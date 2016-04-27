Молчащая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 94 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:20 by

Май 1929 года выдался на редкость солнечным и тёплым. Рано зацвели яблони, вишни, абрикосы, и воздух наполнился сладким пьянящим ароматом.Алексеев рассматривал скромный сельский вокзал. За ним должен был приехать местный агроном. Не зная никого в лицо, он наблюдал за мужиками, пытаясь найти нужного.Павла Алексеева, московского парторга, послала партия в скромный посёлок Васичи, чтобы тот нёс идеологию, законы и порядок в тёмные сердца селян. И, заодно, следил за процветанием местного колхоза. Несмотря на молодость, Алексеев зарекомендовал себя как преданный патриот. И, к слову, он был одним из немногих, кто отправился из столицы в такую глушь, без пререканий и попыток увильнуть.- Павел Семёнович?- окликнул его немолодой, но твёрдый голос.Обернувшись, Алексеев увидел высокого худого мужчину лет пятидесяти.- А Вы, я понимаю, Трофим Степанович?- ответил он, пожимая протянутую руку.Агроном приехал встречать гостя на бричке, запряжённой двумя крепкими тяжеловозами.- Народ у нас покладистый и добрый.- делился он с Алексеевым, легонько погоняя лошадок.- Но, как ведомо… Как ты к ним, так и они к тебе… Тёмный правда, немного люд наш. Но Вы уж не обессудьте!Алексеев рассматривал поля и лес, и наслаждался красотой местности. Наконец, показались хаты. Несмотря на раннее утро, жизнь в Васичах кипела. Бабы были на поле, мужики гнали скот на пастбища. На чужака поглядывали с любопытством, но без удивления. Видно слух о прибытии столичного партийца распространился задолго до его появления.***Поселили Алексеева в приличный, чистенький домик к бабуле, Марье Фёдоровне, которая приняла его как родного.И потекли трудовые будни. Алексееву было нелегко заставлять селян менять свои привычки и собираться на планёрки, летучки и политинформацию. Но молодого запала и энтузиазма Алексеева хватало на то, чтобы рушить все устаревшие твердыни. Так, худо-бедно, в трудах и бдениях, прошли два месяца.Был тихий летний вечер. Алексеев ужинал в саду под раскидистой яблоней, а Марья Фёдоровна всё подкладывала ему своих угощений. Как вдруг, покой нарушил крик! Женский, полный ужаса и отчаяния крик!- Ой, лишенько! – всплеснула руками Мария Фёдоровна.Люди всполошились. Со стороны села, где кричали, послышался гомон. Схватив пирожок и откусывая на ходу, Алексеев побежал разбираться.Пробежав пару улиц, он увидел толпу людей. Заметив его, селяне начали расступаться. В центре толпы, была Дашка, Федоренко дочка, которая, судя по всему, и кричала. Вид у неё был такой, что Алексееву стало не по себе! Белая, как мел, с растрёпанными волосами и синюшными губами, она смотрела перед собой застывшим взглядом. Девушка едва стояла на ногах, две подруги, видимо прибежавшие на крик, держали её под руки.- Что случилось?- чеканным голосом спросил Алексеев.Все притихли, девушка молчала, лишь подняла на него полные ужаса глаза.- Гражданка Федоренко! Я спрашиваю, что случилось? - повторил Алексеев с бОльшим нажимом.Девушка облизнула пересохшие губы и выдохнула, почти шёпотом:- Молчащая! Я видела её… Она пришла за мной!От этих слов толпа всколыхнулась, как вода от брошенного камня! Пара женщин взвизгнула и начала причитать, мужики загудели, как пчёлы в улье, мамки стали прижимать к себе малышню. И, словно выдох, пронеслось из уст в уста: «Молчащая… Молчащая… Молчащая…»Тщетно пытался выяснить партиец, что это за «молчащая», и почему её так боятся. Люди лишь качали головами и, пряча глаза, расходились по домам.