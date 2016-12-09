Лесная история. Ч.2

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 93 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 13:12 by

Прежде чем бабушка успела возразить, шаман начал свое неспешное повествование.Когда-то в этих краях был большой наслег. Покровителем этого наслега был могущественный и мудрый шаман, благодаря его защите наслег процветал, жители его не болели и умирали в глубокой старости, лес всегда был полон дичью и ягодами, озера кишели рыбой, луга покрывались густой травой, в изобилии давая пищу стадам быстроногих лошадей и круторогих коров. Все мужчины его были ловкими охотниками и рыбаками, а их женщины были искусные мастерицы и трудолюбивые хозяйки. Однако, как говорят в народе, и среди тысячи белых лошадей есть одна каурая. Жил в этом наслеге молодой охотник, которому явно благоволили и Бай Байанай (дух леса) и Кёх Бёлэх (дух воды), охота и рыбалка его всегда были удачными, сети его рвались от избытка рыбы, стрелы его всегда настигали цель, силки его никогда не пустовали. Дети старались ему подражать, взрослые уважали, старики ему благоволили. Настала пора ему жениться, родители сватали ему красавицу за красавицей, но от всех предложений молодой охотник отказывался. Ни одна из предложенных ему невест не смогла воспламенить его сердце, родители печалились, но не неволили парня и ждали, когда он сам решит остепениться и порадовать их внуками.Однажды ранней весной, на охоте, охотник погнался за лисой, рыжая плутовка была красна как огонь, быстра как скакун и ловка как горностай. Долго гнался за ней охотник и, наконец, выбился из сил, потерял ее из виду и понял, что в погоне за краснохвостой забрался далеко от тех мест, где обычно охотился. Начинало темнеть, пора было искать место для ночлега. Едва он только подумал о том, чтобы найти подходящее дерево, на котором можно было бы сделать полок для ночлега, как ему показалось, что где-то в глубине леса мелькнул огонек. Решив проверить не поблазнилось ли ему, охотник пошел в ту сторону, где мелькнул огонек. Вскоре он вышел на поляну, посредине которой стоял большой балаган, из трубы дома валил дым, у дома было вкопано сэргэ (коновязь).Подойдя к балагану, охотник постучал в дверь и вошел внутрь. У камелька, помешивая варево в котле, сидела пожилая женщина. Поклонившись ей, охотник поприветствовал хозяйку дома, представился ей, рассказал, как очутился в этих краях и получил приглашение разделить трапезу и ночлег. Едва они сели ужинать, как дверь распахнулась, и в балаган вошла девушка, она сняла шапку-дьабака, и сердце охотника на мгновение остановилось. Когда же снова забилось, оно хотело биться в унисон с сердцем лесной красавицы, которая оказалось дочерью хозяйки балагана. К счастью охотника, красавица оказалась не избалованна вниманием кавалеров и согласилась на ухаживания охотника. Она тоже оказалась хорошей охотницей, и вечер пролетел незаметно для молодых, за разговорами об охоте и повадках животных. Утром охотник первым делом попросил руку красавицы у хозяйки дома. Смутившись, женщина сказала, что нужно дождаться отца девушки, ее мужа, и спросить согласия у него, а она не против. На вопрос, когда же появится ее муж, женщина сказала, что через неделю он вернется и даст свой ответ, а до тех пор, пусть охотник вернется к себе домой. Ответ не понравился охотнику, который до сей поры не знал отказов в своих желаниях. Он решил силой взять свою суженную, а когда мать встала в дверях, чтобы помешать ему украсть невесту, он заколол ее копьем. Всю дорогу домой он утешал свою нареченную, которая не переставала оплакивать свою мать.Вернувшись в наслег, охотник объявил всем, что лесная красавица - его жена и взял ее в свой дом. Родители не могли нарадоваться на то, что их сын наконец-то остепенился. Сама красавица ни словом не обмолвилась о том, что произошло у нее дома и, казалось, смирилась со своей участью. Прошла неделя и однажды утром страшная весть облетела наслег. В своем балагане, который отстоял на расстоянии трех кес от наслега, нашли убитым шамана - покровителя наслега. Старейшины наслега собрали сход, на котором пытались выяснить, кто мог посметь поднять руку на всеми уважаемого и почитаемого старца. Было много толков и разговоров, пока не поднялась лесная красавица и не заявила, что убийца шамана ее муж, молодой охотник, и, в качестве доказательства, показала батас (копье) молодого охотника, запачканное в крови. Молодого охотника, который, видимо, не ожидал такого коварства от своей жены, схватили и потребовали от него ответа, зачем он убил шамана. Однако молодой охотник помешался, он говорил, что его