Хозяйка деревьев

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:57

pepe_mantani Просмотров: 113 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:57 by

Было самое начало осени, месяц сбора плодов. Дни стояли солнечные и жаркие, как летом. Зная о том, что погода может быстро поменяться, люди стойбища пользовались каждым погожим днем, чтобы наловить и навялить побольше рыбы на зиму. С раннего утра мужчины и женщины разбрелись по разным делам, а в стойбище остались только старая бабушка Тагым да малые дети.Бабушка трепала крапиву, а Имгар и его сестра Олин должны были помогать бабушке смотреть за младшими детьми. Имгару и Олин уже было по десять лет и им было скучно сидеть в стойбище с бабушкой и младшими братьями и сестрами, но в этот раз взрослые ушли без них. Имгар и Олин чувствовали себя уже почти взрослыми и им хотелось совершать что-то значительное, а не просто присматривать за малышами.В конце концов, бабушка Тагым сжалилась над Имгаром и Олин и велела им пойти в лес собрать орехов.- Только не ходите очень далеко, чтобы не заблудиться и чтобы вас не унес Тот, кто бродит в сумерках, - напутствовала Имгара и Олин бабушка. - Вот, возьмите на всякий случай по куску вяленой рыбы.Имгар и Олин целый день бродили по лесу. Они набрали два больших туеска орехов и уже стали собираться обратно в родное стойбище. Когда солнце стало уже клониться к закату, они вышли на небольшую полянку, окруженную высокими деревьями. Имгар и Олин присели на ствол поваленного дерева и уже собирались перекусить рыбой, которую дала им бабушка, как вдруг по кронам деревьев прошел порыв ветра, и с деревьев посыпались листья. Дети насторожились.- Что это такое? – тревожно спросила Олин.- Не знаю. Мне кажется, там кто-то есть, на деревьях.Дуновение ветра повторилось ближе.- Это Тот, кто бродит в сумерках?- Не знаю…- Имгар, мне страшно.- Не бойся. Может быть, это Хозяйка деревьев, - предположил Имгар. – Давай поделимся с ней рыбой?Он встал и разломил свой кусок вяленой рыбы пополам, потом пошел к высоким деревьям, где гулял ветер, и положил кусок рыбы на упавшее дерево, поросшее мхом.- Вот, теперь Хозяйка деревьев наверное будет довольна.Ветер и вправду стих.Дети доели рыбу и пустились в обратный путь.Придя в стойбище, они рассказали бабушке о встрече в лесу.- Бабушка Тагым, мы видели Хозяйку деревьев, когда сидели в лесу на поляне!- Ох, Олин, и как же вы поняли, что это Отсиэм – Хозяйка деревьев?- Она сидела на деревьях, раскачивала их ветром и сыпала в нас листьями, а потом мы поделились с ней рыбой и она успокоилась.Бабушка погладила Олин по голове и сказала:- Это вы хорошо сделали. Отсиэм может сердиться, если люди плохо ведут себя в лесу, шумят, забирают ягод и орехов больше, чем нужно и ничего не предлагают взамен. Всегда надо что-то предложить в дар Отсиэм - то, чего нет у нее в лесу. Очень хорошо, что вы поделились с ней рыбой. Отсиэм защищает путников от Того, кто бродит в сумерках и от Жителей болот. В следующий раз, когда пойдете за орехами, – обязательно возьмите рыбы или ракушек.

Ключевые слова: Лес духи леса духи природы авторская история

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