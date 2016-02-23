Домовой?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:05

Valera54 Просмотров: 412 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 16:05 by

У нас в Грузии есть родственники, и поэтому летом мы часто к ним ездили отдыхать. Мне было двенадцать лет, а моему брату - семь.Вечером, перед утренней поездкой, родители уезжали заправляться, дабы не тратить время утром. Но что произошло тем вечером, я могу только предположить.Когда родители уезжали, мы отодвигали стол и играли в настольные игры до одиннадцати часов, а потом смотрели что-нибудь по телевизору.Стоит упомянуть, что мы живём на одиннадцатом этаже огромного здания, то есть к нам если невозможно, то очень трудно пробраться в квартиру.Примерно в девять часов вечера мы играли в настольную игру "Монополия", как вдруг услышали, что на кухне кто-то или что-то открывает и закрывает шкафы, гремит посудой, шевелит люстру. Мы дико испугались с братом, спрятались в комнате родителей, заперлись там и ждали, когда это кончится.Продолжалось это примерно полтора часа. За полчаса до приезда родителей всё успокоилось, а когда мы осмелились проверить, что там такое, то увидели кучу разбитой посуды и открытые настежь дверцы шкафа.Позже мы нашли, что таким образом домовой провожает в дорогу, тем самым приносит нам удачу.

Ключевые слова: Домовой поездка вечер игры шум нечто грохот авторская история

Другие, подобные истории: