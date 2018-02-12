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Истории из жизни

Агроном-"экстрасенс"

В 90-е выезжали все свободные, не задействованные на основных производствах, работники совхоза на работы по постановке скошенного льна в конуса на помощь полеводческой бригаде. Выезжали «конторские», «безлошадные» шофера, трактористы, слесаря ремонтных мастерских.

Утром собралась команда у здания конторы совхоза, ждали вездехода, другим транспортом на льняные поля не добраться. Солнце печёт, на небе ни облачка, малейшего дуновения ветра нет.

Загрузились, потряслись по колдобинам. Прибыли, стали выгружаться. Полеводы и бухгалтерия уселись у кромки поля, начали завтракать. А как же работать, не перекусив! Мужики раскурили, что смогли достать, с сигаретами проблема большая в стране была.

А старший над всей компанией, молодой ещё парень, но уже главный агроном, ходит хмурый и вдруг заявляет:
– Не рассаживайтесь, скоро домой. Можно прямо сейчас садиться обратно в машину и уезжать пока ещё можно выбраться на машине.

Женщины засмеялись, что такое говоришь, работать надо, день шикарный. А агроном гнет своё:
– Дождь сейчас пойдет, на всю неделю затянется.

Главбух намекнула про неудачную шутку, крикнула:
– А ну, женщины, покажем мужикам как работать надо! – двинулась к полоске льна.

За ней потянулись остальные, но только как встали каждый в свою полосу, поднялся ветер, повалил поставленные конуса, небо закрылось фиолетовыми тучами, начался ливень.

Спрятались под тент кузова машины, вдруг ненадолго зарядил и пройдет, но ветер становился сильнее, небо темнело. Поехали домой, работы уже не получится.

Проехали метров 50 и вездеход застрял. Спешились и пошли в деревню пешком. Вымокли до косточек уже пока спешивались, а в деревню пришли, громко стуча от холода зубами.

Дождь лил ровно 7 дней. Когда главного агронома спрашивали, как получилось почувствовать надвигающийся ливень при том, что синоптики дождя не прогнозировали, задумывался и говорил о внутреннем фильме. Видел, как будут развиваться события, бредущих под дождём людей, брошенный застрявший вездеход представлял.

С тех пор прилипла к нему кличка «Экстрасенс», и которую он периодически оправдывал, предсказывая события ближайших нескольких часов, а вот заглянуть вдаль у него никогда не получалось.

Автор - Trigl.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 661Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Деревня поле агроном предвидение ливень ненастье экстрасенс история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 12:06
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 17
Отличная история!
У меня тоже есть подобное.
Зарегистрирован: 12.02.2018
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:11
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Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: Сизенко Дарья
Отличная история!
У меня тоже есть подобное.

Значит Вам непременно нужно написать интересную мистическую историю, а мы с удовольствием прочтём) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 16:24
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Комментариев: 289
Как- то тяжело для меня читать, первое предложение вообще несколько раз перечитывала)
А по сабжу, может и хорошо это, что не мог агроном заглядывать далеко, знать наперед неприятные события - тоскливо(
Зарегистрирован: 11.05.2014
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:28
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: Eulalia
знать наперед неприятные события - тоскливо(

Поделитесь опытом, если таковой имеется) Возможно было у Вас что то мистическое, заранее предвиденное?
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Eulalia
Сегодня, 18:14
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Eulalia
знать наперед неприятные события - тоскливо(

Поделитесь опытом, если таковой имеется) Возможно было у Вас что то мистическое, заранее предвиденное?

Было, только в другом русле, что ли. Предчувствия, ощущения...вот чувствуешь, что должно что-то плохое случится, тоска, тревога, а ты даже не можешь предположить что и где, вокруг все хорошо.
Так попала мама в больницу. И периодически бывает такое, радостных необоснованных предчувствий, к сожалению, меньше.
Ну а сны-знаки это уже совсем из другой оперы)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#6 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 19:25
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 531
[quote=EulaliaА по сабжу, может и хорошо это, что не мог агроном заглядывать далеко, знать наперед неприятные события - тоскливо([/quote]
Тоскливо- это пол беды. От такого крыша может, а это на много хуже.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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