заставил Черный человек, который пришел к нему во сне. Вина охотника была доказана, и сход приговорил к его смерти. Так как никто не захотел проливать его кровь, то, по предложению лесной красавицы, охотника привели в лес и привязали к дереву, оставив его наедине со своими скорбными мыслями. Каждую ночь к молодому охотнику приходила лиса, красная как огонь, быстрая как скакун и ловкая как горностай, она садилась напротив охотника и смотрела на него, словно наслаждаясь видом его мучений. Последней мыслью умирающего охотника была надежда на то, что его односельчане хотя бы похоронят его по-человечески, но его надеждам не суждено было сбыться. Он не знал, что в ту же ночь, когда его привязанного оставили в лесу, наслег поразила черная смерть. Ему, можно сказать, «повезло», он на целую ночь пережил всех своих односельчан.Шаман закончил и замолчал, а потом спросил: «Тебе назвать имя молодого охотника?» «Нет», — сказала бабушка. Ей и так было ясно, что звали охотника Харысхал. «Значит, он юёр, - подытожила бабушка и спросила у Боппая, - и что же мне теперь делать?» «То же, что и всегда, – ответил шаман, усмехнувшись, - бежать». «Но как я смогу убежать от юёр? – возмутилась бабушка, – ведь он догонит меня. Старики говорят, что от юёр даже ветер не убежит». «Так то - ветер, а то - ты Мария, дочь Спиридона», - снова усмехнулся шаман. Бабушка хотела снова возмутиться, но голос Харысхала стал слышен ближе, и она, пересилив себя, ласково попросила шамана: «Объясни глупой женщине, как же мне убежать от злодея?» Шаман победно улыбнулся и сказал: «То-то же, а то все я, да, я. Перед тем как бежать, согласись помочь погибшей душе, а когда он решит, что ты в его руках, предложи ему закурить, он, конечно, откажется, а ты достань кисет, запусти туда руку и, набрав полную горсть табака, брось его ему в лицо, ну а пока он будет чихать - беги как можно быстрей и помни, юёр привязан к месту своей смерти и далеко от него удаляться не может, в этом залог твоего спасения, ну а там, я постараюсь тебе помочь». Бабушка хотела поблагодарить Боппая за помощь, но прежде чем открыла рот, туман рассеялся, и она оказалась нос к носу с Харысхалом.«С кем ты разговаривала?» - подозрительно спросил юёр. «С Черным человеком», - ответила бабушка. Юёр отшатнулся от нее. «Черный человек, - продолжала бабушка, - хотел, чтобы я не помогала тебе, но я отказалась его слушать и решила, что помогу тебе». Харысхал плотоядно облизнулся и приблизился к бабушке, а она продолжила: «Но прежде чему начать искать твои кости, давай покурим». «Нет, - ответил юёр, - я не курю, а ты, если хочешь, то кури». Бабушка поблагодарила за разрешение и достала кисет. Развязав его, она засунула в него руку. «А почему ты не достала трубку?» — спросил вдруг юёр. Прежде чем он смог сообразить ответ на свой вопрос, бабушка вынула полную пригоршню табака и швырнула его прямо в лицо Харысхалу. В одно мгновение он преобразился, явив бабушке свой истинный облик. Однако бабушка было не досуг рассматривать чудовище, она уже из всех бежала, надеясь, что старый Боппай не ошибся, и она сможет ускользнуть из рук нечисти.Бежала бабушка, не разбирая дороги, ее не остановили даже заросли шиповника, она бежала понимая, что юёр уже гонится за ней. Она слышала его тяжелое дыхание практически у себя за спиной. В ужасе бабушка прибавила ходу и… свалилась в овраг, по дну которого бежал ручеек, почти полностью заросший тиной. Не сбавляя темпа, бабушка перемахнула ручеек и начала карабкаться на другой склон оврага, когда была остановлена жутким воем. Бабушка обернулась готовая сразиться с юёр за свою жизнь и, в крайнем случае, дорого ее продать. Но последнее было не нужно, Харысхалл стоял по ту сторону ручейка и выл от досады, не в силах преодолеть водную черту, служившую границей его владений. Бабушка не стала задерживаться в овраге, и была такова. Едва она выбралась из оврага, как перед ней мелькнул широкий хвост, бабушка похолодела, росомаха, этого зверя даже медведи предпочитали обходить вокруг. Росомаха обернулась и снова махнула хвостом, словно приглашая идти за ней. Бабушка нерешительно сделала несколько шагов, росомаха побежала вперед, не оглядываясь. Еще долго, на протяжении почти трех кес, слышала она злобный вой обманутого ею Харысхала, но постепенно он затих вдали. Росомаха уверено бежала вперед. Через пару часов она остановилась и махнула нервно хвостом, потом подпрыгнула и растворилась в густых ветвях старой ели. Впереди послышались голоса, бабушка побежала на них и через пару минут обнималась с родней, которая искала ее.

Ключевые слова: Росомаха юёр шаман лес убийство охота охотник красавица авторская история

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