Агроном-"экстрасенс"

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 661 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 11:09 by

В 90-е выезжали все свободные, не задействованные на основных производствах, работники совхоза на работы по постановке скошенного льна в конуса на помощь полеводческой бригаде. Выезжали «конторские», «безлошадные» шофера, трактористы, слесаря ремонтных мастерских.Утром собралась команда у здания конторы совхоза, ждали вездехода, другим транспортом на льняные поля не добраться. Солнце печёт, на небе ни облачка, малейшего дуновения ветра нет.Загрузились, потряслись по колдобинам. Прибыли, стали выгружаться. Полеводы и бухгалтерия уселись у кромки поля, начали завтракать. А как же работать, не перекусив! Мужики раскурили, что смогли достать, с сигаретами проблема большая в стране была.А старший над всей компанией, молодой ещё парень, но уже главный агроном, ходит хмурый и вдруг заявляет:– Не рассаживайтесь, скоро домой. Можно прямо сейчас садиться обратно в машину и уезжать пока ещё можно выбраться на машине.Женщины засмеялись, что такое говоришь, работать надо, день шикарный. А агроном гнет своё:– Дождь сейчас пойдет, на всю неделю затянется.Главбух намекнула про неудачную шутку, крикнула:– А ну, женщины, покажем мужикам как работать надо! – двинулась к полоске льна.За ней потянулись остальные, но только как встали каждый в свою полосу, поднялся ветер, повалил поставленные конуса, небо закрылось фиолетовыми тучами, начался ливень.Спрятались под тент кузова машины, вдруг ненадолго зарядил и пройдет, но ветер становился сильнее, небо темнело. Поехали домой, работы уже не получится.Проехали метров 50 и вездеход застрял. Спешились и пошли в деревню пешком. Вымокли до косточек уже пока спешивались, а в деревню пришли, громко стуча от холода зубами.Дождь лил ровно 7 дней. Когда главного агронома спрашивали, как получилось почувствовать надвигающийся ливень при том, что синоптики дождя не прогнозировали, задумывался и говорил о внутреннем фильме. Видел, как будут развиваться события, бредущих под дождём людей, брошенный застрявший вездеход представлял.С тех пор прилипла к нему кличка «Экстрасенс», и которую он периодически оправдывал, предсказывая события ближайших нескольких часов, а вот заглянуть вдаль у него никогда не получалось.Автор - Trigl.

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