- Надобно тебе к Тимофеевне, деточка! – шептала крупная тётка, обнимая Дашку за плечи. - Тимофеевна напасть отведёт!Придя домой, Алексеев рассказал своей хозяйке, что видел. И, под конец, спросил:- А эта Федоренко какую-то «молчащую» упоминала. Вы знаете, кто это такая?Услышав «молчащая», Мария Фёдоровна побледнела и стала цветом, как белая скатёрка на её столе. Она боязливо начала оглядываться и что-то бормотать себе под нос, в духе «спаси и сохрани».- Так, Вы что-то знаете об этом?- Ой, сынок… - проговорила, наконец, бабуля. - Это очень плохо! Нечисть это местная. Быть беде!- Мария Фёдоровна! Вы что? Какая нечисть? Советская власть пришла и нечисть всю, как метлой смела!Хоть Алексеев и сказал эти слова с нарочитой строгостью и бравадой, но неприятный холодок по спине у него пробежал. Как-то неуютно стало ему в этом тёмном саду под яблоней сидеть. Словно ощутил он, что из лесных зарослей в ста метрах от дома, кто-то сверлит его недобрым взглядом…На следующий день Дарьи Федоренко не было на политинформации, на работу она тоже не вышла. И через день, и через два дня, девушка не появлялась.Алексеев начал выяснять, что с Дарьей. Родители сразу ответили, что дочка захворала и дома лежит. Остальные, лишь пожимали плечами и отводили глаза. Ну, захворала, так захворала… Алексеев, было, успокоился по этому поводу. Но идя на обед по сельской улице, он увидел Дашку в компании незнакомой молодухи, лет тридцати. Они тихо говорили о чём-то, а потом зашли в хату.Схватив первого попавшегося прохожего за рукав, Алексеев спросил, указывая на ту хату:- Кто живёт там?- А, эт Василисы Тимофеевны хата!В груди молодого партийца вскипела ярость! Как так? Мало того, что Дашка здоровёхонькая по гостям ходит, вместо того, чтобы на благо колхоза работать, так нашлась и некая Василиса, которую он вообще никогда среди трудящихся не видел!Распалив себя своими рассуждениями, Алексеев пошагал к прогульщицам и тунеядкам с самыми серьёзными намерениями.Войдя во двор, он не увидел собак, поэтому сразу направился к двери и, коротко постучав, зашёл.В комнате, залитой солнечным светом, за столом сидела Дашка и старенькая бабуля, лет восьмидесяти. Они подняли головы и удивлённо посмотрели на незваного гостя.- Здравствуйте! - голос Алексеева был серьёзным. - Гражданка Федоренко, почему отлыниваем от работы?Девушка, лишь робко покосилась на бабушку и молча опустила глаза.- Хворает она, сынок! - ответила бабушка доброжелательно. - А я помочь ей пытаюсь.- Если заболела, так к врачу нужно ехать, а не в хате сидеть! - продолжал нажимать Алексеев.- Не поможет врач здесь… - тихо отозвалась бабуля.- Гражданка Федоренко! Завтра либо на работу выходите, либо справку от врача несите. Иначе по статье пойдёте! Отлынивание от работы уголовно наказуемо!Девушка так и молчала, не поднимая глаз.- Так! - не унимался Алексеев. - А где эта молодая особа?- Кто? - удивилась бабушка.- Ну, зашла только что сюда вместе с Федоренко!Говоря это, партиец окинул взглядом единственную комнату, понимая, что никого кроме бабушки и Дашки тут нет и спрятаться негде.- Да, привиделось тебе, сынок, - усмехнулась бабуля. - Здесь только я и Даша.Пригрозив снова Федоренко, Алексеев, озадаченный ушёл. Он чётко помнил чёрные волосы и молодой стан спутницы Дашки. Привидеться ему не могло.***На следующее утро, сбирая людей на политинформацию, Алексеев услышал, как волна шёпота пронеслась по толпе: «Зря ты пришла… Беги назад, деточка… Рано ещё… Иди назад!..» Оглянувшись, он увидел, что в зал зашла Дашка. Девушка присела с краю, не отвечая на гомон толпы.