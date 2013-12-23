Лесная история

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:37

astrelez Просмотров: 302 Комментарии: 7 +11 Вчера, 11:37 by

Бабушка пробиралась сквозь заросли шиповника и на чем свет стоит костерила своего деверя Николая, который завез их к черту на кулички для сбора ягод. Обычно бабушка собирала ягоды в урочище Кыыл Бастах, что означает звериная голова, бабушка еще застала то время, когда на самом огромном дереве посредине урочища висел медвежий череп, выбеленный солнцем, он скалил клыки, наводя ужас на местных жителей. Потом приехал уполномоченный по делам религии и, согнав народ на митинг, прочитав лекцию о том, что Бога и злых духов нет, шаманы, попы и прочие служители культа - мошенники. В подтверждение своих слов в конце лекции он достал из привезенного с собой мешка медвежий череп, в котором все узнали череп из урочища Кыыл Бастах. Потрясая черепом, лектор объявил о том, что он не побоялся гнева духов и снял этот череп со священного дерева и сейчас на наших глазах его уничтожит, с этими словами он взял молоток и раздробил череп на мелкие кусочки. С тяжелым сердцем люди расходились по домам, шепотом делясь друг с другом словами о том, что все это не к добру.На следующий день уполномоченный уехал в соседний наслег на лекцию, его провожать поехал 15 летний Семен, сын председателя колхоза Ивана Никифоровича, вернулся мальчик к обеду, на взмыленной лошади и рассказал, что в нескольких кес от священного дерева на лектора и его лошадь напали медведи. Это было неслыханно, все знали, что медведи одиночки и только медведица может быть с медвежатами, но Семен уверенно говорил, что видел, как минимум трех больших медведей. В тот же час шесть крепких мужчин, взяв ружья, выехали на место происшествия. Вернулись они к вечеру, привезя с собой останки лектора, тело которого так истерзали, что мужчины с трудом опознали его. Самое страшное было, что голову его не нашли. Потом через месяц, старый болтун Кэскил рассказывал выпив, что он, собирая ягоды, был у урочища Кыыл Бастах и видел на той самой ветке, где прежде висел череп медведя, голову уполномоченного по делам религии, что несмотря на то, что плоть на голове сгнила его можно было узнать по остаткам рыжих усов. Услышав эту байку, председатель, конечно, послал мужчин посмотреть, что там такое. Вернувшись, гонцы сообщили, что в священное дерево по всей видимости попала молния так, что от былого великана остался только остов, а все ветки, в том числе и та, на которой висел медвежий череп, сгорели дотла. Они поискали конечно голову или череп под деревом, но ничего не нашли. Старом Кэскилу было сделано внушение и постепенно об этом забыли, только дети пугали друг дружку страшными историями о том, что в урочище Кыыл Бастаах иногда видят безголового человека, который ищет свою голову. Благодаря этой сказке, в урочище всегда было много ягод и мало народу, и бабушка всегда набирала ягоды, не удаляясь далеко от родных мест.Однако в этом году, нелегкая принесла в отпуск в родимый край деверя Николая с женой Еленой и двумя сыновьями Борисом и Глебом. Именно Николай взбаламутил всех отправиться по ягоды, и раз уж он здесь, то по ягоды они направились на его «Ниве». Похваляясь знанием местности Николай, завез их в самые труднодоступные дебри уверяя всех, что тут полно ягоды. Сейчас же, чертыхаясь, бабушка искала тропинку в зарослях шиповника, который в изобилии рос тут повсюду. Наконец размахивая пустым туеском, бабушка вышла из зарослей шиповника и поняла, что заблудилась. Позже бабушка говорила нам - своим внукам, что она сразу пришла к выводу, что самостоятельно ей выбраться будет трудно, когда мы спрашивали, как она это определила, она всегда говорила, что это ей подсказал внутренний голос. Однако сдаваться было не в ее характере, а потому, определив по солнцу, в какой стороне находится восток, бабушка направилась в ту сторону, здраво расценив, что родственники начнут ее искать, как только она не выйдет к пяти часам на опушку алааса, где они бросили машину. Когда темнота начала сгущаться, бабушка поняла, что ночевать придется в лесу. Для ночлега она выбрала большую раскидистую ель, натаскала под него лапника, под голову приспособила теплый пуховый платок. Перед сном поужинала остатками бутерброда, который брала с собой для перекуса. Допила воду из бутылки. Как только, поелозив, бабушка нашла удобное положение и замерла, лес вокруг ожил, где-то рядом шуршали мышки, громко квакали лягушки, вдалеке кричала сова. Так под эту мирную какофонию, бабушка провалилась в сон.