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Страшные Арты
Тигра-Шаман
Сегодня, 09:00 by
Estellan
Просмотров: 27
Комментарии: 6
+7
Ключевые слова:
Тигра
серия
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Летяга
Сегодня, 09:07
+3
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Публикаций: 647
Комментариев: 7 906
Послушаем, что скажет сама Тигра))
А мне нравится!
+++
#2 написал:
conjure one
Сегодня, 09:30
+4
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 300
Интересно, что она там видит? Вероятно, за наивной "блондинистой" внешностью скрывается железная натура, раз шаманка шкуру тигра на себя нацепила. +++
#3 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 10:00
+2
Группа
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 069
А когти- то какие))) Это неспроста?
#4 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:23
+2
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Публикаций: 1 336
Комментариев: 9 040
Цитата: conjure one
Интересно, что она там видит?
Тигриная натура скрытная, ничего не скажет, что видит. )) +
#5 написал:
Tigger power
Сегодня, 10:45
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 799
Цитата: conjure one
наивной "блондинистой"
Это ужасный стереотип, который придумали брюнетки, а мужчины с удовольствием подхватили, чтобы безнаказанно насмехаться над половиной женщин)))))
Цитата: зелёное яблочко
А когти- то какие))) Это неспроста?
Точно неспроста, разглядел автор сущь мою
Цитата: Сделано_в_СССР
Тигриная натура скрытная, ничего не скажет, что видит.
Это точно!)
Мне очень нравится! Ты большой молодец, собственно я так и представляла возможный рисунок меня, с таким ником) Чудесно получилось, в закладки себе возьму, а кода стану совсем дряхлой буду любоваться и умиляться
#6 написал:
Shamanfromforest
Сегодня, 11:34
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Публикаций: 0
Комментариев: 45
Как шаман ставлю плюс, хах
Невероятно крутой арт
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