Вдруг один из стариков встал и громко сказал:- Что же Вы, Павел Семёнович, девку на работу гоните? Не отговорила её ещё Тимофеевна! Заберёт её Молчащая! Лихо будет!По толпе снова пронёсся оживлённый гул. Дух Алексеева снова вскипел от такого мракобесия.- Да что вы в самом деле, товарищи! - усилил он голос. - Что за дремучие суеверия такие? Нет в советском союзе места ни «молчащим», ни «кричащим», а только работящим! А Тимофеевна ваша если будет непотребствами заниматься и народ в заблуждение вводить, то и по статье пойти может!Так, угрозами и лозунгами, Алексеев успокоил толпу. И все разошлись по рабочим местам.Трудовой день подходил к концу. Алексеев вышел из конторы, проверить работы, как вдруг, со стороны сеновала до него донёсся женский крик, переходящий в плач и причитание. Почти сразу его подхватили другие женские голоса.Прибежав на крики, Алексеев снова увидел толпу людей. В центре толпы снова была Дашка. Только на сей раз она лежала на спине, прямо на земле, раскинув руки. Её волосы были растрёпаны, лицо белое, как полотно, глаза были широко распахнуты. На лице бедной девушки застыла гримаса дикого ужаса. Она была мертва.Смерть Даши наделала много шума. Люди подняли крик и, не стесняясь, обвиняли Алексеева в произошедшем. Он и сам крайне переживал, да так, что почти всю ночь не спал. Не давало ему покоя и то, что первый осмотр тела не выявил никаких признаков насилия. И лишь жуткое выражение лица, которое забыть было невозможно, указывало на то, что пережила бедняга перед смертью нечто ужасное.Утром он ожидал приезда местных следователей. Завтракая без аппетита, Алексеев решился спросить Марью Фёдоровну:- Бабуль, а что это за «молчащая»? Почему все только о ней и говорят, и смерть Дарьи с ней связывают?Бабушка посмотрела на него, исподлобья, но, после паузы, ответила:- Могу я тебе рассказать, так не поверишь.- А тут не в вере дело, Марья Фёдоровна! Я же должен фольклор местный понимать. Суеверия людей, так сказать. Глядишь, и убийцу легче найти будет.- Ну, тогда слушай.Бабуля села поближе и, оглянувшись, словно боясь кого, начала:- Давно это было, до революции ешо! Были тогда наши прадеды крепостными-подневольными. Жила здесь семья одна, пятеро сыновей было там и младшая дочка. Имя её забыли давно, но говорят, что была она такой красоты, что все на неё шеи сворачивали, и мужики, и бабы. От мужиков, ведомо, спасу ей не было, проходу не давали. А бабы ревновали и сплетни распускали. А девка эта возьми и влюбись в молодого барина! Он был повесой и бабником знатным. И девица та для него просто игрушкой стала. Но, как ведомо, в тайне такие дела не делаются. Понесла девка. Мать её как узнала, так избила и из дому выгнала. Она, в слезах, пошла к барину своему. А он на смех поднял её перед слугами и приказал убираться, грозясь собак спустить. Вот горемычная пошла и повесилась в этом лесу! А ночь, когда она сделала это, непростая была. Осень то была, ночь, когда летняя нечисть с лесом прощается! Так вот, нечисть увидела бедолагу в петле и с собой её забрала! С тех пор, с весны и до осени бродит по лесам эта неупокоенная. Ну а если увидит её кто - беды не миновать! Является она с бледной кожей, с волосами растрёпанными и большим животом с дитём замершим! Ничего не говорит она, просто стоит, смотрит чёрными, как уголь глазами, и молчит. От этого и назвали её «Молчащая». И тот, кому явилась она, обязательно помрёт. Лишь одна Василина знает, как проклятие Молчащей с человека снять. Долго это, несколько дней занимает, но возможно. Но ты не дал бедолажной у Василины срок добыть, вот и сгинула она.