Разбудил ее шепот, кто-то звал ее по имени:- Мария, проснись, Мария, помоги мне.Открыв глаза, бабушка чуть не заорала от страха, над ней нависла мужская фигура с копьем в руках. Увидев, что бабушка проснулась, фигура отошла немного назад и присела на небольшой пенек. Копье незнакомец положил себе на колени и заговорил:- Не бойся меня Мария, дочь Спиридона, меня зовут Харысхан, когда-то я был головой наслега. Мой наслег был небольшой, но зажиточный, наши мужчины были лучшими охотниками, а женщины рукодельницами, мы платили ясак и жили в покое и довольстве. Однако беда пришла оттуда откуда не ждали. Однажды зимой к нам как обычно за ясаком приехали служилые люди, с ними как обычно был и торговый люд. Среди них был купец Лекэс, по прозвищу Скаредный. Именно он и привез к нам черную заразу, когда через три дня гости уехали, старик Спиридон остался лежать в горячке в доме Усун Урана – нашего шамана. Вечером второго дня он скончался. В тот же вечер Усун Уран пришел ко мне и сказал, что дела наши плохи, что умер Скаредный Лекэс от черной заразы, и, что эта зараза уже прилипла к его родственнице старухе Харчаане, которая ухаживала за купцом, пока он был болен. Значит скоро черная зараза пожнет свои плоды и нам надо было бежать. Я согласился с шаманом, но ночью ко мне пришел во сне Черный человек, он сказал, что поможет мне если я помогу ему. Знаю мне надо было отказаться, но я был жадным и мне было жаль бросать все нажитое и бежать в неизвестность. По наущению Черного человека я взял батас (копье) и убил Усун Урана, перед смертью корчившийся в агонии шаман проклял меня и весь мой род…Человек замолчал, потом вздохнул и продолжил:- Черный человек обманул меня, черная смерть поглотила всех моих родных, а затем весь мой наслег, лишь меня она не тронул. В этом Черный человек не солгал. Когда умер последний житель наслега, я все бросил и тронулся в путь, в первую же ночь в лесу, неизвестный зверь загрыз мою лошадь. Утром по следам определил, что это была росомаха. В начале я был уверен, что это совпадение, но на следующий день вечером, устраиваясь на ночлег, я увидел, следы большой росомахи, сомнений не было. Я вспомнил, что люди судачили о том, что кыыл (спутник) шамана Усун Урана – это росомаха. Всю ночь я не спал, прижимая к себе батас и топор. Днем я брел по дороге, а боковым зрением видел скользящие тени росомах, которые шли за мной. На третью бессонную ночь я не выдержал и уснул…Человек замолчал.Бабушка в нетерпении спросила:- И что же было дальше?- Дальше, - снова вздохнул человек, - проснулся я здесь, и с тех пор хожу кругами, куда бы я не пошел, ноги сами приводят меня сюда к этому дереву, где меня настигло проклятие Усун Урана.- И что же ты хочешь от меня? - начиная догадываться, в чем дело, спросила тем не менее бабушка, чтобы подтвердить свою догадку.- Ты и сама, наверное, уже догадалась, - вздохнул Харысхал, - прошу тебя, похорони мои останки, только тогда найду я упокоение, когда мои кости будут лежать в освященной земле…Бабушка уже собиралась было пообещать это призраку, как все вокруг нее заволокло туманом, густым как молоко, бабушка позвала Харысхала, он ответил ей, но голос его донесся откуда-то издалека, приглушенно.Зато совсем рядом с ухом насмешливый и до боли знакомый голос сказал:- Ну здравствуй, Мария, дочь Спиридона, ты снова встряла в неприятную историю.Бабушка резко обернулась, у нее за спиной стоял ее давний знакомый шаман Боппай. В руке он держал трубку, дым которой стелился словно туман, скрывая все вокруг кроме них. Бабушка, не собиравшаяся терпеть насмешки от классового врага, яростно возразила, что никакой неприятности нет, а Харысхалу она поможет, найдет его останки и захоронит их на кладбище. Выслушав ее гневную отповедь, шаман усмехнулся и затянулся трубкой, выпустив густые клубы табачного дыма шаман сказал:- Чтобы дать тебя время успокоиться, я расскажу тебе одну историю...

Ключевые слова: Ягоды череп Шаман копье убийство рассказ авторская история

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