Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:29
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увидели кучу разбитой посуды и открытые настежь дверцы шкафа.
Позже мы нашли, что таким образом домовой провожает в дорогу, тем самым приносит нам удачу.

Фигасе удача 418 Какой буйный!
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 18:12
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Говорят, характер домового зависит от хозяев. Но вот первый раз слышу, чтобы домовые массово били посуду да ещё и к удаче )) crazy
Ну, пусть уж, если это кого-то спасёт... Хотя, посуду всё равно жалко )) +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 19:17
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Комментариев: 878
Цитата: Lynx
От счастья он там прыгал, что его оставят в покое на пару дней)
Плюс.

С песнями "Ара вай, вай, вай." smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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