Алексеев сжал голову ладонями.- Ух, бабуль, в какой же тьме вы все тут живёте! - прошептал он.- Это ты в тьме живёшь, безбожник! - Марья Фёдоровна рассердилась впервые за всё время. - Вот явится тебе… Ой, что я несу, старая! Спаси Господи!Сказав это, бабуля сконфужено вышла в другую комнату, оставив партийца доедать завтрак в одиночестве.К десяти утра приехал следователь в сопровождении двух офицеров. Он тщательно осмотрел труп и место происшествия. И, не найдя ничего, забрал тело на вскрытие. А через пару дней приехал снова и сообщил, что девушка умерла от разрыва сердца.- Что-то или кто-то очень сильно напугало её, - говорил следователь Алексееву. - Но, всё равно, это странно, так как девушка физически крепкая. Судя по всему, психика у неё тоже здоровая была.- Товарищ Пащенко! - окликнул Алексеев уходящего следователя. - Хочу, чтобы Вы ещё разобрались здесь с одной особой. Местная знахарка. Людей в заблуждение вводит.Следователь остановился и посмотрел на партийца странным долгим взглядом.- Василиса Тимофеевна, что ли?- Да, именно!- Мы проверяли её, - ответил следователь, более резким тоном. - Она травница и ничего против советской власти не делает.- Так… Люди её за врача почитают!- А что, лечить травами - нарушение закона?Пащенко окинул партийца недовольным взглядом и, показав, что продолжать разговор не желает, ушёл.«Поди сам к ней захаживал, вот и покрывает!» - подумал ему в след Алексеев и затаил злобу.***Прошёл ещё месяц. Людские пересуды по поводу внезапной гибели Дарьи умолкли. Но Алексеев явно ощущал, что местные стали относиться к нему с холодком и неприязнью.Стоял погожий августовский день. Выходной! Алексеев решил пойти по грибы. Любил он это дело с детства. Прогуливаясь по лесу, увидел он между деревьев молодую женщину. Она стояла к нему спиной и собирала какую-то траву. Присмотревшись, парень понял, что ранее её никогда не видел. Когда же она повернулась, то понял он, что женщина эта очень похожа на ту молодуху, которую он видел во дворе у травницы!«Ах ты, тунеядка! - подумал он. - Вот и попалась».Он решил проследить за женщиной, чтобы убедиться, что она не из соседнего села. Притаился и стал ждать.Женщина насобирала трав полную корзинку и неспешно пошла из леса. Тропинку она выбрала именно на Васичи. Ликованию партийца не было предела! Он следовал за ней как можно более бесшумно. Перед входом в село, женщина остановилась, прислушалась и оглянулась, словно что-то почуяла. Постояв минуту, она задумчиво улыбнулась и пошла дальше.Как и ожидал Алексеев, она зашла во двор травницы и скрылась в доме. Не теряя ни секунды, партиец бросился следом.«Ах ты, карга старая! - думал он. - Мало того, что народ в заблуждение вводишь, так ещё и тунеядку прячешь! Сейчас я вас обеих и накрою. Потом никто вам не поможет!»Без стука, он влетел в дом. Но увидел лишь старушку, которая выкладывала из корзинки на стол травы. Она повернулась к влетевшему и смотрела на него с удивлением.- Где она? - рявкнул Алексеев и начал заглядывать под лавки, в шкаф, в стол… Он искал и искал, всё больше понимая, что в комнате, кроме бабули и него самого, больше никого нет.- Где она?! - прокричал он, забыв о всех правилах приличия.- Кого ищешь, сынок? - безмятежно ответила бабуля.- Женщину!... Молодуха с чёрными волосами… Где ты её прячешь?- В нашем селе девиц много, я тебя понимаю, дружочек. Но ты не там ищешь! Я старая, со мной никто не живёт. Иди вон, к Петру, соседу, у него три дочки. Может, там свою молодуху найдёшь!