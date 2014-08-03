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Страшные Арты

Тигра-Шаман

Тигра-Шаман
Сегодня, 09:00 by EstellanПросмотров: 27Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Тигра серия авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:07
+3
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 647
Комментариев: 7 906
Послушаем, что скажет сама Тигра))
А мне нравится!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: conjure one
Сегодня, 09:30
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5860|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 300
Интересно, что она там видит? Вероятно, за наивной "блондинистой" внешностью скрывается железная натура, раз шаманка шкуру тигра на себя нацепила. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1424|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 069
А когти- то какие))) Это неспроста?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:23
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2474|0)
Публикаций: 1 336
Комментариев: 9 040
Цитата: conjure one
Интересно, что она там видит?

Тигриная натура скрытная, ничего не скажет, что видит. )) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 10:45
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1988|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 799
Цитата: conjure one
наивной "блондинистой"

Это ужасный стереотип, который придумали брюнетки, а мужчины с удовольствием подхватили, чтобы безнаказанно насмехаться над половиной женщин)))))
Цитата: зелёное яблочко
А когти- то какие))) Это неспроста?

Точно неспроста, разглядел автор сущь мою smiley
Цитата: Сделано_в_СССР
Тигриная натура скрытная, ничего не скажет, что видит.

Это точно!)
Мне очень нравится! Ты большой молодец, собственно я так и представляла возможный рисунок меня, с таким ником) Чудесно получилось, в закладки себе возьму, а кода стану совсем дряхлой буду любоваться и умиляться relaxed
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Shamanfromforest
Сегодня, 11:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Как шаман ставлю плюс, хах
Невероятно крутой арт
Зарегистрирован: 15.03.2018
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