Сказав это лукавым тоном, травница усмехнулась и подмигнула. Стиснув зубы от бессильной ярости, Алексеев ушёл ни с чем. Но твёрдо решил, что выследит и обличит наглых лгуний. И накажет по полной.Он специально день за днём ходил мимо дома травницы. Но видел лишь бабулю, которая ковырялась в саду. Тогда он решил последить ночью.Была тихая лунная ночь. Алексеев осторожно пробрался к травнице во двор и затаился. Поняв, что его никто не заметил, он подкрался к окну, в котором мерцала керосинка. Но, к его разочарованию, все занавески были очень плотно зашторены. Увидеть ничего было невозможно. Тогда он зашёл за кусты смородины, которые росли на заднем дворе, и решил подождать.«Хотя бы посижу, пока спать они лягут, - решил он, - вдруг выйдет эта девка».Но лампа погасла. Алексеев отправился домой ни с чем. Он был очень упорный парень. Тем более… Была задета его партийная честь… И стал он дежурить в кустах ночь за ночью, надеясь, что обличит преступниц.Шла восьмая ночь его дежурства. Лампа в окне погасла, и парень собрался было домой, как вдруг в молодом березняке он увидел светлый силуэт.«Попалась, ведьма!» - возликовал партиец и бросился наперерез двигающейся фигуре.- Стой, кто идёт! - крикнул он на военный манер, несясь к цели.Фигура, действительно остановилась и повернулась к нему.- Имя и фамилию доложите мне, гражданка! - выпалил, возбуждённо, партиец.И тут его разум отказался воспринимать то, что он увидел… Это была женщина с длинными светлыми волосами, которые были распущенные и грязные. На ней была светлая сорочка, рваная по подолу, которая чётко выделяла очертания большого живота. А лицо… Небо было затянуто тучами, кромешная тьма, но мертвенно-бледное лицо незнакомки словно светилось изнутри зеленоватым светом! Она смотрела на парня угольно чёрными глазами без белков и молчала…Алексеева охватил неописуемый, животный страх! Он издал крик такой силы, на который только были способны его лёгкие! И, не помня себя, бросился бежать.Он бежал, не разбирая дороги. И, перецепившись за что-то, упал, ударившись головой. Наступила тьма.Придя в себя, Алексеев не сразу осознал, что произошло. В свете тусклой керосиновой лампы он увидел склонившуюся над ним молодую женщину. Ту самую, которую он в лесу выслеживал. Она сидела возле кровати, на которой он лежал. Волосы её были распущены и спадали на плечи, была она невероятно красива. Глаза женщины были закрыты. Она что-то говорила нараспев.Алексеев прислушался… Слова, вроде все были русские, но смысл… Он просто не мог уловить этот странный смысл. Обращение к каким-то силам, упоминание предков и природы, света солнца и чистоты воды…И было ему в тот момент так хорошо, так благостно. Словно он плыл в челноке по тихой реке и ни о чём не тревожился!Но… Сознание постепенно к нему возвращалось. А с ним и партийный долг.Сделав усилие, он поднялся на локте и осмотрелся. К своему разочарованию, никакой молодухи на сей раз он не увидел. Лишь бабуля поднесла ему кружку ароматного отвара, со словами:- Пей, сынок. Силы восстанови.Выпив отвар залпом и, поблагодарив, он спросил:- Как я оказался здесь?- Так ты, сынок, не своим голосом крича, по двору моему бегал, а потом упал бездыханный. Вот я тебя в дом и затащила.Посмотрев на хрупкую бабулю, партиец не поверил, что она сама смогла его затащить. Но перечить не стал. Его воспалённый разум отчаянно пытался найти рациональное объяснение случившемуся.- Василиса Тимофеевна! - сказал, наконец, он. - Я в лесу женщину видел. Душевнобольную, видимо.Бабуля посмотрела на него с жалостью, как на нерадивое дитя.- Не больная женщина эта, сынок. Ты Молчащую повстречал. Эх, не хорошо это.- Ну хватит уже!- нервно перебил Алексеев. - Хватит этими байками меня травить. Ночь, темно, странная женщина. Вот я и…- Я могу помочь тебе, - сказала травница, неожиданно изменившимся голосом. - Иначе недолго жить тебе осталось. Но ты сам должен захотеть помощи моей!- Вот ещё! - хмыкнул партиец. - Я в бабские сказки не верю.Вскочив на ноги, он ощутил, что силы полностью вернулись к нему. Отвар действительно был целебный.С мыслью, что комсомольцы чертей не боятся, Алексеев ушёл в ночь. Василиса лишь покачала ему головой вслед и прошептала: «Прощай!»Домой парень добрался очень быстро. Ему было так страшно, что он бежал с максимальной для себя скоростью. Успокоился он только тогда, когда закрыл за собой дверь своей комнаты.Но… И тут страхи не отступили. Всю ночь его мучили кошмары. Стоило ему сомкнуть глаза, как он снова видел эту страшную женщину с большим животом. Она смотрела на него жуткими нечеловеческими глазами. Смотрела и молчала.Утром Алексеев чуть не проспал. И на политинформации никак не мог собраться с мыслями, оговаривался и запинался. За его спиной люди начали шептаться. Но в глаза ему никто ничего не говорил.Он сидел в своём кабинете, за своим столом. Вроде солнечный день, всё спокойно и хорошо. Но странный, бесконтрольный ужас всё больше захватывал разум Алексеева. Во всех тёмных углах ему мерещились страшные рожи. Ему казалось, что тысячи озлобленных глаз смотрят на него из тьмы…Наконец, наступил вечер. Измученный Алексеев даже водки выпил за ужином, хотя яростно осуждал пьянство. Так невмоготу было выносить охватывающий его страх. Он порывался, было, рассказать своей хозяйке о том, что случилось, но гордость не позволила ему. Признать свой страх - значит признать поражение.Отужинав, он зашёл в свою комнату и лёг на кровать. Но сон бежал от него. Кошмарные видения снова терзали его разум. Не выдержав, он вышел во двор.Последние лучи солнца почти погасли на горизонте. Лишь сверчки нарушали безмятежную тишину. Вдруг, краем глаза, парень увидел что-то светлое. Повернулся и… сердце его опустилось куда-то в низ живота… С заднего двора на него шла Молчащая!Он вскочил на ноги и, не в силах совладать с первобытным инстинктом, бросился бежать. Парень нёсся по селу что есть духу. Он не знал, что делать. Но его истерзанный разум находил лишь один выход - бежать к травнице. Ведь она может помочь… Ведь так все говорят. Дикий ужас, охвативший его, начисто стёр в тот момент всю его гордость и все убеждения!Вдруг он затормозил. Прямо перед ним встала жуткая фигура, от которой он убегал! Откуда она взялась? Он развернулся и побежал в обход… И снова наткнулся на неё! На сей раз, Молчащая схватила его за плечо. Её рука была ледяная и невероятно сильная, словно высеченная из камня! Алексеев отчаянно пытался освободиться. Он кричал так, что ощутил во рту вкус крови…Последнее, что он увидел… Мертвенно-бледная рука вонзилась ему в грудь и вырвала сердце…***Алексеева нашли рано утром. Он лежал на спине, раскинув руки, и смотрел невидящими глазами в ясное небо. Лицо его выражало животный ужас. На теле не было никаких повреждений!Народ начал собираться. Из толпы вышла молодая женщина с длинной чёрной косой. И печально покачав головой, сказала:- А я ведь ему помощь предлагала!- Ты сделала, что могла, Василина! - ответил рослый мужчина. - Через пару недель нечисть попрощается с лесом, и мы снова обретём покой… На полгода.Двоих взяла Молчащая в этом году.Автор - Ирина Шведская.

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